DHA YURT BÜLTENİ - 7

Yalova'da tersanede yangın

Yalova'nın Altınova ilçesinde özel bir tersanenin boyahane kısmında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Altınova ilçesinde özel bir tersanenin boyahane kısmında sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden tersane çalışanları, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Çiftlikköy ve Altınova itfaiye ekipleri sevk edildi. Yükselen alev ve dumanlar, çevrede paniğe neden oldu. Ekipler yangına müdahale ederken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler çalışma başlattı.

Antalya'da 'kırmızı kod' teyakkuzu Antalya'da meteorolojinin 'kırmızı kod' uyarısı vermesinin ardından kentte hazırlıklar tamamlandı. Öğle saatlerinde başlayacağı kaydedilen sağanağın yarına kadar etkili olacağı, metrekareye 100- 250 kilogram yağış düşmesinin beklendiği kaydedildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Antalya'da 6 ilçe için verdiği 'kırmızı kod' uyarısından sonra kentte hazırlıklar tamamlandı. AFAD, itfaiye ve 6 ilçenin belediye başkan yardımcısının da içinde olduğu kriz masası kuruldu. Öğle saatlerinde başlaması beklenen ve gece yarısından sonra kuvvetli olacak şekilde devam edecek sağanak için önlemler artırıldı. Valilik, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu. Antalya için verilen uyarıdan sonra Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'nde tüm izinler iptal edildi. Her iki kurum izinde olan personelini göreve çağırdı.'KIRMIZI KOD' UYARISI DEVAM EDİYORAntalya Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürü Davut Öztürk, 2019 yılında vatandaşların meteorolojik uyarıları daha iyi ve kolay anlaması için renk kodlu meteorolojik uyarı sistemine geçtiklerini kaydetti. Davut Öztürk, kentte 6 ilçe için verilen 'kırmızı kod' uyarısının devam ettiğini belirtti. Davut Öztürk, Manavgat, Serik ve Aksu ilçelerinde dün gece yağmurun başladığını ve metrekareye 15 ile 30 kilogram yağış düştüğünü söyledi. Kent merkezinde ise yağmurun öğle saatlerinden itibaren başlayacağını belirten Öztürk, "Yağış yarın öğle saatlerine kadar kesintisiz etkili olacak. Serik, Kumluca ve Finike ilçelerinde 100 kilogramdan biraz fazla yağış bekliyoruz. Kemer ilçesine ise 250 kilogram yağış düşmesini bekliyoruz" dedi.

Gaziantep'te sahte alkol operasyonu: 14 gözaltı Gaziantep'te, polisin iş yerlerine yönelik düzenlediği operasyonda 513 şişe sahte, 193 litre de dökme alkol ele geçirildi, 14 kişi gözaltına alındı.Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi kentte piyasaya sahte ve kaçak alkol sürülmek istendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonunda sahte alkol satışı yapılan adresler belirlendi. Polisler, Gaziantep ve Nizip ilçesinde 28 adrese düzenlediği baskında; 513 şişe sahte alkol, 193 litre dökme alkol, 279 paket kaçak sigara, 2 kumar makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili 14 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği belirtti.

Liseli Ali'nin ailesinden katillerine verilen cezaya tepki Iğdır'da yaklaşık 1,5 yıl önce tartıştığı Yusuf Karadağ (18) ile Muhammet Taha Şek (20) tarafından bıçaklanarak öldürülen liseli Ali Ekber Yurtseven'in (17) ailesi sanıklara verilen cezayı az buldu. Bir sanığa 10, diğer sanığa da 9 yıl 4 ay 15 gün ceza verilmesine tepki gösteren aile, oğullarının mezarını ziyaret etti. Baba Dursun ve Anne Zeynep Yurtseven, "Oğlumuzu öldüren katiller yeniden yargılansınlar. İnsan hayatı bu kadar ucuz olamaz. Bir can gitti, verilen ceza 9 yıl. İyi halden ve içeride yattıkları süre göze alınırsa 3 yıl yatıp çıkacaklar. Böyle adalet olmaz" dediler. Olay, 25 Mayıs 2018 günü meydana geldi. Ali Ekber Yurtseven, aralarında husumet bulunan Yusuf Karadağ'ı sosyal medya üzerinen konuşmak için çağırdı. Ali Ekber Yurtseven ile arkadaşları ve Yusuf Karadağ ile Muhammet Taha Şek, karşı karşıya geldi. Taraflar arasında tartışma başladı, çıkan kavgada Yusuf Karadağ, Ali Ekber Yurtseven'i göğsünden bir kez bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Ali Ekber Yurtseven yapılan müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yusuf Karadağ ile Muhammet Taha Şek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu. İki sanık hakkında Iğdır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 30 Ekim 2019'da görülen karar duruşmasında Yusuf Karadağ, 'çocuğu kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Haksız tahrik indirimi ile verilen ceza 24 yıl hapis cezasına düşürülen Yusuf Karadağ'ın suç tarihinde 15-18 yaş aralığında olması nedeniyle ceza 16 yıla indirildi. TCK'nın 31/3 maddesi uyarınca 12 yıldan fazla ceza verilmemesi nedeniyle 12 yılda kaldı. İyi hal indirimi de uygulayan mahkeme heyeti, Karadağ'ı 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, Muhammet Taha Şek'e ise 'çocuğu kasten öldürme' suçunda yardımdan haksız tahrik ve iyi hal indirimleriyle 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, hükümle birlikte iki sanığın da tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. Hazırlanan gerekçeli kararda, "Olayın Yusuf Karadağ'ın kışkırtmaları sonucu oluştuğu anlaşıldığından mahkememizce takdiren haksız tahrik hükmü alt hadden uygulanmıştır" denildi.MEZARI BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜLERLise öğrencisi Ali Ekber'in annesi Zeynep, babası Dursun Yurtseven, karara tepki gösterdi. Oğullarının Küllük köyündeki mezarını ziyaret eden Yurtseven ailesi sanıkların yeniden yargılanmasını istediler. Baba Dursun Yurtseven (48), "Mahkemenin verdiği karara itiraz ediyorum.mahkeme yeniden yapılmalı. Oğlumun katilleri iftira atarak oğlumu suçlu göstermeye çalışmışlardır. Böylece de az ceza almışlardır. Sayın Cumhurbaşkanımızdan,Adalet Bakanımızdan bu konuda yardım istiyorum. Oğlumun katillerine verilen ceza yetersizdir. İnsan hayatı bu kader basit olamaz. Bizim yüreğimizdeki ateş sönmüyor. Cumhurbaşkanımız sesimi duysun verilen cezayı görsünler içimin ateşi sönmemiştir. Oğlumu öldürenlere hak ettikleri cezayı versinler ki içimdeki ateş sönsün" diye konuştu. Oğlunu öldürünlerin en ağır cezaya çarptırılmalarını isteyen anne Zeynep Yurtseven (42), "Çünkü aldıkları ceza az. Çocuğuma muşta ile vurmuşlar ardından da bıçakla öldürmüşlerdir. Ben oğlumu zorluklarla büyüttüm. Ben çocuklarımı babasız büyüttüm, onlara hem anne hem de baba oldum. Eşim şofördü. Aylarca eve gelmezdi ekmek parası için. Iğdır'da çocuklar bıçakla muşta ile geziyor. Bu tür olayların olmasını istemiyorum. Benim oğluma Iğdır ağladı.Oğlum çok merhametli bir çocuktu. Çocuklarımın, ailemin psikolojisi bozuldu. Maddi ve manevi büyük bir yıkıma uğradık. Olay günü yeni ayakkabı almıştı, 24 saat bile giyemedi. Oğlumu öldürenler ağır ceza almalıdır. Adil şekilde yargılanmalı içimdeki acı dinmelidir" dedi. İSTİNAF MAHKEMESİNE İTİRAZ ETTİBu arada Yurtseven ailesinin avukatı Murat Sürmeli, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına itiraz ederek Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne müracaat etti. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının bozulmasını isteyen Avukat Murat Sürmeli, istinaf incelemesinin duruşmalı yapılmasını istedi. Avukat Murat Sürmeli, sanıklar Muhammet Taha Şek ile Yusuf Karadağ'ın üst sınırdan cezalandırılmalarını talep etti.

Gümüşhane- Bayburt Havalimanı'nın altyapı inşaatı tamamlandı GÜMÜŞHANE'nin Köse ilçesi Salyazı köyünde, yapımı sürdürülen Gümüşhane- Bayburt Havalimanı'nda altyapı çalışmaları, tamamlandı. Pist uzunluğunun 3 kilometre, genişliğinin de 60 metre olması ve 2 milyon yolcuya hizmet verilmesi beklenen havalimanı, özellikle sahil şeridinde hava şartları nedeniyle iniş yapılamayan uçaklar için alternatif olacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 yıl önce bölge ziyaretinde, Gümüşhane ve Bayburt arasındaki Salyazı mevkisinde, yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanı yapılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından harekete geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca projesi hazırlanan Gümüşhane- Bayburt Havalimanı'nın temeli, 13 Haziran'da, dönemin başbakanı Binali Yıldırım tarafından atıldı. Gümüşhane- Bayburt Havalimanı'ndaki çalışmalar ise hızla sürdürülüyor. Köse ilçesine bağlı Salyazı köyü sınırlarında yapımına devam edilen ve yaklaşık 300 milyon liralık ihale bedeliyle yıllık 2 milyon yolcuya hizmet verilecek havalimanında altyapı çalışmaları tamamlandı. Pist uzunluğu 3 kilometre ve genişliği 60 metre planlanan Gümüşhane- Bayburt Havalimanı, Karadeniz sahil şeridinde sık görülen, inişe engel olan sis ve pustan uzak sahası sayesinde hava şartları yüzünden iniş yapılamayan uçaklar için alternatif olacak. Havalimanı inşaatının gelecek yıl tamamlanması bekleniyor. Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'ndaki çalışmaların sürdürüldüğünü açıklayan AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, "Zemin sıkıştırma çalışmaları tamamlandı. Şimdi asfaltlama çalışmalarına geçilecek. 2020 yılında pist çalışmaları bitmiş olacak. Bayburt'un Demirözü ilçesine sadece 6 kilometre uzaklıkta bulunan havaalanı tamamlandığında ilçede de hareketliliğe vesile olacak" dedi.Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer ise Bayburt ve Gümüşhane arasına yapılan havalimanının, Bayburt halkına kolaylık sağlayacağını belirterek, "Bayburt'un nüfusu şu an 80 bin civarında, yaz aylarında ise 200-300 bini buluyor. İlimize gelecek misafirlerimiz, başka illerin havalimanlarına gitmek zorunda kalmayacak. Bu durum ilçemizin ekonomisine de can verecek, turizm canlanacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Bayburtlular da Gümüşhane- Bayburt Havalimanı'nın bir an önce tamamlanmasını beklediklerini dile getirerek, artık diğer illerdeki havalimanlarına gitmekten kurtulacaklarını söyledi. GÜMÜŞHANE- BAYBURT HAVALİMANIGümüşhane ile Bayburt arasındaki Salyazı mevkisinde yapılacak havalimanı, yıllık 2 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca projesi hazırlanan, 300 milyon lira bütçeli havalimanı, 3 bin metre uzunluğunda, 60 metre genişliğinde pistten; 300 metre uzunluğunda, 120 metre genişliğinde aprondan ve 265 metre uzunluğunda, 24 metre genişliğinde taksiruttan oluşacak. Gümüşhane'ye 67, Bayburt'a ise 47 kilometre uzaklıkta yer alan havalimanının 2020 yılında bitirilmesi planlanıyor.

Kızılay'dan Hakkari'deki 1550 öğrenciye giysi ve bot yardımı Türk Kızılayı İstanbul Kadıköy Şubesi'nce Hakkari'nin Derecik ilçesinde 1550 öğrenciye kışlık giysi ve bot yardımı yapıldı.İlçeye ulaşan paketler Derecik Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmecit Eren, Türk Kızılayı Kadıköy Şube Başkanı Habip Kiraz, Türk Kızılayı Kadıköy Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yüce, Genç Kızılay Kadıköy İlçe Başkanı İsmail İşler katıldığı törenle Samanlı Köyü'ndeki Aydınlık ve Derindere ilkokullarında eğitim gören 40 öğrenciye teslim edildi. Yardımların bir bölümünün de farklı köylerdeki okullara ulaştırılacağı belirtildi.Kışlık kıyafet alan öğrenciler, Türk Kızılayı Kadıköy Şubesi yetkililerine teşekkür etti. Kızılay yetkilileri, ilçede değişik okullarda tespit edilen 1550 öğrenciye kışlık giysi yardımında bulunulacağını bildirdi. Kaymakam Yüce ise, ilçedeki çocuklara giysi ve ayakkabı yardımı yapan Türk Kızılayı yetkililerine teşekkür ederek, bu tür yardımların devam etmeseni istedi.

Hem muhtar hem antrenör

Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi muhtarı futbol antrenörü Aziz Filiz (55) haftaiçi mahalle sakinlerine hizmet veriyor, haftasonu ise 100 çocuğa futbol eğitimi veriyor. Çocukları kötü alışkanlıklardan ve internet bağımlılığından uzak tutmaya çalışan muhtar Filiz, sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor.Yaklaşık 8 bin nüfuslu Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'nde göreve seçilmeden vatandaşlara, 5 gün muhtarlık 2 gün antrenörlük yapmak için söz veren muhtar Aziz Filiz, sosyal sorumluluk projeleri başlattı. Göreve getirildikten sonra haftaiçi muhtarlık yapan, haftasonu ise mahalle sakinlerinin çocuklarına antrenörlük yapan Filiz, hayata geçirdiği sorumluluk projesi kapsamında çocukları kötü alışkanlıklardan ve internet bağımlılığından uzak tutmaya çalışıyor. Muhtar seçilmesinin ardından ilçe kaymakamı tarafından bir antrenörün de mahallede görevlendirildiğini ve belirlikte çocuklara futbol eğitimlerine başladıklarını anlatan muhtar Filiz, "Amacım mahalledeki çocuklar arasında arkadaşlık olgusunu geliştirmek. Eskiden mahallelerde çocuklar birbirini tanıyordu. Şimdi apartman hayatı nedeniyle çocuklar birbirini tanımıyor. Ben de bunu başarmak adına çocuklarımızı sahaya çekerek arkadaş olmalarını istedim. Bunu da başardığıma inanıyorum. İnşallah mahallemde arkadaşlık olgusu gelişecek. Aileler de birbirlerini tanıdı, arkadaş oldu. Ne kadar çocuğu spora yönlendirirsem, onları kötü alışkanlıklardan korumuş olurum. İyi bir çalışma içerisindeyiz. Mahalle sakinleri de bana destek veriyor. 2 kitap bitiren çocuklara da forma hediye ediyorum" dedi.SUÇ ORANINDA DÜŞÜŞ VARProjenin olumlu tepkilerini almaya da başladıklarını kaydeden Filiz, şunları söyledi: "Kaymakam bey toplantı yaptı. Toplantıda, projenin ardından mahallede olayların azaldığını söyledi. Ben de bundan mutlu oluyorum. Çocuklarımız kötü alışkanlıklardan uzak duruyor. İnternete ayırdıkları zamanı burada spora ayırıyorlar. Bu da olayların azalmasına vesile oldu. Aileler, arkadaş oldu. Herhangi bir şeyde birbirlerine haber veriyorlar. Bu yönüyle de son derece huzurlu bir mahalle. Okuryazar oranı, eğitim seviyesi çok yüksek. Ben de ailelere bu konuda destek veriyorum. Çocuklarımız başka bir ilçeye gidip antrenman yapmasın, gelip kendi mahallesinde antrenman yapsın istiyorum. Çünkü başka yerde antrenman yaptıklarında birbirlerini bir daha görmüyorlar. Ama çocuklar buradan çıktıktan sonra sokakta, parkta, markette, okulda birbirlerini görüyorlar, sohbet ediyorlar. Bu da velilerden büyük destek gördü." KULÜPLERE ÖNERİYORHedefinin 5 yıl içerisinde en az 750 çocuğa ulaşmak olduğunu vurgulayan Filiz, "Burada yetiştirdiğim çocukları yarışmacı kulüplere öneriyorum. Oralara yönlendiriyorum. Bu çalışmaları görev sürem boyunca sürdüreceğim. Önemli olan çocuklara bir şey verebilmek. Muhtarın yaptığı birçok iş artık e-devlet üzerinden yapılıyor. Muhtarlar bu işlerin dışında sosyal projeler üretmeli. Antrenör olmamdan dolayı mahallem şanslı. Bu işe gönül verdim. 25 yıldır bu işi yapıyorum. Mahalle sakinleri çocuklarını bana emanet etti. Ben de bu güveni boşa çıkartmamak için var gücümle çalışıyorum" ifadesini kullandı.Mahalle sakinleri de Aziz Filiz'e proje nedeni ile teşekkür ederek, çocuklarının proje sayesinde sokaktan kurtulduğunu, mahallede birbirlerini tanıyarak hareket edip, selamlaşmanın yanı sıra velilerin de bir araya gelerek komşuluk kültürünü daha çok yaşattığını söyledi.

