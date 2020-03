DHA YURT BÜLTENİ - 7 Otobüs terminallerinde 'korona' önlemi ve yoğunluğuTOKAT Belediyesi ekipleri tarafından cuma namazı öncesinde bütün camiler, koronavirüs tehdidine karşı dezenfekte edildi.

TOKAT Belediyesi ekipleri tarafından cuma namazı öncesinde bütün camiler, koronavirüs tehdidine karşı dezenfekte edildi.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, Tokat'ta toplu yaşam alanlarındaki temizlik önlemleri artırıldı. Tokat Belediyesi ekipleri kentte cuma namazı öncesinde camileri koronavirüs tehdidine karşı dezenfekte etti.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Belediye ekiplerimiz tarafından tüm camilerde sterilizasyon uygulaması yapılıyor. Şehrimiz genelinde ise dezenfektasyon çalışmaları periyodik aralıklar ile tekrarlanıyor" dedi.

TOKAT,

Zabıta ekipleri, fiyat artışı iddialarına karşı denetime çıktı

MERSİN'de Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle bazı ürünlerde anormal fiyat artışları olduğu yönündeki iddialara karşı marketler ile toptan ve perakende ürünler satan işyerlerini denetledi, fiyat-etiket kontrolü gerçekleştirdi.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın; Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıklamasından hemen sonra, özellikle temizlik ve dezenfektan ürünleri, kolonya, maske ve bazı gıda ürünlerinin fiyatlarında fahiş artışlar olduğu yönündeki şikayetler üzerine sahaya inerek ilçe genelinde denetim ve uygulama yaptı. Akdeniz Zabıta Ekipleri İl Ticaret Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte, ilçe sınırları içerisinde bulunan marketler ile toptan ve perakende satış noktalarında denetime çıktı. Denetimlerde zabıta ekipleri, özellikle hijyen ürünlerinin fiyat etiketlerini ve faturalarını kontrol ederek işletmecilere anormal fiyat artışlarına karşı uyarılar yaptı. Ekipler merdiven altı ürünlerinin satışının yapılmaması konusunda işyeri sahiplerine uyarılarda bulundu. Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, yaptığı açıklamada, koronavirüs gerekçesiyle, kolonya, sıvı el sabunu gibi bazı temizlik maddeleri ile özellikle maske, eldiven ve makarna gibi malzeme ve gıda ürünlerinin fiyatlarında fahiş fiyat uygulamalarıyla ilgili olarak denetimlerin süreceğini belirtti. Başkan Gültak, şu ana dek yapılan denetimlerde, söz konusu ürünlere anormal fiyat artışı yapan işyerine rastlanmadığını kaydederek; "Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere, devletimizin ve hükümetimizin tüm kurumları, Korona Virüs salgınına karşı gereken tüm önlemleri almış, gerekli çalışmaları başlatmıştır. Bizler de yerel yönetim olarak, halkımızın sağlığının korunması ve sürdürülmesi noktasında üzerimize düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmek için çalışıyoruzö diye konuştu.

MERSİN,

Kilis'te dezenfekte çalışmaları sürüyor

KİLİS'te, Korona virüsüne karşı il genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.Kilis Belediyesi Korona virüsüne karşı il genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.Belediye ekipleri, kamuoyu açık alanlar, resmi kurum ve kuruluşları dezenfekte etmeye devam ediyor. İbadethaneler Resmi kurumlar Valilik, ve Kilis'in Sınır Kapıları dahil olmak üzere Belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, "Korona virüs tehlikesine karşı saha çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Dezenfekte çalışmalarımız il genelinde devam edecektir. Paniğe kapılmayacağız, ama tedbiri de elden bırakmayacağız" dedi.

KİLİS

Çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal adliyede

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, işlettiği bakkal dükkanında çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen H.K., adliyeye sevk edildi.Olay, dün Ereğli'ye bağlı Kavaklık Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, mahallede bakkal işleten H.K., çocukları bakkalına çağırarak çikolata ve şeker vererek cinsel istismarda bulundu. Çocukların yaşadıklarını anlatması üzerine aileleri şikayette bulundu. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili 5 çocuk ve ailelerinin ifadesini aldı. Soruşturma kapsamında H.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K., bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

EREĞLİ (Zonguldak),

KORONA virüs nedeniyle üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesi üzerine Erzurum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk yaşandı. Virüs nedeniyle terminalin iç ve dış yüzeyi dahil olmak üzere her noktası dezenfekte edildi. Yolcu otobüslerinde de dezenfekte işlemleri yapıldı.Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından öğrenciler otobüs terminallerine akın etti. Memleketlerine dönmek isteyenler zaman zaman Erzurum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluşturdu. Bazı öğrencilerin maske taktığı görülürken, üniversiteliler yolculuk boyunca kolonyalı önlem aldıklarını söyledi.Giresun Üniversitesi Coğrafya bölümü son sınıf öğrencisi Fuat Orak, grip olduğu için herkesin kendisine virüslü gibi baktığından yakındı. Orak, "Okullar tatil oldu. Üç hafta uzun bir tatil eve gidiyorum. Giresun'dan Erzurum'a geldim. Aktarmalı olarak memleketim Diyarbakır'a gideceğim. Biz doğu halkı olarak kadere olan inancımız var. Ecel gelirse zaten geliyor. Grip olduğumuz zaman kağıt mendille burnumuzu sildiğimiz zaman insanlar tuhaf tuhaf bakıyor. 'Acaba bu da koronaya mı yakalandı?' diye. Tedirgin oluyoruz, insanlardan çekindiğimizden artık peçete kullanamıyoruz. İnsanlar, peçete kullanıyor diye öyle bakmayın grip olabiliyor, illa korona mı olacak?" diye konuştu.Günde yüzlerce yolcu giriş-çıkışının olduğu otobüs terminali de dezenfekte edildi. Otobüs terminalinin iç ve dış bölümlerinin, her noktasının ilaçlandığını belirten Büyükşehir Belediyesine bağlı Otogar ve Semt garajları Şube Müdürü Hüseyin Oktay, "Dünya üzerinde yayılan korona virüsünden dolayı alınan tedbirler doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi olarak Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı elamanlarında haftada bir terminal iç ve dış kulvarlarda ilaçlama yapılıyor. Bunlar her hafta tekrarlanacak. Ta ki bu virüs ne zamana kadar son bulursa o zamana kadar gerekli tedbirleri alacağız" dedi.Yolcu otobüslerinde de virüs önlemleri alınarak, araçlar dezenfekte edildi. Otobüs iç kısımları ve tutacaklar çamaşır suyu ile siliniyor. Otobüs firması operasyon müdürü Ali Fuat Ünlü, şunları söyledi: "Araçlarımızda korona virüsle alakalı genel olarak araçlarımızda iki gündür dezenfekte işlemlerimiz devam ediyor. Personelimizi bilgilendirmek açısından da mola sonlandıktan sonra seyahate devam ederken kolonya tutulması, bagaj alırken ve araç içerisinde yolcumuza karşı konuşmalarda yakın temaslarda biraz daha mesafeli kalmalarını konusunda kendilerini seminer düzenleyerek bilgilendirdik. Elimizden geldiği kadarıyla virüsle alakalı tedbirleri almaya devam ediyoruz."

ERZURUM.

