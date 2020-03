DHA YURT BÜLTENİ - 7 Cilvegözü Gümrük Kapısı, sivil geçişlere kapatıldı TÜRKİYE'nin Suriye'ye açılan, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı, koronavirüs nedeniyle sivil giriş- çıkışlara kapatıldı.

Cilvegözü Gümrük Kapısı, sivil geçişlere kapatıldı

TÜRKİYE'nin Suriye'ye açılan, Hatay 'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı, koronavirüs nedeniyle sivil giriş- çıkışlara kapatıldı. İnsanı yardım TIR'larının geçirildiği kapıda, tedbirler artırıldı.

İç savaşın yaşandığı Suriye ile Türkiye arasında geçişlerin yapılabildiği Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda, dünya genelinde yayılan koronavirüs nedeniyle tedbirler artırıldı. Cuma gününden bu yana sivil girişlere kapatılan kapıdan, Suriye'ye geçenlerin de geri dönüşlerine izin verilmiyor. Önlemler kapsamında kapıdan girişlerde sadece yardım ve ticari malların taşındığı TIR'ların geçişine izin veriliyor. Gümrük kapısından geçirilen TIR'lardan tampon bölgeye kadar geçiş yapılarak, malzemeler indirildikten sonra çıkış yapılıyor.

Kahramanmaraş'ta asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, - KAHRAMANMARAŞ'ta 2 koronavirüs vakası olduğu yönünde sosyal medyada paylaşımlar yapan Zekeriya Atak, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilirken gülüp rahat tavırlar sergileyen Zekeriya Atak, "2 tane koronavirüs çıktı' dedik, suç mu?" dedi.

Zekeriya Atak, dün akşam Facebook sayfasından "Son dakika: Kahramanmaraş'ta Yenişehir Devlet Hastanesi'nde koronavirüs şüphesiyle bakılan 2 hastanın sonucu pozitif çıktı" şeklinde bir paylaşım yaptı. Paylaşım altına yapılan bir yoruma da "Yarın yetkililer açıklama yapacak" diye yanıt veren Atak, Güvenlik şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

GÜLEREK GAZETECİLERE POZ VERDİ

Atak, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Halk arasında korku ve panik yaratmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Adliye öncesi sağlık kontrolünden geçirildiği hastanede rahat tavırlarıyla dikkat çeken ve gülerek gazetecilere poz veren Atak, "2 tane koronavirüs çıktı' dedik, suç mu?" dedi.

İZDİVAÇ PROGRAMIYLA TANINMIŞTI

Zekeriya Atak, 2016'nın Şubat ayında Zuhal Topal'ın özel bir televizyon kanalında sunduğu izdivaç programıyla tanınmıştı. Atak, olayla ilgili sosyal medyada yayınladığı bir videoda şarkıcı Seda Sayan ve eski erkek arkadaşı Erkan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 1800 lira idari para cezasına çarptırılmıştı. Bunun dışında Zekeriya Atak hakkında 'Türkiye şehit verdi, siz burada oynadınız' diyerek stüdyoyu terk etmesi nedeniyle Zuhal Topal tarafından tazminat davası açılmış, dava sonunda Atak'ın Topal'a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verilmişti.

Eğlence yerlerine yeni genelge tebliğ edildi MERSİN'de Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki eğlence yerlerini tek tek gezerek İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyi tebliğ etti.

Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler sürüyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi sonrasında Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, faaliyetlerini yürüten söz konusu işletmeleri tek tek gezerek, bakanlığın yeni genelgesini tebliğ etti. İşletmeler ikinci bir talimata kadar kapalı olacak. Genelgeye uymayan işyerleri hakkında işlem başlatılacak.

Sebze- meyve fiyatında koronavirüs değil, 'soğuk' etkisi ANTALYA'da domates fiyatlarının mevsim normallerinde olduğu, biber salatalık gibi ürünlerin fiyatının ise koronavirüsten değil, soğuk hava nedeniyle yükseldiği belirtildi.

Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında uyguladığı, bazı ülkelere yönelik sınırların kapatılması kararı, belli bölgelerde sebze ve meyve ihracatını olumsuz etkiledi. Ancak Antalya bölgesinden Rusya ve Avrupa ülkelerine ihracat devam ediyor. İç pazar açısından herhangi bir sorun yaşanmayan sektörde, domates fiyatları mevsim normallerinin altında seyrederken, soğuk hava nedeniyle üretimi az olan biber ve salatalık gibi ürünlerde ise fiyatlar yüksek seyrediyor.

Antalya toptancı hal esnafından Nevzat Akcan, Rusya, Ukrayna ve Balkan ülkelerine ihracatın devam ettiğini söyledi. Sadece İran, Irak sınırlarının kapatılması nedeniyle o bölgeye ihracat yapanlar açısından bir sıkıntı olduğunu belirten Akcan, "Sebze ve meyvede fiyatlar normal seyrinde. İnşallah koronavirüs sorunu da kısa sürede çözüme kavuşur" dedi.

'SEBZE MEYVEDE SIKINTI YOK'İç piyasaya tedarik noktasında herhangi bir sıkıntı olmadığını ve her şeyin olağan seyrinde sürdüğünü belirten Akcan, "Sebze fiyatları normalin bile altında. Domatesi örnek veriyorum, iç piyasada fiyatı düşük. 2 - 3.5 lira bandında. Tabii bazı özel ürün domatesler daha yüksek. Biber, salatalıkta ise mevsimsel olarak en kıt zaman. Yeni ürünlerimiz bir hafta- 10 gün sonra çıktığında fiyatları düşer. Halkımızın panik yapmasına hiç gerek yok. Yeterli derecede sebze ve meyve bulunmakta, hiçbir sıkıntımız yok" dedi.

Halde tüm esnafın sebze ve meyvelerin ambalajlanmasıyla ilgili gerekli hijyenik şartları yerine getirdiğini de anlatan Akcan, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün de bilimsel olarak, sebze ve meyveden bu virüsün geçmediğine yönelik açıklama yaptığını belirterek, "Bu da bizi biraz rahatlatıyor. Tabi yine de dikkat edilmeli ve temizliği yapılmadan tüketilmemesi gerekiyor" dedi.

AVRUPA'DAN TÜRKİYE'YE YÖNELİŞ VARAntalya Tüccarlar Derneği Başkanı Adem Özaydın, sebze ve meyvede fiyatların rutin gittiğini belirterek, "Malum olaydan sonra birçok ülkenin İspanya'dan siparişleri kesildi. Avrupa'nın çeşitli yerlerinden Türkiye'ye yöneliş var. Rusya'dan var. Tabi kış aylarında belli ölçüde çıkabilecek ürün rekoltesi var. Çok abartılı artış yok, hava şartlarına göre rutin gidiyor. Avrupa ülkelerinin hemen hepsine, Rusya, Ukrayna'ya ihracat yapılıyor" diye konuştu.

HALDE SÜREKLİ DEZENFEKSİYONHem ihracatın yapıldığı hem de iç piyasaya gönderilen ürünlerin paketlendiği alanların her sabah dezenfekte edildiğini anlatan Özaydın, "İşçilerimiz her bir saatte ellerini yıkayıp, eldivenlerini değiştiriyor. Bu şekilde tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz. Bu alanlara dışarıdan insan sokmuyoruz. Ayrıca belediyeyle de görüşüyoruz, hal genelinde tüm sebze meyve paketleme alanlarının dezenfeksiyonu için. Paketleme işlemleri bitince her akşam tekrar her yer yıkanıyor ve dezenfekte ediliyor" dedi.

Halden sürekli ürün alımı yapan fırıncı İhsan Ersoy, Sandıklı ilçesinde termal su kullanılarak yapılan özel domateslerden satın aldı. Pide yapımında bu domatesi kullandığını belirten Özsoy, fiyatların arz ve talebe göre değişkenlik gösterdiğini belirterek, ürün sıkıntısı yaşanmadığını, bu domatesin özel üretim olması nedeniyle fiyatının 7 lira olduğunu kaydetti. Normal domateslerin ise 2.5-3 liradan satıldığını dile getiren Özsoy, "Koronavirüsün tarımda etkili olacağını düşünmüyorum. İnsanlar hijyenik ortamda kullanılan ürünleri kullandığında sorun olacağını düşünmüyorum" dedi.Antalya'dan Kahramanmaraş'a portakal ve çeşitli sebze ve meyve ürünleri gönderdiklerini belirten Nizamettin Kurt, koronavirüs vaka sayısının artması nedeniyle maske ve eldiven kullanarak çalıştıklarını söyledi. Kurt, fiyatların ise mevsim normallerinde olduğunu kaydetti. Domates üreticisi Mehmet Avsal, taleplerin biraz durgun olduğunu, domateste fiyatların 2 liradan 3.5 liraya kadar değiştiğini ve şimdilik iyi gittiğini söyledi.

Antalya'dan Kahramanmaraş'a portakal ve çeşitli sebze ve meyve ürünleri gönderdiklerini belirten Nizamettin Kurt, koronavirüs vaka sayısının artması nedeniyle maske ve eldiven kullanarak çalıştıklarını söyledi. Kurt, fiyatların ise mevsim normallerinde olduğunu kaydetti. Domates üreticisi Mehmet Avsal, taleplerin biraz durgun olduğunu, domateste fiyatların 2 liradan 3.5 liraya kadar değiştiğini ve şimdilik iyi gittiğini söyledi.

Yüreğir Belediyesi koronavirüs önlemlerini artırdı

YÜREĞİR Belediyesi korona virüsün yayılmasını engellemeye yönelik tedbirleri artırdı. Halkın yoğun olarak kullandığı ortak alanlar özel araçlarla dezenfekte ediliyor.

Virüsün yayılmaya başladığı ilk andan itibaren çalışma başlatan Yüreğir Belediyesi, tüm dünyada yayılan koronavirüse karşı ilçede başta ortak kullanım alanları olmak üzere, caddeler, pazar yerleri, parklar, çöp konteynerleri, toplu ulaşım araçları ve durakları özel olarak hazırladığı araçlar ve ekiplerle dezenfekte ediyor.

Halkın sağlığının her şeyden önemli olduğu vurgulayan Başkan Kocaispir, "Korona virüsü konusunda tüm önlemlerimizi aldık. İlçemizin dört bir yanında toplu halde bulunulan ortak alanlarda ekiplerimiz yoğun dezenfekte çalışması yapıyor. Bu süreçte çok dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı hijyen kurallarına mutlaka uyalım. Toplumu paniğe sevk edecek provokatif sosyal medya hesaplarına karşı dikkatli olalım. Doğru bilgiye ulaşmak için resmi kaynakları takip edelim. Hep birlikte bu zor günleri aşacağız" diye konuştu.Salgın nedeniyle fırsatçılık yapanlara göz yummayacaklarını belirten Başkan Kocaispir, "Fırsatçılık yapan, ürün stoklayan, fahiş fiyat uygulayan işyerlerine Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler ve Yüreğir Belediyesi Zabıta ekiplerimiz tarafından denetimler devam ediyor. Fırsatçılara kesinlikle göz yumulmayacak." dedi.

Toplu taşıma araçlarının içinin ilaçlanması, belediyenin temizlik araçlarından görüntüler, özel kıyafetli ekibin otobüs duraklarını ilaçlaması, çöp konteynırlarını ilaçlaması, yerleri tazyikli su ile sulayıp ilaçla fırçalamaları, pazar yerinin araçla temizlenmesi görüntülendi.

