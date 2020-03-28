DHA YURT BÜLTENİ - 7 Karantina yurdunda, hakaret içeren yayınlara gözaltı kararı (2) BAŞSAVCILIK: 3 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDIBolu'da, yurt dışından getirilerek karantina altına alındıkları yurtta, sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşım yapan 3 kişi hakkında, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Karantina yurdunda, hakaret içeren yayınlara gözaltı kararı (2)

BAŞSAVCILIK: 3 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bolu'da, yurt dışından getirilerek karantina altına alındıkları yurtta, sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşım yapan 3 kişi hakkında, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ukrayna'dan ülkemize Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle dönüş yapmak isteyenler arasında bulunan üç vatandaşımız, alınan idari karar gereği Bolu ilinde bir öğrenci yurdunda karantina altına alınmıştır. Karantina esnasında sosyal medyada hakaret içerikli canlı yayın şeklindeki video paylaşımları tespit edilmiştir. Videoda hakarette bulunan şahsın şüpheli M.N.M. olduğu, yanındaki diğer şahısların şüpheliler M.K.K. ve M.Y. olduğu anlaşılmıştır. Şüpheliler hakkında TCK.'nın 301. maddesinde düzenlenen 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçundan derhal soruşturma başlatılarak, karantina sonunda gözaltına alınmaları talimatı verilmiştir. Özellikle bu dönemde koronavirüsle ilgili yasalara aykırı, manipülatif her türlü suç teşkil eden eylem, haber ve sosyal medya paylaşımları Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca titizlikle takip edilmektedir."

BOLU

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Doktor babasının kokusunu özleyen çocuğun gözyaşları

ERZİNCAN'da koronovirüs salgını nedeniyle uzun saatler çalışan doktorun 8 yaşındaki oğlu, babasının kokusunun sindiği yastığının değiştiğini fark edince gözyaşlarına hakim olamadı. O anlar hemşire annesi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç .Dr. Faruk Karakeçili, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronovirüs salgını nedeniyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapıyor. Evli ve 3 çocuk babası olan Karakeçili salgınla mücadele ederken, doktor babanın oğlu Mehmet Deniz Karakeçili de baba özlemini, kokusunun sindiği yastığı ile gidermeye çalışıyor. Durumdan habersiz olan hemşire annesinin yastığını değiştirmesi ile gözyaşlarına hakim olamayan küçük çocukla, annesinin diyalogları izleyenleri duygulandırdı. Anne Pınar Baysal Karakeçili yatağında yatan oğluna neden ağladığını sorması üzerine, "Yastığımın kılıfını değiştirmişler, babamın kokusu gitmiş, yumuşaklığı gitmiş, önceki yastığım güzel kokuyordu, babamı özledim" diyerek bir süre daha ağlamaya devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Küçük çocuğun ağlaması-Anne ile çocuğunun diyalogu

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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Kozan'da sulama kanalı çöplüğe döndü

ADANA'nın Kozan ilçesinde sulama kanalına atılan çöpler çevre kirliliğinin yanı sıra insan sağlığını da tehdit ediyor.

İlçede Karacaoğlan, Hacımirzalı, Türkeli ve Tufanpaşa mahallelerini birbirine bağlayan Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait su kanalı, atılan çöpler nedeniyle adeta çöplüğe döndü. Özellikle Karacaoğlan Mahallesi'ndeki semt pazarından atılan malzemeler ile etrafındaki evlerin çöplerinin kirlettiği kanal, çevre ve insan sağlığını tehlikeye atıyor. Kış aylarının bitmesiyle suyu çekilen kanaldaki kirlilik ise tehlikeyi gözler önüne seriyor.

Son günlerde dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü nedeniyle tedirgin olan ilçe halkı yetkililerin bir an önce temizlik çalışması başlatmasını istiyor. Kozan Barajı'ndan gelip, ilçe merkezinden geçerek Kozan'ın topraklarına hayat veren sulama kanalında temizlik çalışması yapılmaması nedeniyle tepki gösteren mahalle sakini Hacı Yel, kirliliğin neden olduğu koku nedeniyle evlerinde oturamaz hale geldiklerini belirtti. Kanal çevresinde ilkokul, semt pazarı ve onlarca evin bulunduğunu ifade eden Hacı Yel, "Akşam olduğunda kanalın kokusundan, sivrisinekten yatamıyoruz. Kanalın kenarını çevirmekle bir şey olmuyor. Bu kirlilik nedeniyle kanal hastalık yayıyor. Kanala bilinçsiz vatandaşlar tarafından çöpler, kedi ve köpek ölüleri atılıyor. Sağlığımız için kanalın bir an önce yetkililer tarafından temizlenmesini istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------DSİ tabelasıKanal içindeki çöplerden genel ve detaylarÇevresindeki okul ve semt pazarından görüntülerMahalle sakini Hacı Yel ile röp.

SÜRE: 02'20" BOYUT: 259 MB

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN, (Adana),

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Çaldıkları inekler, kamyonda telef oldu

OSMANİYE'de yol kenarında 14'ü telef olmuş, 15 büyükbaş hayvan bulundu. Konya'dan çalınan hayvanların, taşındıkları kamyonda boğuldukları belirlenirken, olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye merkeze bağlı Bahçe köyü Posta Yolu olarak bilinen bölgede yol kenarında yerde yatan büyükbaş hayvanları görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemede, 15 büyükbaş hayvanın 14'ünün boğulma sonucu telef olduğu belirlendi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Konya'da 15 büyükbaş hayvanın kamyonla çalındığını belirlendi. Ekipler, Cevdetiye beldesi DSİ Regülatörü Köprüsü yakınlarında şüphe üzerine 63 RC 287 plakalı kamyon ile bir otomobili durdurdu. Otomobildeki M.K., İ.P., A.B., İ.H.T., F.K., A.B., A.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin, daha önce de bölgede yaşanan büyükbaş hayvan hırsızlığı olaylarına karıştıkları belirlendi.

İNEKLERİN HEPSİ GEBEYDİ

Jandarmanın haber verdiği hayvanların sahibi Ethem Erdoğan, Konya'nın Ereğli ilçesinden Osmaniye'ye geldi. Gece ahırdan çalınan büyükbaş hayvanlarının yaklaşık 11 kilometre yaya götürüldükten sonra 03.30 sıralarında bir kamyonete bindirildiğini, jandarmanın kamera kayıtlarını takibi sonucunda hayvanların bu bölgeye doğru getirildiğini öğrendiklerini söyledi.

Hayvanlarının canlı yakalandığını sanarak sevindiğini ama manzarayı görünce büyük üzüntü yaşadığını ifade eden Erdoğan, "Bu hayvanların hepsi gebeydi, hepsinin karnında yavruları vardı. Bu hayvanları bu hale getirenlerin gerekli cezayı almasını istiyoruz. Aynı kişiler daha önce de hırsızlık olaylarına karışmışlar ve hırsızlık suçundan 6 ay yatıp çıkmışlar. Bu olayın sadece bir hırsızlık olayı olarak değerlendirilmemesini istiyoruz yetkililerden. Toplamda 30 can var burada ve onların hesabı sorulsun istiyoruz. Maddiyatından ziyade bu hayvanların bu hale gelmesinden dolayı çok üzgünüz, sonuçta can" dedi.

Telef olan hayvanlar, çağırılan iş makineleri ile açılan çukurlara gömüldü. Şüpheliler ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Olay yerinden genel ve detay görüntü-Jandarma aracı ve vatandaşlar-Sağ kurtulan büyükbaş hayvan-Çukura atışmış telef hayvanlar-Olay yerine gelen tarım müdürlüğü yetkilileri inceleme yaparken-Sağ kurtulan ineğin sekerek ilerlemesi-Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından detaylar-Jandarma olay yeri şeridi-Suçta kullanılan kamyonetten detay-Hayvanları çalınan Ethem Erdoğan ile röportaj

BOYUT: 106 MB SÜRE: 03'22"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Okul sütleri koronavirüs sürecinde ev sütü oldu

MERSİN'de, kentin 3 ilçesinde dezavantajlı mahallerdeki toplam 35 ilkokuldaki öğrencilere 'Süt Senin Gurur Mersin'in' projesi kapsamında dağıttığı okul sütleri, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan zorlu süreçte çocukların evlerine ulaştırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın 'Süt Senin Gurur Mersin'in' projesi kapsamındaki okul sütleri, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki personeller tarafından kentin 3 ilçesindeki 7 mahallede yaşayan çocuklara dağıtıldı. Olağan süreçte dağıttığı okul sütlerine ulaşan öğrenciler, Koronavirüs salgını nedeniyle okulların tatil edilmesi kararının alınması üzerine şu günlerde zamanlarını evlerinde ders çalışarak ve dinlenerek değerlendiriyor. Proje kapsamında Toroslar, Akdeniz ve Tarsus'tan oluşan 3 ilçede dezavantajlı mahallelerdeki 35 ilkokulda haftanın 2 günü toplam 56 bin öğrenciye ulaşan okul sütleri, yaşanan olağanüstü süreçte çocukların evlerine ulaştırılıyor.

Çocukların vücut ve zihin gelişimlerinin desteklenmesinde önemli bir besin kaynağı olan 27'şer adetlik 180 kolide yer alan 5 bin adet civarı süt, görevliler tarafından mahalle muhtarlıklarına teslim edildi. Koronavirüs nedeniyle gerekli tedbirlerini alarak hane kapılarını çalan personeller, sütleri mahalle muhtarları aracılığıyla çocuklara ulaştırdı.

Akdeniz İlçesi Şevket Sümer, Çay, Çilek ve Mahmudiye Mahalleleri, Toroslar İlçesi Turgut Türkalp Mahallesi ile Yenişehir İlçesi Deniz ve Kocavilayet Mahalleri'ndeki çocuklara ulaşan Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte de özellikle dezavantajlı mahallelere yöneldi.

Süt dağıtılan mahallelerden birisi Akdeniz İlçesi Şevket Sümer Mahalle Muhtarı Abdülbaki Esen, yaşanan zorlu süreçte yapılan çalışmadan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Koronavirüs salgınından dolayı öğrenciler okula gidemediği için sütleri öğrencilere iletilmek üzere muhtarlığa bırakıldı. Buradaki süreçte çocuklarımıza bu sütleri dağıtacağız" diye konuştu.

Şevket Sümer Mahallesi sakinlerinden 4 çocuk babası Abdülbaki Akşin ise çocuklarına okullarında dağıtılan sütlerin bu süreçte evlerine de ulaşmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Çocuklar okula gidiyordu. Bu virüsten dolayı şu an evdeler, okula gidemiyorlar. Okuldayken süt veriliyordu. Şimdi okullar tatil olduğu için evlere getirilip dağıtılıyor" dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Görevliler süt paketlerini taşırken-Görevliler mahalle muhtarı ile konuşurken-Muhtar ve görevliler çocuklara süt dağıtırken-Süt içen çocuklardan görüntü-Mahalle muhtarının konuşması-Vatandaşın konuşması

(BOYUT: 232 MB) (SÜRE: 2 DK)

Haber: Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN,

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Kaynak: DHA