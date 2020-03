DHA YURT BÜLTENİ - 7

04.03.2020 13:05 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:05

Şehit Uzman Çavuş Tuncer'in cenazesi, Trabzon'da

SURİYE'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim unsurlarının açtığı ateş sonrası şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in (27) cenazesi askeri uçakla Hatay'dan memleketi Trabzon'a getirildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in cenazesi Hatay'dan kalkan askeri uçakla saat 11: 40 sıralarında Trabzon'a Havalimanına getirildi. Burada düzenlenen törene; Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ile askerler ve vatandaşların yanı sıra; şehidin babası Oktay ile annesi Seher Tuncer katıldı. Askerler tarafından uçaktan alınan şehit cenazesi omuzlarda ambulansa taşındı. Bu sırada acılı anne ve baba gözyaşlarını tutamadı. Şehidin cenazesi Ortahisar ilçesi Pelitli Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki evinin önüne getirilerek helalilk alındı. Şehit asker ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ZEYTİNDALI HAREKATINDA KAHRAMANLIK PLAKETİ ALMIŞŞehit Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in daha önce gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na da katıldığı ortaya çıktı. Şehit askerin, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı'ndaki görevi sırasında katıldığı harekatta gösterdiği başarılardan dolayı komutanları tarafından plaketle ödüllendirildiği öğrenildi. Tuncer'e verilen plakette, 'Zeytindalı Harekatı'nda göstermiş olduğu kahramanlık anısına' ibaresi yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Havaalanı karşılama detayları-Askerilerin cenazeyi taşıması-Aileden detaylar-Evinin önünde helallik alınması-Detaylar

Haber: Selçuk BAŞAR - Kamera: Tolga SAĞLAM TRABZON

===============================

Yunanistan'dan Meis'e asker ve hücumbot takviyesi

YUNANİSTAN, Kaş'a yaklaşık 3 mil uzaklıktaki Meis Adası'na göçmen botlarının çıkmasını engellemek için tedbirlerini artırdı. Son günlerde 100'ü aşkın göçmenin adaya geçişinin ardından, Yunan donanmasına ait hücumbotlar adaya gönderildi.Türkiye'nin göçmenlere müdahale etmeme kararının ardından Antalya'nın Kaş ilçesi göçmenlerin Avrupa'ya gidiş noktalarından biri haline geldi. Edirne sınırından ve Ege Denizi'nden Yunanistan'a geçemeyen Afganistan, Irak ve Suriye uyruklu göçmenler, Kaş'a 3 mil uzaklıktaki Meis Adası'na ulaşabilmek için bölgeye geldi. Son bir haftada Meis Adası'na yaklaşık 100 göçmenin gittiği öğrenildi.YUNAN DONANMASI TAKVİYE YAPTIMeis Adası'nda 1 Yunan Sahil Güvenlik botunun görev yaptığı, göçmenlerin zodyak botlarla adaya çıkma çabaları üzerine Yunanistan'ın güvenlik tedbirlerini artırdığı öğrenildi. Adaya çıkan 100'ün üzerinde göçmenin ardından Yunan donanması, 2 hücumbotu bölgeye gönderdi. Meis Adası etrafında devriye gezen Yunan botu sayısı böylelikle 3'e ulaştı. Yerel kaynaklar, adaya asker takviyesi yapıldığını da kaydetti.BÖLGEDEKİ KOYLAR BOŞ KALDIKaş'taki Üzümlü iskelesi, Seyrek Çakıl koyu ve dünyaca ünlü Kaputaş plajı, zodyak botların kolay indirilmesi ve Meis'e yakınlıkları nedeniyle göçmenlerin rotaları arasında yer alıyor.Göçmenler için alternatif geçiş noktası olan Kaş'ın koyları ise bugün boş kaldı. Aralarında kadın ve çocukların olduğu 33 Afgan, dün botlarını denize indirmiş ve çıkan rüzgar nedeniyle vazgeçmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Meis Adası ve Kaş'ın genel görüntüsüMeis Adası'nın içinde asılı Yunan bayrağının görüntüsüYunan gemisinin görüntüsüTürk gemisinin görüntüsüMuhabir Ahmet İstek'in 2 anonsu Adanın detay görüntüleri

HABER: Ahmet İSTEK- İbrahim LALELİ- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

==============================

İşçisini vuran, akrabalarını rehin alan eski başkan, 5 saat sonra ikna edildi

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde, eski belediye başkanı Orhan Aktaş, evinde çalışan işçisini tabancayla bacağından vurarak yaraladıktan sonra, 2 akrabasını rehin aldı. Aktaş, Kaymakam Necdet Uçar'ın ikna çabaları sonucu 5 saat sonra teslim oldu.Olay, sabah saatlerinde Kabadüz ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde yaşandı. İlçe eski belediye başkanı Orhan Aktaş, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı evinde çalışan adı açıklanmayan işçisini tabancayla bacağından vurarak, yaraladı. Ardından da olay anında evde olan 2 akrabasını rehin aldı. Komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda, jandarma, özel harekat polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı işçi, Aktaş'ın izin vermesi üzerine evden çıkarılarak, ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 SAAT SONRA İKNA EDİLDİGeniş güvenlik önlemi alınan eve kimse yaklaştırılmazken, polis, Aktaş'ı ikna etmeye çalıştı. İkna çabaları sonuç vermeyince de devreye İlçe Kaymakamı Necdet Uçar girdi. Olay yerine gelen Kaymakam Uçar, içeri girip, Orhan Aktaş'ı ikna etti. Aktaş rehin aldığı akrabalarını salıvererek, polise teslim oldu. Aktaş yoğun güvenlik önlemi altında İlçe Emniyet Amirliği'ne götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Emniyet'ten görüntü-Özel Harekat polislerinden görüntü

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ ORDU

==============================

Öğrencilerden Mehmetçiğe özel video

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde 420 lise öğrencisi İdlib'deki Mehmetçiğe destek verdikleri bir video hazırladı. Videoda, İstiklal Marşı'nın 10 kıtası okunurken, öğrenciler ay yıldız koreografisi oluşturdu.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek isteyen Şuhut Zafer Anadolu Lisesi öğrencileri özel bir video hazırladı. 420 öğrenci Mehmetçiğe destek için okul bahçesinde toplandı. Bir kız öğrenci eline mikrofonu alıp, bahçede dolaşarak İstiklal Marşı'nı okumaya başladı. Bu sırada öğrenciler de bahçedeki alanda toplanıp, ay yıldız simgesi oluşturdu. Kız öğrenci İstiklal Marşı'nın 9 kıtasını okurken, son kıta ise tüm öğrenciler tarafından birlikte okundu. Etkinlik, öğrencilerin ellerindeki Türk bayrağı simgeli kırmızı renkli balonları sallamasıyla sona erdi. Öğrencilerin hazırladığı bu çalışma drone ile havadan da görüntülendi. Müzikle süslenen video görüntüleri okul ve öğrenciler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Hazırlanan video

HABER: Mustafa KILINÇ- KAMERA: ŞUHUT (Afyonkarahisar),

==============================

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ercan, Kırkağaç'ta inceleme yaptı

DEPREM Uzmanı, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, geçen 22 Ocak'taki Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından binlerce artçı sarsıntı ile beşik gibi sallanan Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, incelemelerde bulundu. Prof. Dr. Ercan, Karakurt Mahallesi'ndeki fay hattının geçtiği bölgede büyük kayalarında bulunduğu yerde kopma ve kırılma görüldüğünü fakat yarıkların oluşmadığını söyledi.Kırkağaç'ta 22 Ocak'ta meydana gelen depremden en çok etkilenen yerlerinden biri olan kırsal Karakurt Mahallesi'ndeki fay hattının geçtiği bölgede incelemelerde bulunan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, burada depremzedelerle görüştü. Bölgede 'Büyükşehir Yasası' ile belde iken mahalleye dönüştürülen Karakurt'un eski belediye başkanları Vacit Uyar ile Necdi Özkan'ın evlerinin de aralarında bulunduğu hasarlı evleri de gezen Prof. Dr. Ercan, fay hattının geçtiği bölgede büyük kayalarında bulunduğu yerde kopma ve kırılma görüldüğünü fakat yarıkların oluşmadığını gördüğünü söyledi. İnceleme yaptığı evlerden göçükler oluştuğunu gözlemlediği Uyar'ın evi ile kolonlarının hasar gördüğünü ve duvarlarında derin kırıklar olan Özkan'ın evlerinin ağır hasarlı olduğu kaydetti. Mahalle sakinlerinin bölgede büyük deprem beklenip, beklenmediği sorusuna ise Prof. Dr. Ercan, "4,4.5,5.0 gibi depremler olabilir" diye yanıt verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın fay hattının geçtiği yerde ve evlerdeki incelemesinden görüntü-Prof. Dr. Ercan'ın deremzedelere ile görüşmesi-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Erdinç ALKAN/ KIRKAĞAÇ (Manisa),

==============================

Maraş dondurmasının marka kullanım hakları verilmeye başlandı

KAHRAMANMARAŞ Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), 2018'de coğrafi işaretli ürün olarak tescillettirip patentini aldığı Maraş dondurmasının marka kullanım haklarını kriterleri yerine getiren firmalara vermeye başladı. KMTSO Başkanı Serdar Zabun, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun etiketini taşıyan dondurmanın hakiki Maraş dondurması olduğunu belirtirken, denetim ekibi kurduklarını ve şartları taşımayanlar içi yaptırım uygulanacağını söyledi.Kahramanmaraş'ın sınırları içinde yetişen kekik, keven, sümbül ve çiğdem gibi çiçeklerle beslenen keçilerin sütleri ile salebin ustalarının mahir elleriyle yapılmasıyla ortaya çıkan ve geçmişi Osmanlı saraylarına kadar dayanan Maraş dondurması, KMTSO'nun başvurusu üzerine 13 Nisan 2018'de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Maraş dondurmasının özelliklerinin korunması, her dondurmanın 'Maraş Dondurması' diye satılmasının önüne geçmek amacıyla yapılan tescilden sonra marka kullanım hakları da verilmeye başlandı. Marka kullanım hakkını kazanan firmalar bundan sonra Maraş dondurması diye sattıkları ürünlerine Türk Patent ve Marka Kurumu'nun etiketini bırakacak.KMTSO, ürünlerinde Maraş dondurması ismini kullanmak için kendilerine başvuran ve yapılan incelemelerde gerekli kriterleri taşıyan MADO, Alpedo, Akdo ve Marasta firmalarıyla sözleşme imzalayıp marka kullanım haklarını odanın fuaye salonunda yaptığı toplantı ile verdi. Oda yönetimi ve firma yöneticilerinin katıldığı toplantıda konuşan KMTSO Başkanı Serdar Zabun, 2018'de aldıkları coğrafi işaretle Maraş dondurmasını koruma altına aldıklarını söyledi. Maraş dondurmasının Türkiye'de üretilen dondurmalar arasında kendine özgü hoş lezzeti ve aroması, homojen parlak beyaz rengi, erimeye karşı dayanıklı olması ve düşük sıcaklıkta uzun süre niteliklerini muhafaza etmesiyle diğer dondurmalardan farklı olduğunu belirten Zabun, "Yapımında kullanılan keçi sütü ve salebin oluşturduğu farklı tat ve aroma yanında Maraş dondurmasını farklı kılan bir diğer özellik yapımında sarf edilmesi gereken ustalık ve beceridir. Bugün de kalite ve kriterlerini sağlayan Akdo, MADO, Marasta ve Alpedo firmalarımızla marka kullanım hakları sözleşmelerini imzalıyoruz" dedi.ÜNLÜ FİRMALARLA DAVALAR DEVAM EDİYORKonuşmanın ardından Zabun, 4 firmanın yöneticisiyle sözleşme imzalayıp marka kullanım hakkı belgelerini teslim etti. Toplantıda ayrıca patenti KMTSO'da olan Maraş Biberi için Türkoğlu Açık Ceza ve İnfaz Kurumu ile sözleşme imzalanıp marka kullanım hakkı belgesi verildi.DHA'nın sorularını yanıtlayan Zabun, coğrafi işaretin alınmasının ardından bazı firmalarla mahkemelik olduklarını kaydederek, "Kahramanmaraş dondurmasının lezzetiyle, sunumuyla, pazara çıkmasıyla ilgili bugüne kadar çeşitli spekülasyonlar oldu, mahkemelerimiz oldu. Halen de mahkemelerimizin devam ettiği firmalar var, birkaç tanesi de lehimize neticelendi" dedi.'ÜZERİNDE ETİKETİ OLAN DONDURMA, HAKİKİ MARAŞ DONDURMASI'DIR'Denetim haklarının kendilerinde olduğunu ifade eden Serdar Zabun, şöyle devam etti: "Piyasadaki Maraş dondurmasının gerçek hakiki Maraş dondurması, bizim şartlarımıza, bizim lisansımıza uygun halde pazarda sunulması için biz de gerekli çalışmaları yapmaya başladık. Elbet de denetim hakkı bizde. Bunları artık yürürlüğe koyduk ve takibine başlıyoruz. Bu vesileyle de bize geçmişte müracaatlarını yapan 4 firmamızın araştırmaları, laboratuvar testleri hepsi yapıldı ve uygun bulundu. Uygun bulunan 4 firmamıza da bugün burada belgelerini verdik. Maraş dondurması olarak üretim yapacaklar. Biz başka bir dondurmadan bahsetmiyoruz, verdiğimiz belgeler sadece Maraş dondurması, yani Kahramanmaraş dondurması üretebilecek nitelikte firmalarımıza verdik ve üzerindeki etikette Kahramanmaraş dondurması diye gördüğünüz dondurma hakiki o dondurmadır, diğer dondurmaların bizimle bir ilgisi ve alakasının olmadığını bilmenizi hatırlatmak istiyorum."'ŞARTLARI TAŞIMAYANLAR İÇİN YAPTIRIMLAR VAR'Kahramanmaraş dondurmasının üretiminin artması ve uluslararası alanlarda tanıtılması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Serdar Zabun, her dondurmanın Maraş dondurması diye satılmasının önüne geçmek ve markayı korumak adına gerekli denetimleri de yapacaklarını kaydederek," Bizim denetim ekibimiz var, şu anda da kurulu. Hem Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir elemanımız var, hem avukatımız hem de odamızdan yetkililer var. Aynı biberde yaptığımız gibi yılda belirli dönemlerde denetimlerimiz olacak. Örneğin biberde belli denetimlerimiz ve bu denetim raporlarını marka Patent Enstitüsü'ne yolluyoruz biz düzenli bir şekilde. Aynı şekilde dondurmada da bu firmaların denetimleri yılda 3-4 gibi belli bir periyotları var ve o periyotlar doğrultusunda yine Patent Enstitüsü'ne bildirilecek. Şartları taşımayanlar için de yaptırımlar var. Belgesi iptal oluyor, tarım Müdürlüğü'nden çeşitli cezalar var zaten gıda kodeksine uymadığı gibi. Bunların yaptırımlarıyla ilgili çok ağır cezalar var" diye konuştu.AVRUPA'DAN PATENT ALMAK İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYORSerdar Zabun ayrıca, Maraş dondurması için AB'den de patent alınması amacıyla çalıştıklarını belirterek, "Dondurmamızı uluslararası coğrafi işaretinin alınması için hazırlıklarını yapıyoruz. Onların yabancı dilde çevrimleri var, müracaatları var. O hazırlıkları yapıyoruz şu an, çünkü mahkemeler bazen bize maniler oluşturmuştu, ama şu an hazırlıklarını yapıyoruz, Kısmet olursa yakın bir dönemde de coğrafi işaretimizin uluslararası müracaatını yapacağız" dedi.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre Türkiye'deki dondurmanın yüzde 15'nin Kahramanmaraş'ta üretildiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Kahramanmaraş'ın genel görünümüVinçte asılı Maraş DondurmasıDövme dondurmaVatandaşlara külahta dondurma verilmesiDondurma yiyen çocuklarTabakta kesme dondurmaToplantıya katılanlarSerdar Zabun'un konuşmasıSözleşme imzalanmasıBelgelerin verilmesiHatıra fotoğrfı çektirilmesiDondurma için sütün alınmasıLaboratuarda test edilmesiDondurma üretiminden detay

Serdar Zabun ile röp.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: DHA