DHA YURT BÜLTENİ - 7

Adana'da hırsızlar boks makinelerine dadandı

ADANA'da dinlenme parkında bulunan, 1 TL ile çalışan 2 tane boks makinesinin para kasası kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Olay, Seyhan ilçesindeki Kayalıbağ Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Parkı'nda meydana geldi. Parkta görevli güvenlik görevlileri devriye attıkları sırada 2 tane büfenin yanındaki 1 TL ile çalışan boks makinelerinin para kasalarının asma kilitleri kırılarak çalındığını tespit ederek durumu polise haber verdi. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri bulabilmek için çalışma başlattı.

ŞİKAYETÇİ OLMADIParktaki büfenin sorumlusu Hikmet Çakan (39), makinede bulunan paranın maksimum 100-200 TL arasında olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Olay gece saatlerinde gerçekleşmiş. Bu makinelerin yaygın olduğu, kentin kuzeyindeki mahallelerde bu tip olayların yaşandığını duymuştum ama ilk defa başımıza geldi. Beni de uyarmışlardı 'makinelerinize dikkat edin' diye. Ben de dedim ki 'makine 50-100 TL yapıyor. İnsanlar 50-100 TL'ye tenezzül ediyorsa, bu para da onun işini görecekse buyursun alsın' dedim. Bu moral bozucu bir şey ikimiz için de. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Pis arkadaşlar sorduğunda 'şikayetçi değilim' dedim ama bu bölgede 4-5 yeri daha soymuşlar herhalde arkadaşlar şikayetçi olmuş."

Haber: Nuri PİR-Kamera: Gülşah ÖZGEN/ADANA

KKTC sahilinde bulunan cesedin kayıp bekçiye ait olduğu belirlendi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahilinde bulunan cesedin, Mersin'de 11 Ocak'ta arkadaşıyla birlikte balık tutmak isterken kayığın devrilmesiyle kaybolan Oktay Avcı'ya ait olduğu bildirildi.Tarsus ilçesinde mahalle bekçilerinden Ömer Özer ve Oktay Avcı'nın balık tutmak için açıldıkları kayık battı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri, Özer ve Avcı'yı bulmak için arama- kurtarma çalışması başlattı. Karadan, denizden ve havadan yürütülen çalışma sonucu 16 Ocak'ta Ömer Özer'in cansız bedenine ulaşıldı.CESEDİ SAHİLE VURMUŞTUArama çalışmaları sürerken, 12 Şubat'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yenierenköy tütün fabrikasının alt kısmında sahile vurmuş erkek cesedi görüldü. Cesedin Oktay Avcı'ya ait olabileceğini düşünen ekipler, ailesine haber verdi. Bölgeye giden aile, cesedin Oktay Avcı'ya ait olduğunu belirtirken, ekipler ise kesin sonucun DNA testinden sonra belli olacağını açıklamıştı.Yapılan DNA testinden cesedin bekçi Oktay Avcı'ya ait olduğu belirlendi. Oktay Avcı'nın cesedi ailesine teslim edildikten sonra Türkiye'ye getirelerek Tarsus'ta toprağa verilecek.

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS/(Mersin),

Türkiye'nin 40 virajlı en tehlikeli yolunda, tünel ve yol projesinde sona geliniyor

TÜRKİYE'nin en tehlikeli yolları arasında gösterilen, Çorum- Osmancık yolundaki 40 keskin virajlı Kırkdilim geçidinde 2 yıl önce yapımına başlanan, toplam uzunlukları 4 kilometre olan 3 tünel ve bağlantı yolları inşaatı sürdürülüyor. Proje tamamlandığında, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz'e daha kısa ve güvenli yoldan bağlanmış olacak.Türkiye'nin en tehlikeli yolları arasında gösterilen, 40 keskin virajı bulunan, Çorum- Osmancık yolundaki Kırkdilim geçidinde meydana gelen kazalar ve ulaşım güçlüğü nedeniyle 1979'da tünel projesi gündeme getirildi. Kentte 41 yıllık hayal olan proje için 2 yıl önce harekete geçildi. Kırkdilim geçidinde toplam uzunlukları 4 kilometre olan 3 tünel projesi için çalışma başlatıldı. Çorum- Osmancık yolu üzerinde yapımına başlanan ve 570 milyon liraya mal olacak proje bağlantı yollarıyla birlikte 2021 yılında tamamlanacak. Projeyle İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz'e daha kısa ve güvenli yoldan bağlanmış olacak.Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Kırkdilim yol ve tünel projesi alanında incelemelerde bulundu. Projenin 2021 yılı sonuna kadar tamamlanacağını ve trafiğe açılacağını anlatan Vali Çiftçi, "Can ve mal güvenliğini artırmak ulaşımda daha konforlu seyahat imkanı sağlamak amacıyla proje hazırlandı. Kırkdilim'de 2 yıldır özenli bir çalışma yürütülüyor. Proje kapsamında şuanda T1, T2 ve T3 olarak isimlendirilen üç tüp geçit var. Tüneldeki çalışmalar 2021 yılının sonunda tamamlanacak. Allah devletimize zeval vermesin. Bunlar ancak devlet gücüyle olabilecek büyük pahalı yatırımlar. Çalışmalar tamamlandığında, tüneller işletmeye alındığında ulaşımda büyük bir rahatlama olacak. Güzergahta da 2 kilometrelik bir kısılma olacak" dedi.

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

Kılıçdaroğlu'na otoyol açılışı için ikinci davet Hamza Dağ'dan

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'de gerçekleştireceği Koyundere- Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu açılışına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da davet etmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Dağ, "Biliyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanımız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu otoyol açılışı için Milletvekili olduğu İzmir'e davet etti. Biz de İzmir milletvekillerini ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nı, şehrimize getirilen hizmeti yerinde görmeleri ve bu ana tanıklık etmeleri için açılışa davet ediyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 22 Şubat Cumartesi günü Koyundere- Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun açılışını yapmak için İzmir'e gelecek. Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Biz kurulduğumuzdan beri milletimizin karşısına hizmetlerimizle, başarılarımızla ve icraatlarımızla çıktık. Şimdi de aynını yapıyoruz. İstersen hafta sonu İzmir'deyiz, orada bir açılış yapacağız. Sen de İzmir milletvekilisin, açılışa davet edeyim bu heyecana sen de ortak ol" sözleriyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu açılış törenine davet etmişti.Bu davete henüz Kılıçdaroğlu'ndan bizzat yanıt gelmezken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, konuya ilişkin açıklama yaptı. Otoyol ile ilgili bilgi veren Dağ "Sayın Cumhurbaşkanımızın açılışını gerçekleştireceği yol, 56 kilometresi otoyol, 40 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplamda 96 kilometreden oluşmaktadır. Çandarlı-İzmir arasındaki ulaşım süresini 1,5 saatten 40 dakikaya düşürmektedir. Bu yol ile yakıt ve zaman, dolayısıyla ekonomik tasarruf sağlanacaktır. Ayrıca bu otoyol ağı, Türkiye'nin en büyük limanlarından biri olmasını planladığımız Çandarlı Limanı'na entegre edilecektir" diye konuştu.'MİLLETVEKİLLERİNİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NI DAVET EDİYORUZ'CHP Genel Başkanı'nın kendisine iletilen davete icabet ederek milletvekili olduğu kente kazandırılan bu hizmeti yerinde görmesi gerektiğini belirten Dağ, "CHP'nin, muhalefet konumunda olan bir siyasi parti olarak, milletimizin hizmetine sunulmak üzere faaliyete geçirilen projelerin her aşamasında üstüne düşeni uygun şekilde yerine getirmesi gerekmektedir. Herhangi bir ölçme ve değerlendirme yapmaksızın, kronik bir muhalefet refleksiyle hareket etmek, İzmir'e de ülkemize de herhangi bir katkı sunmamaktadır. Odaklanmamız gereken nokta, hemşehrilerimizin hayat standardının yükselmesi için yapacağımız çalışmalar olmalıdır. Bu açıdan düşündüğümüzde, İzmir için önemli bir projenin hayata geçirileceği günde siyaset ve ideolojiyi arka planda bırakmalıyız. 17 senedir yaptığımız nice hizmetlere bir yenisini daha eklemenin arifesindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın CHP Genel Başkanı'nı davetinin ardından, biz de İzmir'imize kazandırdığımız bu otoyolun açılışı için İzmir'in milletvekillerini ve büyükşehir belediye başkanını, otoyolu yerinde görmeleri ve bu heyecana ortak olmaları maksadıyla açılış törenine davet ediyoruz. İzmir'imiz için aktif hale geldiği andan itibaren bu yolu onlar da kullanacakları için, bu ana tanıklık etmeleri bizi ve tüm İzmirlileri memnun eder" dedi.'TÜRKİYE DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK HAMLELER GERÇEKLEŞTİRDİ'AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Bornova Öğretmenevi'nde, muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların sorunları ile önerilerini dinleyen Dağ, bölgedeki problemleri çözüme ulaştırma noktasında birlikteliğin önemine vurgu yaptı.Muhtarlarla bir araya gelerek, vatandaşla direk temas hususunda bir vazifeyi yerine getirdiğini ifade eden Dağ, "En önemlisi vatandaşa en iyi şekilde nasıl hizmet edebileceğimizdir. Bizler muhtarlarımız sayesinde toplumun nabzını iyi bir şekilde değerlendirebiliyoruz. Hassas dönemlerden geçiyoruz ve hassas dönem bu coğrafyada her zaman var olmuştur. İdlib'deki şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Birilerinin Türkiye'ye yapmak istedikleri hamleleri boşa çıkarmak için Cumhurbaşkanımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ciddi bir mücadele içindeler. Bizler de onların her zaman yanında olduğumuzu dile getirmeye devam edeceğiz. Türkiye savaş başladığı andan itibaren, iç savaşın siyasi anlamda çözülmesi ve insanların mağdur olmaması noktasında dünyaya örnek olacak hamleler gerçekleştirdi" diye konuştu.'HÜKÜMET ENGELLERİ ORTADAN KALDIRDI'İzmir'in önemli projeleri olduğunu belirten Dağ, "İzmir'in çözülmesi gereken meseleleri var. Bu konuda muhtarın, milletvekilinin, ilçe başkanının kanunun kendisine verdiği yetki ve sorumluluk dahilinde görevini yapması gerekiyor. Yerel seçimlerden sonra, yaklaşık 10 aylık süre geçti. 10 aylık sürede bizden talep edilen ve bakanlıkların onaylaması gereken birkaç proje vardı. Bunların onaylanmasını sağladık. Bundan sonrası artık büyükşehirin çözmesi gereken işlerdir. Bunlardan bir tanesi Buca Metrosu'ydu. Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandı. Yeşillik Caddesi havalimanı yolu hakkında da hiçbir engel kalmadı. Çiğli Tramvayı ise, yine bu dönemde neticelendirdiğimiz ve belediyenin önünde engel kalmayan hususlardan bir tanesi. Özkanlar Pazarı ise üç yıldan bu yana hep çözüm noktasında olduğumuz konulardan bir tanesiydi. Şahıslar değişmiş olsa da kurumsal olarak duruş devam etti ve bu işi neticelendirmiş olduk. Şimdi de hem vatandaşımız hem esnafımız için güzel bir çalışma yapılmış oldu" dedi.

Haber: Hande NAYMAN Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,

Hamile kadın, 6 saat süren mücadelenin sonunda hastaneye ulaştırıldı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapalı olan mezrada doğum sancıları başlayan Divan Çallı (27), 6 saatlik mücadele sonunda hastaneye ulaştırıldı. Yüksekova ilçesine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıköy Köyü'ne bağlı Kalemli mezrasında yaşayan ve dördüncü çocuğuna hamile olan Divan Çallı'nın doğum sancıları başlayınca yakınları, 112 Acil'i aradı. Ekipler, hemen paletli ambulansla yola çıktı. Ancak ambulans, 8'inci kilometreden sonra yolun 2 metreyi aşan karla kaplı olması nedeniyle yola devam edemedi. Bunun üzerine ekipler, kar yığınlarını kürekle temizlemeye çalıştı. Sonuç alınamayınca İl Özel İdaresi'ne bilgi verildi.Bölgeye gelen Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, yolu açarak, sağlık ekiplerinin mezraya ulaşmasını sağladı. Divan Çallı, 6 saat süren çabaların sonunda Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık görevlisi Melike Karaboğa, yaşadıkları zorlukları anlatırken, Çallı'nı yakınları ise ekiplere teşekkür etti.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

Kars'ta aç kalan kurtlar karayoluna indi

KARS'ta aç kalan kurtlar Kağızman karayoluna indi. Sürücülerin cep telefonlarıyla görüntüledikleri kurtlar karayolunda bir süre bekledikten sonra karlı arazide gözden kayboldu. Ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Kars'ta yaban hayatı karla kaplı arazide yiyecek bulma sıkıntısı çeken kurtlar, Kağızman karayoluna kadar indi. Karayolunda yiyecek arayan kurtları sürücüler cep telefonlarıyla görüntüledi. Karayolunda araçlardan korkmadan gezinen kurtu cep telefonu kamerasıyla kaydeden sürücüler, biraz ileride bekleyen başka bir kurtu da görüntüledi. Karayolundaki kurtların görüntüsünü alan sürücüler, yaklaşık 1 kilometre mesafede arazide gezinen kurt sürüsü gördüklerini de bildirdi.

Haber: Bedir ALTUNOK/ KARS,

Rize'de, 'Misafiriniz Var' projesi ile öğrenci ailelerine ziyaret

RİZE'de, Milli Eğitim Müdürlüğü'nce başlatılan 'Misafiriniz Var' projesi ile aralarında vali, milli eğitim müdürü ve okul yöneticilerinin de yer aldığı heyet, öğrenci velilerini evlerinde ziyaret ediyor. Heyet, aile ile sohbet ediyor, çocuklarla oyunlar oynayarak vakit geçiriyor. Rize'de, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Misafiriniz Var' projesi ile vali, milli eğitim müdürü ve okul yöneticilerinin de yer aldığı heyet, öğrenci velilerini evlerinde ziyaret ediyor. Proje kapsamında Rize Valisi Kemal Çeber ve Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ile okul yöneticileri 6 çocuklu Karal ailesini ziyaret etti. Aile üyeleri ile sohbet eden heyet, çocuklarla oyunlar oynadı. Rize'de her öğrencinin evinde ziyaret edileceğini açıklayan Vali Kemal Çeber, "Rize genelinde 1078 öğrenci hanesinde değişik gruplar olarak ziyaretler yapıyoruz. Bizde ziyaret ettiğimiz evde oyunlar oynadık, sohbetler ettik. Bu vesileyle ziyaret ettiğimiz öğrencilerimizin hem sosyal anlamda profili görüyoruz, öğrencilerimizin nasıl ortamlarda olduğunu görüyoruz. Okul, veli, idareci, öğretmen ilişkilerini daha çok sıkılaştırmaya çalışıyoruz ki zaten Rize de genelde çalışma prensibimiz de buö dedi.İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak da öBir farkındalık oluşturmak amacıyla dönem sonuna kadar devam edecek proje ile 3 bin civarında bir aileye ulaşmak istiyoruz" diye konuştu. 'VALİNİN EVİMİZE GELMESİ ÇOK GÜZEL'Vali ve heyetin ziyaretinden mutlu olduklarını söyleyen Hızır Karal, "Güzel bir ziyaret oldu. Valinin böyle eve gelmesi, sohbet etmesi, çocuklarla oyun oynaması gerçekten çok güzelö ifadelerini kullandı.

HABER-KAMERA: ARZU ERBAŞ RİZE

Marmaris'te ilk cemre havaya düştü sahiller cıvıl cıvıl

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, baharın müjdelediğine inanılan cemrelerden ilki havaya düşerken güneşli havayı fırsat bilenler de çoluk çocuk sahillere akın edip, denize girdi.Marmaris'te baharın müjdecisi olarak bilinen ilk cemrenin havanın düşmesiyle birlikte doğa canlanmaya başladı. Elektronik termometrelerin 24 dereceyi gösterdiği ilçe merkezinde ağaçlar çiçek açtı. Atatürk Caddesi'nden Turban mevkisine kadar uzanan sahil yolu bisiklet süren, yürüyüş yapan ve banklarda oturarak güneşli havanın tadını çıkaranlarla doldu. Oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkii'nde vatandaşlar ve "Karlos' isimli labrador cinsi köpek denize girdi. Ebeveynler ve çocuklar ayaklarını denize soktu. Atatürk Caddesi'ndeki Halk Plajı'nda kadınlar, deniz manzarası eşliğinde portatif sandalyelerine oturup balık tutup, örgü örerken, çocuklar kumlarda oynadı. Güneşli ve güzel havayı değerlendirmek isteyen Marmarisliler ve yerleşik yaşayan yabancılar sahil kenarındaki kafeteryaları da doldurdu. Kordon Caddesi ve Yat Limanı balık avlayarak vakit geçirmek isteyenlerin akınına uğradı.İlk cemrenin havaya düşmesinin ardından inanışa göre ikinci cemre 26-27 Şubat tarihinde suya, üçüncü cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, gündüz hava sıcaklıklarının 20-24 derece arasında seyredeceğini, nem oranının üzde 56 ile 61 civarında, deniz suyu sıcaklığının ise 11-13 derece arasında olacağını bildirdi.GÜNÜBİRLİK GELDİLER DENİZE GİRDİLERİstanbul'dan Marmaris'e gelen Bilgin Demirhan, "Arkadaşım, 'Marmaris'te güneş var' dedi. Güzel havayı duyunca hemen soluğu Marmaris'te aldım. Tarif edilemeyecek güzellikte bir hava hakim" dedi.Berkan Çevik de "Bir görüşmem için İstanbul'dan iki günlüğüne Marmaris'e geldim. Güneşli havayı görünce dayanamadım denize girdim. İlk defa bu aylarda denize giriyorum" dedi.İzmir'den eşi ve çocuğuyla tatile gelen Selin Akbahar da "Kızım Güneş ilk defa denizle tanıştı. Hafta sonuna kadar Marmaris'te tatildeyiz. Güzel havanın tadını çıkartıyoruzö" dedi.

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

Akdeniz fokları Lara'da görüntülendi

Deniz canlılarının en nadir memeli türlerinden olan ve nesli tükenmekte olan iki Akdeniz foku, Antalya falezlerinde görüntülendi.Antalya'daki Işıklar Caddesi'nde ünlü bir restoranın çalışanları, plaj bölümündeki Akdeniz foklarını farketti. Falezlerden aşağı inen çalışanlar, iki Akdeniz fokunu cep telefonuyla görüntüledi. İki şirin deniz canlısı, poz verircesine falezlerin kenarında yüzmeye devam etti.Cep telefonu kamerasıyla fokları görüntüleyen Mehmet Gökçe, "Ben de tesadüfen denize baktığımda gördüm. Arkadaşlarım da vardı. Foklor bizi farketmesine rağmen ürkmedi, kaçmadı" dedi. Deniz fokları, yaklaşık 2 dakika falezlerin kenarında yüzdükten sonra derin sularda kayboldu" diye konuştu.Akdeniz kıyılarında sayıları 100 civarında kaldığı tahmin edilen Akdeniz fokunun dünyada 750 kadar bulunduğu biliniyor. Akdeniz kıyılarında sadece Türkiye ve Yunanistan kıyılarında görülen fok türü, nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunuyor.

HABER: Ahmet İSTEK -KAMERA: ANTALYA,

