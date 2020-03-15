DHA YURT BÜLTENİ-7 Umreden gelenler boşaltılan öğrenci yurdunda gözlem altına alındı (3) ANKARA VALİSİ AÇIKLAMA YAPTIAnkara Valisi Vasip Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, umreden dönenlerin büyük oranda yurtlara yerleştirildiğini açıkladı.

Umreden gelenler boşaltılan öğrenci yurdunda gözlem altına alındı (3)

ANKARA VALİSİ AÇIKLAMA YAPTIAnkara Valisi Vasip Şahin, Twitter 'dan yaptığı açıklamada, umreden dönenlerin büyük oranda yurtlara yerleştirildiğini açıkladı. Vali Şahin, "Umre ziyaretinden dönen vatandaşlarımızı 14 gün boyunca misafir edeceğimiz öğrenci yurtlarına büyük oranda yerleştirdik. Konuklarımıza ve yakınlarına göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden; kuruluşlarımıza ve fedakar çalışanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı (2) DÜZCE VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTIDüzce Valiliği, ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede gözetim altına alınmasına karar verilince babası tarafından kaçırılmaya çalışılan 5 yaşındaki Ş.F.'nin Düzce Devlet Hastanesi'nde izole edilerek, gözetim altına alındığını açıkladı. Açıklamada, "Hasta olan çocuk, Düzce Devlet Hastanesi'nde izole edilmiş ve gözetim altına alınmıştır. Hastanın, koronavirüs olarak kesinleşmiş bir tanısı bulunmamaktadır. Hastanın Düzce Devlet Hastanesi'nde normal takibi yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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Limonlu deresinde su taşkını sürüyor

MERSİN'in Erdemli ilçesinde Limonlu Deresi'nde su taşkını ikinci gününde de devam ediyor. Su taşkını nedeniyle hasar gören içme suyu şebekesi de ekipler tarafından tamir ediliyor.Erdemli'nin yüksek kesimlerinde 2 gündür devam eden sağanak yağışla birlikte eriyen kar, Limonlu Deresi'ne taşkın sel suyu olarak geldi. İkinci gününde de debisinin yüksek olması nedeniyle taşkının devam ettiği bölgede zarar gören içme suyu şebekesi de güçlendirilerek tamiratı yapılıyor.Derenin taşmasıyla birlikte çevresinde bulunan piknik alanları da sular altında kaldı. Narenciye bahçelerinin ve muz bahçelerinin de zarar gördüğü taşkın sonrasında vatandaşlar ıslah çalışmasının yapılması gerektiğini söyledi.Limonlu Mahallesi'nde piknik yeri işletmecisi İbrahim Maralı, "3-4 gündür yüksek kesimlere yağan yağmur nedeniyle eriyen kar suyu ile birlikte limonlu deresinde taşkınlar meydana geldi. Taşkın nedeniyle birçok piknik yeri işletmemiz sular altında kaldı. Zararımız çok fazla. Yetkililerden isteğimiz biran önce derenin tamamının ıslah çalışmasının yapılması ve derenin içerisinde bulunan atıkların temizlenerek suyun akışının hızlanmasını sağlamak olacaktır" dedi.Öte yandan su taşkını nedeniyle içme su hatlarında meydana gelen hasarlar da ekipler tarafından onarımı yapılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------

-Limonlu dersi görüntüsü-Taşkın nedeniyle sular altında kalan piknik alanları-Ekipler çalışma yaparken-Suyun içerisinde yürüyen vatandaş-Piknik alanı sahibi İbrahim maralı ile röportaj-Genel görüntü

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin),

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Mersin'de ele geçirilen 91 kilo bozuk et imha edildi MERSİN'de Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, menşei belirsiz 91 kilogram bozuk et ele geçirdi. Etler yakılıp toprağa gömülerek imha edildi.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Hal Mahallesi'nde kurulan semt pazarında, satışa hazır, insan sağlığını tehdit edecek boyutta riskli olduğu anlaşılan menşei belli olmayan 91 kilogram bozuk et ele geçirdi.

Etlere el koyan zabıta ekipleri, kokmuş etleri pazara gelen vatandaşlara satmak isteyen bir kişi hakkında tutanak tutup yasal işlem başlattı. Ele geçirilen bozuk etler ise yerleşim yerlerinin uzağında bulunan kırsal bir alanda iş makinesiyle kazılan iki metre derinliğinde çukura konulup, üzerine benzin dökülerek yakıldı ardından da üzeri tekrar toprakla örtülerek imha edildi.

BAŞKAN GÜLTAK: EN KÜÇÜK ŞÜPHEDE HABER VERİNAkdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak; "Vatandaşlarımıza satılmaya çalışılan bu etlere el koyan zabıtamız, menşei belli olmayan, bozulmuş ve kokmuş haldeki bu etlere el koyarak, satışa sunan kişi hakkında yasal işlem başlatmıştır. Toplum sağlığını tehdit eden, vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayanlara kesinlikle müsamaha gösteremeyiz. Halkımızdan isteğimiz, bu tür etlerden uzak durmaları, satışına tanık oldukları durumlarda zabıta ekiplerimize mutlaka haber vermeleridir. Zabıta Müdürlüğümüzün, halkımızın sağlığını korumak ve sürdürmek amacıyla kontrol ve denetimleri ilçemiz genelinde artarak devam edecektirö diye konuştu.

DAHA ÖNCE DE ELE GEÇİRİLMİŞTİAkdeniz Zabıta ekipleri, geçen ay içinde de yine piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış, menşei belli olmayan 170 kilo bozuk et ele geçirmişti. Bozuk etler, yine benzinle yakılıp toprağa gömülerek imha edilirken, etlerin sahibi olduğu anlaşılan 2 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştı.

Görüntü Dökümü-----------------------Poşetin içinde bozuk etlerEkiplerin etleri imha etmesiAkdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak açıklaması

Haber-Kamera: MERSİN,

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Hırsıza seslendi: Müsaitsen ve işin bittiyse motorumu geri getir

ORDU'da evinin önündeki motorlu tırpanını çalan hırsıza seslenen Salih Efiloğlu(50), "Müsaitsen ve işin bittiyse motorumu geri getir. Çok mağdur oldumö dedi.

Ünye ilçesine bağlı Liseler Mahallesi'nde oturan Salih Efiloğlu'na ait motorlu tırpan, haziran ayında evinin önünden çalındı. Kimliği henüz belirlenemeyen hırsızın, motorlu tırpanı çalma anı güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli ise sırra kadem bastı. 9 aydır sokak sokak hırsızı arayan Salih Efiloğlu, bahçe işlerine gittiğini ve motorlu tırpanı olmadığı için mağdur olduğunu ifade etti.

Motorlu tırpanı arızalı olduğu için tamire götürdüğünü anlatan Efiloğlu, "Tamirden getirdikten sonra, 2 motoru da evimin önüne bıraktım. Daha sonra evime girdim. Dışarı çıktığımda ot motorlarından birinin olmadığını gördüm. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını izleyince ot motorunun çalındığını fark ettim. Çalınan motorum çok kaliteliydi ve yaklaşık 6 bin TL'ydi. Aylardır arıyorum ama hiçbir iz yok. İnsanoğludur bir hata yapmıştır. Belki de ihtiyacı vardı ve birkaç gün işini görmek istedi. Geri getirmek istedi ama müsait olamadı. Ben motorumu alan kişiye sesleniyorum; müsaitsen motorumu geri getir. Ben de çok mağdur oldum. Elini vicdanına koysun, vicdanı sızlıyorsa malımı getirsinö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Güvenlik kamerasında hırsızlık anı-Salih Elifoğlu ile röp.-Detaylar

Haber-Kamera: Turgut DAĞDEVİREN ORDU-DHA

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Şalvarında sakladığı yeşil reçeteyle alınan ilaçları satarken yakalandı

ADANA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 495 gram bonzai ile yeşil reçeteyle satılan 22 hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden, 4'ü tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden Kudret B. (57) adlı kadının, şalvarının cebine sakladığı yeşil reçeteyle satın alınan hapları satarken yakalandığı belirtildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ve Yüreğir ilçelerine bağlı Gülpınar, Sinanpaşa, Dedekorkut, Yeşilyurt ve Hürriyet mahallelerinde 'torbacı' olarak tabir edilen ve sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. 495 gram bonzai ile yeşil reçeteyle satılan 22 hap ele geçirildi.Sinanpaşa Mahallesi'nde yakalanan Kudret B.'nin şalvarının cebinden yeşil reçeteyle satılan ve uyuşturucu amaçlı kullanılan 14 hap ve 2 bin 355 lira çıktı. Bir işte çalışmadığı öğrenilen Kudret B., parayı nereden aldığını ise ifadesinde söyleyemediği kaydedildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Şüphelilerden Kudret B. ile Turgay Ç. (30), Abdurrahman A. (32) ve Sinan B. (29) tutuklandı. Engin Y.'ye (19) ev hapsi cezası verilirken, Enis B. (20) adli kontrol şartıyla, Serhat G. (21) ise savcılıktan serbest kaldı.

Görüntü Dökümü-----------------------Zanlıların adli tıp kurumuna getirilmesiEle geçirilen narkotik madde

Haber-Kamera: ADANA,

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Erzurum Tren Garı'nda koronavirüs yoğunluğu KORONAVİRÜS nedeniyle okulların tatil edilmesi kararının ardından memleketlerine gitmek isteyen yüzlerce üniversiteli öğrenci, Erzurum Tren Garı'nda yoğunluk oluşturdu. Otobüs ve uçaklarda yer bulamayan öğrenciler alternatif olarak treni seçti.

Erzurum'daki Atatürk ile Teknik Üniversitesi'nde eğitim gören binlerce öğrenci koronavirüs nedeniyle okullar 3 hafta tatili edilince soluğu otogar ve havalimanında aldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından memleketlerine dönmek isteyen yüzlerce üniversite öğrencisi şehirlerarası otobüs ve uçaklarda yer bulamayınca alternatif olarak tren istasyonunun yolunu tuttu. Bilet gişelerinin önünde uzun kuyruk oluşturan öğrenciler, evlerine gidecek olmanın mutluluğunu yaşadı.

Yetkililer, Kars'tan gelip Ankara'ya giden 400 kişilik trenin okulların tatil edildiği ilk günden itibaren tamamen dolu olarak gittiğini söyledi. Uçak ve otobüste yer bulamadıkları için treni tercih ettiklerini söyleyen öğrencilerden Hilmi Emre Köroğlu, "Otobüste bir hafta yer boyunca yer yok. Uçak fiyatları çok yüksek o nedenle Adana'ya trenle gitmeyi tercih ettim" dediÖte yandan her gün yüzlerce kişinin uğradığı Erzurum Gar binası koronavirüs nedeniyle baştan aşağı dezenfekte edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Erzurum tren istasyonunun görüntüsü-İstasyona gelen yolcular-Yolcuların gar binasına girmesi-Gar binasında bekleyen yolcular-Hilme Emre Köroğlu ile röp-Gamze Sakin ile röp-Trenin istasyona gelmesi-Yolcuların bineceklere vagonlara gitmesi-Trenden inen yolcuların görüntüsü-Yolcuların trene binmeleri-Tren içinden ve yolculardan görüntü-Trenin istasyondan ayrılması-Gar binasının ilaçlanmasından genel ve detaylar

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

Kaynak: DHA