DHA YURT BÜLTENİ - 7

07.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 07.03.2020 14:32

Yunan askerinden, sınırda bekleyen göçmenlere sert müdahale

EDİRNE'de sınırı geçmek isteyen göçmenlere Yunan güvenlik güçleri, silah, TOMA ve gaz bombası ile müdahalesi sürüyor.

Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlerin Edirne'ye akını sürüyor. Göçmen yoğunluğu yaklaşık 3 bin 500 kişiyle Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde yaşanıyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, geceleri kurdukları çadırlarda geçirirken, yaktıkları ateşle ısınıyor.

Yunanistan'ın giriş ve çıkışlara kapattığı Kastanies Sınır Kapısı ile Pazarkule Sınır Kapısı arasındaki tampon bölge ve çevresinde bulunan göçmenlere Yunan asker ve polislerinin şiddeti ise sürüyor. Dün akşam saatlerinde mültecilere sert müdahalede bulunan Yunan güvenlik güçlerinin gerçek mermi, plastik mermi, TOMA'dan tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahaleleri bugün de devam etti.

Göçmenler, Yunan asker ve polisinin sert müdahalelerine rağmen, bölgede sınırı geçmek için bekleyişlerini sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sınırdaki olaylardan detaylarBölgeden yükselen dumanlarMüdahale edilen göçmenlerDetaylar

Haber-Kamera: Cemal YURTTAŞ/EDİRNE, -

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Vali Arslantaş'tan İdlib Gazisi'ne ziyaret

ERZİNCAN Valisi Ali Arslantaş, Suriye'nin İdlib kentinde 27 Şubat'ta Esed rejimince gerçekleştirilen hava saldırısında bacağına ve koluna isabet eden şarapnel parçasıyla yaralanan Komando Piyade Uzman Çavuş Yusuf Taha Hanözü'nü evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.İdlib'de 33 askerin şehit olduğu saldırıdan yaralı olarak kurtulan Komando Piyade Uzman Çavuş Yusuf Taha Hanözü bir süredir gördüğü tedavinin ardından dün gece geç saatlerde memleketi Erzincan'a geldi. Mimarsinan Mahallesi'ndeki babasına ait evde dinlenen gazi Hanözü'nü Vali Ali Arslantaş, 3'üncü Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve bazı kurum müdürleri ziyaret etti. Gazi Yusuf Taha Hanözü ile bir süre sohbet eden Vali Arslantaş geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Valinin gazinin evine gelişi-Vali ile gazinin karşılaşması-Vali ile gazinin sohbeti-Vali ile gazi yakınlarının görüşmesi

Haber-Kamera: ERZİNCAN,

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Komandoların klibi, yoğun ilgi gördü BİTLİS'in Hizan ilçesinde konuşlu komando taburunda görevli askerlerin çektiği klip, dosta güven, düşmana korku verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, ilgi gördü.

Hizan ilçe merkezindeki komando taburunda görevli personel, klipte, 5 zırhlı aracın önünde hilal şekli alıp, komando marşını okuyor. Drone Pilotu Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş Erkan Külcü tarafından çekilen klipte, sis bombaları da kullanılıyor. Klip, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir" sözleri ile başlıyor. Klipte ayrıca, ilçe merkezinden de görüntüler yer alıyor.

Sosyal medyada paylaşılan klip, yoğun ilgi gördü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

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Piyasaya sahte para ve Cumhuriyet altını süren 3 kişi yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde piyasaya sahte altın ve para sürmeye hazırlanan 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin, daha önce Mudanya ve Gemlik ilçelerinde de piyasaya sahte altın ve para sürdüğü öğrenildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 kişinin Kuyumcular Çarşısı'nda sahte altın ve para kullanmaya hazırlandığı yönündeki ihbarla harekete geçti. Çarşıda tespit edilen şüpheliler İ.E., A.A. ve Y.E., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şüphelilerin üzerinde toplam 50 bin lira sahte para ile 20 adet Cumhuriyet altını ele geçirildi. 3 kişinin, Mudanya ve Gemlik ilçelerinde de daha önce piyasaya sahte para ve altın sürdükleri öğrenildi. İ.E., A.A. ve Y.E., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Göürntü dökümü;-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Süre: 47 saniye, Boyut: 96 MBHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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Kapkaça uğrayan kadın çığlık atınca telefonuna kavuştu

ANTALYA'da yolda yürüdüğü sırada T.Ş. isimli kadının kapkaç yöntemiyle cep telefonu çalındı. Olay sırasında "Hırsız var telefonumu çaldı" diye çığlık alan T.Ş, şüphelinin bırakıp kaçmasıyla telefonuna kavuştu. Kapkaççı T.K. polis tarafından yakalandı.Olay, Muratpaşa ilçesi Muratpaşa mahallesi 569 Sokak üzerinde meydana geldi. İşyerinden çıktıktan sonra evine gitmek üzere yolda yürüğü sırada arkasından yaklaşan bir kişi, T.Ş.'nin elinde taşıdığı cep telefonunu alıp kaçtı. Şüphelinin arkasından "Hırsız var, telefonumu çaldı" diye çığlık atan T.Ş.'nin yardımına vatandaşlar koştu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiler. İhbarın ardından olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri gelerek zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.Yapılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri, şüphelinin T.K. olduğu belirlendi. Operasyon düzenleyen polis T.K.'yi aynı mahallede bir işyerinde yakaladı.Polise verdiği ifadesinde işsiz ve parasız olduğu için hırsızlık yaptığını ifade eden T.K, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Şüphelilerin araca bindirilmesiEmniyet dış plan detay

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Tolga YILDIRIM/ ANTALYA,

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Genç kızın telefonunu gasp eden şüpheli yakalandı

ANTALYA'da, yanında iki kuzeniyle yürüyüşe çıkan B.K.'nin elindeki telefonunu alıp kaçan M.Ö, polis tarafından yakalandı. M.Ö.'nün gasbettiği telefonu 430 liraya telefoncuya sattığı ortaya çıktı.Olay, Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Siyah saçlı, 1.70 boylarındaki bir kişi, iki kuzeniyle akşam saatlerinde yürüyüşe çıkan B.K'nin yanına yaklaşıp, elindeki cep telefonunu aldı. B.K'yi sol kolundan tutup, 'Sen bu telefonu çalmışsın' diye bağıran şüpheli, daha sonra kaçarak uzaklaştı.Kuzenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarının ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin M.Ö. olduğunu belirledi. M.Ö., adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ö, 'gasp, yağma' suçundan adliyeye sevk edilirken, bir telefoncuya 430 lira karşılığında satıldığı tespit edilen telefon da alınarak B.K'ye teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Şüphelinin araca bindirilmesiEmniyet dış plan detay HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Tolga YILDIRIM/ANTALYA

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Şehitler anısına pedal çevirdiler

TEKİRDAĞ Ayhan Araç Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nce İdlib'de düzenlenen saldırıda şehit olan askerler anısına bisiklet turu düzenlendi.Tekirdağ Ayhan Araç Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nce sahil alanında İdlib saldırısında şehit olan askerler anısına düzenlenen bisiklet turuna yaklaşık 50 kişi bisikletlerine Türk bayrağı asarak katıldı.Sahilden başlayan tur, Altınova Mahallesi'ne kadar devam etti. Bisiklet turu boyunca Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri güzergah üzerinde güvenlik önlemleri aldı.Gençlik Merkezi Müdürü Selman Modalı, "Merkez olarak, gençlerimizle birlikte buradan başlayıp Altınova Mahallesi sahiline kadar devam edecek. İdlib şehitlerini anma turu yapacağız. Millet olarak hassas bir dönemden geçtik. Tekirdağ'da geçlerimizle birlikte bu farkındalığı oluşturmak adına anma turu düzenliyoruz. Gençlerimizle bu anma turunu yapacağız inşallah" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Bisikletli Gençlerin Toplanması-Alandan Detay Görüntüler

-Bisiklet Süren Gençler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: DHA