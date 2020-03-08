DHA YURT BÜLTENİ-7 Öğretmenlerin gezisi kazayla bitti: 2 ölü, 2 yaralıŞANLIURFA'da otomobilin seyir halindeki çekicinin dorsesine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında öğretmenler Hatice Şimşek (28) ile Zümrüt Aslan (29) hayatını kaybetti, 2 arkadaşları da yaralandı.

Öğretmenlerin gezisi kazayla bitti: 2 ölü, 2 yaralı

ŞANLIURFA'da otomobilin seyir halindeki çekicinin dorsesine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında öğretmenler Hatice Şimşek (28) ile Zümrüt Aslan (29) hayatını kaybetti, 2 arkadaşları da yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 63'üncü kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep'e gezmeye giden öğretmenlerin içinde bulunduğu Zümrüt Aslan'ın kullandığı 70 FP 384 plakalı otomobil önünde seyreden İbrahim Akbal yönetimindeki 11 AAC 194 plakalı çekicinin dorsesine arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen araçtaki öğretmenlerden Hatice Şimşek olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan sürücü Zümrüt Aslan, Beyza Özayman ile Seda Günenç'i olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Zümrüt Aslan da tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının tedavisinin sürdüğü kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Acil servise gelen ambulansAcil serviste bekleyenlerGenel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA)

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Tekirdağ'da 'Kadınlar Kahvesi' açıldı

TEKİRDAĞ'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kırsal Osmanlı Mahallesi'nde 'Kadınlar Kahvesi' açıldı. Muhtar Hasan Önbey, Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Biz kadınlarımıza çok önem veriyoruz" dedi.

Tekirdağ'da, Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa Kent Konseyi ortaklığıyla Dünya Kadınlar Günü'nde Osmanlı Mahallesi'nde 'Kadınlar Kahvesi' açıldı. Kurdele kesilerek açılan kahvede ilk kahvaltılarını yapan kadınlara, karanfil ve hediye dağıtıldı. Mahallerinde kendilerine özel kahve açılmasından mutluluk duyduklarını belirten kadınlar, bundan sonra kahvede toplanacaklarını söyledi.

Osmanlı Mahallesi'nin muhtarı Hasan Önbey ise Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Bundan sonra kadınlarımız için neler yapabiliriz; şimdi arkadaşlarla onu düşüneceğiz. Desteğinden dolayı Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve ekibine teşekkür ederim. Bundan sonra daha güzel olacak, biz kadınlarımıza çok önem veriyoruz" dedi.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Şenol Karaküçük ise kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayıp, mekanın hayırlı olmasını diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kahveden genel görünüm-Kadınlardan detaylar-Kahvaltıdan detaylar,-Kahvedeki kadınlar ile röportaj-DetaylarHaber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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Mardin'den İdlib'e 4 TIR insani yardım

MARDİN'de çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca toplanan 4 TIR'lık insani yardım Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurlarına gönderildi.

Mardin'de aralarında İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), İlim Yayma Cemiyeti, Umut Kervanı gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşları, İdbil kentindeki savaş mağdurları için başlattıkları kampanyada 4 TIR'lık insani yardım toplandı. Toplanan insani yardım malzemeleri dualar eşliğinde İdlib kentine gönderildi.

Sivil toplum kuruluşları adında hazırlanan ortak açıklamayı okuyan Mardin STK'lar Platform Başkanı Ahmet Ceylan, topladıkları yardım malzemeleri Türkiye sınırında bekleyen savaş mağdurlarına ulaştıracaklarını söyledi. Ceylan, "Şu anda nerdeyse tamamı çocuk, kadın yaşlı ve hasta olmak üzere Hatay sınırında 1,5 milyona yakın insan sınırlarımıza yığılmış yardım çığlıkları atmaktadır. Bu yardım çığlığına Mardin STK Platformu olarak kayıtsız kalamazdık. İdlib Yardım Kampanyası kapsamında toplam 4 TIR yardım topladık. İnşallah mağdur ve mazlum insanlara yardımı götürür, sağlık selamet içerisinde döner. Allah yollarını ve bahtlarını açık eylesin. Bu yardımların toplanması ve gönderilmesi kesinlikle hiçbir resmi makamın emir veya telkini ile olmamıştır. Yardımlar tamamen insani, vicdani ve İslami kaygı ve endişelerle yapılmıştır" dedi.

Görüntü Dökümü-------Yardımların TIR'a yüklenmesi,TIR önünde yapılan açıklama ve duaGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,

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Ölen eşinin çay ocağını işletip, çocuklarını okutuyor KONYA'nın Ereğli ilçesinde Aynur Topçu (45), 3 yıl önce eşi Kadir Topçu'nun (50) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmesinin ardından çay ocağını kendisi işletip, çocuklarını okutmaya başladı.

Ereğli'de oturan Aynur Topçu'nun eşi Kadir Topçu, 11 yıl önce çay ocağı açıp, işletmeye başladı. Aynur Topçu da zaman zaman eşinin yanına gidip, işlerinde yardımcı oldu. Kadir Topçu, 3 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Aynur Topçu da 17 ve 23 yaş arasındaki 2'si kız 3 çocuğunun eğitimlerine devam edebilmesi için çay ocağını kendisi işletmeye başladı. Evinin tek geçim kaynağının çay ocağı olduğunu belirten Topçu, "İşimiz yoktu. Maddi olarak da durumumuz iyi olmadığı için eşim çay ocağını açıp, evimize ekmek getirmeye çalışıyordu. Bu mesleği severek yapıyorum, eşimle beraber yapıyordum. Tabi o zamanlar, her gün gelemiyordum. Çocuklarım okula gitti için onlarla ilgileniyordum. Eşim vefat ettikten sonra çocuklarımın eğitimlerine devam etmesi gerektiği için bu mesleği sürdürdüm. 3 çocuğu okutuyorum, çocuklarımdan biri üniversiteden mezun oldu ve şu an işsiz. Diğerleri okuluna devam ediyor. Evimin geçimini ben sağlıyorum ve çocuklarımı okutuyorum" diye konuştu.

Çevre esnafının da kendisine destek olduğunu anlatan Topçu, "Allah razı olsun, onların maddi ve manevi destekleriyle ayakta duruyorum. Bana esnaf, komşularım 'hala', 'abla', 'bacı' diye hitap etmektedirler. Samimiyetimiz güzeldir" dedi.

Her gün saat 06.30 sıralarında iş yerini açtığını dile getiren Aynur Topçu, "Saat 19.00 sıralarında kapatıyorum. Zor oluyor ama ne yapalım? Haftanın her günü buradayım. Yaşama tutunmak için çabalıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü ---------------Aynur Topçu'nun çay doldurması Müşterilerine servis etmesi Genel ve detayTopçu röp.Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA))

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Datçalı kadınlar günlerini kutladı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yürüyüşle kutlandı.

Datça Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen etkinlik, saat 12.00'de yürüyüş korteji ile başladı. Şenkaya Kavşağı'ndan, Atatürk Caddesi güzegahı üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. 1 kilometrelik yürüyüşe, 100'ü aşkın kadın katıldı. Kadınlar yol boyunca, 'Kadın dayanışması yaşatır', 'Ben kimsenin namusu değilim' yazılı pankart ve dövizler taşıyıp, sık sık, "Erkek adalet değil, gerçek adalet", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" diye slogan attı.Yürüyüşün sona erdiği Cumhuriyet Meydanı'nda konuşan Datça Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Avukat Gülhan Keleş, kadınların taleplerini dile getirdii.Etkinlik olaysız bir şekilde sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : -Kadınların yürüyüşünden görüntü-Avukat Gülhan Keleş'in konuşmasıHaber-Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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Hasta annesinin 'Kadınlar Günü'nü hastanede mey çalarak kutladı

VAN'da yaşayan Sami Demir (58), 28 gündür hastanede yatan tansiyon hastası Annesi Sabiha Demir'in(87) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü (87), mey eşliğinde elini öperek kutladı

Erciş ilçesinde, oto yedek parçası satarak ailesinin geçimini sağlayan 3 çocuk babası Sami Demir, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde annesine unutamayacağı bir sürpriz yaşattı. Tansiyon hastası olduğu için 28 gündür hastanede tedavi gören annesi Sabiha Demir'i müzisyen olan arkadaşı İkram Çeriğ'le birlikte mey çalarak ziyaret eden Demir, annesini mutlu etmek istediğini söyledi.

Tüm kadınların gününü kutladığını belirten Demir, "Anneme moral vermek istedim. Çalışan, emek veren en büyük insan annelerimiz. Ben bugün hastanede yatan annemi ziyaret edip ona müzik eşiliğinde moral verdim. Mutlu ettim Çaldığımız müzik de ona iyi geldi. Annem ve bütün annelerin ellerinden öpüyor, bütün kadınlarımızın gününü kutluyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Hastanın başında Mey çalarken görüntüler-Sabiha Demir'in görüntüleri-Sami Demir ile röportaj-Detaylar

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van),

Kaynak: DHA