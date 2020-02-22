DHA YURT BÜLTENİ - 7

22.02.2020 14:37 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:37

Suriye'den kaçak yollarla Mardin'e gelen PYD'li 5 terörist tutuklandı

SURİYE'den kaçak yollarla geldikleri Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gözaltına alınıp, yapılan araştırmada terör örgütü PYD üyesi oldukları belirlenen 5 kişi, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 Şubat günü Kızıltepe ilçesine bağlı Suriye sınırındaki kırsal Şenyurt Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Operasyonda, kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen E.İ., A.A., C.H., E.E. ve H.H. terör örgütü PYD üyesi oldukları suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin, terör örgütü üyesi olmadıklarına yönelik verdikleri ifadeyi çelişki bulan jandarma gözaltı süresini uzattı.

TESLİM OLAN TERÖRİST, 5 ŞÜPHELİYİ TEŞHİS ETTİ

Ek gözaltı süresinde soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri, daha önce teslim olup, etkin pişmanlık yasasından faydalanan terör örgütü üyesine, gözaltındaki 5 şüphelinin teşhisini yaptırdı. Teslim olan örgüt üyesi, örgütte bulunduğu dönemde maliye sorumlusu olduğunu, gözaltındaki 5 şüphelilere maaşlarını da kendisinin verdiğini söyledi. Jandarmadaki sorguları tamamlanan E.İ., A.A., C.H., E.E. ve H.H., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Öte yandan, ikna çalışmaları kapsamında Mardin ve Kars İl Jandarma Komutanlıklarının yürüttüğü ortak çalışma sonucu Nusaybin sınırından teslim olan İ.A. ile R.E.H.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü-------Şüphelilerin adliyeye götürülmesiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: MARDİN,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1 MB

=========

Önce hayvana eziyet etti, ardından kesti (3) GÖRÜNTÜLERİ ÇEKEN KİŞİ KONUŞTU

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, Remzi A.'nın yere yatırdığı büyükbaş hayvana sopayla vurup, öldürdüğü anları cep telefonu ile görüntüleyen Barış Arslanboğa, DHA'ya konuştu.

Daha önce Remzi A.'nın yanında çalıştığını anlatan Arslanboğa, "İstanbul'da oturuyordum. İş için Adapazarı'na, bir ağabeyimizin tavsiyesiyle geldim. Remzi A., hayvanlara işkence yapıyordu. Benim hayvan sevgim olduğu için zoruma gidiyordu. Hasta bir inek vardı, ineğe 'kalk' diyordu sonra da kalaslar ve sopalarla vuruyordu. Çekerek ineklerin boynuzlarını koparmaya çalışıyordu. Genellikle hayvanların boynuzu yok. Yaşananlar zoruma gittiği için videosunu çektim. Gözümün önünde 3 tane hayvan öldürdü, bir köpeği de eziyet ederek öldürdü" dedi.

Remzi A.'nın kendisini tehdit ettiğini iddia eden Barış Arslanboğa, "Yaşananlara dayanamadım, yanından kaçmak zorunda kaldım. 'Sen bunları gördün, bu ineği nasıl kestiysem, seni de öyle keserim. Kimsenin bundan haberi olmayacak' diyerek beni tehdit ettiği için şikayette bulunamadım, sessiz kaldım mecburen" diye konuştu.

Remzi A.'nın tehditleri ve vicdan azabı çekmesi üzerine şikayetçi olduğunu ifade eden Arslanboğa, "Ölen hayvanları bir arkadaşına verdi. Adam daha önce at kestiği için televizyonlara çıkmış. Bu adamı arayıp, ineği verdi. Gelen adam ineği görünce, 'bundan bir şey olmaz, en fazla sucuk yapılır bundan' dedi" şeklinde konuştu.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Sakarya Valiliği ise konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Remzi A. isimli şahsın bir büyükbaş hayvana sopayla vurması, Karapürçek Kaymakamlığı'nca araştırılmıştır. Olayın 19 Şubat Çarşamba günü meydana geldiği tespit edilmiş, sorumlu kişi ile ilgili olarak 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanması için işlemlere başlanılmıştır. Hayvanın kesim yeri ve etlerinin ne şekilde değerlendirildiği konuları da inceleme kapsamına alınmıştır. Ayrıca konu Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilerek, şahıs hakkında adli yönden de soruşturma başlatılmıştır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------------Barış A. röp.

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/SAKARYA,

===================

Bolu Dağı'nda sis ulaşımı yavaşlattı

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde etkili olan yoğun sis ulaşımı etkilerken, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Bölgede aralıklarla kar yağışı da etkili oluyor.

Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oldu. D-100 Karayolu'nun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki sis lambaları yakılarak, görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Sürücüler, sis nedeniyle araçlarıyla düşük hızda ilerlerken, bölgede zaman zaman aralıklarla hafif şekilde kar yağışı da etkili oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------Yoldan görüntüler-Araç geçişleri-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

===================

Amasya'dan İdlip'e 9 TIR yardım

AMASYA İl Müftülüğü tarafından Suriye'nin İdlip kenti için başlatılan 'Bir Çuval Un da Benden olsun' kampanyası toplanan yardımlar TIR'larla yola çıkarıldı.

İl Müftülüğü tarafından İdlip'te zor şartlarda hayat mücadelesi veren Suriye halkı için düzenlenen "Bir Çuval Un da Benden olsunö kampanyası kapsamında toplanan 9 yardım TIR'ı dualarla yola çıkarıldı. Burada konuşan Amasya Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu, Müslüman ile Müslüman olmayanı birbirinden ayıran temel değerlerden, temel erdemlerden birinin merhamet olduğunu belirterek "Merhamet salt acımak değildir. Merhamet acıyı dindirmek, acıyı paylaşmaktır. Sevgili peygamberimiz "doğuda ayağına diken batan bir Müslümanın acısını, batıdaki Müslüman duymadıkça kabil bir mümin olamazö sözleri gereği, bu sözlerini şiar edinen bizler hemen sınırımızın ötesindeki kardeşlerimiz için son derece zor şartlarda hayata tutunmaya çalışan, büyük acılar, büyük kederler ve ızdıraplar içerisinde hayatlarını devam ettirmeye çalışan kardeşlerimizin acılarını bir nebze olsun, hissetmek, paylaşmak için bu yardım kampanyasını düzenledikö dedi.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol ise, "Bizler öyle bir ecdadın evlatlarıyız ki, işte hocamız söyledi. Bir tarafta komşumuz aç yatarken, bizim tok bir şekilde rahat rahat yatmamız mümkün değil, bizim vicdanımız, bizim gönlümüzde ecdadımızdan gelen o hisler, duygular ve o inanç ona kesinlikle müsaade etmez. İşte bugün hala her gün 8-10 defa merakla haberleri takip ediyorsunuz, ediyoruz. Çünkü kahraman silahlı kuvvetlerimiz, devletimizin tüm birimleri şimdi sınırlarımızın ötesinde, daha fazla insan bu sıkıntıları çekmesin diye, büyük insani krizler oluşmasın diye büyük bir mücadele içerisinde, bu mücadelenin tamamen haklı bir mücadele olduğunu buradan belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İdlip'e gönderilmek üzere toplanan yardım TIR'ları İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu'nun yaptığı duanın ardından yola çıkarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------Yardım TIR'larında genel detay-Tırlardan detay-Konuşmalar

-Detaylar

Haber: Sinan HARMANCI/AMASYA,

Kaynak: DHA