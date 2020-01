DHA YURT BÜLTENİ - 7

21.01.2020 12:32 | Son Güncelleme: 21.01.2020 12:32

Samsun'da evinde yanarak ölen Şaver Cindi'nin katil zanlısı adliyeye sevk edildi

SAMSUN'un Kavak ilçesinde 2017 yılında evinde çıkan yangında yaşamını yitiren Şaver Cindi'nin (79), cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan Fikret C. (52), adliyeye sevk edildi. Fikret C., gazetecilere "Ben yapmadım, cinayeti ben işlemedim" dedi.

Olay, 17 Mart 2017 yılında, Samsun'un Kavak ilçesi Küçükçukuralan Mahallesi'nde meydana geldi. Şaver Cindi'nin evinde çıkan yangını fark eden komşuları itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde mahsur kalan Cindi'yi ağır yaralı olarak kurtardı. Ev ise kullanılmaz hale geldi. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar olan Şaver Cindi kaldırıldığı hastanede verdiği ifadesinde, "Eşimi Cuma namazına gönderdikten sonra kapı çalındı ve ben de açtım. Akrabamız olan Fikret C. içeri girdi. Benden para istedi. Ben de olmadığını söyleyince evin içerisinde beni darbederek tehdit etti. Yerlerde sürükledi. Gelinlik sandığını kırarak, cüzdanı aldı. Elinde şişe vardı. Daha sonra yanında getirdiği benzini üstüme ve evin etrafına döktü, yakarak kaçtı. Ben bir anda alevlerin içinde kaldım. Sürüklenerek dışarı çıkmak istedim ama çıkamadım" dedi. Şaver Cindi'nin ifadesinin ardından polis ekipleri, Fikret C.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ağır yaralanan Cindi ise olaydan 10 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

3 YIL SONRA BURSA'DA YAKALANDI

Olaydan 3 yıl sonra Bursa'daki 2 oğlunu ziyarete gelen Fikret C., Çekirge Polis Karakolu'na bağlı ekipler tarafından yol kontrolü yaptıkları sırada şüphe üzerine durdurdu. İstanbul'dan Bursa'ya geldiğini belirten şüphelinin kimliğini feribotta düşürdüğünü söylemesi üzerine, polisler tarafından polis merkezine götürüldü. Burada yapılan kimlik tespitinde şüphelinin Samsun'da 3 yıl önce yakılarak öldürülen Şaver Cindi'nin katil zanlısı ve ayrıca birçok ilde işlediği 6 suçtan dolayı hakkında yakalama kararı bulunan Fikret C. olduğunu belirledi.

CİNAYETİ KABUL ETMEDİ

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Fikret C., Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. İstanbul Kağıthane'de oturduğu belirlenen 6 çocuk babası Fikret C.'nin, Bursa'da yaşayan 2 çocuğunu ziyarete geldiği saptandı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından bu sabah adliyeye sevk edilen Fikret C., basın mensuplarının Şaver Cindi'nin öldürülmesi ile ilgili sorularına, "Ben yapmadım. Suçlusunu bulsunlar. Katilleri bulsunlar. Ben yapmadım. Arandığımı bilmiyordum. Duydum hemen geldim. Saklanmadım. Benim ismimi vermişler, ailesine sorun" dedi.

Görüntü Dökümü: ------------------------Şüphelinin emniyetten çıkışı-Adliyeye gelişi-Gazetecilerin sorularını cevaplaması

Mehmet İNAN- Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, -

=========================

Malkara'daki ev yangında 1 kişi dumandan etkilendi

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde 3 katlı apartmanın 2'inci katında çıkan yangında dumandan etkilenen Volkan Gezgin(24), hastanede tedavi altına alınırken ev kullanılmaz hale geldi.Yangın, Hacıevhat Mahallesi Değirmen Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanının 2'nci katında Murteza Gezgin'e ait dairede meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler bir anda büyüyerek evi sardı. O sırada evde bulunan Volkan Gezgin, yangını fark edip apartmanın elektriğini keserek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda yangını kontrol altına alarak, söndürdü. Yangın sırasında evde bulunan Volkan Gezgin, dumandan etkilenerek ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanıp olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Yangın çıkan evden detaylar-İtfaiye sağlık ve polis ekiplerinden detay-Ekiplerin çalışması-Evden detaylar-Evin içinden yanan yerler-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ),

=========================

İzmir merkezli 4 ilde terör operasyonu: 21 gözaltı

İZMİR merkezli 4 ilde, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda örgüt üyesi 21 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bu sabah PKK/KCK'ya yönelik operasyon başlattı. Örgüt üyesi olduklarını belirlenen 25 şüphelinin yakalanması için İzmir, Eskişehir, Konya ve Mardin'de tespit edilen adreslere baskınlar düzenledi. Operasyonda, aralarında HDP Konak İlçe Başkanı ve HDP İzmir İl yönetiminde görev alan şüphelilerinde bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada toplatma kararı bulunan basın ve yayın organı, av tüfeği ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi. Operasyon kapsamında 4 şüphelinin daha aranmasına devam ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Şüphelilerden görüntü

Haber-Kamera: İZMİR,

============================

Kamyonetin arkasında takılı römorka çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde otomobilin, aynı yönde seyreden kamyonetin arkasına takılı römorka çarpması sonucu meydana gelen kazada Hüsnü Gökhan Can (42) ile eşi Bihter Can (42) yaralandı.Kaza, Malkara - Tekirdağ karayolunun ilçe girişinde meydana geldi. Malkara'dan Tekirdağ yönüne giden Hüsnü Gökhan Can'ın yönetimindeki 34 AV 9311 plakalı otomobil, önünde giden Metin Demir (59) yönetimindeki 59 LZ 448 plakalı kamyonetin arkasına takılı römorka arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hüsnü Gökhan Can ile yanında oturan eşi Bihter Can yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Kaza yerinden detaylar-Sağlık ve polis ekiplerinin olay yerine gelişi-Yaralılara müdahale edilmesi-Yaralıların ambulansa taşınması ve hastaneye götürülüşü-Ekiplerin olay yerinde çalışması-Kamyonetin arkasına takılı römorktan detay-Hurdaya dönen otomobilden detay-Kaza yerinden detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ),

==============================

HDP önündeki eylemde 141'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 72 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 141'inci günde de sürdürüyor. 2014'te, Bitlis'te üniversite öğrencisiyken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği o dönem 18 yaşında olan kızı Fadime için Kütahya'dan gelerek oturma eylemi yapan Hatice Levent, "Fadime'm neredeysen kaç gel" dedi. Levent ayrıca, kızının kalbinin delik olduğunu söyledi.Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.4 AİLE EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. 72 aile, HDP önündeki evlat nöbetini 141'inci günde de sürdürüyor.Bitlis Eren Üniversitesi'nde öğrenciyken 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Fadime için 22 Eylül 2019'da Kütahya'dan gelerek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine katılan Hatice Levent, gözyaşı dökerek, kızına teslim ol çağrısında bulundu. Levent, kızı Fadime'nin kalbinin delik olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Kızımdan ne istediler. Benim kızım okuyup bana bakacaktı. Vicdansızlar, iki yakaları bir araya gelmesin. Benim yavrumu onların içine attılar. Benim yavrumun yeri oralar değil. Benim yavrumun yeri benim dizimin yeri. Benim yavrum kalem tutacaktı, silah verdiler. Fadime'm beni görüp duyuyorsan o silahı at elinden. Bana gel yavrum. Ben seni çok özledim, kardeşlerin çok özledi Fadime'm. Senin kalbin delik. Sen onlara hizmet edemezsin Fadime'm. Bana gel yavrum. Bu vicdansızlar senden ne istediler ? Ben senin saçlarının bir teline kıyamadım."

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORHABER: Selim KAYA/DİYARBAKIR,

=============================

Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Akdeniz'e iniyor

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 07.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait 112 metre uzunluğundaki 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 09.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Rus savaş gemisinin güvertesinde, can yelekli askerlerin olduğu görüldü. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir Köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Akdeniz'e doğru yol aldı.

Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus savaş gemisinden genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

===========================

Çanakkale'de, 33 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı geçiş hazırlığında olan 33 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince minibüste yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kösedere köyünde, şüphe üzerine minibüs sürücüsünü durdurdu. Minibüste, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan, kadın ve çocukların da bulunduğu, Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs şoförü ise göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Kaçak göçmenlerden görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale),

========================

Yarıda bıraktığı hukuk fakültesini bitirip, 63 yaşında avukat oldu

HATAY'da yaşayan Hasan Akkoyun (63), 1975 yılında kazandığı hukuk fakültesini yarıda bırakmasınınn ardından öğrenci affıyla üniversiteye geri döndü. Akkoyun mezuniyetinin ardından Dörtyol Adliyesi'nde düzenlenen törende yemin edip, ruhsatnamesini alarak avukatlığa adım attı.

Dörtyol ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Hasan Akkoyun, 1975 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. O dönem siyasi olaylar nedeniyle devam zorunluluğu olan derslerine katılamayan Akkoyun, 2 yıl boyunca okula gitmeyince kaydı silindi. Kentte uzun yıllar çiçekçilik yapıp, züccaciye dükkanı işleten Akkoyun, fakülteye öğrenci affıyla yeniden döndü. 2017-2018 eğitim öğretim yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Akkoyun, avukatlık stajını da İskenderun Adliyesi Adli Bölümü'nde ve Dörtyol ilçesinde Hatay Barosu avukatlarından Emre Arık'ın ofisinde tamamladı. Akkoyun, Dörtyol Adliyesi'nde düzenlenen törenle yeminini ederek, ruhsatnamesini aldı ve cübbesini giydi. Akkoyun, "1975 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni Hatay ikincisi olarak kazanarak girdim. 2017-2018 eğitim öğretim yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldum. Bugün de avukatlık belgemi almanın heyecanını yaşıyorum" dedi.

'ARAMIZA KATILACAK'

Hatay Barosu Başkanı Avukat Ekrem Dönmez, Akkoyun'un kendinden yaşça küçük avukat adaylarıyla yaptığı stajını hiç aksatmadığına değinerek, "Türkiye'de 135 bin meslektaşımızın büyük bir çoğunluğu gençlerden oluşuyor. Her arkadaşımıza stajları sırasında avukatlık ruhunu, mesleğinin kurallarını, daha iyi avukatlığın nasıl yapıldığını öğretmeye ve anlatmaya çaba gösteriyoruz" diye konuştu.

Hatay Baro Başkanı Avukat Ekrem Dönmez, Hasan Akkoyun'a avukatlık yeminini ettirerek avukatlık ruhsatnamesini takdim etti. Akkoyun'un cübbesini ise avukatlar Emre Arık, Abdullah'Arıcan ve Mustafa Erdem birlikte giydirdi.

Görüntü Dökümü-------------------------Hatay Barosu Başkanı Avukat Ekrem Dönmez'in konuşmasıHasan Akkoyun'un konuşmasıTörene katılanlardan görüntüGenel görüntüler

Haber-Kamera: Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL,(Hatay),

============================

Kafası bidona sıkışan köpeği jandarma kurtardı

KAYSERİ'nin Akkışla ilçesinde, kafası plastik bidona sıkışan yavru köpeği jandarma ekipleri kurtardı.İlçede önleyici kolluk devriye faaliyeti yürüten jandarma, dün Ganişeyh Mahallesi'nde yol kenarında kafası plastik bidona sıkışan köpeği gördü. Jandarma ekipleri, kafasını bidona sokan ve geri çıkaramayan köpeğe müdahale etti. Plastik bidon kesilerek, köpeğin başından çıkarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Kafası bidona sıkışan köpek-Jandarmanın bidonu çıkarması-Diğer görüntüler

Haber: KAYSERİ,

===============================

Kaynak: DHA