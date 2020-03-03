DHA YURT BÜLTENİ - 7

03.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:30

Şeref Malkoç: Yunan kolluk kuvvetleri uluslararası hukuka uymuyor

AVRUPA ülkelerine gitmek için Edirne'ye gelen göçmenlerin durumunu yerinde incelemek üzere kente gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Özellikle Yunan kolluk kuvvetlerinin ve sorumlularının göçmenlere karşı davranışlarının uluslararası hukuka uymadığını, aşırı derecede kuvvet kullandıklarını, şiddet kullandıklarını ve insan onurunu, haysiyetini ayaklar altına aldığını gördük" dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye akın eden göçmenlerin durumunu yerinde görmek üzere Edirne'ye geldi. Edirne Valiliği'ni ziyaret eden Malkoç, dünyada göçün önemli bir vaka olduğunu belirterek, "Özellikle Suriye iç savaşından sonra Türkiye'nin yaşadığı göç dalgası ve bunun Türkiye'ye yüklediği sıkıntılar malum. Şunun memnuniyetle ifade ediyoruz ki Türkiye, millet ve devlet olarak 3,5 milyon Suriyeliyi misafir etmiştir. Bunların sağlık, eğitim ve temel ihtiyaçlarını karşılayarak insanlığın onurunu ve haysiyetini temsil etmiştir. Ancak bu anlamda Türkiye, bütün dünya ülkeleri tarafından özellikle de Avrupa Birliği tarafından yalnız bırakılmıştır. İdlib'de son yaşanan olaylar ayrıca dünyadaki ve bölgemizdeki son gelişmelerden sonra Türkiye'de bulunan misafirlerin, ve göçmenlerin, Avrupa'ya gidiş konusunda uluslararası hukuk açısından kendilerine bir serbestlik tanınmıştır" dedi.

Edirne'ye çok kısa zamanda 150 bin civarında göçmen dayandığını söyleyen Malkoç, "Hepimiz basından, sosyal medyadan, yazılı ve görsel medyadan izledik. Özellikle Yunan kolluk kuvvetlerinin ve sorumlularının göçmenlere karşı davranışlarının uluslararası hukuka uymadığını, aşırı derecede kuvvet kullandıklarını, şiddet kullandıklarını ve insan onurunu, haysiyetini ayaklar altına aldığını gördük. Dün de basına yansıdığı gibi iki göçmen Yunanlılar tarafından vurularak öldürüldü. Onlarca da yaralı var ve bunların bir kısmı ise ağır yaralı.Dünyadaki yaygın adıyla ombudsmanlık, Türkiye'deki adıyla kamu denetçiliği kurumu aynı zamanda bir insan hakları kurumudur. İnsan hakları açısından burada yaşananları yerinde görüp tespit etmek, özellikle Yunan kolluk kuvvetlerinin aşırı güç kullanmaları, ölüme sebebiyet vermeleri ve insan haklarını çiğnemelerini yerinde tespit edip bunları bütün dünya ombudsmanları ve insan hakları savunucularına rapor etmek için heyet olarak buradayız. Ülkemizde insanlarımızın bugüne kadar bu göçmenlere gösterdikleri gönül genişliği, sabır ve sevgiden dolayı bu millete mensup olmanın gururunu tekrar hep birlikte yaşıyoruz. Devletimizin bugüne kadar kendilerine sağladığı yardım ve destekten dolayı da devletimize minnettarız. Öyle umut ediyoruz ki dünyadaki insan hakları savunucuları, dünyadaki vicdan sahibi insanlar burada yaşanan olaylara gereği kadar duyarlılık gösterirler. İşte onların duyarlılık göstermesi için de biz üzerimize düşeni yapacağız" diye konuştu.Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile beraberindeki heyet daha sonra Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bulunan göçmenlerle görüşmek üzere bölgeye geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Malkoç'un valiliğe gelişiMalkoç'un açıklamasıDetaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Olgay GÜLER/EDİRNE,

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FETÖ şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk edildi

KOCAELİ merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 7'si adliyeye sevk edildi.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Giresun ve Tokat'ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları şüphesiyle haklarında yakalama kararı bulunan 10 kişiyi yakalamak için operasyon gerçekleştirildi. 10 kişi gözaltına alınarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin arasında TSK'dan ihraç edilmiş albay, binbaşı, üsteğmen ve kamu görevinden ihraç edilmiş öğretmenler ile FETÖ terör örgütü ile bağlantılı kurum çalışanları olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 10 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Şüphelilerin adliyeye getirilmesiDetay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Triger kayışı davasını, CD aydınlatacak

KONYA'da, iş yerindeki malzemeyi kırdığı gerekçesiyle çırağı M.A.'yı (16) triger kayışıyla dövdüğü iddiasıyla, tutuklu yargılanmaya başlandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edilen oto tamir ustası Fatih S. (33) ikinci kez hakim karşısına çıktı. M.A.'nın avukatı, içinde sanığın suçunu itiraf ettiğine dair ses kaydı bulunduğunu öne sürdüğü CD'yi mahkemeye delil olarak sundu. Mahkeme de CD'ye bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi.Açık öğretim lisesi öğrencisi M.A., tavsiye üzerine geçen yıl temmuz ayında Karatay Motorlu Sanayi Sitesi'nde, oto tamir ustası Fatih S.'nin iş yerinde çırak olarak işe başladı. M.A., 7 Temmuz günü tamir aletlerinden birini yere düşürdü. İddiaya göre Fatih S., 'Malzemeleri düşürüp konsantrasyonumu bozuyorsun, beni sinir ediyorsun' diyerek, M.A.'yı triger kayışıyla dövdü. Bacakları ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.A., iş çıkışı kuzeninin yardımıyla eve gitti. Durumu fark eden aile, Özalkent Polis Merkezi'ne giderek, şikayetçi oldu. Fatih S. gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyerek, çırağın kendisine iftira attığını ileri süren Fatih S., Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDIAilenin avukatı ise Fatih S.'nin serbest bırakılmasına, M.A.'nın psikolojisinin şiddet nedeniyle bozulduğu gerekçesiyle itiraz etti. M.A.'nın yapılan sağlık kontrolünde bacakları ve boynunda ciddi derecede doku zedelenmesi meydana geldiği saptandı. Ayrıca M.A., savcılık kararıyla psikiyatri heyetiyle görüştürüldü. Fatih S.'nin kendisine triger kayışıyla 30 veya 40 defa vurduğunu anlatan M.A., gözünü kapattığında ustasını karşısında gördüğünü, uyku problemi yaşadığını, uyuduğunda da rüyasında 'Usta vurma' diyerek ağladığını ifade etti. Bunun üzerine M.A., psikolojik tedaviye alındı. Fatih S., geçen eylül ayında ikinci kez gözaltına alınıp, 'çocuğa karşı eziyet' suçundan tutuklandı.'İKİ TOKAT ATTIM'Konya 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'çocuğa karşı eziyet ve kasten yaralama' suçundan 19.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Fatih S., geçen kasım ayında görülen ilk duruşmada, suçlamaları kabul etmeyerek, sadece iki tokat attığını savundu. Fatih S. savunması alındıktan sonra, 'üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile tutuklu kaldığı süre ve delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, karartılma ihtimali bulunmaması' gerekçeleriyle tahliye edildi. İTİRAZLAR REDDEDİLDİKonya Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Ancak mahkeme itirazı reddetti. Davanın ikinci duruşmasında bu kez tutuksuz olarak hakim karşısına çıkan Fatih S., 2 kez tokat attığını, başka bir şey yapmadığını ileri sürdü.İTİRAF VİDEOSU ÇÖZÜLECEKDuruşmada, M.A.'nın avukatı, tutuklanmasını talep ettiği Fatih S.'nin olayı itiraf ettiğine dair ses kaydının bulunduğunu öne sürdüğü CD'yi delil olarak mahkemeye sundu. Mahkeme, CD'yi, çözümlenmesi için bilirkişiye gönderdi. Sanığının tutuklanma talebini reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

ARŞİV GÖRÜNTÜTolga YANIK/KONYA,

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Bursa'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

BURSA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin ardından geçen cumartesi akşamı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, satışa hazır halde paketlenmiş 735 gram metamfetamin, bir miktar sentetik kannabinoid, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 8 bin TL, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan alüminyum folyo ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B., Ö.Ç. ve İ.H.T., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Şüphelilerin emniyetten çıkışından görüntüler-Narkotik köpeğinin uyuşturucu aramasından görüntü

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

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Suriye Ahtarin'de 200 öğrenciyle 'ay-yıldız' koreografisi

SURİYE'nin Azez ilçesindeki bir ilkokulda öğrenim gören 200 öğrenci, ay- yıldız koreografisi oluşturarak, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.Ahtarin kasabasında, Türkiye Cumhuriyeti tarafından yaptırılan Aziziye İlkokulunda 200 öğrenci, okul idaresi ve öğretmenleri koordinesinde okul bahçesinde ay- yıldız koreografisi hazırladı. Öğrenciler, bu sırada hoparlörden çalan Türkçe marşlar eşliğinde "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Türkiye sağ olsun" sloganı attı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Suriye Ahtarin kasabasıAziziye ilkokuluÖğrencilerin oluşturduğu ay yıldız

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP-DHA)

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Kaynak: DHA