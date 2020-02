DHA YURT BÜLTENİ - 7

18.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:04

Siirt'te PKK işbirlikçilerine operasyon: 16 gözaltı

SİİRT'te, terör örgütü PKK'nın işbirlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen terör soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, terör örgütü PKK adına işbirlikçi faaliyetlerde bulunan ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

--------------Operasyondan görüntüAdreslerde yapılan aramalarŞüphelilerin gözaltına alınmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: SİİRT,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 41 MB

==========================

Mahkemeden Munzur Vadisi'nde HES projelerine ikinci iptal ANKARA 3'üncü İdare Mahkemesi'nce Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yapılması planlanan ve daha önce iptal kararı verilen Konaktepe 1 ve Konaktepe 2 barajları ile hidroelektrik santrali (HES) projeleri, yeniden dava konusu yapıldı. Mahkeme, projeleri bir kez daha iptal etti.

Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı üzerinde yapılması planlanan Konaktepe 1 ve Konaktepe 2 barajları ile HES projelerinin, 2018 yılında Ankara 3'üncü İdare Mahkemesi'nce yapımının iptaline karar verildi. Barajlar ve HES alanında keşif yapılması için Ankara 10'uncu İdare Mahkemesi'ne başvuru yapıldı. Başvuruyu inceleyen 10'uncu İdare Mahkemesi heyeti, daha önce projenin iptal edildiğini dikkate alarak, keşif yapılma başvurusunu reddetti.

Tunceli'de Ankara 10'uncu İdare Mahkemesi'nin kararını değerlendirmek üzere Munzur Özgür Aksın Meclisi'nce basın toplantısı düzenlendi. Meclis Sözcüsü Mustafa Sarıgül, mahkemenin kararıyla artık Munzur Vadisi Milli Parkı'nda hiçbir baraj ve HES projesinin hayata geçmesinin mümkün olmayacağını söyledi.

Ankara 10'uncu İdare Mahkemesi'nin baraj ve HES projeleri için yeniden keşif yapılamayacağı ve dava konusu edilemeyeceği kararı aldığını belirten Sarıgül, "Munzur Vadisi'nde yapılması düşünülen bütün baraj ve HES projelerinin daha önce iptal edildiğini bu nedenle iptal edilen bir proje için keşif kararı verilemeyeceğine hükmetti. Artık bu aşamada Munzur Vadisi Milli Parkı'nda bütün baraj ve HES projeleri de bu karar ile birlikte iptal edilmiş oldu" dedi.

Görüntü Dökümü--------Basın toplantısına katılanMustafa Sarıgül'ün konuşmasıMunzur VadisiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 550 MB

==========================

Adıyaman merkezli FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

ADIYAMAN merkezli 3 ilde, 2009 yılı komiser yardımcılığı sınav soruşturması kapsamında terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde yürütülen 2009 yılı komiser yardımcılığı sınav soruşturması kapsamında, Hatay, Mersin ve Niğde'de 3 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda komiser yardımcısıyken FETÖ/PDY soruşturmalarında meslekten ihraç edilen Duran Ç., Mahmut T. ve Hüseyin Ç., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından Adıyaman'a getirileceği öğrenildi.

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, -

======================

Çanakkale'de gıda denetimi

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla 81 ilde eş zamanlı başlatılan ürün bazlı gıda denetimi, Çanakkale'de yapılıyor. Et ve et ürünleri satışı yapılan iş yerlerini denetleyen ekipler, ürünleri inceledi. Hijyen konusunda iş yeri sahibi ve çalışanlar uyarıldı.

Bakan Pakdemirli'nin talimatıyla gıda işletmelerine yönelik denetimler, yurt genelinde olduğu gibi Çanakkale'de yapılıyor. 81 il ve ilçelerinde eş zamanlı denetim seferberliği kapsamında kentte, dün süt ve süt ürünleri imalatı ile satışı yapılan iş yerleri, bugün de et ve et ürünleri imalatı ve satışı yapılan iş yerleri denetlendi. İl genelinde gıda satışı yapılan 8 bin 300 işletme, 50 kontrol görevlisi tarafından hafta boyunca denetlenecek.

Çanakkale merkezindeki kasapta ve imalathanesinde denetim yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, et ürünlerinden taklit ve tağşiş olup olmadığını kontrol etmek için numuneler aldı. Ayrıca etin mezbahada veteriner kontrolünde kesiminin yapıldığını gösteren üzerindeki mühürler incelendi. Etiketlerdeki üretim izni ve son kullanma tarihi kontrol edildi. İşletme sahibi ve çalışanlar hijyen konusunda uyarıldı. Çalışma sırasında mutlaka bone ve eldiven kullanılması istendi. Denetimler sırasında kurallara uymayan işletmelerle ilgili 14 bin TL ile 28 bin TL arasında idari ceza yaptırımları uygulanacak.

'MERDİVEN ALTI ÜRÜNLERDEN KAÇINILMASI GEREK'

Et ve et ürünleri üzerine üretim yapılan firmanın sahibi Ali Gündoğdu, "Bu denetimlerin daha sık yapılması kalitenin yükselmesi açısından güzel. Bu işletmelerden çıkan ürünler hem daha sağlıklı hem de daha güvenilirdir. O yüzden merdiven altı ürünlerden kaçınılması gerekmektedir. Bunlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Onaylı işletmemiz olduğu için her ürünümüz standartlara uygundur. Standart dışı bir şey uygulanmıyor. Zaten merdiven altı uygulamalarında bu seviyeye çıkmaları zordur. O yüzden bu tür denetimlerin daha sıklıkla yapılması kaliteli ürün açısından daha iyi olur. Halkımız sağlıklı ve kaliteli ürünler yiyebilir" dedi.

Denetim yapılan kasaptan kıyma alan Mehmet Ali Çaygın ise "Denetimlerin olması güzel bir şey. Ben 15 yıldır bu kasaptan alışveriş yapıyorum. Herhangi bir sorun yok. Genel olarak bu tür denetimlerin her zaman olmasını isteriz. Çünkü bizim sağlığımız açısından her zaman iyidir, olmasını isteriz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -et üretimi imalatı ve satışı yapan tesis ve kasaptan gebel ve detay görüntüler.-denetimlerden genel ve detay görüntüler.-et ve et ürünlerinden görüntüler.-firma sahibi ali gündoğdu ile röp.-mehmet ali çaygın röp.-burak gezen anons.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

===================

Konya, gastronomi merkezi olma yolunda ilerliyor

KONYA'da, her geçen gün inanç turizmi nedeniyle yerli ve yabancı turist sayısı yükselirken, yöresel lezzetlere de ilgi artıyor. Bunun üzerine 129 yıldır yöresel furun kebabı yapan ve bu geleneği 5'inci kuşak olan sürdürmeye devam eden Gazyağcı Furun Kebabı ustası Hüseyin Çınalı, Anadolu'nun dört bir köşesinde yaptığı ar-ge çalışmasıyla organik kahvaltılıklar sunarak Konya'yı gastronominin merkezi haline getirmeye çalışıyor.

Geçen eylül ayında restoranında düzenlediği gastronomi festivaliyle bir günde 10 bin kişiyi ağırlayarak Konya mutfağındaki 100'e yakın yemeği tattıran Hüseyin Çınalı, dün de yine restoranındaki lasmanda yöresel yemeklerla, farklı yörelere ait 50 çeşit kahvaltılığı davetlilere tattırdı. Gazyağcı Furun Kebabçısı olarak 129 yıldır faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Hüseyin Çınalı, halk tarafından fırın kebabı olarak bilinen furun kebabının erkek kuzu etinin ön kolundan yapıldığını belirtti. Yaklaşık 7 saat hiçbir katkı maddesi olmadan pişirilmesi gerektiğini ifade eden Çınalı şunları söyledi:

"Furun kebabı kuzu etinden yapılır ve 100 yıl önceki reçete nasılsa o satın almaları yapıp ona göre yapıyoruz. Kuzu etinin ön kolundan ve erkek kuzu olmak şartıyla yapılır. Bugün birçok yerde furun kebabı haşlama olarak yapılıyor. Furun kebabı üstü tamamen kapanmaz ve yaklaşık 6- 7 saat boyunca en ufak katkı maddesi koyulmadan yapılan yemektir. Konya mutfağının en önemli yemeğidir."

Konya mutfağını yurt geneline tanımak için önemli organizasyonlar yaptıklarını hatırlatan Çınalı, "Konya gastronominin merkezi sayılır. Çünkü Konya mutfağının 330'e yakın yemeği var. Sadece gastronomi olarak değil. Hz. Mevlana'nın türbesiyle de turizmde önemli bir yere sahip. Amacımız gastronomiyle de bunu birleştirip Konya'ya gelen yerli ve yabancı turistleri daha iyi konuk etmektir. Geçen 7 Eylül'de burada restoranımızda gastronomi festivali düzenledik. Bir günde 100 festivali düzenledik bir günde 10 bin insan ağırladık. 100'ye yakın yemeği misafirlerimize ikram ettik. Ciddi geri dönüşler oldu. Konya'da gastronomi için biz bunun fitilini ateşledik. Bu yıl tekrar festival düzenleyeceğiz" dedi.

Konya mutfağını diğer yöresel ürünlerle de buluşturmak için Türkiye'nin dört bir yanını gezip ar-ge çalışması yaptığını ifade eden Çınalı, şu ifadelere yer verdi.

'Türkiye'nin dört bir yanını tek tek gezip ar-ge çalışması yaptım ve o güzel tatları buraya getirdim. Şimdi o ürünleri kahvaltılık olarak misafirlerimize sunuyoruz. Kahvaltıda 50 çeşit ürünümüz var; Kars kaşarı, Balıkesir mihaliç peyniri, orjinal Ezine peyniri var. Buradaki ürünler, bizzat köylerden topladığımız ürülerdir. Her hafta 25 ilden siparişlerimiz geliyor. Kahvaltıda yine değişik tat olması için kebaplı omletimiz, Hatay kömbesi, Kahramanmaraş'ın tarhana cipsi var doğal. Hatay'ın yine havalı zeytini, leblebi gibidir. Afyonkarahisar'ın orjinal manda kaymağı var. Bunun yanında patlıcan, turunç, ceviz reçellerimiz. Bunlar bizim kendi yaptığımız reçellerdir. En önemlisi de Konya yöremize ait küflü peynirimizi var. Küflü peynirden yapılan yine eskilerden kalma alışkanlık yağ somunu var. Bununla birlikte böbrek salatamızı yeni bir tat olarak misafirlerimize sunduk. "

(Görüntü Dökümü ---------------------Furun kebabı ve diğer yemeklerden detayKahvatılık ürünlerden detay-Genel ve detayHüseyin Çınalı röp.

Haber-Kamera: İsmail AKKAYA- Tolga YANIK KONYA DHA))

===================================

Kaynak: DHA