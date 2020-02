DHA YURT BÜLTENİ - 7

17.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:54

Didem'den 8 gündür haber yok

ERZURUM'un Aşkale ilçesinde ailesiyle tartışıp evden çıkan lise öğrencisi Didem Turan'dan (17), 8 gündür haber alınamıyor. Genç kızın o günden beri cep telefonundan sinyal alınmazken, arkadaşları, akrabaları ve komşuları olmak üzere birçok kişinin ifadesine başvuran güvenlik güçleri her yerde Didem Turan'ı arıyor.

Aşkale'nin Meydan Mahallesinde yaşayan Nermin-Yüksel Duman çiftinin 5 çocuğunun en büyüğü olan Aşkale Anadolu Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Didem Turan, 10 Şubat Pazartesi günü saat 12.30'da annesi ve üvey babası ile tartışıp evden ayrıldı. O günden itibaren her yerde aranan Didem'den bir ize rastlanmadı. Polis ekipleri, genç kızın okul ve mahalle arkadaşları, komşuları, akrabaları, öz babası, dayılarının da aralarında bulunduğu bir çok kişinin ifadesine başvurdu.

Arama çalışmalarının 8'inci gününde polis ekipleri, ilçe merkezindeki metruk binalar ve ahırlarda arama yaparken, jandarma da çalışmalarını 4 kilometre uzaklıktakı Karasu Nehri'ne yoğunlaştırdı. Aramalar sırasında bulunan bir spor ayakkabı çalışma yapan ekibi heyecanladırdı. Jandarma ayakkabının fotoğrafını çekti ve incelemek için aldı. Ayakkabının uzun süredir bu bölgede olduğunu belirlendi. Didem'in evden ayrıldıktan sonra bir saat sonra cep telefonunu kapattığı ve daha sonra telefonun hiç açılmadığı tespit edildi. Yapılan aramala çalışmalarında henüz hiçbir ize rastlanmadı.

Kendini savcı polis olarak tanıtan dolandırıcılar 3 kilo 600 gram altın dolandırdı

BURSA'da, L.G.K.'yı (55), telefonla arayıp, kendilerini savcı polis olarak tanıtarak 3 kilo 600 gram altınını alan 3 dolandırıcı yakalandı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi'nde meydana geldi. L.G.K. isimli kadını arayan dolandırıcılar, kendilerini savcı polis olarak tanıtarak kullandığı numaralarından terör örgütü FETÖ/PDY ile irtibatlı kişilerle görüşmelerinin olduğunu, adına sahte kimlik ile 18 adet çeşitli bankalardan kredi kartı çıkartılarak altın alındığını belirtti. Bu nedenle arama yapacaklarını söyleyen şüpheliler L.G.K.'ya, evinde bulunan ziynet eşyalarını ve paraları poşete koydurarak, belirlediği adrese bırakmasını söyledi. Görüntülü arama yaparak altınları gören dolandırıcılar aynı anda L.G.K.'nın eşi S.K.'yı da arayarak ona da telefon numarasının terör Örgütü FETÖ/PDY üyesi şahıslarla irtibat halinde olduğunu söyleyerek oyalayıp, S.K.'nın eşine ulaşmasını engellediler.

DOLANDICILIĞI ŞANLIURFA'DAN YÖNETMİŞLER

Dolandırıcılara inanan L.G.K. piyasa değeri 1 milyon 400 bin lira olan 3 kilo 600 gram külçe ve cumhuriyet altın, bin 60 Dolar ve bin 50 Euro'yu poşete koyarak şüphelilerin belirlediği yere bıraktı. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan L.G.K. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaklaşık 150 güvenlik kamerası inceledikten sonra altın dolu poşetin T.G. (20) tarafından alındığını, şüphelinin Bursa'dan Gebze'ye oradan da otobüsle Şanlıurfa'ya gittiğini belirledi. Eldenci diye tabir edilen T.G., Şanlıurfa'da dolandırıcılığı yöneten M.Ç. (31) ve İ.H.G.'ye (24) teslim ettiğini belirleyen ekipler, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

Altınlara da el koyan ekipler, şüphelileri Bursa'ya getirdi. Burada alınan ifadelerinde suçlarını kabul eden şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü (3) AİLESİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADIDüzce'nin Cumayeri ilçesinde eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Özlem Pirdal'ın vücudunda 4 bıçak darbesi tespit edildi. Özlem Pirdal'ın sırtından 2 kez, göğsünden 2 kez bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Otopsi sırasında morgun önünde bekleyen Özlem Pirdal'ın babası Recep Bekir G. ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Ailesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasını beklerken, Özlem Pirdal'ın cenazesinin Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Nevin için sağlık görevlileri ve karla mücadele ekipleri seferber oldu

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde yolu kardan kapanan Gökçe köyünde rahatsızlanan 7 yaşındaki Nevin Kotluk'u hastaneye ulaştırmak için sağlık görevlileri ile karla mücadele ekipleri seferber oldu.Beytüşşebap ilçesine bağlı Gökçe köyünde oturan Kotluk ailesi, yüksek ateş rahatsızlığı yaşayan kızları Nevin için sağlık görevlilerine ihbarda bulundu. İhbarı alan sağlık görevlileri Gökçe köyünün yolunun kardan kapalı olduğu nedeniyle İlçe Özel İdaresi'nden yardım talep etti. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı bölgede Nevin'i almak için yola çıkan karla mücadele ekipleri ile sağlık görevlileri 6 saatte Gökçe köyüne ulaştı. Sağlık görevlilerince Nevin'e köyde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla 1 saat Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Tedaviye alınan Nevin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, ilçede geçen yıl olduğu gibi bu yıl da zor ve çetin bir kış mevsiminin yaşandığını ifade ederek, köy yollarında ulaşımda aksamalar meydana gelmemesi için ekiplerin çalışmaları aralıksız sürdüğünü söyledi. Kaymakam Pendik, "Bu zor şartlara rağmen Beytüşşebap'taki tüm kurumlarımız özverili bir şekilde aralıksız hizmet etmeye devam ediyor. İlçemizin kış şartlarının en zor geçtiği köylerimizden biri olan Gökçe köyünde hasta olan bir yavrumuzu zor şartlara rağmen hastaneye ulaştırmak için ilgili kurumlarımızda çalışan mesai arkadaşlarım fedakarca çalışarak yavrumuzu hastaneye ulaştırdılar. Beytüşşebap'ta devletimizin birer neferi olarak halkımıza en zor şartlarda hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Sivas'ta 4 metrelik dev buz sarkıtları oluştu

SİVAS'ta etkili soğuk hava nedeniyle kentin çeşitli yerlerinde oluşan dev buz sarkıtları görenleri şaşırttı.Sivas'ta kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürdü. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının sıfırın altında 11 derece olarak ölçüldüğü kentte soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Matbaa binası çatısından sızan suların etkisiyle dev boyutlarda oluşan buz sarkıtları güzel bir görüntü oluşturdu. Bölgeden geçenler buz sarkıtları önünde bolca fotoğraf çektirdi. Kentin farklı noktalarında da boyları 4 metreyi bulan dev buz sarkıtlarının oluştuğu görüldü. İtfaiye ekipleri de tehlike arz eden cadde ve sokaklardaki buz sarkıtlarını temizlemek için çalışma başlattı.

Kars'ta kardan kapanan 225 köy yolu, ulaşıma açıldı

KARS'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 225 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin aralıksız çalışması sonucu ulaşıma yeniden açıldı. Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı sonrası 225 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri ise zorlu karla mücadele çalışması başlattı. Gece gündüz aralıksız çalışan ekipler, iş makineleriyle yolları temizledi. Grup köy yolları başta olmak üzere tüm köylere dağılan ekipler, kepçe ve greyderler ile çalışma yürüttü. İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun mesai yaparak, kardan kapanan 225 köy yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Şoför, engelli genci kucağına alıp, otobüse bindirdi (2)

'İNSANLIK GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRDİK'Bingöl'de, koltuk değneğiyle durakta bekleyen engelli genci kucağına alıp, taşıyarak, özel halk otobüsüne bindiren Mahmut Çökük, insanlık görevini yaptığını söyledi. Mide kanseri olduğunu ve tedavisinin sürdüğünü belirten Çökük, "21 yıldır otobüs şoförlüğü yapıyorum. Cumartesi günü hava çok soğuktu. Şehit Mustafa Gündoğdu Caddesi'nde durağa gelince engelli genci gördüm. Baktım, yürüyemiyor. Kucağıma alıp, otobüse bindirip, gideceği yere bıraktım. İnsanlık görevimizi yerine getirdik. Benim yerimde hangi arkadaşım olsa aynı şeyi yapacağına inanıyorum" dedi.

Demirköprü Barajı'nda su seviyesi yüzde 1.5 oranına düştü

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki Demirköprü Barajı'nda doluluk oranı yüzde 1, 5 seviyelerine kadar düştü. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, mevcut durumun devam etmesi halinde tarımsal sulamada sorun yaşanabileceğine dikkati çekerek, "Umudumuz bölgenin gerekli yağışı alması, karların erimesi ile birlikte barajımıza bolca su gelmesidir" dedi.Gediz Nehri üzerinde 1954 yılında yapımına başlanan ve 18 Mayıs 1960 yılında dönemin başbakanı merhum Adnan Menderes tarafından açılışı yapılan Demirköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) doluluk oranı yüzde 1,5 olarak tespit edildi. Ege Bölgesi'nin hem tarımsal sulama hem de elektrik üretiminde can damarlarından biri olan Demirköprü Barajı'ndaki, su seviyesinin, yeterli kar ve yağmur yağışı olmaması, gerekse de dönem dönem mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle 223 milyon metreküpe kadar düştüğü kaydedildi. 1 milyar 22 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olan barajdaki su seviyesinde yaşanan düşüşün, beklenen yağışların gerçekleşmemesi halinde tarımsal sulamada ciddi sorunlara yol açacağı belirtildi. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Demirköprü Barajı özellikle tarımsal sulamada Salihli Ovası'ndan Menemen Ovası'na kadar 10 binlerce çiftçimizin vazgeçilmezi durumunda. Ancak barajımızdaki doluluk oranı ne yazık ki gerek yeterli kar ve yağmur yağışı olmaması gerekse dönem dönem mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle istenilen seviyeye ulaşmış durumda değil. Barajdaki doluluk oranı yüzde 1,5 seviyelerine kadar düştü. Bazı örnekler verecek olursak barajımızda 2017 yılının kurak döneminde doluluk oranı yüzde 15, 2018 yılında yüzde 2 olmuştu. Tek temennimiz kuraklığın sona ermesi bol yağış olması. Bu barajımız sulamanın yanı sıra elektrik üretiminde de kullanılıyor. Demirköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde günde 70 kilovatsaat elektrik üretilmektedir" dedi.'TARIMSAL SULAMANIN ÖNEMİNİ ANLATIYORUZ'Yalvaç, "Demirköpü Barajı'ndaki suyumuzun ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Salihli Ziraat Odası olarak mahallelerimizde yaptığımız çalışmalarda üreticilerimize yönelik bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Özellikle vahşi sulamanın yarattığı tahribata dikkat çekerek damlama sulama sistemlerine ağırlık verilmesi konusunda önerilerde bulunuyoruz. Kapalı devre sulama sistemi konusunda da ziraat odası olarak bir çok girişimde bulunduk, bulunmaya da devam edeceğiz. Özellikle tarımsal sulamada büyük bir önem arz eden barajımızdan brüt 90 bin dekar alanımız faydalanmaktadır" diye konuştu.SULAMADA SORUN YAŞAYACAĞIMIZ ORTADA'Mevcut durumun devam etmesi halinde tarımsal sulamada sorun yaşanabileceğine dikkati çeken Yalvaç, şöyle devam etti: "Demirköprü Barajı'ndaki son durum sürekli olarak ilgili kurumlarla istişare ediliyor. Gerek DSİ Müdürlüğü yetkilileri gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızla bu konu üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Yine ilgili Bakanlığımız ile nasıl bir çalışma yürütülebileceği noktasında temaslarımız devam ediyor. Umudumuz bölgenin gerekli yağışı alması, karların erimesi ile birlikte barajımıza bolca su gelmesidir."

Siirt'te çığ düşen yol kardan temizlendi

SİİRT'in Pervari ilçesine bağlı Dolusalkım köy yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekiplerince temizlenen yol ulaşıma açıldı.Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Dolusalkım köyü yoluna çığ düştü. Çığın düştüğü sırada yolda kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Köy sakinlerinin ihbarıyla bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Karla mücadele ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu köy yolu ulaşıma açıldı.

Parmağında sıkışan yüzük, ispiralle kesildi

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde Murat Öztürk (16) parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından ispiral makinesiyle kesilerek çıkarıldı.Olay, sabah saatlerinde Yavuz Selim Mahallesinde meydana geldi. Murat Öztürk baş işaret parmağına taktığı yüzüğü çıkaramadı. Uzun süre yüzüğü çıkarmak için uğraşan Öztürk, başarısız olunca şişen parmağı için Kahta Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada hastane doktoru durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, Murat Öztürk'ün parmağına sıkışan yüzüğü kesmeye karar verirken, parmağın zarar görmemesi için yüzüğün altına çay kaşığı koyarak yüzüğü ispiral makinesiyle kesmeye başladı. Kesme sırasında ısınan yüzüğün Murat Öztürk'ün parmağını yakmaması için de su döküldü. Yaklaşık 5 dakika süren işlemin ardından sıkışan yüzük, kesilerek çıkarıldı. Yüzüğün çıkartılmasının ardından Öztürk, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Türkiye'nin ilk ketembilla meyvesini yetiştirdiler

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde bahçesinde tropikal meyve üretimi yapan İzzet Akyol'un 5 yıl önce fidan olarak temin ettiği ketembilla (Seylan altın çileği) ağacı Türkiye'de ilk kez meyve verdi. Meyvenin yüksek miktarda C vitamini barındırdığını söyleyen İzzet Akyol, "Artık bundan sonra Türkiye'de görülecektir. Meyve çok ekşimsidir. Altın çilekten daha ekşidir. Ancak eriğin olmadığı zamanlarda onun yerine alternatif olabilecek bir ekşiliği vardır" dedi.Gazipaşa'ya bağlı Koru Mahallesi'nde emekli öğretmen İzzet Akyol ve eşi Nalan Akyol çifti, 9 yıl önce kurdukları hobi bahçelerinde tropikal meyve üretimine başladı. Bahçelerinde çikolata meyvesi, mango, avokado, papaya gibi birçok tropikal meyve üreten çift, ana vatanı Sri Lanka ve Brezilya olan 'ketembilla' meyvesini üretmek için de 3 yıl önce fidan temin etti. Fidanı serada adaptasyon için hazırlayıp, ardından bahçeye diken çift, bu yıl ketembillanın ilk meyvelerini aldı.İzzet Akyol, "Bu gördüğümüz bahçe tropikal meyve bahçesidir. Biz bunu 8-10 yıldır yapıyoruz. Eşimle birlikte deneme bahçesi olarak yaptık. 5 yıl önce de bu gördüğünüz meyvenin de bir karış olarak fidanı ulaştı bize ve 3 yıl sera ortamında sakladık, büyüttük. Adaptasyonunu sağlamasıyla bahçemize diktik. 2 yılda bahçemizde güzel bir meyve olarak gelişti. Baktık ki bizim iklimimize uygun, tropikal iklime uygun, bu yıl mükemmel bir meyve aldık. Adı ketembilladır. Bu Ağaç çalımsı boyutta olup ana vatanı Sri Lanka'dır. 'Seylan altın çileği' olarak da söylenmektedir. Güney Amerika'da Brezilya ve Surinam'da da görülmektedir. Artık bundan sonra bizim bahçemizden sonra da Türkiye'de görülecektir. Meyve çok ekşimsidir. Altın çilekten daha ekşidir. Ancak eriğin olmadığı zamanlarda onun yerine alternatif olabilecek bir ekşiliği vardır. Biz bundan sonra da denemelerimize ülkemize, ilçemize bir şeyler kazandırmaya devam edeceğiz. Bu meyveden her bahçede birer ikişer tane deneme amaçlı, yeme amaçlı bulunabilir. Bulunmasında fayda vardır" dedi.'2 AYDIR BU MEYVEYİ YİYORUZ'Meyvenin marmelatlının çok güzel olduğunu aktaran İzzet Akyol, "Eğer meyvemiz fazla olsa suyu nar suyu gibi, limon suyu gibi sıkılınca mükemmel bir içimi oluyor. Özellikle kış aylarında gribal enfeksiyonlara karşı, grip olmamaya faydalı bir meyve. Yüksek miktarda C vitamini içerdiği için, ekşi olduğu için biz ailecek bu sene hiç grip olmadık diyebilirim. Biz çünkü 2 aydır bu meyveyi yiyoruz ve aşağı yukarı bu meyve ağacın üzerinde 1 ay daha duracaktır. Şu anda meyvemizin bir pazarı yok. Olmamasının sebebi meyve yok. Mutlaka ileride bir pazarı olacak çünkü dediğimiz gibi ekşimsi, gribi önleyici, vitamin ve bayanlarımızın aşerme döneminde arzu duyduğu erik yerine geçebildiği bir meyve olduğunu düşündüğüm için ekonomik bir değerinin de olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

