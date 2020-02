DHA YURT BÜLTENİ - 7

13.02.2020 12:27 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:27

Öğrencinin yüzüne tekme atan okul müdürüne dava

ISPARTA'da, Şehit Göksel Koç Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi A.Ö.'nün (13) yüzüne tekme atan okul müdürü A.Y. hakkında, Isparta Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'basit yaralama' suçundan dava açıldı. Olay anının güvenlik kameralarınca anbean kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçen yıl 12 Kasım günü, Işıkkent Mahallesi'nde bulunan Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği yangın tatbikatı öncesi öğrenciler, bahçede yerlerini aldı. Bu sırada okul müdürü A.Y., yerde oturan 7'nci sınıf öğrencisi A.Ö.'nün yanına gelerek, tekme attı. Olayın ardından öğle arası eve giden A.Ö., durumu babası İsmail Ö.'ye anlattı. İsmail Ö. ise okula giderek, okul idarecileriyle birlikte güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Savcılığa giden baba, okul müdürü şikayetçi oldu. Bunun üzerine ifadesi alınan A.Y., yangın tatbikatı sırasında öğrencilerin yanıcı ve parlayıcı maddelere doğru hareket etmesi nedeniyle zarar görebileceklerini düşünerek, anlık tepki gösterdiğini söyledi. A.Y. hakkında 'basit yaralama' suçundan dava açıldı.

SAĞ YANAKTA SIYRIK VE SAĞ KAŞTA ŞİŞLİKIsparta Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın iddianamesi hazırlandı. İddianamede; öğrenci A.Ö.'nün, olay günü bahçeye indiklerini, önde olduğu için dizlerinin üzerine çöktüğünü, bu sırada okul müdürü A.Y.'nin geldiğini ve yüzünün sağ tarafına tekme attığını, öğle arası eve gittiğinde ise durumu ailesine anlattığını söylediği yer aldı. A.Ö.'nün sağlık kuruluşundan alınan raporunda ise sağ yanakta sıyrık ve sağ kaşta minimal şişlik olduğu belirtildi.Okul müdürü A.Y. ise iddianamede belirtilen ifadesinde; müdür olarak atandığı okulda laçkalık ve ciddiyetsizlik olduğunu, olay günü okul bahçesinde yangın tatbikatı yaptıklarını, öğrencilerin yanıcı ve parlayıcı maddelere doğru hareket etmesi nedeniyle zarar görebileceklerini düşünerek, anlık tepki gösterdiğini ve geri çekilmelerini söylediğini, bu sırada da ayağını yere vurduğunu, mağdur çocuğa vurmadığını kaydederek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirtti.'ÇOCUĞUMUN HAKKINI ARAMAK ZORUNDAYIM'Şikayetçi olan baba İsmail Ö., DHA muhabirine yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Öğle yemeği için eve gittim. Oğlum karşıma çıktı ağlıyor. 'Ne oldu oğlum' diye sordum. 'Okul müdürü yüzüme tekme attı' dedi. 'Bir şey mi yaptın?' diye sordum. 'Hiçbir şey yapmadım. Okulda yangın tatbikatı vardı. Ben o sırada hiçbir şey yapmazken, yüzüme tekme attı' dedi. Hiçbir suçu olmadığını söyledi. Bunun üzerine okula giderek müdür yardımcısı ile görüştüm. Kamera görüntülerini izlediğimizde çocuğun hiçbir suçu olmadığı halde okul müdürü yangın tatbikatı sırasında gelip durduk yere tekme atıyor. Daha sonra şikayette bulundum. Adli süreç başladı. CİMER'e de yazdım. Milli Eğitim Müdürlüğü araştırmaya başladı. Müfettiş atadılar. Bu müdür bey darbettiği anda 3 öğretmen var. Hepsi arkasını dönüp gidiyor. Çocuğumun hakkını aramak zorundayım."'ÇOCUĞA HERHANGİ BİR MÜDAHALEDE BULUNMADIM'DHA muhabirinin ulaştığı okul müdürü A.Y. ise "Değerlerimin üzerine yemin ediyorum. Her ne kadar kamera kayıtlarında cepheden görünse de inançlarımın üzerine yemin ediyorum ki herhangi bir hareket yapmadım. O gün bahçede gerçekten 600 civarında öğrenci vardı. Öğrenciler arasında itiş, kakış, neticede yani öğrencileri düzene getirmek açısından, ayağımı yere vurdum. Yemin ediyorum. Allah büyük. Öğrenciler sürekli arkadan öne itiliyor. O anlar refleksti. Şimdiki aklım olsa başka şekilde bin türlü çözüm üretirim. 'Yeter artık yerinizde kalın' dedim. Ben çocuğu şu anda görsem tanımam. O anda o programı daha güzel bir hale getirebilmek için uğraştım. 'Yerinizde kalın' diyerek kızıyormuş gibi yaptım. Ama çocuğa herhangi bir müdahalede bulunmadım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------- Güvenlik kamerası görüntüsüRÖP: Baba İsmail Özata

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

===================================

Kadir'in ölümüne neden olduğu Özgür'ün babası: Kopuk bir aile olmasaydık, böyle olmazdı

KONYA'da üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker'in (20), sevgilisini dövmesine engel olmak isterken kalbinden bıçaklanarak, ölümüne neden olduğu Özgür Duran'ın babası, eşiyle ayrı oldukları için oğlunun sorunlu ve sevgisiz büyüdüğünü anlatarak, hakkındaki 19 suç kaydıyla ilgili "Kurtaramadık oğlumu o yola düştü. Kopuk bir aile olmasaydık belki böyle olmazdı" dedi.Üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat Çarşamba günü, bir parkta sevgilisi Ayşe D.'yi döven Özgür Duran'ı (32) engellemek istedi. Ancak bu sırada çıkan arbedede Şeker'in elindeki bıçak Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken, Kadir Şeker tutuklandı.'AFFETMİYORUM, CEZASINI ÇEKSİN'Özgür Duran'ın Antalya'da yaşayan babası Cengiz Duran, DHA'ya konuştu. Bir oto yıkamada çalışan baba, eşinden 12 yıldır ayrı yaşadığını, kopuk bir aile oldukları için oğlunun sorunlarla büyüdüğünü belirterek, "Kopuk ailelerde çocuklarda sevgi eksikliği oluyor. Kurtaramadık oğlumu, o yola düştü, 19 suç dosyası varmış ama buna Türk milleti karar veremez. Ortada bir cinayet var. Kadir 3-5 sene yatıp çıkacak. Ama benim oğlum nasıl geri gelecek?" dedi.Oğlunun öldüğünü telefonla haber aldığını belirten baba Duran, "Sanki kalbime bir bıçak saplandı o an. Sızı oldu. Kadir'i ben affetsem Allah affetmeyecek. Ben affetmem ama kin de gütmüyorum. Adalet istiyorum, cezasını çeksin. Oğlumla tartışmışlar, bıçağı neden kalbine sapladı. Karnına vur. Biz kopuk bir aileydik, kopuk olmasaydık belki de böyle olmazdı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------RÖP: Cengiz Duran

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

===================================

Kazı yapılan arazide üzerinde kral tacı bulunan 26 tarihi para ele geçirildi

ADANA'da, polis izinsiz kazı yapılan araziye yaptığı baskında üzerinde kral tacı bulunan 26 tarihi para ele geçirdi.İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını aldı. Bölgeye giden polis, yaptığı araştırmada kazı yapılan yerde üzerinde kral tacı bulunan 26 tarihi para geçirdi. Kazı yapan şüphelilerin kaçtığı olayda, soruşturma başlatılırken, kazılan alana merdivenle inildiğini saptandı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Kaza yapılan alanToprak üzerindeki tarihi paralarTarihi paraların fotoğrafları

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,

===================================

Karda mahsur kalan at, donmak üzereyken kurtarıldı

HAKKARİ'de, karda mahsur kalan ve donmak üzere olan at Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Tedavi edilen at, bakımı için bir vatandaşa teslim edildi. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Berçelan Yaylası'na giden yolda kar nedeniyle mahsur kalan atın donma tehlikesi geçirdiğini haber aldı. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgeye giden ekipler, atı bir branda üzerinde taşıyarak araca yükledi. Tedavi eden at, bakımı için hayvancılık yapan Osman Cindioğlu'na teslim ettiedildi.Cindioğlu, sahipsiz ata kış döneminde ahırında bakacağını, sahibinin çıkması durumunda da teslim edeceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Belediye ekipleri donmak üzere olan atı bıranda üzerinde taşımasıGenel Detay

Haber: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

===================================

Orkinos peşinde 8 saatlik mücadele

MUĞLA'nın Datça ilçesinde amatör balıkçıların, oltayla 8 saatlik mücadele sonucu 136 kiloluk orkinos avı büyük mücadeleye sahne oldu. Datça Yarımadası'nın, Ege Denizi'ne kıyısı olan Karaköy Limanı'ndan, Gökova Körfezi'ne lastik şişme botla önceki gün saat 12.00 sıraları denize açılan amatör balıkçı Sıtkı Tuğcu (50) ve arkadaşı Yaver Eren (33) 4 saat boyunca tek bir balık bile tutamadı. Hava bozmaya başlayınca, dönüş hazırlığına geçmek üzere olan iki arkadaştan Tuğcu'nun oltasına, dev bir balık takıldı. Oltaya takılan, 1.95 boyunda, 136 kilo ağırlığındaki orkinos, amatör balıkçıların içinde bulunduğu botu önce Yunanistan'ın Kos Adası'na sonra Bodrum açıklarına sürükledi. Yaklaşık 6 saat süren mücadele sırasında yakıtları azalan iki amatör balıkçı, saat 23.00 sıraları arkadaşlarından yardım istedi. Celal İşçi (34) ve Emrah Ermiş'in (18), iki arkadaşın yardımına gitti.Dört arkadaş, 2 saat süren mücadelesi sonucu saat 24.00 sıralarında, orkinosu bota almayı başardı.Balığı el makaralı oltası ile yakalayan Sıtkı Tuğcu, "Balığı yakalarken uluslararası kurallara uygun malzeme kullandım. 80 libre misina ve 130 libre liderim vardı. Normalde bununla uluslararası standartlara göre 37 kilograma kadar bir balık tutmak mümkün. Başka bir malzeme kullanmış olsam çok daha kolay olurdu. Ancak ben bu tür malzemeleri kullanmıyorum elektrikli makara bile kullanmam. Benim için, avcılıkta eşit şartlarda mücadele önemlidir. Oltaya takılan balığı uzun süre misinayı çek bırak yaparak, yorduktan sonar botumuza alabildik " dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Balığın yakalanması içirn verilen mücadeleden cep telefonu görüntüleri-Amatön balıkçı Sıtkı Tuğcu ile röp.

Haber - Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

=================================

Kayseri'de kar yağışı etkili oldu

KAYSERİ'de gece boyu etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.Kayseri'de gece boyu etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent merkezi beyaz örtü ile kaplanırken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Belediye ekipleri, kent merkezinde kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Yollarda biriken karlar, iş makinelerin yardımıyla kaldırıldı. Kentte kar yağışı sonrası, okullar bugün tatil edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Kayseri'de kar görüntüsü-Belediye ekiplerinin çalışması-Genel detay

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,

==================================

Kahramanmaraş'a 3 yıl sonra yağan kar kazalara neden oldu

KAHRAMANMARAŞ'ta, 3 yıl aradan sonra etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Kar nedeniyle kayganlaşan yollarda kaza meydana gelirken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.Kahramanmaraş merkeze dün 3 yıl aradan sonra kar yağdı. Kent beyaza bürünürken, kazalar meydana geldi. Dün akşam Pınarbaşı Mahallesi'nde bir minibüs, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kaymaya başladı. Sürücünün kontrolünden çıkan minibüs, otomobile çarptı.Bir başka kaza ise Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Araçların güçlükle ilerlediği bulvarda bir otomobil duramayarak yol kenarındaki başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın ardından her iki araç bir süre kaydıktan sonra durabildi. Her iki kaza, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.FACİADAN DÖNÜLDÜHacı Bayram Veli Mahallesi'nde işçi servisi yokuş aşağı inerken kaymaya başladı. Sürücü son anda aracın kontrolünü sağladı ancak duramayıp ana caddeye doğru ilerledi. Servis şoförü korna çalarak caddeye çıkarken, o an caddede ilerleyen halk otobüsünün hemen yanından geçti. Otobüs ve midibüsün çarpışmaması, faciayı önledi.YILMAZ: KAR TOPU OYNAYIN, ÜŞÜYÜNCE EVE DÖNÜP KİTAP OKUYUNKar nedeniyle Kahramanmaraş merkez ve ilçelerindeki tüm okullar bugün tatil edildi. Tatil haberini sosyal medya hesabından duyuran İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, "Yoğun kar yağışı nedeniyle bütün ilçelerimizde 13 Şubat 2020 Perşembe günü eğitime ara verilmiştir. Kar topu oynayın, kardan adam yapın. Üşüyünce de eve gidip kitap okuyun" dedi.BÜYÜKŞEHİR: 350 PERSONELLE KAR TEMİZLİYORUZKahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ise kar yağışı ile birlikte kar temizleme çalışmalarına başladıklarını belirtti. Belediyeden yapılan açıklamada yağış ihtimaline karşı iş makineleri ve personelin daha önceden 15 ayrı noktada konuşlandırıldığı kaydedilerek şöyle denildi: "Arsan, SGK bölgesi, Doğukent, Madalyalı Kavşak, Ulucami, Necip Fazıl Kültür Merkezi, Ramada, Tapu, Sümbüllü, Ağcalı, Tekzen, Tavşantepe Akdo, Tekstil Lisesi, MİT Kavşağı, Kuzey Çevre Yolu gibi bölgelerimizde kar başladığı anda solüsyon uygulamasına başlanmış olup ekiplerimiz 11 kar bıçaklı tuz serpme aracı, 10 açık tuzlama kamyoneti, 15 kazıcı-yükleyici, 3 solüsyon aracı, 7 greyder ve 180 personelle birlikte sabaha kadar çalışmalara devam etmiştir. Sabah saatlerinde mesai başlamadan önce personel sayısı 350'ye çıkarılarak takviye iş makineleri ile başta ana arterlerimiz olmak üzere şehir merkezinde çalışmalarımıza devam etmekteyiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Minibüsün otomobile çarpmasıBir otomobilin kaymasıKayan başka otomobilin yandaki araca çarpmasıİşçi servisinin kaymasıServisin caddeye çıkması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ - KAHRAMANMARAŞ

===================================

Malatya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

MALATYA'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Karla kaplanan yollar, kar küreme araçları tarafından açıldı.Kentte aralıklarla süren kar yağışı dün akşam saatlerinde yeniden başladı. Yoğun kar yağışı, karayollarında buzlanmaya neden olurken, kentin birçok mahalle yolu ise ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı. Şehirlerarası yollar ile kent merkezinde de tuzlama çalışması yapıldı. Kar yağışıyla kapanan kentle bağlantılı Adıyaman, Kayseri ve Sivas karayolu dün akşamki yağıştan sonra ulaşıma açıldı. Öte yandan, Malatya Valiliği, yazılı bir açıklama yaparak, ulaşımda aksamalar, tipi, dağlık ve eğimli bölgelerde çığ, buzlanma ve don risklerine karşı vatandaşları tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyardı. Öte yandan, kar yağışı nedeniyle Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 89'uncu yıl dönümü kutlamalarının 14 Şubat 2020 Cuma gününe ertelendiği duyuruldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Kar yağışıEkiplerin çalışmasıVatandaş röp.Muhabirin anonsuYollardan detay

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA

Kaynak: DHA