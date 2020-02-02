DHA YURT BÜLTENİ-7

02.02.2020 15:17 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:17

Tunceli'de, çığın düşme anı cep telefonu kamerasında

Tunceli'deki Pülümür Vadisi'nde çığ düşme anını, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Tunceli-Erzincan karayolu üzerindeki Pülümür Vadisi'nde, cuma günü otomobiliyle yolculuk eden Düzgün Çelik, bir tünelin üzerine düşen çığı cep telefonu kamarasıyla görüntüledi. Görüntülerde çığın düşme anını heyecanlı bir şekilde anlatan Çelik, enerji hatlarında kopma meydana geldiğini belirtmesinin ardından, bölgeden güvenli bir şekilde uzaklaştı.

Görüntü Dökümü

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Çığın düşme anıÇığ düşme anını çeken Düzgün Çelik'in heyecanla bu durumu anlatmasıÇığ sonrası çekilen görüntülerGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Depremde hasar gören bina, yıkım sırasında çöktü

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Malatya'da hasar gören binaların yıkımı sürüyor. Bugün 6 katlı Yağmur Apartmanı'nın yıkım sırasında bir anda çöktüğü belirtildi.

Sivrice merkezli meydana gelen deprem sonrasında Malatya'da Valilik, kentte 5 bin 77 konutun ağır, 3 bin 583 binanın da az hasarlı olduğunun belirlendiğini açıkladı. Kentte tespit edilen ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı. Uçbağlar Mahallesi Sivas Caddesi'nde 27 yıl önce yapılan 6 katlı Yağmur Apartmanı'nın yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Malatya ve Elazığ'da hasar gören binaların yıkımını gerçekleştiren firmanın sorumlusu, Mustafa Çubuk, kentsel dönüşüm ve yıkım işleri yaptıklarını kaydederek, "Çok hızlı bir şekilde yıkımlara başlandı. Şu an Elazığ'da çok hızlı bir şekilde yıkımlar yapılıyor. Malatya'da da ilk binamızı yıkmaya başladık. Allah korumuş vatandaşlarımızı. Binalar çok çürükmüş. Makası vurduğumuz gibi bina çöktü. Burada Malatya'da da yıkımlar başladı. Bundan sonra bir hayli yıkılacak bina var. Bundan sonra bakanımızın emrettiği gibi, valiliğimizin dediği gibi, biz burada binaları yıkacağız. Az önce makas kolona değdirilir değdirilmez bina çöktü. Gerçekten Allah korumuş, bina çürükmüş. Bize gösterilen yerlerde biz yıkıma başlayacağız. Şu anda Malatya'da başladık. Binaları hasarlı olan vatandaşlarımız, devlet büyüklerimize, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza bildirsinler, lütfen o riske girmesinler, çünkü binalar gerçekten çok çürük. Yıkmak istediğimiz binalar bir anda çöküyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Binadan görüntüYıkımdan detayVatandaşların bekleyişiDHA'nın röp. esnasında binanın çökme ve kaçışmalarMurat Çubuk röp.Vatandaşlar röp.Binanın yıkılma anıGenel ve detay görüntüler,Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

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Çığ altında kalan güvenlik korucusunun cansız bedenine ulaşıldı BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde, dün çığ altında kalan güvenlik korucusu Yüksel Arlı'nın (42) cansız bedenine ulaşıldı.

Solhan ilçesine bağlı Yenibaşak köyünde oturan güvenlik korucusu Yüksek Arlı, dün elektrik trafosunun olduğu bölgeye giderken, düşen çığın altında kaldı. Yakınlarının ihbarıyla bölgeye AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, arama çalışması başlattı. Ekipler, bu sabah saatlerinde Arlı'nın, cansız bedenine ulaştı.

Yüksel Arlı'nın cenazesi, otopsi için Solhan Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,-

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Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın etti Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler denizde yüzüp, sahilde güneşlendi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde kar ve soğuk hava etkisini gösterirken turizm kenti Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahilleri doldurdu. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen yerli yabancı tatilciler ile kent sakinleri, sıcak havanın keyfini denize girip, sahilde güneşlenerek çıkardı.Yaz- kış denize girdiğini söyleyen Aydın Özgün, denizin havadan daha sıcak olduğunu anlattı. Denize girmenin çok keyifli olduğunu ifade eden Özgün, "Denizin keyfini çıkarıyorum. Hava güzel olunca da hafta sonunu böyle değerlendirdik" dedi.İlknur Özgün ise denize girmek istemediğini, sadece güneşlenmenin keyfini sürdüğünü belirtip "Denize giremeyecek kadar soğuk bana göre. Güneşlenmenin tadını çıkarıyorum. Diğer illerde kar ve soğuk varken biz sıcak havanın keyfini çıkarıyoruz" diye konuştu.Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığı bugün en düşük 17, deniz suyu sıcaklığı ise 19 derecede ölçüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Denize girenlerden deay görüntüSahilden detay görüntüGüneşlenenlerden detay görüntüDenize giren iki vatandaş ile röpHABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, ========================

Eskişehir'de 15 çift, '02.02.2020'de dünya evine girdi

Eskişehir'de 15 çift, gün, ay ve yıl olarak tersten yazıldığında da aynı tarihe rastlayan 02.02.2020'de dünya evine girerek özel günü mutluluğa çevirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçeler olan Tepebaşı ve Odunpazarı Belediyesi'ne 15 çift, tersten yazıldığında da aynı tarihe rastlayan 02.02.2020'de dünya evine girmek için başvuru yaptı. Çiftler belediyelere bağlı nikah salonlarında birbirlerine 'evet' diyerek özel günü mutluluğa çevirdi. Tepebaşı Belediyesi'ne bağlı Necdet Alpata Nikah Salonu'nda nikahı kıyılan Güntekin ve Rabia Kara, özel tarihi kaçırmamak için bugünü seçtiklerini söyledi. Gelin Rabia Kara, "Biz 2 Şubat 2016'dan beri beraberiz. Böyle bir tarihi görünce kaçırmak istemedik. 02.02.2020 olarak devam etsin istedik. Güzel bir anı oldu" dedi. Damat Güntekin Kara ise özellikle bugünü seçtiklerini ifade ederek, "Biz bu tarihi kasıtlı olarak seçtik. Bu tarihi ölümsüzleştirmek istedik kendi açımızdan. İnşallah hayırlara vesile olur bu tarih. 02.02.2020 tarihi inşallah uğurlu gelir. Eşimle musmutlu bir hayat diliyorum" diye konuştu.Büyükşehir ve merkez ilçedeki diğer belediyelerde de 14 çift, özel günde hayatlarını birleştirdi.

Görüntü Dökümü: -çiftin kıyılan nikahı-Evlilik cüzdanını alması-Çift ile röp.-Genel görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,-

Kaynak: DHA