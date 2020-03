DHA YURT BÜLTENİ - 7

02.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:50

Ağrı'da sınır kapısında gümrük aracına roketli saldırı (2)

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait servis aracına düzenlenen roketli saldırı sonrası kaçan terörist grupla çatışma çıktı. Kaçan terörist grupla sıcak temas sağlandı. Ağrı Dağı eteklerinde çıkan çatışmada 3 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Askeri helikopterler bölgede alçak uçuş gerçekleştirirken, bomba arama köpeklerinin de desteğiyle mayın araması yapılıyor.

YARALI ASKER AMELİYATA ALINDISaldırıda yaralanan bir uzman çavuş askeri helikopterle Doğubayazıt'tan Erzurum'a gönderildi. Yaralı uzman çavuşu taşıyan helikopter Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin helikopter pistine indi. Yaralı asker buradan kara ambulansına alınarak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı uzman çavuş ameliyata alındı.NÖBET DEĞİŞİMİNDE OLMUŞAğrı Valiliği'nden de saldırıya ilişkin bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bu sabah 08.30 sıralarında Gürbulak Sınır Kapısında görev yapan personelimizin nöbet değişimi için Doğubayazıt'dan Gürbulak Sınır Kapısı'na gelen personeli taşıyan zırhlı araca yapılan ateşli saldırı sonucu aracın ön tekerleği isabet almış bu sebeple karayolundan çıkması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kaza sonucu yaralanan personellerin Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde tedavilerine devam edilmektedir" denildi.

AĞRI

Adana'dan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

ADANA'da çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 36 sivil toplum kuruluşu, dernek ve oda temsilciliği, yaptıkları ortak açıklamayla, Esad rejiminin Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askerlerine yönelik saldırılarına tepki göstererek, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.Adana Sanayi Odası'nda (ADASO) düzenlenen toplantı, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve şehitler için duayla başladı. 36 sivil toplum kuruluşu ve oda temsilciliği adına basın açıklamasını yapan ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını belirtti. Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin yaptığı hain saldırıya tepki gösteren Kıvanç, "Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak, tarihi, insani ve vicdani sorumluluğumuzdurö dedi.TSK'nın Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini hatırlatan Kıvanç, şunları söyledi: "Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. 'Bahar Kalkanı' harekatıyla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız.öBasın açıklamasına destek veren sivil toplum kuruluşu, dernek ve oda temsilcilikleri şunlar: "Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası, Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı, Ceyhan Ticaret Odası, Ceyhan Ticaret Borsası, Kozan Ticaret Odası, Kozan Ticaret Borsası, Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Adana Barosu, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İl Genç Girişimciler Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İl Kadın Girişimciler Kurulu, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), Adana İş Kadınları Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD), Adana Esnaf ve Sanatkarları Odası, Adana Genç İş İnsanları Derneği, Adana Yapı Müteahhitleri Derneği, Adana Kamu Müteahhitleri Derneği, Adana Serbest Muhasebeciler ve Mali müşavirler Odası, Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı, Adana Eczacı Odası Başkanlığı, Adana Sanayici ve İşadamları Derneği, Çukurova Genç İşadamları Derneği, Çukurova Kalkınma Ajansı, Adana Biz de Varız Destekleme Derneğiö

Burdur'daki STK'lardan İdlib'deki saldırıya tepki

BURDUR'da STK'lar adına İdlib'deki saldırıya tepki için ortak basın açıklaması yapan Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, "Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz, birlikteyiz" dedi.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 81 ilde aynı anda yapılan basın açıklaması, BUTSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. 'Bahar Kalkanı' harekatına destek amacıyla yapılan basın açıklamasına BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, Meclis Başkanı Ömer Çeliker, Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu ile Burdur'daki STK'ların başkanları katıldı. Katılanlar adına basın açıklamasını okuyan Yusuf Keyik, "Şu an 81 ilde Türkiye'nin önde gelen 30'a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşu, hep birlikte bu açıklamayı yapıyoruz. Bizler her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de İdlib'de gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz" dedi.'DÜNYA SESSİZ KALDI'Vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerin ruhlarının şad olmasını dileyen Yusuf Keyik, "Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Askerlerimiz İdlib'de, hem ülke sınırlarımızı, hem de mazlumları korumaktaydı. Zira Suriye'de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine dünya sessiz kaldı. Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa ne yazık ki pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor" diye konuştu.'BAHAR KALKANI HAREKATIYLA DA BU BEDELİ ÖDEMEYE BAŞLAMIŞLARDIR'Rejim güçlerinin yapılan anlaşmalara uymayarak Türk askerlerini kalleşçe pusuya düşürdüklerini vurgulayan Yusuf Keyik, şöyle devam etti: "Bu saldırı asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarih ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insani ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk devleti ve ordusu, bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla terör destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbet de acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. Bahar Kalkanı harekatıyla da bu bedeli ödemeye başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki; biz her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafa bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın."Yusuf Keyik ve basın açıklamasına katılan STK başkanları, daha sonra Garnizon Komutanı Albay Cenk Babürşah ve İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç'a başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Batman'dan 'Bahar Kalkanı' harekatına destek

BATMAN'daki çeşitli sivil toplum kuruluşları düzenledikleri basın açıklamasıyla İdlib'de başlatılan 'Bahar Kalkanı' harekatına desteklerini bildirdi.Batman'da bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin İdlib kentinde başlatılan 'Bahar Kalkanı' harekatına destek mesajı verdi. Katılımcılar adına açıklamayı yapan Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Demir, 27 Şubat günü Suriye rejimi unsurlarınca Türk askerlerine yönelik düzenlenen hava saldırısına tepki göstererek, "Her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. İdlib'de gerçekleşen hain saldırıya ilişkin ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun, rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yakınlarına sabır, metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.Demir, konuşmasında Bahar Kalkanı harekatına Batman'daki sivil toplum kuruluşları olarak destek verdiklerini ifade ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Demir, "Türk devleti ve ordusu, bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbet de bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. 'Bahar Kalkanı Harekatı ile de bu bedeli de ödemeye başlamışlardır. Herkes şunu bilsin ki; biz her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugünkünden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Tüm kesimleri temsil eden meslek ve sivil toplum örgütleri olarak bayrağımızın altında kenetlendik. Rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız" diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta STK'lardan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

KAHRAMANMARAŞ'taki 30 sivil toplum kuruluşu (STK) İdlib'de 34 askerin şehit olduğu saldırıyı kınamak ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için açıklama yaptı.Kahramanmaraş'taki STK temsilcileri, Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir araya geldi. Türk bayrağı önünde buluşan STK temsilcileri adına açıklamayı okuyan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, üstlendikleri sorumluluğun hakkını vererek her kritik dönemde milletin ve devletin yanında yer aldıklarını söyledi. İdlib'te gerçekleşen hain saldırıya ortak tepki gösterme adına bir araya geldiklerini ifade eden Zabun, "Vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun" dedi."BİZ, HER TÜRLÜ ZORLUĞU AŞMASINI BİLEN BİR MİLLETİZ"Türk askerinin İdlib'de hem ülke sınırlarını, hem de mazlumları korumak için bulunduğunu kaydeden Zabun, şöyle devam etti: "Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak, tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk devleti ve ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. 'Bahar Kalkanı Harekatı ile de bu bedeli ödemeye başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki; biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın."

Şırnak'ta STK'lardan 'Bahar Kalkanı'na destek

ŞIRNAK'ta, sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan ortak açıklamada, İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na, Şırnak'ta bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, desteklerini açıkladı. Sivil toplum kuruluları adına açıklamayı yapan Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Heşar Haşimoğlu, Türk askerinin İdlib'de, hem ülke sınırlarını hem de mazlumları koruduğuna söyledi. Haşimoğlu, "Türk devleti ve ordusunun bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdi. Başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'yla da bu bedeli, kahraman ordumuz ödetmeye başlamıştır. Şunu da herkes bilsin ki biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz" dedi.

