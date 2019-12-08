DHA YURT BÜLTENİ-7

08.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:00

Uludağ'da kayıp dağcılardan Efe Sarp'ın kırmızı montu bulundu (2)

İŞTE EFE SARP'IN BULUNAN KIRMIZI MONTU

1 Aralık Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, 7'nci gününde de sürerken, ekipler bugün sabah saatlerinde Uludağ'ın kuzeybatısındaki dere yatağında kırmızı mont buldu. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu bölgede, dere yatağında bulunan montun içinden de yeşil bere çıktı. Montun ve yeşil berenin Efe Sarp'a ait olduğu belirlenirken, arama ve kurtarma çalışmaları da aynı bölgede yoğunlaştırıldı.

LAR GEÇİLDİ

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Polis memuru, temizlediği silahının ateş almasıyla yaşamını yitirdi

Adana'da, evde temizlediği tabancasının ateş alması sonucu göğsünden yaralanan polis memuru Alper Doğan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Olay, dün gece Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Alper Doğan, evde tabancasını temizlemeye başladı. Bu sırada tabanca, iddiaya göre kazara ateş aldı, Doğan göğsünden yaralandı. Ailesinin çağırdığı sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından polis memuru Alper Doğan, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Doğan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Alper Doğan'ın cenazesi, saat 11.00'de yakınları ve meslektaşları tarafından teslim alındı. Doğan'ın acılı ailesini, polis müdürleri teselli etti. Doğan, Sarıçam ilçesindeki Çaylı Mahallesi'nde toprağa verildi.Doğan'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü------------------------Yakınlarının adli tıp önüne gelmesiCenazenin alınmasıAdli tıp tabela Genel ve detaylarHaber: Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA, ==========================

Sobadan kurduğu tesisatla tüm evini ısıtıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde emekli sınıf öğretmeni Mehmet Atlı (62), sobada ısınan sıcak suyu, döşediği tesisatla dolaştırarak, 12 yıldır 90 metrekarelik evini ısıtıyor. Mucit öğretmen Atlı, daha önce de hayvan gübresinden elde ettiği biyogazla mutfaktaki ocakta yemek pişirmişti.2004 yılında 28 yılı tamamlayıp emekli olduğunu aktaran sınıf öğretmeni Mehmet Atlı, sobayla sadece bir odasını ısıtabildiği evinin tamamını nasıl ısıtabileceğini düşündüğünü ve sonunda çözüme ulaştığını belirtti. "İlk etapta bir kovalı soba aldım, kovanın yerine 20 litrelik su deposu monte ederek işe başladım" diyen emekli öğretmen Atlı, şöyle devam etti: "12 yıl önce, evin içerisine tesisatı döşedim. Evim 3 oda, 1 salon, tümüne petekleri de yerleştirdim. Sistemi kurdum, boruları döşedim. Bir kalorifer pompası ve termostat anahtar yerleştirdim. Sobayı yaktm, ısınan su sistemde dolaşınca bütün ev ısındı. 2 yıl sonra sobayı değiştirip, sistemi maşinga denilen sobaya bağladım. Maşinga sobayı odun ve kömürle çalışan kombi konumuna getirdim. Evimin her yeri 21-22, hatta 25 dereceye kadar ısınıyor. Maliyeti 2 bin lirayı aşmayan bu sistemi sadece kapalı devre ısıtma olarak kullanıyorum. Sıcak su için güneş enerjimiz ve termosifon var."Emekli öğretmen Atlı, daha önce de hayvan gübresinden elde ettiği biyogazla ocakta yemek pişirmişti.

Görüntü dökümü;-Sobadan ve sistemden detaylar-AçıklamalarHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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HDP önündeki eylemde 97'nci gün

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemini 97'nci günde de sürdürüyor. 5 yıl önce lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Hayal için Ağrı'nın Hamur ilçesinden gelen Süheyla Demir, evladını almadan HDP önünden ayrılmayacağını söyledi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. HDP binası önünde oturan 58 aile, soğuk ve yağışlı havadan etkilenmemeleri için hayırseverler tarafından tahsis edilen çadırdaki bekleyişlerini 97'nci günde de sürdürüyor.

'EVLADIMI ALMADAN KALKMAYACAĞIM'

2014'te lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Hayal için Ağrı'nın Hamur ilçesinden gelerek 3 Ekim'den bu yana oturma eylemi yapan Süheyla Demir, çözüm bulunması için yetkililere çağrıda bulundu. Demir, kızına kavuşmadan oturma eyleminden vazgeçmeyeceğini belirterek, "Ağrı'dan gelip kızım için eyleme katıldım. 97 gündür burada oturuyoruz, oturmaya da devam edeceğiz. Biz evlatlarımızı almadan buradan kalkmamaya kararlıyız. Bize bir şey söyleyen olmadı, bir yerden, bir haber de gelmedi. Artık istiyoruz ki; bir çözüm bulsunlar. Günlerdir bekliyoruz, havalar soğudu. Küçük çocuğum var yanımda, o yüzden biraz zorlanıyorum. Yetkililerden bize bir çözüm bulmalarını istiyoruz. 97 gündür bir umutla bekliyoruz, inşallah umudumuz boşa çıkmaz" dedi.

Görüntü Dökümü-------HDP il binasıAilelerin bekleyişiSüheyla Demir'in röportajıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Palandöken cıvıl cıvıl

Kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son teknoloji tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden Palandöken cıvıl cıvıl.Kent merkezine 5, havalimanına 15 dakika uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı tatilciler, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikte karlı doruklarda kayak yapma olanağı buluyor. Cuma günü muhteşem bir açılışla sezona 'marhaba' diyen Palandöken'e ilgi beklenin çok üzerinde oldu. Dünyanın en uzun ve en dik pistleri arasında yer alan Palandöken Kayak Merkezi'ndeki 8'i kolay, 9'u orta düzey, 3'ü ileri düzey ve 4'ü de doğal olmak üzere 24 pist, kayak ve snowboard meraklılarını ağırlıyor. Kayak bilmeyenler için özel kızak pisti bulunuyor. Toplam pist uzunluğu 100 kilometreyi bulan Palandöken'de aynı anda 20 bin kişi kayak yapabiliyor.Açılış nedeniyle Erzurum Büyükşehir Belediyesi Palandöken'de açık hava konserleri düzenliyor. Otobüslerle ücretsiz olarak dağa götürülen vatandaşlar konserlerde soğuk havaya aldırış etmeden gönüllerince eğleniyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye düştüğü gecede ısıtıcılarla döşenen sahneye çıkan Rıdvan Adede haraketli parçalarla izleyicileri coşturdu ancak soğuktan hem kendi hemde kendisine eşlik orkestrası etkilendi. Saz ekibi sık sık ellerini ovuştururken kendisi de mikrofonu tutuğu eline eldiven taktı. Adede, kendisini dinlemeye gelenlere, "Keman patladı, bundan sonraki şarılarımızı kemansız söyleyeceğiz" dedi. Gece ilerleyen saatlere kadar eğlencenin devam ettiği Palandöken gündüz yerine kayak severlere bırakıyor. Kilometrelerce uzunluktaki pistlerde gönüllerince kayak ve snowboard yapanlar Palandöken'de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Palan Oteli Genel Müdürü Ali Güney, Palandöken'e Dünyanın dört bir tarafından turist geldiğini söyledi. Yeni yıla sayılı günler kala doluluk oranlarının her geçen gün arttığını ifade eden Güney, "Palandöken, Konaklı ve Kandilli kayak merkezlerinin bulunduğu Erzurum, buz pateni salonları, Türkiye'deki tek kayakla atlama kuleleri, kaplıcaları ve tarihi özelliğiyle kış turizmine hizmet ediyor. Erzurum'da, kayak sezonu Aralık ayı ile başlıyor ve Nisan ayının sonuna kadar sürüyor. Yaklaşık 120 gün olan kayak gününün 100 günü yakıcı güneş altında yapılıyor. Palandöken, kaymaya olanak sağlayan 'toz kar' özelliğini, ikliminden dolayı, bütün kayak sezonu boyunca koruyor. Şu an pistlerde 1 metre kar var. İklim koşulları kış turizmi yapılması açısından son derece elverişli. Erzurum Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en önemli turizm merkezlerinden birisidir" diye konuştu.Palahdöken'e Ordu'dan geldiklerini söyleyen Tülay Şenşyurt ise, "İlk kez geldiğimiz Palandöken'i çok beğendik. Tatilimiz çok güzel ve keyifli geçiyor. Kayak bilmediğimiz için kızakla kaydık. Palandöken'e önümüzdeki günler yeniden gelmeye karar verdik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Palandöken'de gece eğlencesi-Sanatçı Rıdvan Adede'nin konseri-Kar üstünde halay çekenler-Sahnedeki saz sanatçılarının elektrikli ısıtıcılarla ısınması -Rıdvan Adede'nin keman soğuktan patladığını açıklaması-Halay çekenlerden genel ve detay-Palandöken'de gündüz kayak ve kızak yapanlar-Ali Güney ile röp-Kızak yapanlar-Kızak yapan Tülay Şenyurt ile röp-İranlıların Palandöken'i gezmesi-Gondola binmeleri-Kayak ve kızak yapanlardan detaylar

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

Kaynak: DHA