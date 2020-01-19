DHA YURT BÜLTENİ-7

19.01.2020 17:03 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:03

Üniversiteli Gülistan'ı 8 kentten 150 kişilik ekip arıyor

TUNCELİ'de, 5 Ocak günü kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan üniversite öğrenci Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 15'inci günde, 8 kentten gelen 150 kişilik ekiple sürüyor.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan Gülistan'ın ailesi, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunması arama çalışmaları başlatıldı. Gülistan'ı arama çalışmaları, 15'inci gününde devam ediyor. Gülistan Doku'yu en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde görüldüğü belirlenmesi üzerine arama çalışmaları bu alanda yürütülüyor.

Arama çalışmaları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD, polis özel harekat, dalgıç polisleri, Turkuaz Arama Kurtarma görevlilerinin yanı sıra Elazığ, Adıyaman, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Diyarbakır, Kayseri'den gelenlerin oluşturduğu 150 kişi Gülistan'ın bulunması için seferber oldu. Arama çalışmalarında dalgıç ekipler, botlar ve halat yardımıyla ayrı bölgelere ayrılarak su altında tüm arama çalışmalarını sürdürüyor.

VALİ SONEL, GÜLİSTAN'IN AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ

Vali Tuncay Sonel, beraberindeki Emniyet Müdürü Yılmaz Delen birlikte Gülistan'ın arama çalışmalarının yapıldığı bölgeye gelerek arama çalışmalarını yürüten ekipler ile Gülistan'ın ailesiyle görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Sarı Saltuk viyadüğü Gülistan'ın akrabalarından oluşan heyetin yetkilerden bilgi almasıVali Sonel arama bölgesinde Su botundan genel görüntüJandarma Row ile tarama yapmasıKıyı bölgelerinin botlarla taranmasıTüplerle dalışa hazırlanan dalgıçların hazırlıklarının yapmasıDalgıçların suya inmesiSuya dalan dalgıçlarBotlarla baraj gölüne atlayan dalgıçlarKöprü ayağında dalgıçların suya dalmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: TUNCELİ,===========================

Otomobili ile halk otobüsünün önüne geçip, tehlikeli hareketler yaptı ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde otomobil sürücüsünün, halk otobüsünün önüne geçerek frene basıp, yaptığı manevralarla yolcuları tehlikeye attığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Ereğli ilçesi Cevizler kavşağında meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden 67 M 8053 plakalı halk otobüsünün şoförü İsmail Sever (47), tali yoldan çıkan hafif ticari araç nedeniyle yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen otomobil, otobüsün önüne geçerek tehlikeli manevralar yapmaya başladı. Otobüsün önünde aniden yavaşlayan ve hızlanan otomobil, yolcuların hayatını tehlikeye soktu. Otobüsteki yolcular, otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Bir süre daha halk otobüsünün önünde ilerleyen otomobil, ardından gözden kayboldu.

Otobüs şoförü İsmail Sever, durumu polise haber verdi. Harekete geçen polis, plaka üzerinden sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Otomobil sürücüsünün yolcularının hayatını tehlikeye soktuğunu anlatan Sever, "Işıklarda kırmızı yanıyordu, durduk. Yeşil ışık yanınca hareket ettim. Belen durağından çıkan aracın panik yapması yolun ortasında kalması ile beraber ister istemez durmak zorunda kaldım. Trafiği beklemek zorunda kaldığımız için aksattık. Arkamızdan gelen bir trafik magandasının aracı otobüsün önüne sürdü, frene bastı, tekrar aynı hareketleri yaptı, ben otobüsü sola aldım. O da sola aldı ve frene bastı. Zaten görüntüler de elimizde mevcut. Bu tip trafik magandalarının gerekli cezaları almasını istiyorum. Çünkü yolcu taşıyoruz, can taşıyoruz. Ereğli'nin öğrencisini okula, işçisini işe hastasını hastaneye yetiştiriyoruz. Bu tür magandaların gerekli cezaları fazlası ile alması lazım" dedi.

Görüntü Dökümü-Olay anı güvenlik kamerası -İsmail Sever'in durakta arkadaşları ile sohbeti-Aracına binerek hareket etmesi-İsmail Sever ile röportaj

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ/Zonguldak,===================================

Uludağ'da sömestir yoğunluğu; 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da sömestir ve hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Yolda 6 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, otellerdeki doluluk oranı ise yüzde 100'e ulaştı.

Sömestir tatili ve hafta sonunu fırsat bilenler, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'a akın etti. Hafta sonunu Uludağ'da kayak yaparak geçirmek isteyen tatilciler, yolda uzun araç kuyruklar oluşturdu. Milli Park Gişeleri'ne kadar 6 kilometrelik araç kuyruğu meydana gelirken, pistlerde ise adım atacak yer kalmadı. Otellerdeki doluluk oranı ise yüzde 100'e ulaştı. Uludağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında 8 derece ölçülürken, kar kalınlığı ise 1 metreyi geçti.

'AYVALIKTAN KAR GÖRMEK İÇİN ULUDAĞ'A GELDİK'Sömestir tatilinde kayak yapmak için ailesiyle birlikte Uludağ'a geldiğini söyleyen Enes Kaan Coşkun, "Uludağ'a bugün geldik. Kaymak için kayak kiraladık. Kayak öğrenmeye çalışıyorum" dedi. Kar görmek için ailesiyle birlikte Balıkesir'den Uludağ'a geldiğini belirten Mustafa Senek, "Ayvalık'tan geliyoruz. Hem sömestir tatili için hem de kızımın doğum gününü kutlamak için geldik. Kızımla tatile geldik. Uludağ'a ilk defa geldik. İlk defa gelmemize rağmen çok beğendik. Kar var. Ayvalık'ta kar görmediğimiz için eğlenceli" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü------------------------Trafikten drone görüntüleri-Uludağ'dan detaylar-Pistlerden detaylar-Kayakçılardan detaylar-Röportajlar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, ==========================

Birleşik Metal-İş Başkanı: Talepler karşılanmazsa 5 Şubat'ta grevdeyiz KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Birleşik Metal-İş Sendikası'nca Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) yüzde 6'lık zam teklifinin protesto edilmesi amacıyla miting düzenlendi. Birleşik Metal-İş Başkanı Adnan Serdaroğlu, "Metal işçilerinin taleplerini karşılayan adım atılmazsa metal işçileri, 5 Şubat'ta grevdedir" dedi.

MESS ve DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uyuşmazlık aşaması sona erdi. MESS tarafından verilen yüzde 6'lık zam teklifi kabul edilmezken, Birleşik Metal-İş üyeleri, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde miting düzenledi. Gebze'de bulunan fabrikalarda çalışan ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen metal işçilerinin katıldığı mitingde işçiler, pankartlar taşıyıp, "Direne direne kazanacağız" sloganları attı.

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, mitingde "Grev anayasal bir hak ise bu hak aynı zamanda devletin altına imza koyduğu uluslararası sözleşmelerde de tanınmışsa işçilerin bu hakkının kullanılması değil bu hakkın engellenmesi milli güvenliği tehdittir, yasak tanımazlıktır. 'Ben yaptım, oldu' demektir. Bunu kabul etmeyiz" diye konuştu.

Birleşik Metal-İş üyelerinin greve hazır olduğunu söyleyen Serdaroğlu, "Buradan bir kez daha uyarıyoruz. Grevimizi ertelemeye kalkmayın. Grev istemiyorsanız işçilerin içinde bulunduğu gerçekliğe uygun bir teklif verin. Biz grev meraklısı değiliz ama greve de her koşulda hazır olduğumuzu bilin. Grev eğitimlerimizi tamamladık. Birleşik Metal-İş'in üyeleri greve hazır. Bizler uluslararası sözleşmelerden ve anayasadan doğan hakkımızı, evrensel grev hakkımızı kullanacağız. Biz haklıyız. Metal işçilerinin talepleri karşılanmalıdır. Karşılanmadığı takdirde anayasal hakkımızı kullanacağız" dedi.

Metal işçilerinin greve çıkacağı tarihi de açıklayan Serdaroğlu, "Bütün prosedürler tamamlandı. Sendikamız, şayet metal işçilerinin beklentisi karşılanmaz ise 5 Şubat'ta greve çıkıyoruz. Süre daraldı. Metal işçilerinin taleplerini karşılayan bir adım atılmazsa metal işçileri 5 Şubat'ta grevdedir. Metal işçileri asla grev yasağına da boyun eğmeyecektir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Miting alanından görüntüler -İşçilerin sloganları -Halay çeken işçiler -DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun konuşması -Birleşik Metal-İş Başkanı Adnan Serdaroğlu'nun konuşması -Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/GEBZEKocaeli), ========================

Erzincan'da karda rafting heyecanı

ERZİNCAN'da raftingciler, Karasu Nehri'nin suyunun azalması ve buz tutması üzerine Ergan Kayak Merkezi'nde giderek karda raftingi yaptı. Kas takan ve küreklerini ellerine alan sporcular bu defa kar üzerinde adrenalin yaşadılar.Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Ergan Kayak Merkezi yarı yıl tatili ile birlikte kayakseverlerin ilgi odağı oldu. Kayak merkezi Karasu Nehri'nin buz tutması ile raftingcilerin de mekanı haline geldi. Raftingciler bu defa Karasu Nehri'nin azgın suyunda rafting yaptıkları botu karlar üzerine bıraktı. Kaskını, can yeleğini giyen sporcular ellerinde küreklerle botlara bindiler. Kayak merkezindeki özel parkurda, dik yamaçtan botla birlikte kayan sporcular büyük heyecan yaşadılar. Defalarca botlarla parkurun tepesine tırmanan raftingcilere gün boyunca vatandaşlar da katıldı.Karda raftingle ilk kez Erzincan'da tanışan üniversite öğrencileri büyük heyecan yaşadıklarını belirttiler. Kar raftingini yaşamayı herkese tavsiye eden öğrenciler; "Erzincan Ergan Kayak Merkezi kar raftingi için harika bir yer herkesi buraya davet ediyoruz" dediler.Duman Doğa Sporları Kulübü Yöneticisi Adem Duman, yazın Karasu Nehri'nde yaptıkları raftingi kış aylarında da Ergan Kayak Merkezi'ne taşıdıklarını ifade ederek, "Ergan bu spor için mükemmel bir yer, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra parkurda kayıyoruz. Vatandaşlardan da büyük ilgi görüyoruz. Herkesi karda rafting yapmak için Ergan Kayak Merkezi'ne davet ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kayak merkezinden genel görüntü drone ile-Karda raftingten drone görüntüsü-Raftingten genel detay görüntü-Sporcuların açıklamaları-Kulüp yöneticisinin açıklaması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, ========================

Pitbull'un saldırdığı 1'i çocuk 2 kişi yaralandı SİVAS'ta, sahibinin serbest bıraktığı pitbull cinsi köpek, önüne çıkan 3 kişiye saldırdı. Saldırıda yaralanan 1'i çocuk 2 kişi hastaneye kaldırılırken, köpeğin sahibi Ş.Ö.(18) gözaltına alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kılavuz Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Ş.Ö. yanında bulunan pitbull cinsi köpeği sokakta serbest bıraktı. Köpek ilk olarak sokakta gezen Metehan Kara'ya (18) saldırıp, sol bacağından yaraladı. Daha sonra da yakınlardaki halı sahaya girdi. Pitbull, burada futbol oynayan Alkan Kara (16) ve Alperen Karaca'ya (11) da saldırdı. Karaca bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Metehan Kara ambulansla, Alperen Karaca ise yakınları tarafından Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri olayın ardından köpeğin sahibi Ş.Ö.'yü gözaltına alarak ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. İfadesi alınan Ş.Ö. olay sonrası köpeği köye gönderdiğini söyledi.

Olayı anlatan yaralılardan Metehan Kara, "Yukarıdan aşağı iniyordum. Köpek ellerindeydi. Bir anda köpeği bırakınca ayağımı tuttu, yaraladı. Ben ayağımı çektim" dedi.

Kardeşi Alkan Kara ise, "Biz sahada futbol oynuyorduk. Köpeği sahaya bıraktılar. Köpek önce küçük çocuğu ısırdı. Daha sonra ben çocuğu kurtardım. Sonra da direkt benim ayağıma saldırdı. Paçamı tuttu ama yaralanmadım. Sahibinin köpeği neden bıraktığını bilmiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------İki kardeşin görüntüsü-Saldırı izlerini göstermeleri-Olayı anlatmaları

Haber-Kamera: Rahmi MEYVECİ/SİVAS, ========================

Develer Yatağan'da güreşti

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, bu yıl 20'ncisi düzenlenen geleneksel deve güreşlerinde 190 namlı deve kıyasıya mücadele etti. Yaklaşık 15 bin kişinin izlediği güreşler, renkli görüntülere sahne oldu.

Yatağan Belediyesi tarafından 20'ncisi düzenlenen Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ne, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden getirilen 190 namlı deve katıldı. Muğla- Aydın Karayolu kenarındaki Orman Kavşak Sahası'nda yapılan güreşlere, soğuk havaya rağmen ilgi büyük oldu. Tribünler dolarken kimileri de sahanın çevresine yerleştirilen traktör ve kamyon kasalarında güreşleri izledi. Güreş alanı etrafında kurulan tezgahlarda deve sucuğu satışı yapıldı. Büyük çekişmenin yaşandığı müsabakalarda uzun süre güreşmelerine rağmen yenişemeyen bazı develeri, urgancılar güçlükle ayırıp, saha dışına çıkartabildi. Yaklaşık bin 500 kişinin ücretsiz izlediği güreşlerde, emniyet güçleri güvenlik önlemi aldı. Güreşleri takip etmek için alana gelen protokol üyeleri, davul zurna eşliğinde halkı selamlayarak protokol tribününe geçti. Yatağan Belediye Başkanı AK Partili Mustafa Toksöz, etkinliğe katılan AK Parti Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan ve muhtarlarla güreş alanı içerisinde zeybek oynadı. Yatağan ilçesinde rahmetli Bozüyük Belde Belediye Başkanı Ahmet Yüksel'in başlattığı ve eski Yatağan Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık'ın geleneksel hale getirdiği deve güreşlerini sürdürdüklerini belirten Toksöz, "Ege Bölgesi'nde, en çok katılımın olduğu güreşlerden birini yapıyoruz. Biliyorsunuz ki, İzmir Selçuk'taki güreşlerle bizim güreşlerimiz çakışıyor. Ama şu anda iddialıyız, biz her zaman bir numara olacağız ve Yatağan'a yakışan güreşleri yapacağız" dedi.

Gün boyu çekişmeli müsabakaların yaşandığı güreşlerde dereceye giren deve sahipleri kupa ile ödüllendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Güreşlerden görüntü-AK Partili Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ile röp-Genel ve detayg örüntüler

Haber-Kamera: Burak Alper KUŞ/ YATAĞAN (Muğla),

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Kaynak: DHA