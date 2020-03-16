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Koronavirüs, Çorum, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ - 7

Çorum'da yurt dışından gelen kişi, 'koronovirüs' şüphesiyle gözlem altında ÇORUM'a yurt dışından gelen, yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle aile sağlığı merkezine başvuran kişi, koronavirüs şüphesiyle sevk edildiği hastanede gözlem altına alındı.

16.03.2020 14:03 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:03
DHA YURT BÜLTENİ - 7

Çorum'da yurt dışından gelen kişi, 'koronovirüs' şüphesiyle gözlem altında

 

ÇORUM'a yurt dışından gelen, yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle aile sağlığı merkezine başvuran kişi, koronavirüs şüphesiyle sevk edildiği hastanede gözlem altına alındı. Aile sağlığı merkezi, dezenfekte edilirken, çalışanlar da maske takarak, önlem aldı. 

Çorum'a yurt dışından gelen ve ismi açıklanmayan kişi, yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle Yavruturna Aile Sağlık Merkezi'ne başvurdu. Hasta, koronavirüs şüphesi üzerine, geniş kapsamlı kontrolü için çağrılan sağlık ekibince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada özel odaya alınan hasta için viral enfeksiyon tanısı koyuldu. Genel sağlık durumu iyi olan hastanın alınan kan örnekleri, incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Boşaltılan Yavruturna Aile Sağlık Merkezi, dezenfekte edilirken, çalışanlar da maske takarak, önlem aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Sağlık ocağı çalışanlarının dışarıda beklemesi-Gelen hastaları uyarılması-Sağlık ocağı cam ve pencerelerinin açık tutulması-Detaylar

HABER KAMERA: Yusuf ÇINAR/ ÇORUM

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İskenderun'da huzur operasyonu HATAY'ın İskenderun ilçesinde Asayiş, Narkotik, Çevik Kuvvet ve Yunus ekiplerinin katıldığı huzur-güvenlik denetimi yapıldı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinden çok sayıda polis Buluttepe Mahallesi'nden başlayarak, birkaç grup halinde narkotik köpekleriyle birlikte güven uygulaması yaptı. Uyuşturucu satıcılarının yuvalandığı iddialarının artması nedeniyle bölgeye abluka altına alan polis, geniş kapsamında arama yaptı. Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamada şüphelilerin de tek tek kimlikleri kontrol edildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşın can ve mal güvenliği konusunda suç unsurlarıyla mücadele amacıyla şehir genelinde huzur-güven denetimleri uygulamalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Polislerin narkotik köpeklerle mahalleye girişi-Sokak ve araçlarda arama yapmaları -Vatandaşlara üst araması yapılması  

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

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Adıyaman'da yolcu otobüsleri koronavirüse karşı ilaçlandı Adıyaman'da üniversiteler ve okulların tatil edilmesinin ardından yoğunluk oluşan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu otobüsleri koronavirüse karşı dezenfekte edildi. Otobüsler hareket etmeden önce koronavirüse karşı koltuklar ve bagaj kısımları ilaçlandı.

Otogarda faaliyet gösteren bir firma yetkilisi Hacı Mehmet Dolaş, "koronavirüsten dolayı yolcularımızın gönül rahatlığı ile yolculuk yapabilmeleri için dezenfekte ilaçlarla her gün her seferimizde yapıyoruz.Bütün araçlarımız il dışına çıkmadan veya geldiğinde ilaçlıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Adıyaman Otoğarı-Otobüsler-Otobüslerin ilaçlanması-Otobüslerin bagajlarının ilaçlanması-Firma Yetkilisi Hacı Mehmet Dolaş ile röportaj-Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN DHA

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İntihar girişiminde bulunan genci, mehter başı kurtardı BURSA'da Merinos Parkı önündeki köprülü kavşakta intihar girişiminde bulunan seyyar satıcı, olay yerinde geçen Uludağ Mehter Takımı Mehter Başı Şaban Gülşen tarafından kurtarıldı.

Osmangazi ilçesinde Merinos Parkı önünde, seyyar arabasına zabıtalar tarafından el konulan bir kişi, bu duruma tepki göstermek için parkın önündeki köprülü kavşakta intihar girişiminde bulundu. Bariyerlerin diğer tarafına geçen seyyar satıcı, arabasının geri verilmemesi halinde atlayacağını söyledi. Bir programdan dönen Uludağ Mehter Takımı'nın mehter başı Şaban Gülşen ise, otobüsü durdurarak intihar etmek isteyen gencin yanına gitti. İkna çabalarına olumsuz karşılık veren genç, köprüden atlamak için hamle yaptı. Bu sırada Mehteran başı Şaban Gülşen, genci tuttu. Diğer mehter üyelerinin yardımıyla seyyar satıcı bulunduğu yerden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve polis ekipleri geldi. Seyyar satıcı, sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Olay yerinden detaylar

Haber: Semih ŞAHİN/BURSA,, Kamera: BURSA,

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İstinat duvarı, evin bahçesine yıkıldı SİVAS'ta yağmur nedeniyle istinat duvarı evin bahçesine yıkıldı. Evin boş olması nedeniyle yaralanan olmadı.

Olay, saat 11.00 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. M.C'ye ait boş müstakil evin istinat duvarı yağışlar nedeniyle yıkıldı. Duvardaki taş ve toprak, evin bahçesine doldu. Gürültüyü duyup olay yerine gelenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler emniyet şeridi çekerek güvenlik tedbiri alırken evde kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

Mahallede oyun oynadıkları sırada çökmenin olduğunu söyleyen Abdullah Emir (11), "Çöküş anının sesini duydum daha sonra buraya geldim. Zaten burayla kimse ilgilenmiyor. Biz daha önce de burada oyun oynarken duvarın betonları dökülüyordu" dedi.

Mahalle sakini Menşure Canikli ise, "Buranın her tarafı uçuyor. İçerisi de iyi değildi. Buraya kaldırım döşenmedi. Yağmur suları da hep eve doğru gidiyordu. Zaten uçacaktı" diye konuştu. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------Olay yerinden görüntüler-Yıkılan duvarın görüntüsü-Konuşmalar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS

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Koronavirüs mobilyayı etkilemedi KORONAVİRÜS salgını dünyada birçok sektörü olumsuz etkilerken, İnegöl'deki mobilya firmaları yaz sezonuna umutla bakıyor. İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, sektöre ilişkin olumlu beklentileri olduğunu söyleyerek, "Türkiye'de yılda ortalama 700 bin düğün yapılıyor. Bu düğünler bu sene de yapılacak. Bu da sektörümüze ve farklı sektörlere faydası olacaktır" dedi.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs, ekonomileri de etkilemeye devam ediyor. Koronavirüsün bütün üretim sektörlerinde tedirginlik yarattığını kaydeden İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, mobilya sektörünün panik yapmadan üretime devam etme gayretinde olduğunu belirtti. Ayhan, "Mobilya sektöründe talebin azalması kaynaklı bir sıkıntı olabilir. Ancak yaklaşan düğün sezonu, evlerin tadilat çalışmaları muhakkak sektörümüzü ayakta tutacaktır. Türkiye'de ortalama 700 bine yakın düğün yapılıyor. Bu düğünler bu sene de yapılacak. Bunun da sektörümüze ve farklı sektörlere faydası olacaktır. Birlik ve beraberlik içinde olma zamanı" dedi.

HAMMADDECİLERE ÇAĞRI

Ham madde tedarikçilerinin de bu konuda dikkatli olması gerektiğini söyleyen Ayhan, "Bizleri iyi anlamaları gerekiyor. Çünkü ham maddeye yapılacak zam ülke için en büyük kötülüklerden biri olur. Herkes fedakarlık yapmalı, ürünlerimizi yine aynı fiyatlara satmalıyız. Kimse fırsatçılık yapmamalı, olabildiğince fedakar olmalıyız. Devletimiz gerçekten takdire şayan tedbirler alıyor. Sağlık her şeyden önemlidir. Bir insanın canı hiçbir parayla ölçülemez. Elimizden gelen neyse fedakarlık yapmaya hazırız. KDV indirimlerimiz var. Satışlarda hiçbir zam yapmadan bu sezonu geçirebiliriz. Tek istediğimiz bu konuda ham madde tedarikçilerimizin de bizim yanımızda olması. Bu kötü senaryoda iyi bir ekonomik yıl geçirmek için el birliği içinde olmamız lazım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Mobilya üretiminden detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

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