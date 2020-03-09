DHA YURT BÜLTENİ - 7 BM, İdlib'e 23 TIR ile insani yardım malzemesi gönderildiBİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından İdlib ve kırsalında bulunan sivillere insani yardım malzemesi gönderildi.

BM, İdlib'e 23 TIR ile insani yardım malzemesi gönderildi

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından İdlib ve kırsalında bulunan sivillere insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen 23 TIR BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından TIR'lar kente hareket etti. TIR'larda bulunan insani yardım malzemeleri kent ve kırsalında bulunan sivillere dağıtılacak.

Görüntü Dökümü

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-BM görevli araçları-Yardım yüklü TIR'lar-Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen TIR'lar-Gümrük sahasına giriş yaparken

SÜRE: 02'05" BOYUT: 234 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

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Tekerlekli sandalyesiyle sınıra gelen göçmen: Çocuklarım için Avrupa'ya gitmek istiyorum

YUNANİSTAN'a geçmek için Edirne'ye akın eden göçmenler arasında bulunan ve Suriye'deki iç savaşta evlerine bomba düşmesi sonucu sağ eli ve sol bacağına kaybeden Abdulkerim Mıtıp(31), 3 çocuğu için Avrupa'ya gitmek istediğini söyledi.

Yunanistan'a geçmek için giriş ve çıkışlara kapatılan Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde binlerce göçmenin bekleyişi sürüyor. Göçmenler arasında Suriyeli 3 çocuklu Mıtıp ailesi de bulunuyor. Suriye'nin Hama bölgesinde yaşayan Abdulkerim Mıtıb, 8 yıl önce evlerinin bulunduğu bölgeye bomba düşmesi sonucu sağ elini ve sol bacağını kaybetti. Yürümekte sıkıntı çektiği için tekerlekli sandalye kullanan Abdulkerim Mıtıp, Yunanistan'a geçmek için eşi ve 3 çocuğuyla birlikte Edirne'ye geldiğini söyledi.

Çocuklarını okutmak için Avrupa'ya gitmek istediğini belirten Mıtıb, "Suriye'deki savaş nedeniyle düşen bombadan dolayı bu hale geldim. Türkiye'ye gelip, Hatay Reyhanlı'ya yerleştim. Kapıların açılması üzerine buraya geldim. Üç çocuğum var onlar ile birlikte Avrupa'ya, Kanada, Hollanda, Almanya'ya gitmek istiyorum. Orada çocuklarımı okutmak istiyorum. Orada çalışmak istiyorum. Türkiye de bize sahip çıktı. Bu halimle de olsa geçeceğim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Abdulkarım Mıtıb'ın yolda gidişi-Mıtıb ile röp.-Mıtıb'tan detaylar

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

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Yolda bulduğu parayı polise teslim etti

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yaşayan Şerif Baltacı (48), yolda bulduğu 720 lirayı polise teslim etti.Kent merkezinde, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan iş yerine giden Şerif Baltacı, kaldırımda 720 lira buldu. Çevresindekilere para kaybedip kaybetmediklerini soran Baltacı, sahibine ulaşamayınca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek 720 lirayı polislere teslim etti. Polisler, duyarlılığından dolayı Baltacı'ya teşekkür ederken, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek parayı düşüren kişinin bulunması için çalışma başlattı. Şerif Baltacı da yolda bulduğu paranın sahibine ulaşmasını isteyerek, "Bu para kaybeden kişi için çok önemli olabilir. İnşallah paranın sahibi bulunur ve teslim edilir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------İlçe Emniyet MüdürlüğüŞerif Baltacı,parayı teslim etmesiPolislerin Baltacıyı yolcu etmesiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Öldürülen dolmuşçunun cenazesini şoför arkadaşları aldı

ADANA'da dolmuşuna binen yolcunun silahlı saldırısı sonucu başından yaralanan şoför Mehmet Soydan (30), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soydan'ın cenazesini otopsisinin ardından mesai arkadaşları teslim aldı.

Dün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde 01 M 0459 plakalı dolmuşa binen 17 yaşındaki bir genç, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı belinden çıkardığı tabancayla şoför Mehmet Soydan'a ateş açtı. Açılan ateş sonucu başına 4 kurşun isabet eden Mehmet Soydan, koltuğa yığıldı. Olayı gerçekleştiren saldırgan, tanınmamak için üzerindeki montu çıkarıp, tabancayı da çevredeki bir iş yerinin önüne bıraktı. Saldırganın olay yerinden geçen bir başka dolmuşa binerek kaçtığı saptandı. Panik ve korku içinde dolmuştan inen yolcular, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Başından yaralanan şoför Mehmet Soydan ise yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

'ACIMIZ BÜYÜK'

Adana Minibüsçiler Esnaf Odası Başkanı Nihat Sözütek, dün akşam üzeri olay yerine yakın bir yerde otururken 5 el silah sesi duyduğunu ve sonrasında Mehmet Soydan'ın vurulduğunu öğrenince adeta yıkıldıklarını belirterek, "Mehmet, elimizde büyüdü. Evladımız gibiydi. Bu zamana kadar kimseyle anlaşmazlık yaşadığını, olumsuzluğunu görmedik. Pırıl pırıl bir insandı. Kafa tasına 4 tane mermi isabet etmiş. Maalesef kurtarılamadı, acımız çok büyük. Emniyet güçlerimizin bu olayı çok çabuk çözeceğini biliyorum" diye konuştu.

'SEBEPSİZ YERE ARKADAŞIMIZA KIYDILAR'

Soydan'ın şoför arkadaşlarından Okan Tayık ise şaşkın olduklarını belirterek, "Mehmet arkadaşımız yıllardır bizim duraktaydı. Husumeti olacak biri değil, çok temiz ve dürüst bir arkadaşımızdı. Böyle elim bir olayla adının anılması, cinayete kurban gitmesi çok üzücü. Durakta başına en son olay gelecek insandı. Geride ailesi ve çocukları kaldı. Sebepsiz yere arkadaşımıza kıydılar. Allah rahmet eylesin" dedi.

CENAZESİNİ ŞOFÖR ARKADAŞLARI ALDI

Mehmet Soydan'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soydan'ın acılı ailesi ve mesai arkadaşları sabah saatlerinde morga geldi. 2 çocuk babası Soydan'ın ağabeyi Ahmet Soydan ise uzun süre göz yaşı döktü. Mehmet Soydan'ın cenazesi otopsisinin ardından şoför arkadaşları tarafından cenaze aracına konuldu. Soydan'ın cenazesi Buruk Mezarlığı'nda defnedildi. Öte yandan olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Nihat Sözütek ile röp.Ölen şoförün arkadaşı ile röp.Adli tıp Kurumu önünde bekleyen arkadaşlarıDolmuş ile adli tıp kurumuna gelen arkadaşlarıŞoförün ağabeyinden detayCenazenin adli tıp kurumundan çıkarılmasıCenaze aracı içinde ağlayan ağabeyinin görüntüsüCenaze aracının gidişi*ARŞİV*Dolmuş ve merminin isabet ettiği aynadan detayKanlar içindeki şoför bölümünden görüntüOlay yerinde şoförün yakının ağlayıp feryat etmesi Olay yeri inceleme ve polis ekiplerinden görüntülerOlay yerindeki kalabalıkDolmuştan detaylarÖlen şoförün sağlık fotoğrafı

SÜRE: 05'51" BOYUT: 648 mb

Haber-Kamera: Rüşan Anıl ATAR-Can Çelik/ADANA,

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Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe Tuba AArslan'ın adı Halk Merkezi'ne verildi

ESKİŞEHİR'de eski eşi tarafından satırla öldürülen 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan'ın adı, Odunpazarı ilçesindeki Halk Merkezi'ne verildi. Açılışta konuşan baba Serdar Arslan, "Kadınlarımız, kızlarımız bizlerin hayat arkadaşı, dostu, ömür boyu yoldaşı, bu kadın cinayetlerine lütfen bir son verin" dedi.

Odunpazarı Belediyesi, yapımı tamamlanan Halk Merkezi'ne eski eşi tarafından satırla öldürülen Ayşe Tuba Arslan'ın adını verdi. Yenidoğan Mahallesi'ndeki Ayşe Tuba Arslan Halk Merkezi'nin açılışına CHP Eskişehir milletvekili Jale Nur Süllü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Ayşe Tuba Arslan'ın annesi Meral Sondikme, babası Serdar Arslan ile vatandaşlar katıldı. Kadınlar ellerinde Türkiye'de eşleri ve yakınları tarafından öldürülen kadınların fotoğrafları ve isimlerinin yer aldığı dövizler taşıdı.

Ayşe Tuba Arslan'ın gözyaşlarını tutamayan babası Serdar Arslan, kadın cinayetlerinin durdurulması gerektiğini ifade ederek, "Şehrimizde ve ülkemizde kadınlarımıza ve kızlarımıza ait böyle güzel yerlerin açılması, kadınlarımızın, kızlarımızın böyle güzel yerlerde eğitim alarak, dünyaya bakış açıları değişir. Özgürlüklerinin neler olduğunu öğrenirler. Erkeklerin hegemonyasından kurtulurlar. Dünyaya bakışları değişir. Yetkili mercilere yalvarıyorum, rica ediyorum lütfen kadınlarımızı ikinci planda görmesinler. İkinci sınıf vatandaş olarak görmesinler. Kadınlarımız, kızlarımız bizlerin hayat arkadaşı, dostu, ömür boyu yoldaşı, bu kadın cinayetlerine lütfen bir son verin. Tekrardan yetkililere rica ediyorum. En kısa zamanda önlemini alsınlar, ne yapacaklarsa yapsınlar, caydırıcı bir önlem alsınlar" dedi. Meral Sondikme ise kızı Ayşe Tuba Arslan'ın adının yaşatılmasına çok sevindiğini belirterek, "Ayşe Tuba ölmedi, öldürüldü. 11 Ekim'den beri ölmedi, öldürüldü. Kızımın adı yaşadığı için çok teşekkür ediyorum. Bütün emeklerinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da kadın cinayetlerine dikkat çekerek, öldürülen kadınların adlarını yaşatmak istediklerini söyledi. Kurt, "Cehalete inat, kadınlarımızın yaşamasını sağlamak bizim görevimiz. Hiç kimsenin, kimseyi öldürmeye hakkı yoktur. Allah'ın verdiği canı almaya kalkmak, çok büyük bir günahtır. Ama, baktığınız zaman, son 5 yılda binlerce kadınımız eşleri veya yakınları tarafından öldürülmüş. Geçen yıl, 411 kadınımız eşleri veya yakınları tarafından öldürülmüş. Bu yıl iki ayda, 54 kadın eşi ya da yakını tarafından öldürülmüş, kadınlar hala öldürülmeye devam ediyor. Kimsenin böyle bir hakkı yoktur" dedi.

Konuşmaların ardından Ayşe Tuba Arslan Halk Merkezi'nin açılışı yapılırken, Ayşe Tuba Arslan'ın annesi Meral Sondikme, babası Serdar Arslan ile merkezi gezdi.

Görüntü Dökümü: -Açılışı yapılan Halk Merkezi-Açılışa katılanlar-Baba Serdar Arslan ve anne Meral Sondikme'nin konuşması-Belediye Başkanı Kurt'un konuşması-Açılış yapılması-Ailenin merkezi gezmesi-Ayşe Tuba Arslan'ın fotoğrafları

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,-

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Kaynak: DHA