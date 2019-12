DHA YURT BÜLTENİ-7

09.12.2019 11:51 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:51

Manzara seyreder gibi gibi hortumu izlediler

Adana'nın Karataş ilçesinde, denizde çıkan hortumu manzara seyreder gibi izleyen kişiler, sosyal medyada eğlence konusu oldu.

Karataş ilçesinde dün sabah saatlerinde denizde çıkan hortumun karaya ulaşmaması olası can ve mal kayıplarının önüne geçti. Bazı vatandaşlar paniğe kapılıp sahili boşaltırken bazı vatandaşlar da sahilde ve oturdukları kafede, denizdeki hortumu izledi. Yarım saat süren hortum daha sonra son buldu.

Bugün ise bir grubun manzara izler gibi hortumu izlediği görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler, sosyal medya kullanıcıları arasında eğlence konusu olurken, dikkat çeken bazı yorumlar şöyle:

- "Füze görmeye dışarı koşan Adanalı hortumdan mı korksun?"

- "Hayata karşı duruşum."

- "Merkez camide canlı bombayı döven, şüpheli paketin çevresini güvenlik şeridi diye tüple çevreleyen Adanam için bu resim sergisi gibi gelir."

- "Güneşe ateş eden adamları şu zavallı rüzgar mı korkutacak?"

Görüntü Dökümü-----------------------Hortumun görüntüsüHortumu izleyenlerHaber: Nuri PİR-Kamera: ADANA, =============================

Renkli Atatürk heykelini yapan sanatçı konuştu: Atatürk'ü bütün Anadolu'nun renkleri ile yaptım

İzmir'in Urla ilçesindeki Zeytinli Köşk'ün sahibi iş insanı Turgut Kahraman (63), evinin bahçesine 6 metre uzunluğunda alüminyumdan oluşan renkli bir Atatürk heykeli inşa etti. Ancak birçok rengin yer aldığı heykel tartışmaları da beraberinde getirdi. Kahraman, tartışma konusu heykel için, "Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını yapıyorum ve yaptığım heykellerde Anadolu'nun tüm renklerini kullanıyorum. İnsanlığımıza faydalı işler yapanların resimlerini ölene kadar yapacağım. Önemli olan doğru şeyi yaptığına inanmak. Ben doğru yaptığımı düşünüyorum. Atatürk'ü bütün Anadolu'nun renkleri ile yapmanın doğru bir çalışma olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

Urla'da iş insanı ve sanatçı Turgut Kahraman, kendi evi olan Zeytinli Köşk'ün bahçesinde 5 metre eninde, 6 metre uzunluğunda, üzerinde mavi, kırmızı, sarı, mor gibi birçok rengin bulunduğu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk heykelini inşa etti. Alüminyumdan yapılan heykel, tartışmaları da beraberinde getirdi. Sosyal medyada eleştirilen ve tepki gösterilen heykeli yapan Turgut Kahraman, bütün eserlerinde Anadolu'nun tüm renklerini kullandığını söyledi. Evinin bahçesinde yine farklı Atatürk heykelleri yer alan Kahraman, "Nasrettin Hoca'yı yapıyorum, Anadolu'nun bütün renklerini kullanıyorum. Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını yapıyorum, yine Anadolu'nun tüm renklerini kullanıyorum. Atatürk'ün tek heykeli bu değil. Birçok heykelini yapıyorum. Bunlarda da Anadolu'nun bütün renkleri var. Anadolu'nun bütün renkleri, bundan sonra yapacağım bütün Atatürk heykellerinde de olacak" diye konuştu. Yaptığı heykelin henüz bitmediğini ifade eden Turgut Kahraman, çalışmayı tamamladığında heykelin daha da renkli olacağını vurguladı.ELEŞTİRİLER HAKKINDA KONUŞTUTurgut Kahraman, "İlaveler henüz bitmedi. Hareketli bir heykel olacak. Hareketleri zeybek oyunu ile tamamlanacak. Ben, Anadolu'daki bütün renkleri bütün eserlerime koyacağım" diye konuştu. Heykelin renkleri için yapılan eleştiriler hakkında da konuşan Kahraman, şunları söyledi: "Kimin neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum. Bir eser yaparsın, herkes iyi şeyler söyler. Kötü şeyler söyler. Bu tür olaylar yaşanabilir. İyi konuşan için de, kötü konuşan için de bir şey diyemem. Bu tür eleştirileri bekliyorum. Bundan önce de yaşandı, bundan sonra da yaşanacak. Bir şeyler ürettiğimiz sürece bunu doğru anlayan ve doğru yorumlayan da olacak. Yanlış anlayan ve yanlış yorumlayan da olacak. Bu sadece bize özgü bir durum değil. Önemli olan doğru şeyi yaptığına inanmak. Ben doğru yaptığımı düşünüyorum. Atatürk'ü bütün Anadolu'nun renkleri ile yapmanın doğru bir çalışma olduğuna inanıyorum. Bu şekilde de devam edeceğim. Atatürk bir komutan, bir asker. Anadolu'yu kurtardı. Cumhuriyeti kurdu. Atatürk bizim gibi bir insan ve bizim gibi olan bu insan bütün kahramanlıkları yaptı. Bizim gibi de zeybek oynuyor." Geçen bahar aylarında heykele başladığını belirten Kahraman, "Tarihe damga vuran, ülkemizi kurtaran, insanlığımıza faydalı işler yapanların resimlerini ölene kadar yapacağım" dedi.BELEDİYE BAŞKANI DA AÇIKLAMA YAPTIUrla Belediye Başkanı Burak Oğuz ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, heykelin belediyeye ait olmadığını, özel bir işletmenin bahçesinde bulunduğu hatırlatarak, "Heykelin belediyemiz ile alakası yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜRenkli Atatürk heykelinden görüntüBahçedeki diğer Atatürk heykellerinden görüntüHeykeli yapan Turgut Kahraman ile röp.Genel ve detay görüntüHaber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, =============================Sosyal hizmet çalışanları farkındalık için klip çektiler Gaziantep'in İslahiye Sosyal Hizmetler Müdürlüğü çalışanları, engelliler için farkındalık oluşturmak amacıyla işaret dili ile klip hazırladı.

İslahiye Sosyal Hizmetler Müdürlüğü çalışanları katıldıkları işaret dili kursu sonradan farkındalık oluşturmak amacıyla işaret dili ile klip çekti. 'Engel olma, destek ol', 'Engelli insanlara saygı insanlığa saygıdır', 'Engelli insanların haklarını biliyoruz, onların yanındayız', 'Seni sadece bugün değil her gün anlıyorum', 'En büyük engel sevgisizliktir','Herkes bir engelli adayıdır', 'Bugün Sağlıklıyız, Peki Yarın', 'Hayatı Paylaşmak için engel yok', 'Aramızda engel yok' ifadelerinin yazılı olduğu klip müdürlüğün çeşitli odalarında çekildi. 1dakika 19 saniyelik klip sosyal medyada büyük ilgi gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------İslahiye Sosyal Hizmetler Müdürlüğüİşaret dili ile mesaj verilmesiGenel ve detay görüntülerHaber: Kadir ÇELİK-Kamera: GAZİANTEP-DHA)

=============================

Niğde'de patateslerin yüzde 70'i depolara kaldırıldı Türkiye'deki patates üretiminin yaklaşık yüzde 20'sine yakınının gerçekleştirildiği Niğde'de, ürünün yüzde 70'i, depolara kaldırıldı. Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, "Hasadın tamamlanmasıyla patateslerimiz depolara konuldu. Kış boyunca vatandaşlarımıza depodan ve tezgahtan satacağız" dedi.Kentte yaklaşık 250 bin dekar alanda üretilen ve önceki yıllara oranla ekim alanı ile rekoltede artış olan patatesler, üreticilerin beklediği fiyatları alamaması üzerine depolara kaldırıldı. Tarlada 60 kuruşa, depoda ise 80 kuruşa satılan patatesi üreten çiftçiler, satış fiyatlarının üretim maliyetinin üzerine çıkması halinde satışa hazır olduklarını söyledi. Kasım ayı sonu itibarıyla patates hasadının tamamlandığını anlatan Niğde Ziraat Odası Başkanı Kenar, "Patatesimiz bu yıl hak ettiği değeri bulmadı. Hasadın tamamlanmasıyla patateslerimiz depolara konuldu. Kış boyunca vatandaşlarımıza depodan satacağız, tezgahlara koyacağız. Çiftçimiz elindeki patateslerin yüzde 50'sini satması gerekirken, yüzde 70'ini depolara kaldırdı; çünkü tarlada satamadı. 90 kuruşa yetiştirilen olduğu patates, bu yıl 60 kuruşa, 70 kuruşa alıcı bulamıyor. Bu durum da çiftçimizi çok yıpratıyor. Borçlarını ödemelerinde sıkıntı çıkıyor" diye konuştu. 'STOK YAPMIYORUZ'Patatesi her yıl depolara koyduklarını ve kış boyunca sattıklarını anlatan Başkan Kenar, "Depolara geçmiş yıllarda da aynı şekilde konuluyordu. Biz patatesi depolarımıza koymazsak yeni ürünler çıkmaz. Biz yaklaşık 7 ay depolardan patates satmak zorundayız. Bizim patatesi depolara koyma amacımız, stok yapmak değil; kış boyunca bu patatesi halka sunmak, tezgahlara taşımaktır. Sanki fiyat artışı bekliyormuşuz gibi değil, hak ettiği değeri bulmasını istiyoruz. Patates hak ettiği değeri bulamadı. Bizim masraflarımızı karşılayacak şekilde satsak yine buna razı olacağız. Çünkü 90 kuruşa ürettiğimiz patatesin kilosunu bu yıl 70 -80 kuruşa dahi kuruşa satamıyoruz" dedi. 'TEŞVİK BEKLİYORUZ'Başkan Kenar, patatesin para etmesi için ihraç edilmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu: "Geçtiğimiz yıllarda Gürcistan, Irak ve Suriye başta olmak üzere birçok ülkeye buradan patates gidiyordu. Bu yıl bu ülkelere biraz daha az gidiyor. Geçtiğimiz ay Irak'a gitmeye başladı. Bu da hak ettiği değeri görmedi. Devletimizden ivedilikle beklediğimiz, patates ihracatına bir nebze olsun teşvik verilmesidir. Yemekhanelerde patatesin daha çok tüketilmesi için genelge şeklinde öneri sunulursa güzel olur diye düşünüyoruz. Patatesin insan sağlığına faydaları konusunda kamu spotu yayınları yapılırsa tüketimi de biraz daha fazlalaşır. Patates, buğday gibi milli ürün olarak değerlendirilip, planlamasının yapılması gerekmektedir. Çiftçinin borç ertelemesinin bir an önce çıkmasını istiyoruz. Bölgemizde dondan, selden dolayı çok hasarlar oluştu. Devletimizden çiftçi borçlarının ertelemesini istiyoruz."'SATAMIYORUZ, BORÇLARI ÖDEYEMİYORUZ'Bu yıl 400 ton patates üretimi gerçekleştirdiğini anlatan çiftçi Muhammer Aydoğan ise, "Fiyatlar düşük olduğu için ürünlerden biraz sattık. Borçlarımız vardı. Biraz da depoya koyduk. Fiyatlar, tarlada 60 kuruşa, depoda ise şu an 80 kuruşa gidiyor. 40 kuruş depolama maliyeti var. Tohumu, gübresi, suyu ve ilacı var. 1,25 kuruş veren olsa hepsini vereceğiz. Satamıyoruz, borçları ödeyemiyoruz. Alan olursa hemen satabiliriz. Yeter ki bizim maliyetimizi kurtarsın ama maliyetler düşük olduğu için alan da olmuyor. Pazarlarda da gitmiyor" diye konuştu. Patates üreticisi Bayram Elmas da ürünlerin tanzim satışlarla desteklenmesini istediğini belirtti.

Görüntü Dökümü--------------Depodan görüntü-Depoda bulunan patateslerden görüntü-Çuvallarda bulunan patateslerden görüntü-detay görüntüler-Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar'dan görüntü-Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar ile röp.-Çiftçi Muhammer Aydoğan ile röp.-Çiftçi Bayram Elmaz ile töp.

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

================================

Van'da kar; 33 yerleşim yeri ulaşıma kapandı (2) KAR YAĞIŞI VE SİSVan ve çevresinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışının şiddeti arttı. Kar yağışıyla sis de etkili olurken, ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan 33 yerleşim yerinin yolunu açmak için karla mücadele çalışması başlattı. Karayolları ekipleri de sürücülerin zorluk yaşamaması için Van-Hakkari yolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde kar temizleme çalışması yapıyor.

Görüntü Dökümü--------------Kar yağışı-Yağış altında yürüyen vatandaşlar-Araçlarının üzerindeki karları temizleyen vatandaşlar-Kar yağışından genel e detaylar

HABER: Behçet DALMAZ/VAN,

================================

Jandarma hırsızlık şebekesini çökertti Karaman'da 7 köyde 21 hırsızlık olayına karışan şebeke, jandarmanın operasyonuyla suç üstü yakalandı. Gözaltına alınan 1'i kadın 4 kişi, adliyeye sevk edildi.Karaman'da son 1 hafta içinde bağ evlerinden ve sulama kuyularından hırsızlık olaylarının artmasının ardından jandarma özel çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından hırsızlık şebekesinin izini bulan istihbarat timleri, şebekeyi takibe aldı. Takipteki hırsızlık şebekesi Kılbasan Köyü yakınlarında bir bahçe evinden hırsızlık yaparken suç üstü yakalandı.Suç üstü yakalanan H.Y. (30), S.K. (36), R.K. (28) ve A.B. (27), jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki sorgularında Kılbasan, Hamidiye, Osmaniye, Göztepe, Yeşildere ve Kızık Köyündeki birçok sulama kuyusundan ve bağ evlerinden tarım aletleri çaldıklarını itiraf etti. Sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü-------------Şüphelilerin adliyeye getirilişiAdliyeden detaylar

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN-DHA

Kaynak: DHA