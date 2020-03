DHA YURT BÜLTENİ - 7

05.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:22

Van'dan 210 Mehmetçik, dualarla Suriye'ye uğurlandı

TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sınırötesi operasyonlarına görev değişimine katılmak üzere Van İl Jandarma Komutanlığı'ndan 210 Mehmetçik, dualarla Suriye'ye uğurlandı.

TSK tarafından terörle mücadele kapsamında Suriye'deki operasyonlara katılmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden olduğu gibi Van'dan da askerler sevk edildi. Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat Taburu'ndan 210 Mehmetçik, için jandarma Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, kurum amirleri, Ak Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, silah arkadaşları, asker aileleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ile başlayan uğurlama töreni, Suriye'ye görev değişimi için yola çıkan Mehmetçiklere duların okunması ile devam etti. Sela ve ezanın okunduğu uğurlama töreninde duygusal anlar yaşandı. Ellerinde Türk bayraklarıyla uğurlama törenine kucaklarındaki bebekleriyle katılan aileler, görev değişimi için Suriye'ye giden yakınları için dua etti. Mehmetçikler aileleriyle vedalaşırken, kundaktaki bebeklerini kucaklarına alıp öptü.

Törende konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Suriye'deki Mehmetçiklere destek vermek için Van'dan da uğurlama töreni düzenlendiğini belirterek, "Bu törene katıldığınız ve destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti 83 milyonuyla bir ve beraberdir. Ülkesini ve milletinin bölünmez bütünlüğünü sağlamak için kadınıyla, erkeğiyle, askeriyle, polisiyle tüm vatandaşlarıyla bir olmuş Türkiye Cumhuriyeti, sadece kendi milletinin umudu değil; gönül dünyasındaki bütün mazlumların umudu olan bir ülkedir. Onun için bugün bütün egemen güçlerinin hesaplarının görüldüğü Ortadoğu'da ve özellikle Suriye'deki halk paramparça edildi. Ülkesi paramparça edildi, insanları muhacir edildi ve İdlib'de bulunan 4 milyon insanın da tekrar muhacir edilmesi ve özellikle ülkemize dığru göçe zorlanması için birileri seferber olmuş.Biz'de Mehmetçiğimiz, Jandarmamız, polisimiz ve o bölgede görev yapan sağlık personelemiz o insanların hayatını normalleştirmek için, hayatını idame edebilmeleri için o müslüman kardeşlerimize kendi vatandaşıymış gibi sahip çıkmaya çalışıyor. Bugün Van'dan da bu taburumuz onların yardımına, desteğine gidiyor. Rabbim yollarını açık eylesin. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin. Rabbim ülkemizdeki bütün insanları huzurunu, güvenini, barışını daim eylesin" dedi.RABBİM, MEHMETÇİĞİMİZE GÜÇ VE KUVVET VERSİNTürk Ordusunun her zaman barışın yanında olduğunu söyleyen Vali Bilmez, "Mazlum insanların yanında olmuştur. Van'dan yola çıkan arkadaşlamızı yalnız bırakmayan Van halkına da, kamu kurumlarına ve siyasi parti temsilcilerine de teşekkür ediyorum. Bu töreni düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ve ekibine, jandarmalarımızı uğurlamaya gelen ailelerine teşekkür ediyorum. Rabbim onlara güç ve kuvvet versin. İdlib'te kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan gani gani rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Onları anarken Van'ın Başkale depreminde hayatını kaybeden, Bahçesaray yolunda çığ altında kalan deprem ve çığ şehitlerimizi de anıyorum ve onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Rabbil birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Türk Ordusu ve polisi her zaman milletinin emrinde olmuştur. Çığ olduğunda da çığ bölgesine koşan yine onlardır. Deprem olduğunda da, deprem bölgesine koşan yine onlardır. Onlar bizim canımız, onlar bizim her şeyimiz. Rabbim onlara güç ve kuvvet versin. Onlara kem gözle bakanlara Allah fırsat vermesin.Birliğimize, beraberliğimize kastedenlere Allah fırsat vermesin.Allah kahhar sıfatıyla onları kahru perişan eylesin inşallah.İnşallah Mhemetçiğimiz belasız görevini ifa edip, tekrar ailelerinin yanına Vanımıza geri gelecekler. Biz uğurladığımız gibi inşallah sizi sağlıkla aynı şekilde karşılayacağız" dedi.Mehmetçikler ise, Suriye'ye göreve gidecekleri için çok gururlu olduklarını dile getirdi. Uğurlama törenine katılan aileler, "Allah Mehmetçiğimiz yar ve yardımcısı olsun. Onları gururla uğurlamaya geldik. Yüce Rabbim şer güçlere karşı onları muvaffak eylesin" şeklinde konuştular.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Uğurlama törenine katılan aileler-Ellerindeki Türk bayraklarıyla babalarını uğurlamaya gelen çocuklar-Suriyeye giden askerler-Askerlerle röportajlar-Ailelerle röportaj-Detaylar-Duaların okunması-Babasının yanına giden küçük bir çocuk-Vedalaşma töreni-Küçük çocuğunu kucağına alan askerle röportaj-Vali Mehmet Emin Bilmez'in konuşması-Sela okunması-Genel ve detaylar-Babasına el sallayarak uğurlayan küçük çocuk

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,

============================

Muş'ta komandolar dualarla uğurlandı

MUŞ'ta İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Hareket Komandoları, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev almak üzere düzenlenen törende dualarla uğurlandı.Muş İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Komandoları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye sınırının güvenliği için başlattığı Bahar Kalkanı harekatına katılmak üzere yola çıktı. Bahar Kalkanı Harekatı'na katılacak olan komandoları uğurlamak için İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde tören düzenlendi. Törene Vali İlker Gündüzöz, Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, kurum amirleri, aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende bir konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, başarı dileklerinde bulundu. Törende bir konuşma yapan Vali lker Gündüzöz ise, komandolara başarılar dileğinde bulunarak, "Ayağınıza taş değmesin" dedi. Yapılan konuşmaların ardından komando andı okundu ve kurbanlar kesilerek, dualar edildi. Gerçekleştirilen tören, aileleri ile vedalaşan 200 komando personelinin Suriye'ye uğurlanmasıyla sona erdi.

GÖRÜNTÜ DOKÜMÜ: -----------------Komandoların aileleri ile vedalaşmasından detaylar-Valiye tekbir verilmesinden detay-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından detay-Tören konuşmalarından detay-Dua edilmesinden detaylar-Kurban kesilmesinden detay-Vedalaşmalardan detaylar-Uğurlama töreninden genel detaylar-Uğurlama ve geçişten detay-Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz Röp.

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ

============================

Suriye'ye uğurlanan Mehmetçiğe duygusal veda: 'Baba keşke ben de senin gibi selam dursam' TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sınırötesi operasyonlarına görev değişimine katılmak üzere Van İl Jandarma Komutanlığı'ndan 210 Mehmetçik, dualarla Suriye'ye uğurlandı. Askerlerin, ellerinde Türk bayrakları, yanlarında çocukları, kucaklarında bebekleriyle uğurlama törenine katılan aileleriyle vedalaşması sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Uğurlama töreninde küçük çocuğun, 'Baba keşke ben de senin gibi selam dursam' demesi kameralara yansıdı.TSK tarafından terörle mücadele kapsamında Suriye'deki operasyonlara katılmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden olduğu gibi Van'dan da askerler sevk edildi. Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat Taburu'ndan 210 Mehmetçik için Jandarma Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, kurum amirleri, silah arkadaşları, asker aileleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ile başlayan uğurlama töreni, Suriye'ye görev değişimi için yola çıkan Mehmetçiklere duaların okunması ile devam etti. Sela ve ezanın okunduğu uğurlama töreninde duygusal anlar yaşandı. Ellerinde Türk bayrakları, kucaklarında bebekleriyle uğurlama törenine katılan aileler, görev değişimi için Suriye'ye giden yakınları için dua etti. Mehmetçikler aileleriyle vedalaşırken, kundaktaki bebeklerini kucaklarına alıp öpmeleri sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Uğurlama törenindeki selam duran askerler arasındaki babasının yanına gelen küçük bir çocuk ise, 'Baba keşke ben de senin gibi selam dursam' dedi. O anlar kameraya yansıdı.Törende konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Suriye'deki Mehmetçiklere destek vermek için Van'dan da uğurlama töreni düzenlendiğini belirterek, "Bu törene katıldığınız ve destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti 83 milyonuyla bir ve beraberdir. Ülkesini ve milletinin bölünmez bütünlüğünü sağlamak için kadınıyla, erkeğiyle, askeriyle, polisiyle tüm vatandaşlarıyla bir olmuş. Türkiye Cumhuriyeti sadece kendi milletinin umudu değil, gönül dünyasındaki bütün mazlumların umudu olan bir ülkedir. Onun için bugün bütün egemen güçlerinin hesaplarının görüldüğü Ortadoğu'da ve özellikle Suriye'deki halk paramparça edildi. Ülkesi paramparça edildi, insanları muhacir edildi ve İdlib'de bulunan 4 milyon insanın da tekrar muhacir edilmesi ve özellikle ülkemize doğru göçe zorlanması için birileri seferber olmuş. Biz de Mehmetçiğimiz, jandarmamız, polisimiz ve o bölgede görev yapan sağlık personelimiz o insanların hayatını normalleştirmek için, hayatını idame edebilmeleri için, o Müslüman kardeşlerimize kendi vatandaşıymış gibi sahip çıkmaya çalışıyor. Bugün Van'dan da bu taburumuz onların yardımına, desteğine gidiyor. Rabbim yollarını açık eylesin. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Rabbim Ordumuzu muzaffer eylesin. Rabbim ülkemizdeki bütün insanları huzurunu, güvenini, barışını daim eylesin" dedi.'RABBİM, MEHMETÇİĞİMİZE GÜÇ VE KUVVET VERSİN'Türk Ordusunun her zaman barışın yanında olduğunu söyleyen Vali Bilmez, "Ordumuz mazlum insanların yanında olmuştur. Van'dan yola çıkan arkadaşlarımızı yalnız bırakmayan Van halkına da kamu kurumlarına ve siyasi parti temsilcilerine de teşekkür ediyorum. Bu töreni düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ve ekibine, jandarmalarımızı uğurlamaya gelen ailelerine teşekkür ediyorum. Rabbim onlara güç ve kuvvet versin. İdlib'de kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan gani gani rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Onları anarken Van'ın Başkale depreminde hayatını kaybeden, Bahçesaray yolunda çığ altında kalan deprem ve çığ şehitlerimizi de anıyorum ve onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Türk Ordusu ve polisi her zaman milletinin emrinde olmuştur. Çığ olduğunda da çığ bölgesine koşan yine onlardır. Deprem olduğunda da deprem bölgesine koşan yine onlardır. Onlar bizim canımız, onlar bizim herşeyimiz. Rabbim onlara güç ve kuvvet versin. Onlara kem gözle bakanlara Allah fırsat vermesin. Birliğimize, beraberliğimize kastedenlere Allah fırsat vermesin. Allah kahhar sıfatıyla onları kahru perişan eylesin inşallah. İnşallah Mehmetçiğimiz belasız görevini ifa edip, tekrar ailelerinin yanına Van'ımıza geri gelecekler. Biz uğurladığımız gibi inşallah sizi sağlıkla aynı şekilde karşılayacağız" diye konuştu.'İNŞALLAH BAŞARACAĞIZ VE GELECEĞİZ'Mehmetçikler ise, Suriye'ye göreve gidecekleri için çok gururlu olduklarını, dile getirerek, "Çok mutluyuz çok gururluyuz. Başaracağımıza inanıyoruz. İnşallah başaracağız ve geleceğiz. Kimsenin gözü arkada kalmasınö mesajlarını verdiler.Uğurlama törenine katılan aileler de "Allah Mehmetçiğimiz yar ve yardımcısı olsun. Onları gururla uğurlamaya geldik. Yüce rabbim şer güçlere karşı onları muvaffak eylesin. Devletimizi korumak adına birilerinin mücadele vermesi lazım. Kazasız belasız gitsinler gelsinler. Bütün askerler hepimizin oğludur. Sadece bizimkine değil bütün hepsine hayırlı yolculuklar diliyorum. Gerekirse biz de gidebiliriz" diye konuştular.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİBehçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN,

============================

Komşusu kadını, ormana götürüp pompalı tüfekle vurdu

BURSA'da Canip K., eve götürmek için aracına aldığı komşusu Melike A.'yı, yolda ormanlık alanda bacağından pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Aşırı kan kaybeden kadının sağlık durumunun ciddiyetini korduğu belirtilirken, zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.Olay, dün akşam saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi Tabakhaneler mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, Melike A., rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören bebeğine kıyafet almak için eve gitmek üzere yola çıktı. Melike A., hastane önündeki otobüs durağında komşusu Canip K. ile karşılaştı. Canip K., Melike A.'ya, kendisini kamyonetiyle eve götürebileceğini söyledi. Canip K. ile Melike K. arasında yolda tartışma çıktı. Canip K., ormanlık alana götürdüğü Melike A.'yı kamyonetinden aldığı pompalı tüfekle bacağından vurarak, kaçtı.Canip K.'nin olayı anlattığı bir arkadaşı, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaklaşık yarım saat sonra bölgeye giden ekipler, Melike A.'yı, yerde kanlar içinde yatarken buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Melike A., Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Aşırı kan kaybeden Melike A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Melike A.'nın eşinin karıştığı bir suç nedeniyle cezaevinde olduğu ifade edildi. Jandarma, Canip K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Olay yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA(Bursa),

==========================

Esrarı, klozete dökerken yakalandı

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda şüpheli, esrarı klozete dökerek imha etmeye çalışırken yakalandı.Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Binevler Mahallesi'nde bir kişinin evinde 2 kişiye uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Eve operasyon düzenleyen polis, bu sırada kendisini fark eden şüpheliyi uyuşturucuyu klozete dökmeye çalışırken suçüstü yakaladı. İsmi açıklanmayan şüpheli gözaltına alınırken, bu kişiden uyuşturucu almaya gelen 2 kişinin üzerinde de 20 gram esrar ile 18 gram metamfetamin ele geçirildi. 3 şüpheliyi gözaltına alan polis, evde yaptığı aramada ayrıca 270 gram esrar ile kurusıkıdan çevrilme bir tabanca ele geçirdi. Suç unsurlarına el koyan polisin gözaltına aldığı şüphelilerin emniyette sorgularına başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Operasyon düzenlenen evLavabodaki esrarKlozete dökülen esrarGözaltına alınan şüphelilerEle geçirilen suç unsurlarıGenel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ/ GAZİANTEP- DHA)

===========================

Erdemli'de öğrenciler sokak hayvanlarını besledi

MERSİN'in Erdemli ilçesinde Kızkalesi İlk ve Ortaokulu öğrencileri 'Bir avuç mama bin sevgi' projesi kapsamında hayvanlarına mama verip besledi.Kızkalesi İlk ve Ortaokulu Müdür Yardımcısı ve proje koordinatörü Emine Topkara'nın hazırladığı 'Bir avuç mama bin sevgi' projesine Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veterinerlik Daire Başkanlığı'da hayvanlara sağlık kontrolü ve mama desteği verdi. Öğretmen, öğrenci ve büyükşehir belediyesi yetkilileri okuldan Kızkalesi sahiline kadar 'Hayvanları koruyalım, hayvanları sevelim' sloganları atarak yürüdü. Erdemli'ye bağlı UNESCO Dünya Geçici Miras listesinde yer alan Kızkalesi Mahallesi'ndeki sahile gelen ilk ve ortaokul öğrencileri hayvan sevgisine dikkat çekmek amacıyla sahildeki kedi ve köpekleri besledi. Öğrenciler burada hayvanları severken, onlarla ilgili şiirler de okudu. Hayvanların proje kapsamında sağlık kontrolünden geçtiğini belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinasyon Başkanı Vedat Uzunbağ, çocukların hayvan sevgisi geliştiği zaman hem insan hem de doğa sevgisinin artacağına inandıklarını böyledi. Uzunbağ, "Her şeyden önce merhametli ve iyiliksever çocuklar yetiştirmemiz lazım. Biz de bunun için çalışıyoruz. Çocuklarımız tüm canlılara karşı merhametli ve iyiliksever yetişmeli" dedi.Proje sorumlusu Kızkalesi İlk ve Ortaokulu Müdür Yardımcısı Emine Topkara ise "Amacımız çocuklara hayvan sevgisini aşılamak. Öğrencilerimize küçük yaşta hayvan sevgisi ve bilincini vermeye çalışıyoruz. Hayvanları seven insanları da doğayı da sever. Merhametli ve yardımsever olur. İlerleyen günlerde bu tür etkinlikleri tekrar yapacağız. Projemize mama desteği sunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve ekibine teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Sokak köpeklerine mama vererek seven 3-A sınıfı öğrencisi Sultan Karatoprak, "Hayvanları çok seviyoruz. Onlara arkadaşlarımızla birlikte iyilik yapıp yemek vererek karınlarını doyurduk. Bu nedenle çok mutluyuz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Öğrenciler sahile yürürken-Öğrenciler köpeklere mama verirken-Köpeklerin görüntüsü-Köpekler mama yerken-Erdemli Koordinasyon başkanı Vedat Uzunbağ ile röportaj-Kızkalesi İlkokulu Müdür yardımcısı Emine Topkara ile röportaj

-Öğrenciler ile röportaj

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER-Ali Rıza EREN/ERDEMLİ,(Mersin),

Kaynak: DHA