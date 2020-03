DHA YURT BÜLTENİ - 7 Yunan askeri 18 yaşındaki göçmenin burnunu kırdıEDİRNE'den geçtiği Yunanistan'da güvenlik güçlerine yakalanan Afganistan uyruklu Ali Rıza Nazani (18), şiddete maruz kaldığını belirterek, "Önce dayak yedim, burnum kırıldı.

Yunan askeri 18 yaşındaki göçmenin burnunu kırdı

EDİRNE'den geçtiği Yunanistan'da güvenlik güçlerine yakalanan Afganistan uyruklu Ali Rıza Nazani (18), şiddete maruz kaldığını belirterek, "Önce dayak yedim, burnum kırıldı. Sonra yaklaşık 3 bin dolar paramı ve eşyalarımı aldılar" dedi.

Afganistan'da yaşanan savaş nedeniyle 1 yıl önce geldiği Türkiye'de Eskişehir'e yerleşip çalışmaya başlayan Ali Rıza Nazani, Edirne'den 3 gün önce Yunanistan'a geçti. Yunanistan'a geçtikten sonra yakalanan Nazani, askerler tarafından dövülüp burnunun kırıldığını ve parası ile eşyalarının alındıktan sonra zorla Türkiye'ye gönderildiğini anlattı. Nazani, "Bir yıl önce Türkiye'ye geldim. Sınır kapılarının açılması sonrasında Edirne'ye geldim ve karşıya geçtim. Sonra yakalandım, önce dayak yedim, burnum kırıldı. Sonra yaklaşık olarak 3 bin dolara yakın paramı telefon ve çantamı aldılar. Kafama ve burnuma vurdular. Biz güzel bir hayat iyi bir yaşam için öbür tarafa gitmek istiyoruz. Annem ve babam Afganistan'da onlara bakmak istiyorum. Yunanistan'da polislere baktığında hemen vuruyorlar. Kıpırdayan biri vardı onu bacağından vurdular. Biraz ses yapsak hemen gaz atıyorlar. Çok kötü davranıyorlardı" dedi.

BOMBALARDAN KAÇTIM OKUMAK İSTİYORUMAfganistan'da savaştan kaçtığını ve anne baba ve iki kardeşinin Afganistan'da kaldığının belirten Nazani, "Afganistan'da gece yatamıyorduk. Bomba atıyorlardı. Annem ve babam orada kaldı. Kardeşlerim orada. Ben bu yaşıma kadar iki gün okula gittim, sonra gitmedim. Ben okumak için gitmek istiyorum. Okumam yok utanıyorum. İki kardeşim var, onların benim gibi olmasını istemiyorum. Benim istediğim sadece rahat bir hayat" diye konuştu.

Haber- Kamera : Mehmet YİRUN-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

Kazadan 463 gün sonra yaşamını yitiren Selvinaz, toprağa verildi

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yaralı taşıyan ambulansa yol vermek istediği sırada, kamyon çarpan motosikletinden yola fırlayarak komaya giren ve 463 gün süren yaşam savaşını kaybeden Selvinaz Salman (23), sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.Kaza, 1 Aralık 2018 günü saat 13.30 sıralarında Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Devlet hastanesi yönüne giden ve kavşakta ambulansa yol vermek isteyen Selvinaz Salman'ın 07 ADE 339 plakalı motosikletine, Anamur yönünde seyreden Nihat K. yönetimindeki 33 KU 361 plakalı kamyon çarptı. Yola savrulan Selvinaz Salman ağır yaralandı. Kaza sırasında olay yerinde bulunan 112 ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Selvinaz Salman, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradan da Alanya'ya sevk edildi.ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındıktan sonra bitkisel hayata giren Selvinaz Salman, evine gönderildi. Durumunun ağırlaşması üzerine 8 Mart Pazar akşamı Alanya Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan genç kız, yaşamını yitirdi.TABUTUN ÜZERİNE AL YAZMA VE DUVAK KONULDUSelvinaz Salman için bugün saat 10.00'da Korubaşı Mahallesi mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Törene Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Başkan Yardımcısı Durmuş Ali Toker, Selvinaz Salman'ın ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze nakil aracıyla Korubaşı mezarlığına getirilen Selvinaz'ın al yazmalı ve duvak örtülmüş tabutu, sevenlerince omuzlanarak namazın kılınacağı musalla taşına konuldu. Cenaze namazının ardından Selvinaz Salman'ın cenazesi, sevenlerince gözyaşları arasında toprağa verildi. Ailenin güçlükle ayakta durduğu cenaze töreninde ağıtlar herkesi duygulandırdı.

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),

'Fındık', Turhal'da toprağa verildi

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, Kayacık köy okulunun önlük giydirilerek maskotu haline gelen ve gençlik hastalığı nedeniyle 2 gün önce Ankara'da ölen "Fındık" adlı yavru köpek toprağa verildi. Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Kayacık köyünde Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu Müdürü Ahmet Aktürk ve öğretmenlerden Mustafa Önlen'in mezarlıkta bularak, okula getirdiği av köpeği melezi yavru köpek, okulun maskotu olmuştu. Okul Aile Birliği Başkanı Bedriye Göçer'in diktiği okul formasıyla öğrenciler arasında dolaşan ve 'Fındık' ismi verilen köpek, 3 hafta önce rahatsızlanarak Turhal'dan Ankara'ya sevk edildi. "Gençlik Hastalığı" teşhisi konulan ve özel klinikte tedavi olan Fındık, 2 gün önce yaşamını yitirdi. Dün akşam saatlerinde Turhal Belediyesi'ne ait araç ile Fındık'ın cesedi Turhal'a getirildi. Fındık, Turhal Belediyesi Hayvan Barınağı bahçesinde hazırlanan mezara gömüldü. Fındık defnedilirken Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu öğretmeni Mustafa Önlen ve Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Nihal Erkoç da hazır bulundu. Fındık'ın beze sarılı cansız bedenini Nilal Erkoç mezarına kadar kucağında taşıdı. Fındık'ın isminin, ölüm tarihinin ve fotoğrafının bulunduğu mezar taşı da başucuna konuldu. Okulda giydiği önlüğü ise mezarının üzerine bırakıldı.Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Nihal Erkoç, Fındık'ın ölümünden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TURHAL (Tokat),

Çaldığı 5 televizyon ve ocağı satmış

ÇANAKKALE'de bir iş yerinden 5 LCD televizyon ve 1 set üstü ocağı çalan şüpheli G.S. (30), polisler tarafından yakalandı. G.S.'nin sattığı televizyonlar ve ocak bulunarak sahibine teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart günü bir iş yerinden 5 LCD televizyon ve 1 set üstü ocağın çalınması üzerine çalışma başlattı. Şüpheli G.S., polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinden çalındığı tespit edilen televizyonlar ve ocak şüphelinin sattığı yerden alınarak sahibine teslim edildi. Şüpheli G.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

Hastanede hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

GAZİANTEP'te, özel bir hastane çalışanının çantasından cüzdan çalan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenerek yakalandı.Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel bir hastanede çalışan kadının, odasında hırsızlık meydana geldiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şikayetin ardından harekete geçen ekipler, hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarının incelemesinde, bir kişinin hastane odasına girdikten sonra çantada bulunan cüzdanı çaldığını saptadı. Eşkali belirlendikten sonra kimliği de saptanan şüpheli, polisin adresine düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve kimliği açıklanmayan şüphelinin sorgulanmasına başlandı.

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP

Alaca'da 102 yıl önce katledilen 278 Türk anıldı

ERZURUM'un Aziziye ilçesine bağlı Alaca köyünde 102 yıl önce Ermeni çetecilerinin şehit ettiği 278 Türk törenle anıldı.Alaca Şehitliği'ndeki törene Aziziye Kaymakamı Mustafa Maslak, Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 3'üncü Ulaştırma Yönetim Merkezi Komutanı Yarbay Hasan Hüseyin Yörük, köy halkı ile öğrenciler katıldı. Anıta çelenk konulması ve saygı atışıyla başlayan törende, Ermeni mezalimi bir kez daha kınandı.Törende ilk olarak Alaca köyü Muhtarı Veysel Özkaya konuştu. Özkaya, "Bundan 102 yıl önce 1918 yılının 10 Mart günü köyümüzde savunmasız kadın, erkek, çocuk ve masum 278 insanımız samanlıklara doldurup üzerlerine gaz yağı dökülerek yakılmış, öldüklerinden emin olmak için de cansız bedenlerine kurşun yağdırmışlardır. Sokakta rastladıkları kişileri ise süngüleyerek hunharca katlettiler. Bu katliamdan sonra köyümüze gelen Kazım Karabekir Paşa, gördüğü manzara karşısında, 'Facianın en müthişi burada idi. Süngülünmiş veya yakılmış cesetlerin başında ağlaşma ve bağrışmalar insanların tüylerini üpreptiyordu. Süngülenmiş emzikli çocuklarını kucaklarına alan analar saçlarını yoluyordu. Sanıyorum ki yer yüzünde bu kadar feci bir sahneyi gören gözler yoktur' diyerek o günkü acıyı hissetmemize yardımcı olmuştur. Köyümüzde yapılan bu insalık katliamı nefretle kınıyoruz" diye konuştu.Atatürk Üniversitesi Türk- Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu da yaptığı konuşmada, "Ninelerimiz, annelerimiz, büyüklerimiz ve özetle kadınlar, çocuklar Ermeni çetelerinin katliamına uğrayan Alaca köyündeyiz. Alaca köyü tarihi bir köy. Bize, 'Türkler kendi tarihleriyle yüzleşsinler' diyorlar. Biz tarihimizin her sayfasıyla yüzleşmeye hazır bir milletiz. Çünkü bizim tarihimizde kesinlikle soykırım söz konusu değildir. Biz bunu bir insanlık ayıbı olarak sayarız. Doğu ve Güneydoğu Bölgesinde 185 toplu mezar var. 519 bin sivil ahali şehit edilmiştir. Bizler tarih boyunca darda kalan her millete yardım elini uzattık. Bugün 4 milyon mülteci gibi kapımızı çalan herkesi tanrı misafiri olarak kabul etmişizdir. Bugün Avrupa üleklerine gitmek isteyen mültecilere Yunanistan'ın neler yaptığını görüyoruz. Aralarında çocuklar var. Çocukların milleti olmaz. O çocukların koruma altına alınması gerek. Buradan gençlerimize sesleniyorum. Türkiye zor bir çoğrafik konumda. Emperyalist devletler bir avuç petrol için yüzlerce kişiyi öldürüyorlar" dedi. Alaca Şehitliği'ndeki törende, daha sonra Kuran-ı Kerim okundu, şehitlere dua edildi. Törene katılanlara yöreye has etli pilav, börek ve ayran ikram edildi. Alaca köyü ilkokulu öğrencileri askeri tören mangasındaki mehmetçiklere yakın ilgi gösterdi. Çocuklar askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

Tarihi Karamancılar Konağı restore edilerek işlevsel hale getirilecek

MERSİN koruma altında olan kentin eski yerleşim alanı yer alan ve Milli Mücadele döneminde Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığı tarihi Karamancılar Konağı'nı restore edilerek işlevsel hale getirilecekBüyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Ali Ulusoy, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Kamuran Özkaralar ve ekibi, Mersin Üniversitesi Öğretim Üyeleri ile Restorasyon Uzmanı Saadet Sayın ile bir araya gelerek, Karamancılar Konağı'nın çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Konağın bulunduğu bölgede saha gezisi yapan ekip, yürütülen çalışmaları yerinde görerek binanın içini gezdi.Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Ali Ulusoy, belediye olarak geçtiğimiz yıl yaz aylarından itibaren bölgeyi ele aldıklarını, Karamancılar Konağı'nı yeniden Mersin'e yakışır şekilde, tarihi ve kültürü ortaya çıkarmak, yaşamın içerisine katmak konusunda çalışma yürüttüklerini dile getirdi.Karamancılar Konağı'nı kamulaştırdığını ve müze olarak tasarlanan yapının proje anlamındaki çalışmalarının bittiğini ifade eden Ulusoy, "Burayla ilgili çalışmalar şu anda bitmiş durumda. Proje anlamındaki çalışmalardan söz ediyorum. Koruma Kurulu süreçleri tamamlandı. Şu anda askı ihalesi yapıldı ve binanın askıya alınması işlemi devam ediyor. Bu işlemden sonra da restorasyon ihalesine, restorasyon projesine başlayacağız" dedi.Yapının restore edilirken özgün niteliklerini ortaya çıkarılmasının ve izlenebilir hale getirilmesinin önemli olduğunu dile getiren Restorasyon Uzmanı Mimar Saadet Sayın, "Belediyemiz bir çalışma yapıyor, yapının özgün hali izlenirken bir de kentlinin de kullanabileceği, kentlinin burada zaman geçirebileceği bir mekana dönüşmesi bağlamında çalışılıyor. Bu müze de olabilir. Çocukların da katılabileceği, gençlerin de vakit geçirebileceği bir mekana dönüşecek diye düşünüyorum" diye konuştu.Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden Doç. Dr. Meltem Uçar, bölgenin tarihi kent merkezi olduğunu, ancak zaman içinde atıl kalarak canlılığını kaybettiğini ifade ederek, "Asıl amacımız bu tarihi kent merkezini tekrar Mersin hayatına dahil etmek. Herkesin hafızasındaki yerini, binanın yeniden kullanımı ile geri döndürmek istiyoruz. Bu bina özellikle güzel ve önemli bir bina, onun için yeniden işlevlendirerek kente kazandırılması için birlikte çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

