DHA YURT BÜLTENİ - 7

28.02.2020 14:05 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:05

Tokat'a şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde dün akşam düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın acı haberi Tokat'ta yaşan ailesine ulaştı.

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin yaptığı saldırıda şehit düşen 33 askerden, Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın acı haberi Tokat merkeze bağlı Uğrak köyünde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Raziye-Beytullah Akın çiftinin 10 çocuğundan en küçüğü olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın (30) ailesine haberi Tokat Vali Yardımcısı Yüksel Ünal, askeri yetkililer, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Özdemir ve İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili verdi. Acı haberi alan şehidin annesi Raziye Akın ve köyde yaşayan abisi Recep Akın büyük üzüntü yaşadı. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin İstanbul'da yaşayan diğer kardeşlerinin de acı haber sonrası memleketlerine dönmek için yola çıktığı öğrenildi. Bekar olan şehidin babası Beytullah Akın'ın 20 yıl önce öldüğü öğrenildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın cenazesinin köyde toprağa verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------Köyden görüntüler-Şehiden evinden görüntüler-Türk bayraklarının asılması-Ziyarete gelenler-Şehidin fotosu

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Edirne'de göçmenlerden sınıra akın (2) YUNANİSTAN SINIRI OTOBÜSLE KAPATTI, GİRİŞ ÇIKIŞLARI DURDURDUTürkiye'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağının duyulmasının ardından Edirne'de gece yarısından itibaren Avrupa ülkelerine geçmek isteyenlerin hareketliliği sürüyor. Kapıkule Sınır Kapısı'na giden bir grup göçmen, yaşanan yoğunluk üzerine Yunanistan'a gitmek amacıyla Pazarkule Sınır Kapısı'na gitti. Tarlaları yürüyerek geçen düzensiz göçmenlerden yaklaşık 100 kişi, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak, Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı'na yaya olarak gitti. Ancak Yunan askerleri, tampon bölgeyi otobüs çekerek, göçmenlerin ülkelerine geçişine izin vermedi.Yunan askerleri tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatırken, göçmenlere ülkeye giremeyeceklerini söyleyerek, Türkiye'ye geri dönmeye ikna etmeye çalışıyor. Yunan askerlerinin zaman zaman göçmenleri korkutmak için ses bombaları kullandığı da duyuldu. Yunanistan'a alınmayan göçmenler ise çantalarını yerlere bırakarak, tampon bölgede bekleyişlerini sürdürüyor. Göçmenlerin beklemesi üzerine Yunanistan, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş ve çıkışları durdurdu. Yunan askerleri, güvenlik gerekçesiyle yaya ve araçlarla gelenlerin ülkeye sokulmayacağını duyurdu. Bu arada Pazarkule Sınır Kapısı önünde de Yunanistan'a geçmek isteyen bir grup göçmen bekleyişlerini sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİAli Can ZERAY-Mehmet YİRUN/ EDİRNE

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İş insanın otomobilinde bomba bulundu

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, Kayserili iş insanı Ali İşiyok'un park halindeki otomobilinin sol çamurluğunun içinde el yapımı parça tesirli bomba bulundu. Bomba, uzmanlar tarafından etkisiz hale getirildi.Çivril İçesine ticari işleri için gelen iş insanı Ali İşiyok, kaldığı otelden çıkıp otomobiline yöneldi. Otomobilin yanına geldiği sırada çamurluktan sarkan kabloyu fark etti. Kabloya bakarak bir düzenek gören İşiyok, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Vatandaşların bölgeden uzaklaştırılmasının ardından ihbar üzerine gelen bomba imha ekipleri, çamurluk içeresindeki bombayı etkisiz hale getirdi. Yapılan incelemede, bombanın el yapımı parça tesirli olduğu belirlendi. İşiyok'un iki ay öncede İstanbul'da otomobile aynı şekilde el yapımı parça tesirli koyulduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Araçtan görüntü

Haber Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

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Türk ve Yunan foto muhabirleri 'kardeş dernek' oldu

TÜRKİYE Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) ile Yunanistan Basın Fotoğrafçıları Birliği (EFE), imzalanan iş birliği protokolüyle birbirlerini 'kardeş dernek' olarak tanıdı.Antalya'da Yılın Basın Fotoğrafları jüri toplantısı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen imza töreni, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Törende konuşan TFMD Başkanı Rıza Özel, "TFMD olarak bir ilki gerçekleştiriyoruz. Kardeş dernek olarak Yunanistan Basın Fotoğrafçıları Birliği ile protokol imzalıyoruz. İki dernek olarak aynı iş kolunda faaliyet gösterip, güzel iş yapacağımızı ümit ediyorum. İki dernek yöneticilerinin de ortak isteği, projenin hayata geçirilirken dostluğun geleceğe aktarılması için geleceğin meslektaşlarıyla bir arada olmaktı. Yunanistan ve Türkiye halkları olarak iki denizin iki yakasında, ortak kültür ve tarihi paylaşan iki ülkeyiz. Kardeşiz ve halklarımızı kardeşçesine birbirine bağlı" diye konuştu.EFE Başkanı Christos Bonis ise Yılın Basın Fotoğrafları'nda jüri üyesi olmaktan ve TFMD'nin davetinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. TFMD ile protokol imzaladıkları için mutlu olduğunu anlatan Christos Bonis, şöyle konuştu: "İlk kez böyle bir davetle yurt dışına çıkıyoruz. Bu da bizim için ayrı bir gurur. Yunanistan Basın Fotoğrafçıları Birliği olarak tarihimizde ilk kez böyle bir protokol imzalıyoruz. Bu bizi mutlu ediyor. Protokol imzalanmasının bizim için 2 önemi var. Birinci nedeni, burada jüri üyesi olarak bulunmamız ve bu mutluluğu diğer ülkeler için de paylaşmamız. İkincisi, Yunanistan ve Türkiye olarak ilişkileri her zaman çok iyi olmayan iki ülkenin böyle bir kardeşlik, dostluk protokolü imzalaması bizin için ayrı bir önem ifade ediyor. İmzaladığımız protokol umarım ki ülke liderlerine de örnek teşkil eder, dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin kurulmasının daha olumlu olduğunu gösterir."İki ülke liderlerine çağrıda bulunan Christos Bonis, "Bir sonraki adımda iki ülke liderleri için iki ülke adına bu dostlukların gelişmesi için bizim izlediğimiz yol örnek alarak izlemeye devam etmeleri. Umarım ki protokol sayesinde iki ülkeyi ayıran şeyin sadece sınırlar olduğunu anlarız. Burada Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'ni ve kendimizi onurlandırıyoruz. Umarım ki protokolü ilerleyen süreçte geliştirir, işbirliğini artırır, birlikte aktiviteler düzenleriz. Biz de TFMD'yi ekonomik krizlerimizi aştıktan sonra Yunanistan'a davet etmek, Atina'da birlikte olmak istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------İki dernek başkanın açıklamasıProtokol imzasıHediye verilmesi

Tolga YILDIRIM/ANTALYA,

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Vali Bilmez ve kayıp itfaiyecinin ağabeyi çığ bölgesini havadan inceledi

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van- Bahçesaray Karayoluna düşen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesini havadan inceledi. İncelemelere çığ altında kalan itfaiyeci Mehmetcan Daşdemir'in ağabeyi Bayram Daşdemir de katıldı. Son yılların en çetin kış mevsiminin yaşandığı ve yoğun kar yağışının hayatı olumsuz yönde etkilediği Van'da, birçok yerleşim yeri kar ve çığlardan ulaşıma kapanırken, birçok bölgedeki çığ riski de devam ediyor. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrası yollar en kısa sürede ulaşıma açılırken, Van-Bahçesaray karayolunda 4-5 Şubat 2020 tarihinde düşen çığ bölgesine ise yoğun kar tipi ve yeni çığ tehlikeleri nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Karadan ulaşımın sağlanamadığı ve ekiplerin inceleme yapamadığı çığ bölgesine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında bir heyet helikopterle gitti.Vali Bilmez ile birlikte İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Bursa AFAD İl Müdürü ve Çığ Uzmanı Yalçın Mumcu, Karayolları Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan, UMKE, Meteoroloji Müdürlüğünden yetkililer, jeoloji mühendislerinden oluşan heyet ve çığ altında kalan itfaiyeci Mehmetcan Daşdemir'in ağabeyi Bayram Daşdemir, polis helikopteriyle bölgeye ulaştı.Bahçesaray'daki çığ bölgesi ile yine aynı bölgede çığ riski bulunan bölgeler ile Çatak İlçesi'ndeki çığ noktalarını da 30 dakika boyunca havadan inceleyen Vali Bilmez ve gerekli görüntüleri alan teknik heyet Van'a döndü. İncelemelerin ardından açıklama yapan Vali Bilmez, bölgede çok kar olduğunu belirterek şöyle konuştu: "4-5 Şubat tarihlerinde Bahçesaray yolunda meydana gelen Çığın altında kalan vatandaşlarımızın tümü çıkartılmıştı. Bir itfaiye erimizin ise maalesef halen çığ altında olduğunu değerlendiriyoruz Bölge koşulları çalışmaya engel olduğu için bugüne kadar çalışma yapılamadı. Bugün AFAD ve Meteorolojiden uzmanlar, Karayolları Bölge Müdürümüz ve Jandarma Komutanımız ile birlikte bölgeyi helikopterle tekrar gezip, incelemelerde bulunduk. Bölgeyi görmesi için İtfaiye erimiz Mehmetcan Daşdemir'in ağabeyini de beraberimizde getirdik. O da bizimle beraber bölgenin ne kadar zorlu koşullarda olduğunu gördü. İnşallah oradan aldığımız verileri değerlendirip, ona göre kendimize bir yol haritası çizerek, çığ altında olan Mehmetcan kardeşimize bir an önce ulaşırız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Vali bilmez ve beraberindekilerin helikoptere binmesi-Çığ bölgesinde helikopter ile yapılan inceleme-Çığ bölgesinden detaylar-Helikopterden çığ bölgesi-Vali ve beraberindekilerin helikopterden inmesi-Vali Mehmet Emin Bilmez'in açıklaması

-Detaylar

VAN,

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Kaynak: DHA