DHA YURT BÜLTENİ-7

27.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:28

Siyanürden güçlü balon balığı eklem ağrılarına iyi gelecek

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) öğretim üyeleri, denizlerde siyanürden 1200 kat daha güçlü olan ve tetrodotoksin barındıran balon balıkları üzerinde çığır açacak bir buluş yaparak, biyomedikal alanda kullanılacak jelatin ve kolajen elde etti. Jelatin ile kolajen, kozmetik sektörü, insan sağlığı, gıda sektöründe koruyucu gibi birçok kullanım alanlarında kullanılabilecek.

İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan, doktora öğrencisi Servet Ahmet Doğdu, Türk ve dünya denizlerinde ekonomik değeri olmayan ve deniz canlıları için de tehlike sinyalleri veren balon balıkları üzerine araştırma çalışması başlattı. Prof. Dr. Turan, balon balıklarının Türkiye denizlerinde yaygın olarak bulunmakta olduğunu, Türk ekonomisine büyük kayıplar verdirdiğini söyledi.

Türkiye'de 8-9 türü bulunan balon balıklarının bir şekilde ekonomiye kazandırılması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Turan, "Ekosistemde olan olumsuz etkisini de ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu amaçla doktora öğrencim Servet Ahmet Doğdu'nun tez çalışmasında, ülkemiz sularına lesepsiyen tür olarak gelen, ekonomik katkısı olmayan balon balıkları gibi türlerin ekonomiye kazandırılmasını amaçladık. Bu kapsamda 'Deniz Canlılarından Elde Edilen Yapıların Biyomateryal Dlarak Biyomedikal Alanında Kullanımı' başlıklı tez çalışması oluşturuldu. Rektörümüz Prof. Dr. Türkay Dereli'nin desteği ile projemiz geçti. Bu tez çalışması, İskenderun Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 2019LTB-01 proje numarası ile desteklenmektedir" dedi.

'İNSAN SAĞLIĞI, ECZACILIK VE GIDA SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ'

Siyanürden 1200 kat daha güçlü olan tetrodotoksin barındıran balon balığının en tehlikeli türü üzerinde yapılan çalışma ile ilgili Prof. Dr Turan, şu bilgileri verdi:

"Proje kapsamında balon balıklarından jelatin ve kolajen elde ettik. Yaptığımız analizler sonrasında elde edilen jelatin ve kolajende tetrodotoksin tespit edilmedi. Yani kullanımı sağlıklı bir ürün elde etmiş olduk. Bu Türkiye ekonomisi için çok önemli. Avrupa'da ve Türkiye'de ilk kez yapılan bir çalışma. Jelatin ve kolajenin insan sağlığında, eczacılıkta birçok kullanım alanı var. İnsanların eklemlerinde sıvı eksikliğinde kullanılabilir. Yani kozmetik sektörü, insan sağlığı, gıda sektöründe koruyucu gibi birçok kullanım alanlarında kullanılabilecek."

ÇIĞIR AÇAN ÇALIŞMADoktora öğrencisi Servet Ahmet Doğdu ise ekosisteme en çok zarar veren balon balığı türü ile çalışmaya başladıklarını ve İskenderun Körfezi'nde yakaladıklarının altını çizerek, şunları söyledi: "En büyüğünden başladık. Şu ana kadar balon balığının 6 türü üzerinde çalışma yaptık. Yaptığımız araştırma çalışmalarımızı da uluslararası bilimsel dergilerde yayınlıyoruz. Türkiye'de ve dünyada çığır açacak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Elde ettiğimiz ürünleri biyomedikal ürün olarak çıkartmak istiyoruz. İnsanların yararına olan bir şeyler yapmak istiyoruz. Kozmetik sektörü, biyomedikal sektörü olabilir. Yapay organlar olabilir, bunların üzerine gitmeye çalışıyoruz. Şu anda ekspresyonunu yaptık. Ürünle neler yapabileceğimizi bulduk. Elde ettiğimiz kolajenle neler yapabiliriz? İlaçlar için jelatin mi yapabiliriz ya da eklem sıvıları için bir sıvı mı yapabiliriz? Bunları sınıflandırıp nerelerde kullanabileceğimizin üzerinde duruyoruz."

Görüntü Dökümü------------------------Balon balığının iki büyük türünün masada görüntüsü-Prof. Dr. Cemal Turan (sağda) ile doktora öğrencisi (solda)-Cemal Turan'ın çalışma ile ilgili açıklamaları-Doktora öğrencisi Servet'in konuşması-Balon ballığından görüntüHaber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),==========================

Halk otobüsünden düşen kadın öldü (2) SERBEST BIRAKILDILARKarabük'te halk otobüsünden düşen Satiye Yılmaz'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü B.F.A. ile aracın sahipleri O.D. ve C.A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, denetimli serbestlik tedbiri ile serbest bırakıldı.

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Çukurova Belediyesi'nden 350 aileye gıda yardımı

ÇUKUROVA Belediyesi, Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) işbirliği ile 350 aileye gıda yardımı yaptı.

Çukurova Belediyesi, Türkiye genelinde faaliyet gösteren Temel İhtiyaç Derneği desteğiyle toplam 350 aileye gıda yardımında bulundu. Çukurova Belediyesi Gıda Bankası'nda yapılan dağıtım töreninde gıda paketlerini vatandaşlara dağıtan Başkan Soner Çetin, "Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) gıda yardımı yapmamız konusunda bize yardımcı oluyorlar. Bu önemli işbirliğinden dolayı TİDER yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra yardımları artıracağız ve mümkün olduğunda daha çok kişiye ulaşacağızö dedi.

Başkan Soner Çetin, Gıda Bankası ve Hayır Çarşısı'nın Türkiye'de tüm belediyelerce örnek alınan bir proje olduğunu vurguladı. Gıda Bankası projesini incelemek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) bir ekip geldiğini kaydeden Başkan Soner Çetin, "Çukurova Belediyesi olarak sosyal projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Sosyal projeler konusunda birlikte çalışma kararı aldığımız Temel İhtiyaç Derneği ile birlikte ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize gıda yardımında bulunmayı sürdüreceğiz. Destekleri için TİDER Kurucu Başkan H. Serhan Süzer, Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk ve TİDER yetkililerine teşekkür ediyorumö diye konuştu.

Görüntü Dökümü---------------------------Bekleyen vatandaşlarGıda yardımı alan vatandaşların ellerinde poşetlerle görüntüsüBaşkan Soner Çetin'in konuşmasıDağıtılan gıda paketlerinden görüntüDağıtımdan görüntülerHaber-Kamera: ADANA,

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Adıyaman'da çöken bina, kontrollü yıkıldı Adıyaman'ın Besni ilçesinde, daha önce tahliye edilen ve önceki gün 1'inci katı çöken 4 katlı bina, kontrollü olarak yıkıldı.

Olay, 22 Ekim'de, Yeni Besni Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Tileklioğlu'na ait 4 katlı binadan gelen sesler nedeniyle Besni Belediyesi'ne haber verildi. İhbarla bölgeye gelen belediye ekipleri, binada inceleme yaparak, toprak kayması meydana geldiğini belirledi. Apartmanda oturan Suriyeli aileler, ekiplerce dışarı çıkarılıp, güvenli bölgeye taşındı. Önceki gün etkili olan yağmur nedeniyle binanın 1'inci katında çökme meydana geldi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, bina çevresinde güvenlik önemli alarak, yakınına kimseyi yaklaştırmadı.

Besni Belediyesi ekipleri, bugün sabah saatlerinde ise çevresinde güvenlik önlemi aldığı 4 katlı binayı kontrollü olarak yıktı. Ekipler, daha sonra molozların taşınması için çalışma başlattı.

EK GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mustafa KANLI- Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman),

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Denizli Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki turizm çeşitliliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiği Denizli Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı. Kar kalınlığı 50 santimetreyi bulan kayak merkezi ziyaretçilerini bekliyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kentin kış turizminde de söz sahibi olması için hayata geçirdiği Ege'nin en büyük kayak merkezi olan Denizli Kayak Merkezi, kayak sezonunu açtı. Şehir merkezine 75 kilometre mesafedeki 2 bin 420 metre rakımlı Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi'ndeki Bozdağ'da bulunan Denizli Kayak Merkezi, karla buluşup kayak yapmak isteyen konuklarını bekliyor. Hafta sonu yoğun ziyaretçi bekleyen Kayak Merkezi'nde tüm hazırlıklar tamamlanırken, kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu bildirildi. Özellikle mekanik tesisleriyle kış sporlarında dünya standartlarında hizmet veren tesisin kış turizminde en çok tercih edilen noktalardan biri olmaya devam edeceği belirtildi. Kayak Merkezi, kış sporlarının yapılmasına en uygun olan ve Türkiye'nin sayılı bölgelerinde bulunan kristal kar yapısı ile ön plana çıkıyor. Bu kapsamda kayak merkezi toplam 13 kilometre uzunluğundaki 9 adet pisti ile hizmet veriyor. Amatör ve profesyonel kayakçılar ve snowboard yapmak isteyenlerin aradığı her türlü imkanı barındırırken tesiste 2 telesiyej, 1 teleski ve yürüyen bant bulunuyor. Saatte 2 bin 500 kişinin taşınabileceği mekanik tesislerde ziyaretçilerin günübirlik tüm ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal yapılar da bulunuyor.AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Kayak Merkezi'nin turizm anlamında son derece önemli bir yatırım olduğunu, tesisisin açıldığı ilk günden itibaren sadece Denizli'den değil Türkiye'nin 4 bir tarafından ziyaretçi ağırladığını söyledi. Tesisin bu yıl da kış turizminin parlayan yıldızı olacağını vurgulayan Başkan Zolan, "Ege'nin Erciyes'i, Uludağ'ı' dediğimiz kayak merkezimiz de karın ve kayak yapmanın keyfini çıkarmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kayak merkezinden görüntüKayak yapanlardan görüntüTelesiyejden görüntüDenizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile röp.Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

Kaynak: DHA