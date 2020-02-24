DHA YURT BÜLTENİ - 7

24.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:34

TARTIŞTIĞI HURDACI, TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

BURSA'da çalınan motosikletini bir hurdacı dükkanında gördüğünü iddia eden Yusuf Y. (24), tartıştığı hurdacı N.Ö. (61) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Yusuf Y.'nin vurulma anları güvenlik kamerasınca görüntülendi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Mehmet İNAN/BURSA, -

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Eğlence merkezinde silahlı, bıçaklı hesap kavgası: 7 yaralı, 6 gözaltı

KONYA'da bir eğlence merkezinde müşteriler ile iş yeri çalışanları arasında hesap yüzünden çıktığı öne sürülen silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 2'si ağır 7 müşteri yaralandı. Olayla ilgili 6 çalışan gözaltına alındı.

Olay, geçen cumartesi günü saat 04.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nalçacı Caddesi üzerinde bulunan eğlence merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, 8 arkadaş eğlence merkezine gitti. Arkadaşlar, burada 8 bin lira gelen hesaba fazla olduğu gerekçesiyle itiraz etti. Müşteriler ile işlekle çalışanları arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Eren Balcı (20), Mustafa Çelikbaş (24) tabanca ile İzzet Binicibaşı (29) bıçakla Oktay Anlı (22), Ahmet Kuyucu (20), Onur Yıldırım (20) ve Mustafa Kekeç (22) ise dövülerek vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Mustafa Çelikbaş ve İzzet Binicibaşı'nın hayati tehlikelerinin olduğu belirtildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan ve silahı kullanan işletme müdürü Rıza Ş. (50) ile çalışanlar Recep S. (38), Memiş G. (40), Yusuf Ş.(46), Baran B.(22) ve Abbas A.'yı (40) gözaltına aldı. Olayda kullanılan suç aleti tabanca ve sopalarda polis tarafından ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, bugün Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerden biri kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, 'Aman iyi çek. Çektin mi, rahatladın mı?' dedi. 6 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü -------------------------Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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Arkadaşını, sırtına alarak yangından kurtardı

ANTALYA'da bir gecekonduda çıkan yangında içerde mahsur kalan Yusuf Hayran (70), pencereden giren arkadaşı Selahattin Kılıç (58) tarafından sırtına alınarak kurtarıldı.

Yangın, saat 11.20 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6150 sokakta tek katlı müstakil evde çıktı. Evin bahçe kısmında başlayan yangın bütün eve sıçradı. Evde tek başına yaşayan Yusuf Hayran, alevler nedeniyle evin salonunda mahsur kaldı. 25 yıllık arkadaşının mahsur kaldığını gören komşusu Selahattin Kılıç, evin penceresinden girip sırtına aldığı arkadaşını pencereden çıkardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evin bahçe kısmında park halindeki kamyonet ve ev kullanılamaz hale geldi.Çöplerden topladığı atıkları satarak geçimini sağladığını söyleyen Yusuf Hayran, bahçe kısmının üstünün naylon brandayla kaplı olduğunu belirterek, "Brandanın üstünde çocuklar tarafından torpil atılmış. Torpilden tutuşan branda yanarak aracın üstüne düşmüş. Kalan kimliğimi ve büyük bölümü yanan, içinde 215 lira bulunan cüzdanı yangından kurtarmayı başardım" dedi. Olayın şokunu üzerinden atamayan arkadaşı Selahattin Kılıç ise alevleri görünce koştuğunu belirterek, "Alevler nedeniyle kapıdan giremedim. Çöp kovasını altıma koyarak pencereye çıktım. Oradan eve girip Yusuf'u sırtıma alıp yine aynı pencereden çıkardım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------

- Vatandaş tarafından yangın sırasında çekilen görüntüİtfaiye ekiplerinin söndürme görüntüsüPolis ekiplerinin çalışması İtfaiyenin soğutma çalışması Büyük bir bölümü yanan paralarından ve cüzdanından görüntüEv sahibi Yusuf Hayran ile röpİtfaiye ekibinin ev sahibine Yusuf Hayran'a bilgi vermesi Arkadaşını kurtaran Selahattin Kılıç ile röpDetaylar'341 MB// 3DK 6 SN"

Haber- Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Bursa'da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

Bursa'da uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabaha karşı operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 kilo 110 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar bonzai ve esrar, 1 adet ruhsatsız silah ve silaha ait 2 adet mermi ele geçirildi.Gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.E., S.Ş., S.C., ve K.D. ise, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü------------------------Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinden detaylar-Ele geçirilen maddelerden detaylar

Süre: 01.01 Boyut: 114 MBHaber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Adıyaman'da, 10 milyon liralık vurgun şüphelileri adliyede

GÖZALTINA ALINANLARDAN BİRİ KAÇMAYA ÇALIŞTI ADIYAMAN'da, engelli, hasta ve yaşlılar için topladıkları 10 milyon lira yardım parasını zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 49 kişi, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman dahil 22 kentte faaliyet gösteren Akdenizin Sesi Engellilerle Elele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticilerinin, kanser hastaları ile engelliler ve yaşlılar için makbuz karşılığı topladıkları yardım paralarını zimmetlerine geçirdikleri bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekiplerinin 22 ilde düzenlediği operasyonda 49 kişi, gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede, 10 milyon liralık vurgun gerçekleştirdikleri de ortaya çıkarıldı. Emniyetteki işlemleri sonrası aralarında Akdenizin Sesi Engellilerle Elele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı R.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 49 kişi, adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan 21 şüphelinin aranmasına ise devam ediliyor.

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Mahir ALAN- Sercan SAKAR/ADIYAMAN,

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Gelin arabalı soyguncular, çaldıkları altın ve parayı gömmüş(2)2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Konya'da plakalarını 'Evleniyoruz' ve 'Seni seviyorum' yazılarıyla kapatarak, gelin arabası görüntüsü verdikleri otomobille geldikleri kuyumcudan silah tehdidiyle 82 bilezik ve 20 bin lira alıp kaçan Servet Gülperi (21) ve Alparslan Çokkaynar (22) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber: KONYA DHA))

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Kadınlar, kent ulaşımında direksiyon sallamak için ter döktü MERSİN'de otobüs şoförlüğü için sınava giren 25 kadının araca hakimiyetleri, dikkatleri ve kurallar karşısındaki duyarlılıkları ölçüldü.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, bünyesine 184 yeni otobüs şoförü alarak iş arayanlara istihdam sağlarken, kent içi toplu taşıma hizmetinin de kalitesini artırmayı amaçlıyor. 10 Şubat'ta otobüs şoförü alımı için ilana çıkan Büyükşehir Belediyesi, 17 Şubat'ta Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda 27'si kadın, 717'si erkek olmak üzere toplam 744 kişiyle mülakat gerçekleştirdi. Mülakatlar sonucu direksiyon sınavına girmeye hak kazanan 25'i kadın 425'i erkek toplam 450 aday direksiyon sınavına alındı. 2'si eğitim, 5'i sürüş otobüsü olmak üzere toplam 7 otobüsle gerçekleştirilen 2 gün süren direksiyon sınavı 4 oturumda gerçekleşti. Sınav öncesi adaylara aracın sürücü kabininde yer alan düğmelerin fonksiyonları anlatıldı. Direksiyon sınavına ilk olarak kadın adaylar alındı. Sınavda adayların araca hakimiyetleri, dikkatleri ve kurallar karşısındaki duyarlılıkları ölçüldü. Adaylara kavşaktan dönüş, durağa yanaşma, duraktan engelli yolcu alma, doğru sollama ve geri gidiş gibi uygulamaların yaptırıldığı sınavda, ilk 184'e girecek adaylar işe alınmaya hak kazanacak.

Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförlüğü için sınava giren 25 kadın adaydan Merve Sağ (29), 18 yaşından beri araç kullandığını belirterek, "Ben bu işi erkek işi olarak görmüyorum ve başaracağıma inanıyorum. Bence artık eşitliğin oluşması gerekiyordu ve başkanımız kentimizde bunu sağlamaya başladı. Ben de erkek işi olarak görülen bu işi başararak, devamlılığı sağlamak istiyorum. Biz kadınlar hiçbir şey olamayacakmışız gibi hissediyoruz ve özgüven düşüklüğü yaşıyoruz ya da bir şekilde önümüze engeller konuyor. Ama başkanımız kadınlara bu imkanı sağladı" diye konuştu.

Adaylardan 3 çocuk annesi Meryem Fedakar da ikisi üniversite, biri de ilköğretim öğrencisi olan çocuklarının eğitim masraflarını karşılayabilmek için işe başvurduğunu söyledi. 10 yıllık şoförlük tecrübesi olduğunu belirten Fedakar, "Başkanım böyle bir fırsat vermiş, ben de bu fırsatı değerlendirmek istedim. Oğullarım üniversiteyi bitirene kadar onlara destek olmak istedim. Eşim emekli, az bir maaş alıyor. Bir kadın olarak ben de ekonomik özgürlüğümü elime almak istedim" diye konuşurken, Raziye Yıldırım (28) ise, "Daha önce otobüs şoförü kadınları görüyordum, hoşuma gidiyordu, hevesleniyordum. Bu işi ben de yapabileceğime inandığım için başvurdum" ifadesini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ---------------------------------Kadın şoför adaylarına bilgi verilirken-Kadınlar eğitmeni dinlerken-Kadınların araç kullanmasından genel ve detay-Kadınlarla röp.

Haber: Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN,

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Kaynak: DHA