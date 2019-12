DHA YURT BÜLTENİ - 7

17.12.2019 11:23 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:23

Bankaya girdi, 2 kişiyi rehin aldı (3)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

Antalya Valiliği'nde yapılan açıklamada, bir banka şubesinde yaşanan rehin alma olayını gerçekleştiren şüphelinin teslim olduğu bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Bugün Saat 09.45 sularında Antalya Konyaaltı Caddesi'nde Özbekistan uyruklu 1979 doğumlu doktor olduğunu söyleyen erkek bir şahıs, elinde kurusıkı tabanca ile bir banka şubesine girmiş ve şubede bulunanları dışarı çıkartmıştır. Emniyet birimlerimiz olay yerine ivedi bir şekilde intikal etmiş, kendisinin dolandırıldığını ve dolandırılması ile ilgili dikkat çekmek için böyle bir eyleme giriştiğini ifade eden şahıs, iki emniyet görevlisi ve bir banka güvenlik görevlisi tarafından ikna edilmiş ve eylem sonlandırılmıştır."

Bursa ve İstanbul'da silah ticareti yaptıkları belirlenen 9 şüpheli yakalandı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bursa ve İstanbul'da kaçak silah ticareti yaptıkları öne sürülen 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Yasa dışı yollardan temin ettikleri silahları piyasaya sürdükleri, silah tamir atölyesinde imalat ve gizleme yaptıkları ve kurusıkı tabancaların namlularını açarak normal tabanca haline getirdikleri" tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Eylül ayından bu yana yürüttükleri teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen 13 şüphelinin Bursa ve İstanbul'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekiplerin de katıldığı operasyonda 28 tabanca,15 av tüfeği, bin 87 tabanca mermisi, bin 227 av tüfeği mermisi, 2 el telsizi ile susturucu ve muhtelif tabanca parçaları ele geçirilirken, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Aranan 2 şüphelinin tutuklu olduğunu belirleyen ekipler, firari 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Minibüs şoförü, fenalaşan KOAH hastasını hastaneye yetiştirdi Bursa'da belediyeye ait yolcu minibüsü şöförü Barış Korkmazer (39), araçta fenalaşan KOAH hastası kadın yolcuyu, güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi. Yaşananlar, saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.Olay, dün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Kızıyla birlikte Çekirge Devlet Hastanesi'ne gitmek içmek Kayapa TOKİ- Timurtaş Paşa güzergahında çalışan Barış Korkmazer yönetimindeki 16 M 10209 plakalı belediye yolcu minibüsünde binen KOAH hastası yaşlı kadın, aniden fenalaştı. Nöbet geçiren kadını gören diğer yolcular, durumu Korkmazer'e bildirdi. Bunun üzerine güzergahını değiştiren Barış Korkmazer, ismi açıklanmayan kadın yolcuyu, içindeki yolcularla birlikte İzmir yolu üzerindeki özel bir hastaneye yetiştirdi. Yaklaşık 10 dakika sonra hastaneye ulaştırılan yaşlı kadın, tedaviye alındı. Yaşananlar, saniye saniye araç kamerasına yansıdı.'O AN HER ŞEYİ BİR KENARA BIRAKTIM'Minibüs şoförü Barış Korkmazer, "Araçta yolcular bir kadının rahatsızlandığını söyledi. Kızı olduğunu söyleyen kadın, ambulansı aradı. Yol güzergahımda bulunan Çalı kavşağına ambulansın geleceği ifade edildi. Ancak, ambulans gelmeyince yol güzergahımı değiştirdim. Araçta bulunan yolcular da yardımcı olunca, ben de bu sırada Allah ne verdiyse korna çala çala hastaneye gitmeye başladım. O an her şeyi bir kenara bırakarak en yakın hastaneye yetiştirdim. Hastayı yetiştirmeye çalışırken çok duygulandım. O hasta benim ailemden biri olabilirdi, çocuğum olabilirdi. Ben de hastaneye yetiştirmek benim boynumun borcu diyerek devam ettim. Bu benim ikinci olayımdı. Daha önce de bir yolcum hastalandı, onu da kısa sürede hastaneye yetiştirmiştim" dedi.12 yıllık otobüs şoförü olduğunu dile getiren Korkmazer, "İnşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz ama yine olsa yine yaparım. Herkesin gideceği yere sağ salim varmasını isteyen biriyim. Fakat başımıza da böyle bir şey gelirse ilk hedefim görevimiz neyse onu yerine getirmektir. Çok şükür hastamızın sağlığının yerinde olduğunu öğrenmek benim için her şeye bedeldi" diye konuştu.Bu arada, tedavisi süren yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede işbirliği artıyor İçişleri Bakanlığı'nca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde yürütülen 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin uygulanması kapsamında İzmir'de bilgilendirme toplantısı yapıldı. Vali Erol Ayyıldız, "İlimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızla birlikte kadına şiddete hayır diyor, şiddetin önüne geçilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtiyoruz" dedi.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çalışmaları sonucu 25 Kasım'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' hazırlandı. 2020- 2021 yıllarını kapsayan 75 maddelik, 'Kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumsal iş birliği ve eşgüdümün artırılmasına dair protokol' için İzmir Valiliği'nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nesim Tanğlay, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop katıldı. 20 Aralık'ta da, ilçelerde kaymakamların başkanlığında ve ilgili kurum amirlerinin katılımlarıyla aynı toplantıların yapılacağı bildirildi. Toplantının basına açık bölümünde konuşan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, "Kadına yönelik şiddetle mücadele doğrultusunda ilimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızla birlikte İzmir Valiliği ve paydaşlarımızla tek yürek halinde kadına şiddete hayır diyor, şiddetin önüne geçilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtmek istiyoruz" dedi.

3 çocuğunu kaybetti, resimle hayata tutundu ADANA'da farklı zamanlarda 3 kızını kaybeden Zehra Sönmez, yaşadığı acı olaylardan sonra resim sanatı ile hayata tutunduğunu belirtti. Sönmez, "Şimdi 'Ben' adında bir kitap okuyorum. Güneşin her doğuşunda bembeyaz yeni bir sayfa çeviriyorum" dedi.

Asıl mesleği aşçılık olan Zehra Sönmez, 1996 yılında işçi Kamil Sönmez ile evlendi. Çiftin bu evlilikten üç kızı dünyaya geldi. 1997 yılında doğan Sıla 4 yaşında, 2001 yılında doğan Zehra 2 yaşında, 2007'de doğan Kayra ise 6 yaşında henüz tedavisi bulunmayan genetik bir kan hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Üst üste evlat acısı yaşayan Zehra Sönmez, ikinci kızının ölümünden sonra resim sanatıyla ilgilenmeye başladığını ve yağlı boya tablolar üzerinde çalıştığını söyledi. Psikolojik tedavi gördüğünü, ama ilaç kullanmak yerine çözümü sanatta aradığını kaydeden Sönmez, "Beynimi acı düşüncelerle yok etmek yerine, bedenimi sanat üzerine yorarak hayata tutunmaya çalıştım. Aslında çocuklarımın yasını sanatla birlikte tuttum" dedi.

ALLAH'A SIĞINDIM VE HAYATA DEVAM ETTİM

Üçüncü kızını kaybettikten sonra oturup düşündüğünü ve yaşadığı acının tarif edilemez olduğunu anladığı anda tekrar ayağa kalkmak için çabalamaya devam ettiğini kaydeden Zehra Sönmez, inançlı bir insan olduğunu ve evlatlarını kaybettikten sonra Allah'a sığınıp, güç bulduğunu belirtti. Şimdiki hayatında günü düşündüğünü ve geleceğe dair uzun vadeli planlar yapmadığını söyleyen Sönmez, "Birkaç saat sonrasını bile merak etmiyorum. Çünkü hayatın gerçeklerinden biri ölümdür. Ne zaman olacağı belli değil. Yaşadığımız her an mutlu olmak için çabalamalıyız. Benim sebeplerim ise tuvallerim. O gün yaşadığım duyguyu tuvalime aktarabildiysem ne mutlu bana. Resimlerim satılsın, satılmasın önemli değil. Önemli olan benim ne hissettiğim" diye konuştu.

Birçok projede gönüllü olarak yer aldığını ve özellikle çocuklar için resim kursları verdiğini söyleyen Zehra Sönmez, yaşadığı acı tecrübelerden edindiği deneyimleri sanatla birleştirmesinin önemli olduğu dile getirdi. Aynı yaşama arzusunu insanlara aktarmak istediğinin altını çizen Sönmez, şöyle konuştu:

"Aslında ben kendimi bir Sabutay'a benzetiyorum. Ordunun başındaki komutan yani. Beynimin içinde bir taht kurdum. Orada dizginleri ele aldım ve hayata devam ediyorum. Hayatımın bir kütüphane olduğunu düşünüyorum. Bütün kitapları okuyup rafa kaldırdım. Şimdi 'Ben' adında bir kitap okuyorum. Sonunu merak etmeden okumaya devam ediyorum. Güneşin her doğuşunda bembeyaz yeni bir sayfa çeviriyorum."

