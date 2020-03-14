DHA YURT BÜLTENİ - 7 Bakan Turhan 'koronavirüs' tedbiri aldı, tokalaşmadıSAMSUN'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 'koronovirüs' tedbirleri kapsamında kendisini karşılayan protokolle tokalaşmadı, elini göğsünün üzerine koyarak selam verdi.

Bakan Turhan 'koronavirüs' tedbiri aldı, tokalaşmadı

SAMSUN'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 'koronovirüs' tedbirleri kapsamında kendisini karşılayan protokolle tokalaşmadı, elini göğsünün üzerine koyarak selam verdi.

Bakan Mehmet Cahit Turhan, çeşitli inceleme ve ziyaret programlarına katılmak üzere Samsun'a geldi. Bakan Turhan'ı, Çarşamba Havalimanı'nda, Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri karşıladı. Özel uçaktan inen Bakan Turhan, kendisini karşılayan heyetle tokalaşmayıp, elini sol göğsünün üzerine götürerek selamlaştı. Vali Kaymak ve diğer protokol üyeleri de Bakan Turhan'ı aynı yöntemle selamladı. Vali Kaymak, "Osmanlı torunlarıyız sayın bakanım. 'Osmanlı selamı' diyoruz biz" dedi.

Ardından Ayvacık ilçesine geçen Bakan Turhan, burada Çarşamba-Ayvacık karayolunda incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------Bakan Mehmet Cahit Turhan'ın karşılanması-Bakan Turhan'ın selamlaması-Bakan Turhan'ın incelemelerinden detay-Detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/ SAMSUN,

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Araçlar virüse karşı buharlı sistemle yıkanıyor

NEVŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında sürücüler araçlarını yüksek ısı kaynağı oluşturan buharlı sistem ile yıkatıyor.Oto yıkama dükkanı bulunan Asım Çapacı, müşterilerinin araçlarını, koronavirüs tedbirleri kapsamında yüksek ısı kaynağı oluşturan buharlı sistem ile yıkıyor. Asım Çapacı, son 2 gündür yüksek ısı kaynağı oluşturan buhar enerjisi ile yıkama işlemine sürücülerin ilgi gösterdiğini söyledi. Çapacı, "10 yıldan bu yana oto yıkamacılığı yapıyorum. Bu süreçte araçları normal yolla yıkadığımız gibi buhar enerjisi kullanarak da yıkıyorduk. Koronavirüs ile etkin mücadele kapsamında buharlı sistemli yıkama yaptırmak isteyen oto sahiplerinin taleplerini karşılamakta oldukça zorlanıyoruz. İnternet sayfamız kanalıyla randevulu sisteme bile geçtik. Gece yarılarına kadar araç sahiplerinin taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. 160 derecede yüksek bir ısı kaynağında her türlü virüs ve bakteri yaşamıyor, bu nedenle araçlar daha hijyenik ve temiz oluyorö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Buharlı sistemde yıkanan otomobillerden genel görüntü-Oto yıkamacılığı yapan Asım Çapacı'nın açıklaması-Otomobilini yıkatan Cenap Pamukcu, ve Birol Kaya ile röportaj

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

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Kaçak kazı yapanlar drone ile suçüstü yakalandı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 kişi, drone'le tespit edilip jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi(JASAT), dün, Süleymaniye Mahallesi Çiftlik mevkiindeki zeytinlik alanda iş makinesi ile kaçak kazı yapıldığını öğrendi. Bölgeyi drone'la tarayan JASAT ekipleri, iş makinesiyle kaçak kazı yapanların yerini tespit edip, Poyrazdamları Karakol Komutanlığı ile birlikte operasyon düzenledi. Operasyonda M.Y.(46), M.A.(62) ve B.Ü.'yü(60) zeytinlik alanda iş makinesiyle kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Araziden görüntüler (DRONE)

Haber- Kamera: Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa),

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Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada üretim durdu KIRIKKALE'de faaliyet gösteren kolonya fabrikasında, hammadde etil alkolün tedariğinde yaşanan sıkıntı nedeniyle üretim durdu.Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde 2009 yılından bu yana faaliyet gösteren ve 33 işçi ile 42 çeşit olmak üzere yılda 900 ton kolonya üreten fabrikada, dünyada yayılan koronavirüs nedeniyle son 1 aydır hammadde sıkıntısı yaşanmaya başladı. İç pazarın yanında başta ABD ve Avrupa ülkelerine de ihracat yapılan fabrikada hammadde tedariki sorunu nedeniyle üretim son 10 gündür durdu. İşçi sayısını 18'e düşüren firmanın stokları da tükenme aşamasına geldi.'İHRACATI TAMAMEN DURDURDUK'Firma sahibi Mehmet Akçay, koronavirüs nedeniyle birçok üründe olduğu gibi kolonyada da hammedde sıkıntısı yaşandığını söyledi. Türkiye genelinde bayileri olduğunu ifade eden Akçay, "Bu seneki kriz kadar bir kriz görmedik. Hammadde yok. Elimizde hammadde olmadığı için üretim yapamıyoruz. Yurt dışına mal sevkiyatını tamamen durdurduk" dedi.Akçay, antibaktariyel jellerde alkol kullanıldığını, bu ürünlerde alkol kullanımının hızlı olması nedeniyle sıkıntının ortaya çıktığını anlatarak, "Bize gelecek olan hammaddeler diğer alanlara aktarılmaya başlandı. Biz ülke olarak alkolün hepsini üreten bir ülke değiliz, ithal ediyoruz. İthal ettiğimiz ürünlerde de bu virüs görüldüğü için hammaddeyi pek vermek istemiyorlar. Alkol olmayınca kolonya da olmuyor" diye konuştu. 'FİYATLARIMIZI DEĞİŞTİRMEDİK'Akçay, 1 aydır stoklarındaki ürünleri sattıklarını kaydederek, "2 aydır özellikle, Japonya ve İran'dan ürünlerimize talep var, onların taleplerine bırakın karşılık vermeyi cevap bile veremedik, fabrikamızda ne var ne yok ürünlerimizi yurt içindeki piyasamıza sürdük. Ülkemizin yaşadığı bu sıkıntılı dönemde fiyatlarımızı değiştirmedik. Bu adaletli olmazdı" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORHasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

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Hayvanlarını meraya çıkaramayan Yüksekovalı besicilerin yem sıkıntısı HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, bu yıl kış mevsiminin yoğun kar yağışlı ve sert geçmesi, besicileri mağdur etti. Besiciler, stoklarının tükendiğini, hayvanlarının yem ve ot ihtiyacını yüksek fiyatlarla karşılamaya başladıklarını söyledi. Yüksekova ve bağlı köylerinde yaşayanlar, bu yıl son yılların en çetin kışını yaşadı. Kış ayları boyunca kar kalınlığının 1,5 metreyi aşması ve halen kırsal alanların kar altında bulunması özellikle besicilere zor günler yaşatıyor. Her yıl mart ayının ortalarında ve sonlarına doğru, karların erimeye başladığını ve bununla birlikte hayvanlarını meralara götürmeye başladıklarını anlatan köylüler, bu yıl halen bölgenin kalın bir kar tabakası altında olduğunu söyledi. İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıköy köyünde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Özcan Şahin, kalın kar tabakasının kendilerini endişelendirmeye başladığını, çünkü stoklarının tükenmeye başladığını belirtti. Şahin, yüksek fiyatlarla hayvanlarının yem ve ot ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Kardan detaylar-Ot balyalardan detaylar-Ot kızağı çeken eşekten detaylar-Küçükbaş hayvanlardan detaylar-Özcan Şahin ve Şaban Onat ile röp

-Genel detaylar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

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Kaynak: DHA