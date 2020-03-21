DHA YURT BÜLTENİ-7 Simitçiden kırmızı şeritli koronavirüs tedbiriANTALYA'nın Manavgat ilçesinde seyyar simitçilik yapan Ramazan Aygün, koronavirüs önlemi olarak simit tezgahının çevresini kırmızı şeritle kapattı.

Simitçiden kırmızı şeritli koronavirüs tedbiri

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde seyyar simitçilik yapan Ramazan Aygün, koronavirüs önlemi olarak simit tezgahının çevresini kırmızı şeritle kapattı.

Manavgat hükümet konağı önünde 4 yıldır simitçilik yapan Ramazan Aygün, koronavirüs tedbirleri kapsamında tezgahının çevresini kırmızı şeritle kapattı. Kendisi ve simit almaya gelenler arasında 1 metre kuralını bu şekilde uygulamaya çalışan Ramazan Aygün, her gün koronavirüsle ilgili yeni bilgiler duyduklarını belirterek, kendisinin de bundan korunmak amacıyla tezgahın çevresine kırmızı şerit çektiğini söyledi.

Vatandaşların ilk başta bu uygulamadan şaşırdığını sonrasında memnun olduğunu söyleyen Aygün, "Ben yıllardır burada simitçilik yaparım. Hem hükümet konağında hem de diğer yerlerde çalışan arkadaşlarımız biliyor. Ayrıca burası Manavgat'ın merkezi. Yaz aylarında her gün yüzlerce turist geçiyor. Zaten temizlik kurallarına dikkat ediyordum. Ama şimdi daha fazla dikkat etmeye başladım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Genel görüntüSimit alan bir vatandaşRamazan Aygün'ün açıklamasıDetayHABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Pazar esnafı koronavirüs tedbirlerine tam uymadı İZMİR'deki pazar yerlerinde bazı esnaf, koronavirüs salgınına karşı eldiven ve maske takarken, bazılarının ise önlem almadığı görüldü. Esnaf Ali Durmazlar, çok sayıda pazarcının, koronavirüs korkusundan tezgah açmadığını söyledi.

Türkiye, tüm dünyayı saran koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bir dizi sosyal kısıtlama kararları alırken, uzmanlar da vatandaşları evlerinde kalmaları ve kalabalık yerlerden uzak durmaları konusunda uyarıyor. İzmir'in Bornova ilçesindeki Özkanlar Pazaryeri'nde sakinlik olduğu gözlendi. Bazı pazarcılar tezgahlarını açmazken, bazıları hiçbir önlem almadan çalışmaya devam etti.

'BAZILARI UYUYOR, BAZILARI UYMUYOR'Pazarda sebze satan Mustafa Nacar, maske ve eldiven takarak önlem almaya çalıştıklarını belirterek, "Vatandaşlardan uzak durmaya gayret ediyoruz. En az bir, bir buçuk metre mesafe bırakıyoruz. Gelen müşterilerimiz de bu konularda anlayış gösteriyorlar. Müşterilere ürünleri seçmemeleri konusunda uyarılarda bulunuyoruz, bazıları uyuyor bazıları uymuyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

'BİRÇOK ARKADAŞIMIZ TEZGAHINI AÇMADI'Bir diğer sebze satıcısı Ali Durmazlar da, birçok pazarcının tezgah açmadığını söyleyerek, "Eğer bizler korkup işimizin başına geçmezsek halkımız kıtlıkla karşı karşıya kalır. Bazı arkadaşlarımız bahçelerinden ürünlerini bile toplamadı. Bu böyle devam ederse halkımız ne yiyecek? Evinde duran insanlar ihtiyaçların nasıl karşılayacak? Buradan bütün arkadaşlarıma sesleniyorum, herkes üzerine düşen görevi yerine getirsin ve tezgahlarının başına geçsin. Biz olabildiğince ürünleri kendimiz seçip müşteriye vermeye dikkat ediyoruz. Eldiven ve maske takıyoruz, yapabileceklerimiz bunlar" diye konuştuMüşteri Asım Güler ise, "Maskemizi ve eldivenimizi taktık. Buradaki bazı tezgahtarların da aynı önlemleri aldığını görüyoruz. Belki maske kullanımı biraz daha fazla olabilirdi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Eldiven ve maske takan pazarcı esnafından görüntüTakmayan ve hiçbir önlem almayan pazarcılardan görüntüPazarcı Ali Durmazlar ile röportajPazarcı Mustafa Nacar ile röportajMüşterilerle röportajPazaryerinden görüntüÜrünlerden görüntüGenel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Sivas'ta belediye ekipleri meydandaki bankları kaldırdı SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye ekipleri, yapılan uyarılara rağmen yaşlıların parklarda oturması nedeniyle kent meydanındaki bankları kaldırdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalınmasına yönelik uyarıların yaşlılar tarafından dikkate alınmaması üzerine Sivas Belediyesi ekipleri harekete geçti. Kent sakinlerinin yoğun olarak kullandığı Cumhuriyet Meydanı'ndaki Selçuklu Parkı içinde özellikle belirli yaş grubu üzerindeki kişilerin güneşi fırsat bilerek banklarda oturduğu görüldü. Belediye ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında yaşlılardan evlerine dönmelerini, sokakta dolaşmalarını talep etti. Ancak uyarılara rağmen yaşlıların bankları kullanmaya devam etmesi üzerine kaldırılmasına karar verildi. Özellikle yaşlıların kullandığı ve aralarına mesafe koymadan oturdukları banklar, belediye ekiplerince yerinden sökülüp, geçici süreliğine kaldırıldı.Bankların kaldırılmasından dolayı belediyeye teşekkür eden Muhlis Yılmaz (67) "Doğru bir karar almışlar. Bu nedenle yetkililere teşekkür ediyorum" dedi. Bazıları ise bankların kaldırılmasına tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü: -Meydandan görnütüler-Banklarda oturan yaşlılar-Belediye ekiplerininh bankları sökmesi-Kamyonete yükleyip götürmeleri-Yaşlıların konuşması

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/SİVAS,

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TOKİ'nin kura töreninde 'koronavirüs' önlemleri

ŞIRNAK'ta, terör mağdurları için Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) inşa edilen ve yapımı tamamlanan 556 konutun hak sahiplerini belirlendiği kura töreninde koronavirüs salgına karşı önlemler alındı.Kent merkezinde 2015-2016 yıllarında, PKK'lı teröristlerin kazdığı hendekler nedeniyle düzenlenen operasyonlarda evleri yıkılan aileler için TOKİ'nin inşa ettiği 5 bin 716 konuttan 556'sının hak sahipleri bugün belirlendi.Merkez Yeni Mahalle'de yapımı tamamlanan 556 konutun koranavirüs önlemleri kapsamında geçen hafta ertelenen kura çekimi, bugün Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binasında yapıldı. Noter huzurunda yapılan kura çekiminde görevliler, koranavirüs eldiven ve maske taktı.Çevre Şehircilik Şube Müdürü Cengiz Eren, "Terörden zarar gören vatandaşlarımız için devletimiz tarafından yapılan konutların teslimi müdürlüğümüzce noter huzurunda gerçekleşmektedir. Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına alarak hızla yayılmaktadır. Kalabalık ortamlarda durmamak, bu salgının yayılmaması için önem arz ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın Bilim Kurulu ve valiliğimizin önerileri doğrultusunda 16 Mart'ta Gençlik Merkezi'nde yapmayı planladığımız kura töreni, vatandaşlarımızın sağlığı düşünülerek, bu salgının yayılmaması için ertelenmiştir. Vatandaşlarımızın daha fazla mağduriyet yaşanmaması için il müdürlüğümüz gözetiminde, komisyon marifeti ile noter huzurunda yeni mahallede yapımı tamamlanan konutların kurasını bugün inşallah gerçekleştireceğiz" dedi.

Görüntü dökümü---------------Yapılan konutlarKura Çekiminden detayÇevre Şehircilik Şube Müdürü Cengiz Eren'in açıklamasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

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Siverek'te 3 dilde koronavirüs uyarısı ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, hoparlörler ile zabıta araçlarından, koronavirüse karşı Türkçe, Kürtçe ve Zazaca uyarı anonsları yapıldı.

Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede araçlarıyla dolaşarak vatandaşlara koronavirüse karşı uyarı anonsları yapıyor. İlçedeki hoparlörlerden de yapılan anonslarda, koronavirüsün dünyayı tehdit ettiği bildirilerek, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları isteniyor. Taziye evlerinin kapatılması nedeniyle evlerde yapılan taziyeler ile düğün ve nişanlara katılmayın çağrısı yapılarak, kalabalık ortamlardan uzak durulması, tokalaşma ve sarılmaktan kaçınılması gerektiği bildirildi.Yetkililer anonslarının ilçedeki herkese ulaşması için 3 dilde yapıldığını belirterek, gerekli diğer önlemleri de aldıklarını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Zabıta müdürlü anonsuAraçlardan yapılan anonslarSokak aralarında anons yapılmasıHoperlör ve zabıta ekiplerinin 3 dilde anons duyurusuGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mehmet SEZGİN - SİVEREK–ŞANLIURFA-DHA)

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Kadirli cadde ve sokakları yıkanarak dezenfekte edildi

KADİRLİ Belediyesi ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokakları ilaçlı su ile yıkayarak dezenfekte etti. İlçede vatandaşların yoğun olarak kullandığı Uzun Çarşı, Eski Sanayi ile Andırın Caddesi ve bu caddelere bağlı sokaklarda dezenfekte çalışmaları sabah saatlerinde başladı. Koronavirüsün çıktığı ilk günden beri gerekli dezenfekte çalışmalarını yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, "Önce okullardan başladık ve bu kamu kurumları ile devam etti. Ayrıca toplu taşıma araçları okul servisleri gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandıkları alanlarda dezenfekte çalışmalarını yürütüyoruz. Zabıtamız gerekli tedbirlerin alınması ve ürünlerdeki fiyat artışlarını denetleyerek gerekli işlemleri yapıyor" dedi.Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kurallar çerçevesinde dezenfeksiyon çalışmalarını periyodik olarak sürdüreceklerini kaydeden Başkan Tarhan, "Yine Uzun Çarşı, Eski Sanayi caddesi, Andırın Caddesi ve bu caddelere bağlı sokaklarda vatandaşlarımızın en çok kullandığı alanlar. Bu alanları bugün itfaiyemiz tarafından ilaçlı su ile yıkadı ve ekiplerimiz tarafından da dezenfekte edildi. Koronavirüsün yayılmasını önlemek adına elimizden gelen ne varsa seferber ediyoruz. İnşallah Türkiye olarak koronavirüsü def edeceğiz. Halkımıza da çağrı yapmak istiyorum. Acil bir durum olmadıktan sonra evde kalmalarını istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Cadde ve sokakların yıkanmasıİlaçlama yapılması

Belediye Başkanı Ömer Tarhan'ın konuşması

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),

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Kaynak: DHA