DHA YURT BÜLTENİ - 7

31.12.2019 12:23 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:23

Buzlanan yolda kayan minibüs şarampole devrildi: 13 yaralı

Konya'da, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, şarampole devrildi. Kazada, 13 kişi yaralandı. Kaza, saat 08.00 sıralarında, Konya- Adana yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed el Muhammed'in kullandığı 63 MA 5870 plakalı minibüs, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Muhammed el Muhammed ile 12 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yapılan kontrolde, minibüsün sadece arka lastiklerinin kıs lastiği olduğu belirlendi.Öte yandan kazanın meydana geldiği bölgeye yakın yerde, yine buzlanma nedeniyle 4 aracın devrilmesi sonucu 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü-----------------------Takla atan minibüsten detayJandarmanın inceleme yapması Diğer araçlardan detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA

==================================

Hırsızlık yaparken yakalandıkları eve yatmak için girdiklerini söylediler Konya'da, 10 bin lira değerinde eşyaları çalarken yakalanan Abdulhaluk S. (28) ve Refik K. (38), ilk ifadelerinde, boş olduğunu fark ettikleri eve soğuk hava nedeniyle üşüdükleri için girdiklerini, burada yatmayı düşündüklerini söyledikleri öğrenildi. Olay, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Zafer Mahallesi Gazenfer Caddesi'ndeki iki katlı müstakil evde meydana geldi. Çevredekiler, bir süredir boş olan evin bahçe duvarından atlayan 2 kişinin kapı camını kırıp içeri girdiğini görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis Abdulhaluk S. ile Refik K.'yi evdeki yaklaşık 10 bin lira değerinde olan ut, kanun, halı ve çeşitli eşyaları çalarken yakaladı. Poliste 3 suç kaydı bulunan Abdulhaluk S. ile 18 kaydı bulunan Refik K., gözaltına alındı. Şüpheliler, polise verdikleri ilk ifadelerinde, evin boş olduğunu fark ettiklerini, soğuk hava nedeniyle üşüdüklerini, ısınmak ve yatmak için eve girdiklerini öne sürdü. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü-----------------------Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilmesi Şubeden çıkartılması

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA-

===================================

Burdur'da taşımalı eğitime kar tatili

Burdur'da etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün için bir gün ara verildi.Burdur'un kırsal bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı. İl Mili Eğitim Müdürü Emre Çay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Valilik makamınca alınan karar doğrultusunda, kar yağışı nedeniyle köy yollarımızda ulaşımda yaşanan aksamalardan dolayı il merkezine bağlı taşıma merkezi olan köy okullarımızda eğitime bir gün süreyle ara verilmiş, il merkezindeki okullarımıza köylerimizden taşımalı olarak gelen öğrencilerimizin bir gün izinli sayılmasına karar verilmiştir" dedi.KAR YOLLARI KAPADIBurdur'da dün gece başlayan ve sabaha kadar devam eden yoğun kar yağışı, il merkezine bağlı köyler ile Çavdır, Altınyayla ve Bucak ilçelerinde de etkili oldu. Kar yağışı köy yollarında da ulaşımda aksamalara neden oldu. Burdur İl Özel İdaresi'ne ait 3 kar bıçaklı kamyon ve 8 greyder ile 24 personel sabaha kadar köy yollarını açık tutabilmek için yoğun bir çalışma yürüttü. Çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü-----------------------İş makineleriKarla kaplı yollar (özel idare)

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

==================================

Sivas'ta hırsızlık şüphelisi 3'ü kadın 5 kişi, suçüstü yakalandı Sivas'ın da aralarında bulunduğu 7 ilde, kilitli olmayan kapıların dillerini düşürerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3'ü kadın, 5 kişi polis tarafından yakalandı.Karabük, Zonguldak, Bolu, Kastamonu, Zonguldak ve Kırıkkale'de kilitli olmayan kapıların dillerini düşürerek evlerden 15 bin liralık ziynet eşyası ve nakit para çalan S.G., E.A. ve Y.A. ile bu kişilerin taşımacılığını yapan Y.G. ile M.G.'nin Sivas'a geldiği belirlendi. Bunun üzerine çalışma başlatılan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık şüphelisi 3 kadını girdikleri evde suçüstü yakaladı. Y.G. ve M.G. de evin yakınında gözaltına alındı. Ablası F.A.'ya ait kimliği veren Y.A. adlı kadın şüphelinin, yapılan araştırmada hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye sevkleri sırasında bir kadın şüpheli, kendilerini görüntüleyen gazetecilere, tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü------------------------Adliyeden görüntüler-Şüphelilerin görüntüsü-Şüpheli kadının gazetecilere sözleri

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

==================================

Yaralı kartala evinde bakıyor

Bayburt'ta çiftlikteki tavukları avlamaya çalıştığı sırada yere çakılarak yaralanan kartal, çiftlik sahibi Orhan Atlıhan Tekdemir tarafından tedavi altına alındı. Uçamayan kartal, tedavisinin ardından doğaya salınacak.Bayburt'un merkeze bağlı Kop Köyü'ndeki çiftlikte tavukları avlamaya çalıştığı sırada yere çakılan kartal, yaralandı. Çiftlik sahibi Orhan Atlıhan Tekdemir, yaralı halde bulduğu kartalı veterinere götürerek tedavi ettirdi. Uçamayan kartalı evinde bakıma alan Tekdemir, 'Paşa' adını verdiği kuşu özenle besliyor. Kartal tedavisinin ardından doğaya salınacak.Orhan Atlıhan Tekdemir, "Kartal, çiftlikteki hayvanlarıma niyetlenmişti. Yere sert inişi sırasında sendeledi. Kendinden geçmişti. Sobayı yaktım, elimle sosis yedirdim. Veterinere götürdüm. Her geçen gün daha iyiye gidiyor. Uçmakta biraz tereddüt yaşıyor. İyileşene kadar bakmaya devam edeceğiz. Her ne kadar tavuklarımızı yese de ona sahip çıkacağız" dedi.

Görüntü Dökümü------------------------Kartal'dan görüntüler-Kartal'ın bakım görüntüleri-Tekdemir'in kuşa bakması-Röportaj ve detaylar

HABER KAMERA: Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT,

==================================

Kaynak: DHA