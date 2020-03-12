DHA YURT BÜLTENİ - 7 Kayseri'de, 5 HTŞ şüphelisi adliyedeKAYSERİ'de, terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de, 5 HTŞ şüphelisi adliyede

KAYSERİ'de, terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 2 gün önce Kocasinan ilçesinde terör örgütü HTŞ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt ile bağlantısı oldukları iddiasıyla 5 Suriye uyruklu, evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------HTŞ Üyesi 5 kişinin sağlık kontrolünden çıkarılışıŞüphelilerin Jandarma araçlarına bindirilmesi-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ

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Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 7 yaralı ŞANLIURFA'da seyir halindeki 3 otomobille bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Kaza, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Cengiz Yurtseven kullandığı 63 ABD 036 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra Ahmet Yalçın Ataş yönetimindeki 06 AS 4922 otomobille Fikret Kaymaz'ın kullandığı 61 VF 840 plakalı kamyon ve Hacı Atlı idaresindeki 34 CIC 396 plakalı otomobile çarpıştı. Zincirleme kazada, sürücüler ile yanlarında bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORAli LEYLAK/ŞANLIURFA,

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Resulayn'da tahrip edilen karargahlar yıkıldı, koronavirüs tedbirleri alındı ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu Suriye'nin Resulayn kentinde, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'nın kaçarken tahrip ederek kullanılmaz hale getirdiği 10 karargahın yıkım işlemleri gerçekleştirilirken, koronavirüse (Kovid-19) karşı da tedbirler alındı.Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Rasulayn ilçesi, yapılan çalışmalarla bölge halkının huzurla yaşadığı yer haline geldi. Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) tarafından Resulayn'da birçok alanda önemli çalışmalar yürütülüyor. Terör örgütü YPG/PKK'nın kaçarken tahrip ederek kullanılmaz hale getirdiği karargah olarak kullanılan 10 binanın yıkım işlemleri gerçekleştirilirken, kamu kuruluşlarında başlayan tadilat çalışmaları da sürüyor. Resulayn Nüfus Müdürlüğü bünyesinde kurulacak trafik tescil, silah ruhsat, sürücü belgesi ve personel kimlik kartı büroları için tahsis edilen binalar, tadilat işlemlerinin ardından hizmete sunulacak.KORONAVİRÜSE KARŞI TEDBİRLER ALINIYORTüm dünyayı sarsan koronavirüse karşı da tedbirlerin alındığı Rasulayn'da, hastaneye giriş yapan herkesin lazer termometreyle ateşi ölçülüyor. Suriyeli doktorlar ve sağlık personelinin görev yaptığı hastaneye başvuran hastalar, muayene olduktan sonra ilaçlarını da buradan temin edebiliyor. Rasulayn halkı, terör örgütlerinin olduğu dönemde mahrum kaldıkları hizmetlere yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Türkiye'ye teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORAli LEYLAK/ŞANLIURFA,

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HDP önündeki eylemde 192'nci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 126 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 192'nci günde de sürdürdü. İstanbul'da, 2015 yılında kaybolan oğlu Ömer (25) için Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinden gelip, eyleme devam eden Salih Gökçe, "Allah rızası için gel, teslim ol. Evimi barkımı bıraktım, 7 aydır buradayım. Sen gelmeden buradan gitmeyeceğim" dedi. Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olup, ailelerine kavuştu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.'SEN GELMEDEN GİTMEYECEĞİM'İstanbul'da, 2015 yılında kaybolan oğlu Ömer için Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinden gelen Salih Gökçe, HDP binası önündeki oturma eylemini sürdürürken, evladını çok özlediğini söyledi. Gökçe, "Benim oğlumu 2015'te İstanbul'da alıp götürdüler. Ben Suriye'ye kadar gittim. Benden 15 bin lira para da aldılar. Aracılarla 10 bin dolara anlaşmıştık. 15 bin liramı aldılar. Suruç'ta bombalı saldırı olduğu için gidemedik. Bugün 192'nci günümüz, burada bekliyoruz. Ben oğluma çağrıda bulunmak istiyorum. Devletin şefkatli kollarına gel, teslim ol. 13 ailenin çocukları geldi, hepsi de teslim oldu. Ceza yok. Sizi orada korkutuyorlar. Gel, teslim ol. Evimi barkımı bıraktım, 7 aydır buradayım. Kapımız kilitli. Sen gelmeden buradan gitmeyeceğim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------HDP il binasıAilelerin bekleyişiSalih GÖKÇEGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN, Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Folyoya sarılı uyuşturucu madde ele geçirildi

OSMANİYE'de polis ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen operasyonlarda, 6 şüphelinin üzerinden folyoya salılı vaziyette uyuşturucu madde ile bir aracın torpidosundan kuru sıkı tabanca ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekiplerince, kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen operasyonlarda, şüpheli kişi ve araçlar durdurularak arama yapıldı. Uygulamalarda, şahıs ve araçları kontrol eden ekipler, 1 adet kurusıkı tabanca ve 6 şüpheli şahıs üzerinden 3 parça halinde toplam, 5.22 gram metafetamin ve yine 3 parça halinde folyoya sarılı vaziyette toplam 9.21 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.Plakasız bir motosiklet yakalanarak trafikten men edilirken, suç unsuruna rastlanan bir araç sürücüsüne ise 7 bin 856 lira cezai işlem uygulandı. Üzerlerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 6 şüpheli hakkında ise uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçu kapsamında işlem yapıldığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------- Uygulama noktasındaki polis otosuŞüpheli araçların aranmasıOtoların iç kısımları ve bagajlarının aranmasıŞüpheli bir araca doğru ilerleyen polislerAraçları durduran ekipMotosikletli polis yazısıUygulama noktasındaki aramalardan genel ve detaylarEle geçirilen silah ve esrar maddesinden foto görüntü

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Zonguldak'ta koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları

ZONGULDAK'ta koronavirüs önlemleri kapsamında, toplu gezi yerleri, ulaşım araçları ve otobüs duraklarında dezenfekte işlemleri yapıldı.Kent genelindeki belediyeler koronavirüse karşı önlemlerini artırdı. Özel kıyafetli ekipler, toplu gezi yerleri, ulaşım araçları ve otobüs duraklarında dezenfeksiyon işlemleri yaptı. Zonguldak merkez, Ereğli ve Alaplı Belediyeleri, otobüs duraklarında ve ilçe merkezlerindeki sahil bandında da temizlik çalışmaları yaptı. Ekipler, vatandaşları el hijyeni kurallarına uyması konusunda da uyardı.Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdür Vekili Erdal Terzi, dezenfeksiyon işlemlerine devam ettiklerini belirterek, "İşçi ve öğrenci servislerinde ücretsiz olarak dezenfekte işlemlerini yapmaktayız. Dezenfekte işinde Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı ürünler kullanılmaktadır. Bu sebeple dezenfekte işleminde aracın içi, tabanı tutma yerleri ve lastikleri dezenfekte işlemine tabi tutulmaktadır. Ayrıca, çocuk parkları, otobüs durakları, halk otobüsleri, katlı otopark, cami şadırvanları, tuvaletler gibi halkın ortak kullanım alanlarında yapılan dezenfekte çalışmalarına ilaveten terminal, belediye hizmet binaları, resmi hizmet kurumları da dezenfekte edildi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Drone ile dezenfekte çalışmaları-Çalışmalardan detaylar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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Çanakkale'de 105'inci yılda 'zafer' coşkusu

ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü kutlamaları ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nü içeren 'Zafer Haftası' etkinlikleri, başladı. Çimenlik Kalesi'ndeki açılış töreninde büyük coşku yaşandı.'Zafer Haftası' açılış töreni, Çanakkale'de 105 yıl önce, 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece boğaza döktüğü mayınlarla Deniz Savaşları'nın kaderini değiştiren Nusret Mayın Gemisi'nin aslına uygun olarak yapılan TCG Nusret'in bağlı bulunduğu, Çimenlik Kalesi'nde yapıldı. Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, askerler, gaziler, şehit aileleri ve öğrenciler katıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı eşliğinde, Türk bayrağı göndere çekildi.Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, şunları söyledi: "Bugün zaferler dolu şanlı tarihimizin şerefli sayfalarından birini oluşturan büyük bir mücadelenin, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünü büyük bir heyecan, gurur ve coşkuyla kutlamanın ve aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anmanın manevi onurunu hep birlikte paylaşmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Çanakkale Zaferi; tarih boyunca bağımsızlık ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan çekinmeyen Türk milletinin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği milli mücadelenin şanlı destanıdır. Çanakkale Zaferi; kahraman askerlerimizin, cihanı hayrete düşüren bir iman ve kahramanlık destanıdır. Bu zafer; milletimizin, iman ve azminin, metanet ve gücünün açık bir göstergesidir. Aynı zamanda Çanakkale Zaferi, binlerce yıllık şanlı tarihe sahip milletimizin kendi küllerinden yeniden doğuşunun sembolüdür. mukaddes vatan toprakları için, canlarını seve seve vererek; bir milletin kaderini değiştiren, vatanımızı, istiklalimizi, sarsılmaz imanlarına ve eşsiz cesaretlerine borçlu olduğumuz aziz şehitlerimiz, Çanakkale'de dünyada eşi benzeri olmayan bir destan yazmıştır. Çanakkale, Türk milleti olarak vatanımıza, hürriyetimize, bizi biz kılan mukaddes değerlere bağlılığımızın timsalidir. vatanın, milletin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını feda etmeyi göze alan yüzbinlerce kahraman, Çanakkale Geçilmez sözünü tarihe nakşetmişlerdir. Kardeşliğin, dayanışmanın, birliğin ve beraberliğin en çarpıcı örneklerinin yaşandığı savaş meydanında, imanımız, inancımız, fedakarlığımız ve bin yıllık medeniyet değerlerimiz milletimizi zafere taşımıştır."KUTSAL EMANETLER YOLA ÇIKTIVali Orhan Tavlı'nın konuşmasının ardından halk oyunları ve mehter gösterisi sergilendi. Çimenlik Kalesi'ndeki programın ardından, protokol üyeleri ve katılımcılar, Çanakkale Valiliği önüne kadar 'Halk Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Yürüyüşe katılanlar, ellerindeki Türk bayrakları ile zafer coşkusunu yaşadı.Valilik önünde düzenlenen törende ise şehitler diyarı Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, Zaferin kazanıldığı Çanakkale Boğazı'ndan alınan deniz suyu ve rengini şehitlerin kanından alan Türk bayrağından oluşan kutsal emanetler, Vali Orhan Tavlı tarafından bu yıl Ankara'ya götürecek olan atletler Emre Derya ve Nihan Akaman'a teslim edildi. Ardından atletler, kutsal emanetleri Ankara'ya götürmek için 23'üncü 'Zafer Koşusu'na başladı.Kutsal emanetler sırasıyla Balıkesir, Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Ankara illerinin sınırlarından geçirilerek, 18 Mart günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilecek.Şehitleri Anma Günü ile Çanakkale Deniz Zaferi kutlamaları, hafta boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Çimenlik kalesindeki törenden genel ve detay görüntüler.-Vali Orhan Tavlı konuşma görüntüsü.-Halk yürüyüşünden görüntüler.

-Kutsal emanetlerin yola çıkmasından görüntüler.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ- Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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Kaynak: DHA