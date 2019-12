DHA YURT BÜLTENİ-7

29.12.2019 14:53 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:53

Bakan Soylu: Terör örgütünü tarihe gömeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'un Şenyayla bölgesinde, terörle mücadelede başarılı operasyonlar gerçekleştiren askerleri ziyaret etti. Üs bölgesinde görev yapan askerlerle bir araya gelen Bakan Soylu, "2020 yılında inşallah sizin şu cesur bakışlarınızla irade ortaya koyan anlayışınızla bize güç veren, millete güç veren adımlarınızla silip, süpüreceğiz. Bu derdi, gelecek nesillerimize bırakmadan, inşallah terör örgütünü tarihe gömeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Muş'a geldi. Bakan Soylu, beraberindeki heyetle Muş ile Diyarbakır arasında bulunan Şenyayla askeri üs bölgesini ziyaret etti. Soylu, vatani görevini yapan erlerle bir araya geldi. Bölgede 2- 3 ayda başarılı operasyonlar yapan askerleri tebrik için Şenyayla'ya geldiğini belirten Bakan Soylu, "Devletimizin beraberliğine, birliğine, kardeşliğine, hürriyetine kastedenlere karşı acımasız tavrınız, özellikle son 2-3 ay içinde Şenyayla'da elde ettiğiniz büyük başarı takdire değerdir. Sizi tebrik etmek için sizi kutlamak için ve bu milletin size olan bir borcunu eda etmek için buraya geldik. Allah sizlerden razı olsun. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Hakikaten ortaya koyduğunuz ve son yaptığınız başarılar, hepimizin göğsünü kabarttı. Yine yakın zamanda biten Şenyayla'nın tam göbeğine mıh gibi çakılan bu üs bölgemizde hem yapanlardan hem planlayanlardan hem gayret gösterenlerden Allah razı olsun; çok teşekkür ediyorum. Üs bölgemiz gayet iyi oldu ve bu terör örgütünün göğsüne saplanan bir kama gibidir. Bunun farkındayız" diye konuştu.

'DÜNYAYA ÖRNEK TERÖRLE MÜCADELE GÖSTERİYORUZ'

Terör örgütünü 2020 yılında silip, süpüreceklerini kaydeden Bakan Soylu, şunları söyledi:

"2020 için bir söz vermiştik. Nasıl Şenyayla'da bundan sonra bütün alanlar terör örgütünden temizlenip, huzurun ve kardeşliğin alanı olacaksa aynı şekilde terör örgütünün yıllarca kullandığı alanların tamamında inşallah 2020 yılında aynı anlayışla aynı kararlılıkla hep birlikte ortaya koyacağız. 2020 yılında inşallah sizin şu cesur bakışlarınızla sizin şu irade ortaya koyan anlayışınızla sizin bize güç veren, millete güç veren adımlarınızla silip, süpüreceğiz. Bu derdi, gelecek nesillerimize bırakmadan, inşallah bir terör örgütünü tarihe gömeceğiz. Bu konuda her birimizin yemini var. Milletimize yeminimiz var. Bu uğurda şehit olan kahramanlara yeminimiz var. Huzuru kaybetmiş ama gözü burada olan, gönlü burada olan, duası burada sizle olan gazilerimize o kahraman arkadaşlarımıza yeminimiz var. İnşallah bunu hep birlikte sağlayıp, gerçekleştireceğiz. Ne yapacağımızı biliyoruz, nasıl adım atacağımızı da biliyoruz. Nasıl gerçekleştireceğimizi de biliyoruz. Her geçen gün özellikle çukur ve barikat olaylarından sonra her geçen gün artan kapasiteyle büyük çalışma azmiyle önemli kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Sadece kendi ülkemizde değil dünyaya örnek terörle bir mücadele gösteriyoruz. Bunun faydasını milletimiz görüyor."

'2020'DE PKK'NIN ADINI SİLİN' Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Soylu, "Allah sizden razı olsun. Buraya çok zaman diliminde geldim, gittim. Buraların ne halde olduğunu da bilen arkadaşlarınızdan biriyim. Rabbimin bugününe şükürler olsun. İnşallah bunu çok daha güzel bir şekilde yarınlara taşıma emaneti sizlerin omuzlarındadır ve sorumluluğundadır. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Allah muhafaza etsin, Allah sizleri korusun. Öncelikle hem duamız hem de attığınız her adımdaki desteğimiz sizinle birliktedir. Ailelerinizin, çocuklarınızın, annelerinizin, babalarınızın her birine buradan şükranlarımızı, minnetlerimizi ifade ediyoruz. Yetiştirdikleri kahraman evlatları ile birlikte bütün milletimiz, ecdadımız ve geleceğimiz övünmektedir. 2020 yılında bu PKK'nın, terör örgütünün adını, cismini, ismini tarihten bir silin de şu Muş Ovası, şu Şenyayla, şu tarihin bizlere emanet ettiği Malazgirt tekrar şenlensin; yeni bir tarihe yine ismini kazımış olsun" dedi.Bakan Soylu, yaptığı konuşma sonrası askerlerle selamlaşarak, birlikte kahvaltı yaptıktan sonra şehir merkezine hareket etti.

Ağaçların kesildiği alan, yeniden ormanlaştırılacak Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "65 dönüm orman arazisine dikilen narenciye ve diğer meyve ağaçları sökülerek infazı gerçekleştirilmektedir. Bu alanların yeniden ormanlaştırılması için arazi hazırlığı yapılarak yöreye uygun çam türleri, servi, harnup gibi türler dikilecek ve saha dikenli tel ihata ile çevrilerek ormanla bütünlüğü sağlanacaktır" denildi.

Merkez Mezitli ilçesinde 150 yataklı Devlet Hastanesi ile 50 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezinin yapılacağı alanın yanındaki bölgede, yaklaşık 74 dönümde bulunan ve her biri 70 yaşındaki 1511 kızılçam ağacı kesildi. Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli orman muhafaza memurları, bölgeye giderek, tespitte bulundu. Ormanlık alandaki ağaçların diplerinden kesilerek, yerinde bırakıldığını gören orman muhafaza memurları, ağaçları kestiği iddia edilen Mehmet Şenol hakkında tutanak hazırladı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Şenol, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Şenol, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Mersin Cezaevi'ne gönderildi.Öte yandan aynı bölgede daha önce dikildiği saptanan 1600 limon ağacı da ekipler tarafından söküldü. Bu ağaçların yerine orman ağaçlarının dikileceği belirtildi.

'NARENCİYE VE MEYVE AĞAÇLARI SÖKÜLEREK İNFAZI GERÇEKLEŞTİRİLECEK'Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nce konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Orman Bölge Müdürlüğümüze 22.12.2019 günü gece saatlerinde gelen usulsüz ağaç kesimine ilişkin telefon ihbarına istinaden görevli Orman Muhafaza Memurları olay yerine intikal etmiş, yapılan tespit ve inceleme neticesinde eski Mezitli Mahallesinde 224 nolu bölmede 7,4 hektar (74.000 m2) ormanlık alandaki orman ağaçlarının diplerinden motorlu testere ile kesilerek yerinde bırakıldığı görülmüştür. Bu işlemle ilgili şüpheliler hakkında suç zaptı tanzim edilerek yasal işlem yapılmak üzere Cumhuriyet savcılığına gönderilmiştir. İdaremizce yapılan tespitte; bu usulsüz ağaç kesimlerinin orman alanlarını işgal amaçlı yapıldığı ve yapan şahısların bunu sistematik bir şekilde rant amaçlı yaptığı tespit edilmiştir. Bu usulsüz kesimi yapan kişi ve yakınlarının da aralarında bulunduğu kişiler hakkında mahkemelerin verdiği müsadere kararları, orman alanlarının işgalinin önlenmesi amacıyla uygulanmaya başlanmıştır" denildi.Açıklamada ayrıca sökümü yapılan narenciye ağaçlarına da değinilerek, şunlar kaydedildi: "Bu çerçevede Mersin Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Davultepe Orman İşletme Şefliği Eski Mezitli Mahallesi 224 ve 225 nolu bölmelerde toplu koruma ekibi tarafından ormanlarımızın kanun dışı müdahalelere karşı korunması amacıyla açma-yerleşme, işgal ve faydalanma nedeniyle suç zaptı tanzim edilerek mahkemeye intikal ettirilmiş ve ilgili Mahkemelerce müsaderesine karar verilmiş olan 65 dönüm orman arazisine dikilen narenciye ve diğer meyve ağaçları sökülerek infazı gerçekleştirilmektedir. Bu alanların yeniden ormanlaştırılması için arazi hazırlığı yapılarak yöreye uygun çam türleri, servi, harnup gibi türler dikilecek ve saha dikenli tel ihata ile çevrilerek ormanla bütünlüğü sağlanacaktır. Toplu koruma ekiplerimizce bu gibi yasa dışı müdahalelerin önüne geçmek için koruma faaliyetleri sıklaştırılarak rant amaçlı bu gibi eylemlerin önü alınacaktır."

Bursa'daki kayıp çiftçi aranıyor (2)

BURSA'nın İznik ilçesinde, dün akşam tarlaya gideceğini söyleyerek, evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan çiftçi İbrahim Uzun'un (46) bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürdürülüyor.

İznik'e bağlı Boyalıca Mahallesi'nde oturan, evli ve 2 çocuk babası İbrahim Uzun, iddiaya göre, dün saat 19.00 sıralarında, 'Tarlaya gidiyorum' diyerek, evden ayrıldı. Uzun'dan uzun süre haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine bölgede arama çalışması başlatan jandarma ekiplerine, Bursa'dan gelen AFAD ekibi de destek verdi.

İbrahim Uzun'u arama çalışmaları, bugün de sürdürüldü. Jandarma, AFAD, AKUT ekipleri, İHH İnsani Yardım Vakfı arama- kurtarma, ANDA Kardeşe Vefa Derneği ekiplerinin yer aldığı 120 kişilik grup, bölgede İbrahim Uzun'u aradı. Arama çalışmaları, Boyalıca Mahallesi'ne yakın nokta olan Samanlı Dağı çevresinde yoğunlaştırılırken, bölge sakinleri de ekiplere destek verdi.

22 SAAT SONRA KENDİ İMKANLARI İLE EVİNE GİTTİBursa'nın İznik ilçesinde, dün akşam tarlaya gideceğini söyleyerek, evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan çiftçi İbrahim Uzun (46) bulundu. İbrahim Uzun'nun 22 saat sonra kendi imkanları ile evine gittiği öğrenildi.

Hakkari'de kayak sezonu açıldı

Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladı. Merkeze gelenler, 4'lü telesiyej ile yeni pist alanlarının olduğu ve kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu alanda kayak yaptı.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde, yoğun kar yağışının ardından kayak sezonu açıldı. Kayak merkezinde, yeni sezonda 4'lü telesiyej ve yeni pist alanlarıyla hizmet verilecek. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve İl Özel İdaresi'nin desteğiyle kayak merkezinde 1200 metre olan pist uzunluğu, 15 milyon lira harcanarak, 3 bin 500 metreye çıkarıldı. Sezona hazırlanan kayak merkezine, ziyaretçiler gelmeye başladı.

Hakkari'de öğretmenlik yapan Kayserili Tuğba Öztürk, kışı ile meşhur olan kentte kayak yapmanın keyifli olduğunu belirterek, "4 yıldır burada görev yapıyorum. Buradaki kar kalınlığının 1 metreye ulaşması üzerine kayak sezonu açıldı. Bizler de buraya gelerek hem kayak hem de piknik yaptık. Çok güzel oldu. Bütün kayakseverleri buraya bekliyoruz" dedi.

Çöken balkonla birlikte düştü Adana'da etkili olan sağanağın etkisiyle bir binanın birinci katının balkonu çöktü. O sırada balkonda olan ve düşerek hafif yaralanan Hülya Diri (76), "O an çok korktum, ölümle pençeleştim" dedi.

Olay, Seyhan ilçesindeki Sucuzade Mahallesi'nde yer alan 30020 Sokak'taki 2 katlı eski binada meydana geldi. Önceki hafta Pazartesi gününden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle evin, zeminin üstündeki birinci katının balkonu çöktü. Bu sırada balkonda olan ve beton blokla birlikte aşağıya düşen Hülya Diri, hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de vücudunda hafif eziklikler ve burkulmalar olan Diri'ye ilk müdahaleyi yaptı. Hülya Diri, birkaç gündür balkondan gelen sesler nedeniyle çöküntüyü tahmin ettiğini belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Balkonun açık olan kapısını kapatmak için balkona yürüdüm. Kapının önünde sandalye vardı. Onu çekmek için dışarı çıktım, sonra da olanlar oldu, balkon çöktü. Aşağıya düştükten sonra üstüme kalan parçalar da düştü. Elimle komşuma işaret ettim beni kurtarsın diye. O an çok korktum, ölümle pençeleştim."

Antalya'da deniz suyu havadan sıcak

ANTALYA'da tatilciler ve kent sakinleri, denize girerek sıcak havanın keyfini sürdü. Kentte hava sıcaklığı 15, deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece ölçüldü.

Türkiye'nin birçok bölgesi kar ve soğuk havanın etkisine girerken, turizmin başkenti Antalya'da sıcak hava etkili oluyor. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kent genelinde bugün en düşük hava sıcaklığı 15, deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece ölçülürken, nem oranı yüzde 40'ları buldu.

Hafta sonunu ve sıcak havayı fırsat bilen kent sakinleri ve kentte yaşayanlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde akın etti. Bazı tatilciler sahil bandında yürüyüş yapıp güneşlenirken, bazıları ise sahilde kitap okumayı tercih etti. Aralık ayının son günlerinde en ilginç görüntüyü ise denize giren vatandaşlar oluşturdu. Antalya'da yaşayan ve yaz kış denize girmekten keyif aldığını belirten Bülent Gümüş, "Saklıkent Kayak Merkezi'nde ve Türkiye'nin birçok yerinde kar varken biz burada denize girebiliyoruz. Antalya cennet gibi bir yer, çok güzel. Hiç üşümüyorum. Deniz suyu havadan sıcak" diye konuştu.

Mantar toplamaya gittiği ormanda cesedi bulundu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, bir mantar türü olan 'çıntar' toplamak için girdiği ormanda kaybolan Muharrem Muslu'nun (61) bir gün sonra cesedi bulundu.

Zorlar Mahallesi'nde yaşayan Muharrem Muslu, dün (cumartesi) sabah saatlerinde çıntar toplamak için Oyuk mevkisindeki ormanlık araziye gitti. Akşam eve dönmeyen Muslu için bugün sabah saatlerinde arama çalışması başlatıldı. Yakınları ile birlikte Muğla Afet Acil Durum Müdürlüğü, jandarma, polis ve mahalle sakinlerinin katıldığı arama çalışması sonucu saat 11.00 sıralarında Muslu'nun cesedine ulaşıldı. Cesedin bulunmasının ardından olay yeri jandarma ekipleri tarafından güvenlik şeridine alınırken aramaya katılan Muslu'nun yakınları ve mahalle sakinleri de bölgede toplandı. Ekiplerin delil toplama çalışmasının ardından Muslu'nun cesedi, cenaze aracına alındı. Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürülen Muslu'nun cesedi daha sonra otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Arama çalışmasına katılan mahalle sakinlerinden Osman Ece, Muslu'nun dün (cumartesi) evine dönmemesi üzerine bugün sabah saatlerinde aramaya çıktıklarını söyledi. Muslu'nun motosikletini olay yerine 500 metre mesafede bulduklarını kaydeden Ece, "Daha sonra ormanlık alana girdik. Amcamızı burada yerde yatarken bulduk. Hayatını kaybettiği tespit edildi. Kalp krizi ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak inceleme devam ediyor. Yakınlarının başı sağ olsun" dedi.

