DHA YURT BÜLTENİ - 7

Baldızını öldüren oğlunu, mahkemede evlatlıktan reddetti

ANTALYA'da, baldızını sokak ortasında bıçakla öldüren Ercan Karakaş'ın (42) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmada dinlenen anne Hatice Karakaş, oğlunu eyleminden dolayı kınadığını belirterek, "Onu evlatlıktan reddediyorum" dedi.Kepez ilçesinde oturan, 1 kız çocuğu annesi Siham Karakaş, güvenlik görevlisi eşi Ercan Karakaş hakkında kendisine şiddet uyguladığını, ölümle tehdit ve sürekli hakaret ettiği iddiasıyla geçen yıl Temmuz ayında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Ercan Karakaş'a, ağustosta 2 ay uzaklaştırma cezası verildi. Çocuğuyla kalmaya başlayan Siham Karakaş, hamile olduğu için Fas'ta yaşayan kız kardeşi Rajae Ait Lhaj'ı yanına çağırdı. Uzaklaştırma kararı bulunan Ercan Karakaş, 28 Eylül'de eşinin kaldığı daireye geldi. Eşi kapıyı açmayınca Karakaş, elinde kasap bıçağıyla balkondan içeri girdi. Eşini elinde bıçakla karşısında gören Siham Karakaş, korkuya kapılarak, kardeşi Rajae Ait Lhaj'a kaçmasını söyledi. Ercan Karakaş, saldırdığı baldızını 12 yerinden bıçakladı. Saldırgan Karakaş kaçarken, Rajae Ait Lhaj, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kısa sürede yakalanıp, gözaltına alınan Ercan Karakaş ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Karakaş hakkında, 'tasarlayarak kasten insan öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.'OĞLUM, BALDIZINI EVDE İSTEMEDİ'Ercan Karakaş yargılanmasına, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmayla devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Ercan Karakaş, kız kardeşi öldürülen Siham Karakaş ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada dinlenen sanığın babası Necdet Karakaş, oğlunun psikolojik sorunlar yaşadığını söyledi. Oğlunun, ailesine de küfürlü konuştuğunu belirten Necdet Karakaş, "Onu doktora götürmeye çok çabaladık. Ama kendisi istemediği için götüremedik. Sanık oğlum, baldızını evde istemedi. Eşine, 'Bunu gönder' diyordu. Yaklaşık 6 ay öyle kaldı" dedi.'EVLATLIKTAN REDDEDİYORUM'Sanığın annesi Hatice Karakaş ise oğlunu eyleminden dolayı kınadığını belirterek, "Onu evlatlıktan reddediyorum. Gelinimle iyi geçinmeyi tercih etmedi. Hatta evden uzaklaştırma aldığında, 'Evlerine gitme. Bizim yanımıza gel, bizim yanımızda çocuklarını gör' diyordum; ancak bizi dinlemiyordu. Oğlum son 3- 4 senedir dengesizleşti. Bir dediği bir dediğini tutmaz oldu. Kendisinin ruhsal bir hastalığı olduğunu düşünmeye başladım. Ancak doktora gitmemekle ısrar ediyordu. Biz gelinimizi seviyorduk. Torunlarımıza sevgi besliyorduk, bu olayların bu noktaya gelmesinden dolayı çok üzgünüm. Sarsıldım, bunu gelinime de anlatamaz hale geldim. Uykuyu kaybettim. Ben sanık oğlumu düşünmüyorum, torunlarımı düşünüyorum" diye konuştu.Sanık Ercan Karakaş ise annesinin sözlerini kabul etmediğini dile getirerek, baldızının kendisine aşık olduğunu ve evlenmek istediğini öne sürdü. Ercan Karakaş, teklifi kabul etmediğini, eşi evde yokken baldızının ağza alınmayacak müstehcen sözler söylediğini ve davranışlar sergilediğini ileri sürdü. Karakaş, cinayeti, baldızı Türk bayrağını yırttığı için işlediği iddiasında bulundu.Mahkeme heyeti, sanık Ercan Karakaş'ın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLESüleyman EKİN/ANTALYA,

Trabzon'da istinat duvarı çöktü, yol tek şeride düştü

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde istinat duvarı çöktü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı çökme nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım tek şeritten verilmeye başlandı. İlçeye bağlı Yaylacık Mahallesi'nde yol kenarındaki istinat duvarı gece saatlerinde çöktü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı çökme nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçaabat-Trabzon yönünün tek şeridi ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, ulaşım tek şeritten verilmeye başlandı. İstinat duvarının onarılması için çalışma başlatıldı. 'İYİ Kİ KALDIRIMDAN GEÇEN YOKTU'Çökme esnasında yoldan geçen birinin olmamasının büyük şans olduğunu belirten Emre Kalaycı, "Burası benim sürekli kullandığım bir yol. Yapılan duvarda muhtemelen yağış sonrası çöktü. Ben olayı gündüz saatlerinde gördüm. İyi ki orada o esnada kaldırımdan geçen vatandaşlar yoktu" diye konuştu. Salih Altuntaş ise, "Sabah saatlerinde burada çökme olduğunu gördüm. Gece çok yağmur yağmıştı. Çökme yağmur sonrası oluştu. Şu anda temizliyorlar. Bu tür olaylarda tedbirlerin alınması gerekiyor. Yayaların sıklıkla kullandığı bir yol burası. Üstelik Karadeniz Sahil Yolu da burada. Bir facia olmaması büyük şans" diye konuştu.

Haber-Kamera: Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR TRABZON

Van'da PKK/KCK operasyonu: 47 şüpheli gözaltına alındı

VAN'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda, 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile üzerlerinde çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü'nün PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ile engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı. PKK/KCK terör örgütü içerisinde Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) alanında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 55 adreste yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman elegeçirildi. Şüphelilerin emniytteki sorguları sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORHABER: Orhan AŞAN/VAN,

Yolun karşısına geçmek isterken TIR çarptı, sağ ayağı parçalandı KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Müjgan Eyisoy'a (80) TIR çarptı. Sağ ayağı TIR'ın altında kalarak, parçalanan Eyisoy, hastanede tedaviye alındı.Kaza, öğle saatlerinde, D-130 yolu Atatürk Bulvarı mevkisinde meydana geldi. Mustafa Ş.'nin kullandığı 10 AY 414 plakalı TIR, yaya geçidinin yaklaşık 30 metre ilerisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Müjgan Eyisoy'a çarptı. Mustafa Ş., frene basarken, Eyioy'un sağ ayağı tekerleğin altında kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi geldi. Çevredekilerin yardımıyla TIR'ın altından çıkarılan Eyisoy'un parçalanan sağ ayağı, sağlık görevlilerince sargıya alındı. Daha sonra ambulansla Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Müjgan Eyisoy, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilerek, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

HABER-KAMERA: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),

Gaziantep'te 3 atölye yandı

GAZİANTEP'in Şehitkamil ilçesinde boya ve tiner üretimi yapan atölyede çıkan yangın paniğe neden oldu. Çevre atölyelere de sıçrayan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, 3 atölye kullanılamaz hale geldi. Yangın, sabah saatlerinde ilçedeki Küsget Sanayi Sitesi'nde boya ve tiner üretimi yapan bir atölyede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yanıcı maddelerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangın diğer mobilya ve boya atölyelerine de sıçradı. Bu esnada atölyedeki ufak çaplı patlamalar paniğe yol açtı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, 15 araç 70 itfaiye erinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 3 atölye kullanılmaz hale gelerek maddi hasar oluştu.SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOROlay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Sabah saat 09.30 civarında bize bu bölgeden yangın ihbarı geldi. Ekiplerimiz hemen ivedi bir şekilde yangına müdahale etti. Daha sonra da ihtiyaca binaen diğer gruplarımızdan da 15 araç 70'e yakın personel yoğun köpük kullanarak yangına müdahale etti. Çünkü burası bir boya imalathanesi olduğundan dolayı işyerinde boya ve tiner var. Ama şükürler olsun herhangi olumsuz bir durum yok. Yangından ve dumandan etkilenen personelimiz yok. Ekiplerimiz şu an yangını kontrol altına aldı. Birkaç saat içerisinde de soğutma çalışmaları tamamlanacaktır. Şu an için korkulacak bir durum yoktur. Yangın iki dükkana sıçradı ama hızlı müdahale sonucu o dükkanlardaki yangın da kontrol altına alındı. Şu anda sadece 300 metrelik bir alanda müdahale devam ediyor. Fabrikada boya ve tiner var. Bizimde kontrollü bir şekilde müdahalemiz devam ediyor. Geçmiş olsun diyorum" dedi.

Haber: Mustafa KANLI - Kamera: Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP

Bitlis'te kar kalınığı 2,5 metreyi buldu, evler kara gömüldü

BİTLİS'te bir haftadır devam eden kar yağışı kent merkezinde 2,5 metreye ulaşırken, mahalle ve sokaklarda kar tünelleri oluştu. Tek katlı evler kardan kaybolurken, 145 köy yoluna da ulaşım sağlanamıyor.Bitlis'te geçen hafta Cuma günü başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı, kent merkezinde 2,5 metreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 4 metreyi buldu. Bir hafta sonra güneşin etkisini gösterdiği kentte sokaklarda iş makinelerinin yığdığı karlar sonrası kar tünelleri oluştu. Güneşle birlikte vatandaşlar araçlarını çıkarmak için uğraşırken, belediyeye ait iş makineleri de yollarda genişletme çalışmalarına başladı.Meteoroloji yetkilileri kar yağışının hafta sonu aralıklarla devam edeceğini belirtti. Hava sıcaklıklarının da düşeceğini belirten yetkililer, aşırı buzlanmalara karşı vatandaşları uyardı.İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi tarafından yapılan açıklamada, 145 köy yolunun halen ulaşıma kapalı olduğunu, karla mücadele ekiplerinin mesai kavramı gözetmeksizin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. 9 ayrı şantiyede 90 personel ve 70 iş makinesi ile kapalı olan köy yollarının en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağı belirtildi. Belediye ekipleri ise, mahalle yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler kar yağışının durmasının ardından temizleme, tuzlama ve genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS,

Gümüşhane'de 136 köy yolu ulaşıma kapandı

GÜMÜŞHANE'de kar yağışı nedeniyle 136 köy yolu ulaşıma kapandı.Gümüşhane'de dün yeniden etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde merkeze bağlı 50 köy ile Kelkit'te 10, Köse'de 3, Kürtün'de 28, Şiran'da 15 ve Torul'da 30 olmak üzere 136 köy yolu kardan dolayı ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kardan dolayı kapanan köy yollarını açmak için çalışma yürütüyor.

Haber-Kamera: Sinan UÇAR GÜMÜŞHANE

Barış Pınarı Harekatı'ndan izin alıp, 14 Şubat'ta nikah kıydı

SURİYE'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Ulaştırma Uzman Çavuş Taşkın Boyalı, izin alarak geldiği Kahramanmaraş'ta 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Yasemin Mustafa ile nikah masasına oturdu. Çiftin nikahını Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek kıydı.Onikişubat Belediyesi, her 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gelenek halin getirdiği toplu nikah töreninde bu yıl 17 çifti evlendirdi. Atatürk Parkı'ndaki nikah salonunda gerçekleşen törene çiftlerin yanı sıra aileleri ve yakınları katıldı.Nikahları kıymadan önce bir konuşma yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türkiye'de boşanma oranlarının arttığına dikkat çekti. Mahçiçek, "Ülkemizdeki boşanma oranlarının yükselmesini engellememiz lazım. Öyleyse, evlenecek olan gençlerimizi evlendikleri zaman bu işin önemini, kutsiyetini kavramaları lazım. Yani bu iş sadece nikah merasimiyle değil. O aile ortamının özelliğini, kutsiyetini, iki ailenin bir araya gelerek o güzelliği yalamasını karşılıklı olarak benimsememiz ve onu yaşamamız lazım. İnşallah hem bugün kıyacağımız nikahların hem de bundan böyle evlenecek bütün gençlerimizin aileleriyle beraber güzel günler içerisinde, mutluluklar içerisinde çocuklarıyla beraber güzel bir hayat sürmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim" diye konuştu.Mahçiçek, daha sonra 17 çiftin nikahlarını kıydı. 'Hayat müşterektir' diyen Hanefi Mahçiçek, gelin ve damattan evlilik cüzdanını birlikte tutmalarını istedi. Mahçiçek ayrıca geç çiftlere hediye ile evlilikle ilgili kitaplar verdi.BOYALI: 14 ŞUBAT TESADÜF OLDUHanefi Mahçiçek'in nikahını kıydığı genç çiftlerden biri ise Uzman Çavuş Taşkın Boyalı ile Yasemin Mustafa çifti oldu. Nikaha üniforması ile katılan ve 14 Ekim'den bu yana Suriye'de Barış Pınarı harekatı bölgesinde görev yaptığını belirten Boyalı, "Düğünüm için izin aldım. 14 Şubat ise tesadüf oldu. Geldim, 'Nikah cuma günü' dediler, ben de 'Tamam' dedim. Baktık 14 Şubat'a geliyor, sürpriz gibi bir şey oldu. Biz normalde sakin bir şey bekliyorduk" dedi.1 GÜNDE 2 HEDİYEYasemin Mustafa da 14 Şubat'ın tamamen tesadüf olduğunu ancak buna çok sevindiğini belirterek, "Tesadüf ama iyi oldu. Daha iyi oldu hem 14 Şubat hediyemi alacağım, hem evlilik yıl dönümümüz olacak. İkisi bir arada, mecbur yapacak. Tek hediye olmaz, iki hediye. Hem 14 Şubat hediyesi, hem de evlilik yıl dönümümüzün hediyesi olacak" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ

