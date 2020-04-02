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DHA YURT BÜLTENİ- 7

Ailesine kızdı, evi yaktı ANTALYA'da anne ve babası ile tartıştıktan sonra evden ayrılan A.A. eve dönüp yangın çıkartı ve kaçtı.

02.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:56
DHA YURT BÜLTENİ- 7

Ailesine kızdı, evi yaktı

 

ANTALYA'da anne ve babası ile tartıştıktan sonra evden ayrılan A.A. eve dönüp yangın çıkartı ve kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri yangını kısa süre içinde söndürdü.

Yangın, 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tarım Mahallesi'nde 2 katli bir binanın giriş katında meydana geldi. İddialara göre akşam anne ve babası tartışan A.A, elini cama vurması sonucu yaralandı. A.A, daha sonra evden ayrılıp, hastaneye giderken anne babası da şikayetçi olmak için polis merkezine gitti. Sabah eve geri dönen A.A, evde kimsenin olmaması üzerine iki ayrı odayı ateşe verip ayrıldı. Evden duman çıktığını gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. Kısa süre içinde belirtilen adrese gelen itfaiye ve polis ekipleri, yangını söndürdü.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, iki ayrı noktada çıkartılan yangının kasıtlı olarak A.A. tarafından çıkartıldığını belirledi.Polis, kayıplara karışan A.A.'yı arıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------İtfaiyecilerden detay görüntüEvden detay görüntüİtfaiye araçlarından detay görüntüYan komşudan deta görüntüHABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Emrah GÜL/ Antalya

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Van'da öğretmenlerden 'evde kal' klibi VAN'ın Gürpınar ilçesinde bulunan Gürpınar Güzelsu Borsa İstanbul (BİST) Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmenleri, öğrencileri için 'evde kal' klibi hazırladı. Öğretmenlerin hazırladığı klip, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronoviris nedeniyle yapılan çalışmalar devam ederken, virüsün yayılmaması ve sosyal mesafenin korunması için de sürekli çağrılar yapılıyor. Yetkililerin, sanatçıların yaptıkları 'evde kal' çağrılarına, Gürpınar Güzelsu BİST Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmenleri de katıldı. Okul Müdürü Akif Bilgin ve 16 öğretmen, bir klip hazırlayarak, öğrencilerinin evde çıkmamalarını isteyip, duydukları hasreti dile getirdi. Hazırlanan klip sosyal medyada da paylaşıldı. 

Okul Müdürü Akif Bilgin, amaçlarının zor günlerde öğrencilerine moral vermek olduğunu söyledi. Bilgin, "Zorlu süreçte herkese sorumluluklar düşüyor. Biz de bunu dile getirmek için klip hazırladık. Öğrencilerimize ve ailelerine moral verirken ayrıca sosyal mesaj vermeye çalıştık. İnşallah en kısa zamanda öğrencilerimize kavuşuruz ve bu zorlu günler geride kalır" dedi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------Klipte mesaj veren öğretmenler-Öğretmenlerin 'Evde kal' mesajları-Detaylar

Tuncay AVCI/GÜRPINAR,(Van), - 

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Kayseri'de, silahlı suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı KAYSERİ'de, polis ekiplerince silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 'nitelikli yağma', 'silahla tehdit', 'mala zarar verme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten yaralama' suçlarına karışan ve şiddet içeren eylemler gerçekleştirdikleri belirlenen silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda, örgütün yöneticisi ve üyeleri olduğu belirlenen H.Ç., M.A., A.B., Ö.T., A.Ö., T.G., Ö.H. ve H.Y. adreslerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda; uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek, mermi ve çok sayıda senet ile çek ele geçirildi. Şüpheliler, Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü: -Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nden görüntü-Polis kamerasıyla görüntü-Genel detayHaber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, DHA

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Erdemli'de sokak hayvanları unutulmadı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde koronavirüs önlemleri nedeniyle lokanta ve bazı işletmelerin kapanmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için hayvanseverler harekete geçti. 

Erdemli'de hayvansever Semih İğdigül, sokak köpekleri için sahilde bulunan parklara mama bıraktı. Hergün mama getirerek bu süreçte aç kalan hayvanları beslemeye çalıştığını belirten hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül, "Erdemli'de, koronavirüs önlemleri dolayısıyla birçok esnaf kapalı olduğundan buralardan karınlarını doyuran sokak hayvanları aç kaldı. Biz her gün mama getirip onları beslemeye çalışıyoruz. Buralarda bir sürü köpek var ve hepsi aç. Evden çıkılmasın ama sokak hayvanları için evinizin önüne bir kap su, bir kap yemek bırakabilirsiniz" diye konuştu. 

Hayvanları görüp sokağa inen çocuklar da köpeklere mama verdi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------sokak köpkeleri toplu halde-Sokak köpeklerine mama verilirken-Sokak köpekleri mama yerken-Çocuklar köpeklere ellerinde mama yedirirken-Köpeklere mama veren çocuklar ile röportaj-Hayvan sever Semih İğdigül ile röportaj  Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin), ===========================

Devletten aldığı bursun bir kısmını "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi Emircan Cengiz (13), devletten aldığı bursun 100 lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olarak gönderdi.

Erciş ilçesinde yaşayan Sezai Karakoç Ortaokulu 7'inci sınıf öğrencisi Emircan Cengiz, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ihtiyaç sahipleri için başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu. Ortaokul öğrencisi Cengiz, devletten aldığı bursun 100 TL'sini kampanyaya bağışladığını söyledi.

'UMARIM BU KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALIR'13 yaşındaki Cengiz, babasının da kendisini desteklediğini söyleyerek, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın başlatmış olduğu Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına nasıl katkı sunabilirim diye' düşündüm. Sabah uyandığımda uzaktan eğitim için televizyonu açıp, derslerimi yaparken birden aklıma geldi. Bu fikrimi babama anlattım. Babam da başımı sıvazlayarak bu düşünceme destek verdi. Bende devletten aldığım bursumun bir kısmı olan 100 TL'yi kampanyaya bağışladım. Umarım, bu kötü günler geride kalır" dedi.

İnşaat işçisi olan 4 çocuk babası Veysi Cengiz ise, çocuğunun kampanyaya destek olmasını kendisine söyleyince duygulandığını ifade ederek, "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına oğlum Emircan'ın devletimizden aldığı bursun bir bölümü olan 100 TL'yi bağışlaması bizi çok mutlu etti. Umarız bu kötü günler geride kalır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Emircan'ın ders çalışma görüntüsü-Emircan'ın para sayma görüntüsü-Emircan Cengiz ile röportaj-Veysi Cengiz ile röportaj-Genel detaylar

-1 Dakika 23 saniye -73 MB

Barbaros KUL/ERCİŞ,(Van)- - 


Kaynak: DHA

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