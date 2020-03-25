DHA YURT BÜLTENİ - 7 Hakkari Valisi Akbıyık, sokağa çıkamayanlarla görüntülü konuşma yaptıHAKKARİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü kişilerle görüntülü görüşme gerçekleştirip, yanlarında olduklarını söyledi.

Hakkari Valisi Akbıyık, sokağa çıkamayanlarla görüntülü konuşma yaptı

HAKKARİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü kişilerle görüntülü görüşme gerçekleştirip, yanlarında olduklarını söyledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sokağa çıkma kısıtlaması olan ve ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılananlar ile telefonla görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Akbıyık, ihtiyaç sahiplerine Valilik olarak desteklerini iletti. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atagün Aydın'ın da hazır bulunduğu görüntülü görüşmede vatandaşların talebi doğrultusunda ihtiyaçları giderildi.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN SELAMLARINI İLETTİK'Hakkari Valiliği resmi internet sitesinden görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bulak Mahallesi sakinlerinden 71 yaşındaki Abdurrahman Taş, Sümbül Mahallesi sakinlerinden 60 yaşındaki şehit korucu eşi Gürciye Keskin, Şemdinli İlçesi Beşevler Mahallesi'nde ikamet eden 72 yaşındaki şehit korucu babası Şükrü Nurçin, Keklikpınar Mahallesi sakinlerinden 66 yaşındaki koah hastası Ali Demir, Çukurca İlçesi Emirşaban Mahallesi sakinlerinden 70 yaşındaki Nurullah Ertunç, Çukurca İlçesi Köprülü Köyünde ikamet eden 85 yaşındaki Fatma Taş, Yüksekova İlçesi Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden 54 yaşındaki şehit eşi Feride Genç ile telefonla görüntülü görüşe sağlayarak Sayın Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımızın selamlarını ileterek devletimizin bütün kurumlarıyla yanlarına olduğunu iletildi."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Hakkari valisi evde çıkamayan vatandaşlarla görüntülü görüşmesiGenel ve detaylar

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ

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Evinde kalan öğrenciler için sanal kütüphane devreye girdi

BARTIN Üniversitesi koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan öğrenciler için yaklaşık 8 milyon elektronik yayını paylaşıma açtı. Bartın Üniversitesi'nde 'sanal kütüphane' ile milyonlarca yayına erişmek mümkün hale geldi. Bartın Üniversitesi, koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilen ve evde kalma tedbirlerinin uygulandığı bu günlerde, 7 milyon 833 bin 946 elektronik yayını öğrencilerinin ve öğretim elamanlarının kullanımına açtı. Aynı evde kalarak evden çıkmayan Bartın üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 1. sınıf öğrencisi Yağmur Akça ve Sosyal Bilimler öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi Zehra İnanç, Bartın Üniversitesi'nin uzaktan eğitim kapsamında derslerine rahatça girdikleri e-kitap uygulaması kapsamında da istedikleri kitaba ulaştıklarını söyledi.Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "16 mart tarihinde eğitime ara verilmişti, sonrasında üniversitelerin uzaktan eğitime geçilmesine karar verilmişti. Şu anda o sistemin ilerlediğini görüyoruz. Sonrasında öğrencilerimizden gelen talep sonrasında öğrencilerin derslerine daha iyi çalışması onların kaynaklara daha rahat ulaşabilmesi için e-kütüphane hizmetini devreye aldık. Uygulamamız başarılı şekilde devam ediyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-E-kütüphane işleminin uygulaması-Erişim sağlanan yayınlar-Rektör Orhan Uzun röp.-Üniversite kütüphanesinde kitap tarama işlemi-Öğrencilerin evde e-kütüphaneye girmesi-Öğrencilerle röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Denizli'de 65 yaş ve üzeri vatandaşların evlerine kitap servisi

DENİZLİ'de Pamukkale Belediyesi okuma alışkanlığını arttırmak için kurduğu 'Kitap Kafe'ye üye 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kitap servisi yapmaya başladı. Pamukkale Belediyesi, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların kitap ihtiyaçları için çalışma başlattı. Okuma alışkanlığının artması için kurulan ve 2 bin 700 üyesi bulunan Kitap Kafe'ye üye olan 65 yaş ve üstü vatandaşların talepleri doğrultusunda evlerine kitap götürmeye başladı. Evlere kitap servisi uygulamasının koronavirüs tehlikesinin sona erinceye kadar devam edileceği belirtildi. Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki, Kitap Kafe üyelerinin bu dönemde kitap sıkıntısı yaşamaması için gerekli tedbirlerin alındığını belirtip, "Kitap Kafe'nin müdavimleri var. Bunların birçoğu 65 yaş üstünde. Koronavirüs tehlikesi nedeniyle yaşlılarımızın evden çıkması mümkün değil. Biz de kitaplarını onların ayağına götürelim istedik. Kitap kurtlarının evde geçirdikleri zamanlarda kitap sıkıntısı yaşamaması için onlarla irtibat kurarak, ihtiyaçlarını karşılayacağımızı ilettik. Hangi tür kitapları istiyorlarsa evlerine kadar götürüp kendilerine teslim ediyoruz. Bu kitaplar bittiğinde de bizimle iletişim kurduklarında kitap teminini sağlayacağız. Başta 65 yaş üstü vatandaşlarımız olmak üzere tüm Pamukkaleli vatandaşlarımızın evde kalması ve dışarıya çıkmamasını rica ediyoruz. Bu zamanlarda da bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyoruz" dedi.VATANDAŞLAR HİZMETTEN MEMNUNKitap Kafe'nin üyelerinden olan 65 yaş üstü vatandaşlar kendilerine gösterilen ilgiden dolayı oldukça memnun olduklarını ifade etti. Kütüphanenin üyelerinden Cevdet Urel, "Okumak çok önemli. Okumadan duramıyorum. Okuduğum kitapları başkalarına da öneriyorum. Koronavirüs tehlikesinin var olduğu bugünlerde dışarıya çıkamıyoruz. Ama Pamukkale Belediyesi bize kitaplarımızı ulaştırıyor" dedi. Sevgi Kılıç da uygulamadan memnun olduğunu vurgulayıp, "Bu şekilde sokağa çıkmadan hem okuduğum kitabı teslim ettim hem de yeni kitap aldım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kitap Kafe'den görüntüKitapların 65 yaş ve üzeri vatandaşlara götürülmesiCevdet Urel ve Sevgi Kılıç ile röp.Genel ve detay görüntüler

Haber: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Rögara düşen sokak köpeği kurtarıldı

ADANA'nın Kozan ilçesinde rögara düşen sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Tufanpaşa Mahallesi Begonya Sokak'da sabah saatlerinde, üzeri kartonla kapatılan, ancak yağışlar nedeniyle açılan rögarda köpek olduğunu görenler, itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, sokak köpeğini düştüğü çukurdan çıkarttı. Rögara tahtadan kapak yapıldı. Sağlıklı olduğu gözlenen köpek, bırakıldığı arazide, bir süre sonra gözden kayboldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Köpeğin rögardan çıkarılması

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/ADANA,

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Terzi, komşuları için maske dikiyor

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, terzilik yapan Eyüp Gökkaya (63) koronavirüs salgınında korunmak amacıyla maske yapıp, komşularına ücretsiz dağıtıyor.Yavuzeli Mahallesinde terzilik yapan Eyüp Gökkaya, koronavirüs salgının Türkiye'de de görülmesinin ardından eşi ve çocuklarının isteği üzerine maske yapma kararı aldı. Pamuklu kumaştan maske diken Gökkaya, ailesine dağıttıktan sonra yeniden diktiği maskeleri bu kez mahalle sakini komşularına dağıtmaya başladı. Ücret almadan komşularına maske hediye eden Gökkaya, "Koronavirüs salgını ülkemizde görülmeye başlayınca, eşim ve çocuklarım korunmak için maske istedi. Ben bulamadım, komşularımın da bulamadığını öğrenince pamuklu kumaş alarak hazır bir maskenin ölçüleriyle kumaşı kesip üretmeye başladım. Evde çocuklara verdikten sonra komşularımızın da maske ihtiyacını karşılamak amacıyla dağıtmaya başladım. Maske diktiğimi duyup gelen vatandaşları da geri çevirmedim ve isteyen herkese hediye ettim. Bir haftada 150 maske üretip dağıttım" dedi.Terziye gelerek maske alan Abdullah Beyaz, ilçede aramasına rağmen bulamadığı maskeyi kendisine hediye eden Gökkaya'ya teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Yavuzeli MahallesiTerzi DükkanıMaske üretimiTerzi Eyüp Gökkaya ile röpMaske alan Abdullah Beyaz ile röpKomşularına maske dağıtmasıGenel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP

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Burdur girişinde durdurulan araçlarda şoför ve yolcuların ateşleri ölçüldü

BURDUR'da İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin üç ana girişinde gelen araçlardaki şoför ve yolcuların ateşleri ölçülüyor, koronavirüs (Kovid-19) bilgilendirme broşürü veriliyor.Burdur İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde şehrin Fethiye, Antalya ve Isparta girişlerinde uygulama yapılıyor. Uygulama kapsamında kente giriş yapan araçlardaki hem şoför ve yolcuların ateşleri ölçülüyor hem de koronavirüs (Covid-19) bilgilendirme broşürü dağıtılıyor.Her gün 06.00- 22.00 saatleri arasında yapılan uygulama sırasında ekipler tarafından yapılan kimlik kontrollerinde 65 yaş üstü vatandaşlar da evlerine gönderiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Uygulamadan detayBroşür verilmesiDetay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Evde kalanlara zabıtadan sokakta müzikli destek

ADANA'da zabıta ekipleri, koronavirüse karşı 'evde kal' çağrısına uyarak, evde kalan vatandaşlara moral vermek için müzikli uygulama başlattı. Mahalle aralarında müzik yapan ve şarkılar söyleyen zabıta ekipleri, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılarken, evde kalan vatandaşlara moral vermek için müzikli uygulama başlattı. Bir grup zabıtanın, sosyal izolasyon gereği yapılan 'evde kal' çağrısına uyarak, salgının yayılmasını engellemek için evlerinde kalan vatandaşlara yönelik moral desteği verme adına başlattığı müzikli uygulama büyük beğeni topladı. Mahalle aralarında müzik yapan ve şarkılar söyleyen zabıta ekipleri, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere, "Yüzünüz biraz gülsün, moraliniz yüksek olsun diye sokaklarda şarkılar söylemeye başladık. Türkiye'nin birinci kenti Adana, dayanışma, saygı ve sevginin de öncüsü" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Zabıta ekiplerinin müzik çalıp şarkı söylemesiBalkonlardaki vatandaşların eşlik etmesiGenel ve detaylar

Haber-Kamera: ADANA

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Bodrum'da Belediyesi'nden araçlara ücretsiz dezenfekte hizmeti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, koronavirüsün yayılmasına yönelik alınan önlemler çerçevesinde, belediye tarafından başta ticariler olmak üzere tüm araçlar ücretsiz olarak dezenfekte edilip, ilaçlanmaya başlandığı bildirildi.Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı koronavirüs tehdidine karşı Bodrum Belediyesi tarafından alınan önlemler kapsamında çalışmalar sürüyor. Bodrum sınırları içindeki, hizmet vermek zorunda olan ticari araçlar başta olmak üzere tüm araçların Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tarafından dezenfeksiyon ve ilaçlanmasına başlandı. Konacık Gaz Deresi mevkisindeki Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde ücretsiz olarak verilen hizmet kapsamında, 45 dakika içinde yaklaşık 80 araç dezenfekte edildi. Saat 09.00'da başlayan dezenfekten işlemleri 17.00'ye kadar devam etti. Araçlarını ücretsiz dezenfekte ettirmek isteyen vatandaşlar ise Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne akın etti.TÜM ARAÇLAR ÜCRETSİZ İLAÇLANACAKİşlemleri yerinde takip eden temizlik işlerinden sorumlu Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, "Bu uygulamanın bir ihtiyaç olduğu geçtiğimiz hafta içerisinde ortaya çıktı. Hafta sonu emekçi kardeşlerimin çalışmaları doğrultusunda bir sistem oluşturuldu. Makinelerimiz ve ilaçlarımız temin edildi. Bodrum'daki tüm araçlara bu hizmeti ücretsiz olarak vermeye devam edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Araçların dezenfekte edilmesinden görüntüBodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ile röp.

Haber - Kamera: Tuba AYHAN/ BODRUM (Muğla),

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Hatay caddelerinde korona sessizliği

HATAY'da koronavirüs tehdidi nedeniyle kent meydanı ve sokaklar sessizliğe büründü.Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüs vakaları sonrası tedbirler sürerken, yoğunluk oluşmasına neden olan kahvehane, kafe ve AVM gibi mekanların kapatılması ve 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklanması sokaklara yansıdı. Hatay'da önceki dönemlerde insan yoğunluğunun yaşandığı Saray Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Köprübaşı, Anıt Meydanı, Atatürk Caddesi, Atatürk Parkı ve Milli İrade ve Demokrasi Parkı, koronavirüs tehdidi nedeniyle ıssız kaldı. Kent, adeta sessizliğe büründü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Hatay sokak ve parklardan genel ve detaylar

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY

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Sokak hayvanlarına mama ve ekmek bırakıldı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde sokak hayvanları için 20 mahallede belirlenen bölgelere mama ve ekmek bırakıldı.Koronavirüs nedeniyle kapanan iş yerleri nedeniyle yiyecek bulmada sıkıntı çeken sokak canlılarını unutmadıklarını anlatan Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, hayvanların yiyecek sıkıntısı çekmemeleri için mahallelere ve parklara mama ve ekmek bıraktıklarını söyledi.Sokak hayvanlarının da can taşıdığını söyleyen Başkan Tarhan, şunları kaydetti: "Virüs tehdidi nedeniyle kapanan iş yerlerimizin sayısı çoğalınca doğal olarak sokak hayvanları yiyecek noktasında sıkıntı yaşamaya başladılar. Hemen görevlilerimize sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyacının karşılanması için mahallelere ve parklara yiyecek bırakılmasını istedim. Hayvan Bakım ve Rehabilite Merkezi görevlilerimiz ilçe genelindeki mahalle ve parklara mama ve ekmek bıraktı. Bu çalışmamız birer gün arayla devam ediyor ve etmeye de devam edecekö dedi.

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Sokak hayvanlarına mama ve ekmek bırakılması

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ, Osmaniye

Kaynak: DHA