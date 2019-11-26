DHA YURT BÜLTENİ - 7

26.11.2019 11:35 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:35

Van'da PKK operasyonu: 20 gözaltı

Van'da, polis ekiplerince terör ögütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğü'nce PKK/KCK terör örgütü üyeleri ile yardım edenlerin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda PKK/KCK'nın 'gençlik yapılanması' içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Görüntü Dökümü------------(POLİS KAMERASI)-Polisin yaptığı operasyon-Operasyon anından detaylar-Gözaltına alınanlar-Gözaltına alınanların eminiyete getirilişi

HABER: Orhan AŞAN/VAN,

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Şiddetli rüzgar ve sağanak Kemer'de yaşamı olumsuz etkiledi

Antalya'nın Kemer ilçesinde gece başlayan şiddetli rüzgar ve aralıksız yağan sağanak nedeniyle evleri su bastı. Bazı araçların yolda kaldığı ilçede, D-400 karayoluna kayalar düştü. Evine gitmek isteyen Mahtuz Karasu'nun kullandığı otomobil dere yatağından geçtiği sırada suya kapılıp gözden kayboldu. Karasu kendi imkanıyla araçtan kurtulurken, otomobili ise sabah saatlerinde hurdaya dönmüş halde bulundu.Kemer'de dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız olarak saat 09.30'a kadar devam eden sağanak ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanaktan dolayı Beldibi Mahallesi'nde bir otelin zemin katını su basarken, Arslanbucak Mahallesi'nde 4, Kuzdere Mahallesi'nde ise 7 evde su baskınları yaşandı. Ayrıca Kuzdere Hacı Mehmet Saygın İlkokulu özel eğitim sınıfını ve Kuzdere Mahallesi'nde bulunan 4-6 yaş Kuran kursu binasında da su baskını meydana geldi. Baskınlarda ev ve binalardaki eşyalar zarar gördü. Kemer Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de su baskını yaşanan evlerde tahliye işleri yaptı. Yağış sonrası oluşan su birikintileri nedeniyle birçok araç da yolda kaldı. Gece boyunca tüm çalışmaları güvenlik kuvvetleriyle birlikte yapan Kuzdere Mahalle Muhtarı Serkan Günay, evlerde yaşanan maddi hasarlarla ilgili olarak Kemer Kaymakamlığı tarafından tespit raporları tutulacağını söyledi.Sağanak nedeniyle D400 karayoluna kayalar düştü. Gece ulaşımda sıkıntılar yaşanırken, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yollarda güvenlik tedbirleri aldı. Kemer Belediyesi'ne ait iş makineleri yollara yuvarlanan kayaları kaldırdı.OTOMOBİL DERE YATAĞINDA KAYBOLDUDiğer yandan gece 02.00 sıralarında Mahtuz Karasu'nun Kuzdere Mahallesi Dere Caddesi üzerindeki evine gittiği 07 K 8128 plakalı aracı, Keçili Deresi'nden karşı taraftaki evine geçmeye çalıştığı sırada yağmur nedeniyle su seviyesi yükselen dere yatağında sürüklenmeye başladı. Mahtuz Karasu'nun hızlı davranıp çıktığı otomobili dere yatağında sürüklendi. Otomobil bir süre sonra gözden kayboldu. Sabah saat 06.00 sıralarında jandarma ve zabıta ekiplerinin arama çalışması yaptığı otomobil, kaybolduğu noktanın 100 metre ilerisinde dere yatağı içerisinde bulundu. Kullanılamaz haldeki otomobil, çekici yardımıyla dere yatağından çıkarıldı.

Görüntü Dökümü------------Vatandaş cep telefonu görüntüsüYoldan kalmış araçtan detayİş makinesi çalışırken detay görüntüKemer'deki su dolu caddenin görüntüsüSu birikintisinden geçen bir vatandaş görüntüsüAraç içinden sağanak yağmur detayıKeçili Deresi detayDerede sürüklenen otomobilden detayDereden ve araçtan detaySağanakta ilerlenirken detayAğva Deresi kenarında detayDereden detay

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

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Seyir halinde araç yandı

Antalya'da seyir halindeki hafif ticari araç, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.Antalya'dan Alanya yönüne seyreden Bora Arat yönetimindeki 06 DP 1699 plakalı hafif ticari araç, Cırnık Köprüsü'ne geldiğinde saat 09.30 sıralarında motor bölümünden alevler yükseldi. Aracı durdurarak inen Arat, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahale ederek söndürdüğü araç kullanılmaz hale geldi.Polisin incelemesinden sonra araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Görüntü Dökümü------------Yanan araçtan cep telefonu görüntüsü

HABER: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Antalya'dan, Maldivler ve Seyşeller'e yenilebilir çiçek

Antalya'da bir tarım firması, Serik ilçesinde 300'ü kapalı, 600'ü açık olmak üzere toplam 900 dönüm alanda yenilebilir çiçeklerden mikro filizlere, yaşayan marullardan mini sebze ürünlerine özel tarım ürünleri üretimi yapıyor. Firma sahibi Mesut Türk, çeşit sayısının 30'a yaklaştığı yenilebilir çiçekleri uçak kargosuyla Maldivler ve Seyşeller'deki bazı otellere gönderdiklerini de belirtti. Antalya'da Emtar Tarım Ürünleri firması, Serik ilçesinde 300'ü kapalı, 600'ü açık olmak üzere toplam 900 dönüm alanda yenilebilir çiçeklerden mikro filizlere, yaşayan marullardan mini sebze ürünlerine özel tarım ürünleri üretimi yapıyor. Beş yıldızlı oteller, lüks restoranlar ve özel sofralar için üretilen ürünler arasında taze baharatlar, hazır salatalar, mini sebzeler, yenilebilir çiçekler, Akdeniz marulları, yapraklanmış yeşillikler, Ege otları, mikro filizler, saksı baharatlar ve sebze çeşitleri bulunuyor.30'A YAKIN ÇEŞİTFirma sahibi Mesut Türk, Greenada markasıyla online satışın yanı sıra, otel-restoran ve market zincirlerine hizmet verdiklerini söyledi. Yenilebilir çiçek türleri üretiminde çeşit sayısının 30'a yaklaştığını belirten Türk, "Yenilebilir çiçekler Türkiye'de önemli bir sektör oluşturdu. Kırmızı ve beyaz renklerde 5-6 tür erik çiçeği, salatalık çiçeği, kabak çiçeği, hodan çiçeği, mini karanfiller, soğan çiçeği, menekşe çeşitleri, ekinezya, latin çiçeği, fasülye çiçeği, sütleğen, papatya çeşitleri, gül çeşitlerini yenilebilir çiçek olarak üretiyoruz" dedi.MALDİVLER VE SEYŞELLER'E GÖNDERİYORYenilebilir çiçekler arasında en çok talep görenlerin menekşeler, karanfiller, salatalık, erik, ekinezya ve hodan çiçekleri olduğunu belirten Mesut Türk, yenilebilir çiçeklerin 12 adetlik özel paketlerde 10 TL'den satışa sunulduğunu söyledi. Türk, çok hassas ürünler olduğundan ihracatının yoğun olmadığını, ancak uçak kargoyla Seyşeller ve Maldivler'de bulunan bazı otellere özel gönderim yaptıklarını kaydetti.KİLOLARCA ÜRÜNÜN BESİN DEĞERİ MİKRO FİLİZLERDEFirmanın özel üretimleri arasındaki mikro filizlerin besin değerinin çok yüksek olduğunu, görsel güzelliği nedeniyle şeflerin tabak dekoru kullanımının yaygın olduğunu da belirten Türk, "Firma olarak normal tarım konseptinin biraz daha dışına çıktık. Yenilebilir çiçekler, mikro filizler, yaşayan marullar, mini sebzeler gibi farklı üretimler yapıyoruz. Mikro filizlerin özelliği, bitkinin mikro hali en fazla vitamin mineral değerinin en yüksek hali. Olgunlaşmış büyük hallerindeki kilolarca üründen daha çok mineral ve vitamine sahipler. Aynı zamanda tabaklara görsel bir şov ve lezzet katılıyor. Fiyatları ise 5-10 TL arasında değişiyor" diye konuştu.'BABY' SEBZELERFirmanın özel ürünleri arasındaki mini sebzeler ise 'bebek' ürünler olarak da adlandırılıyor. Mesut Türk, üretimi yapılan mini sebzeler arasında domates, kabak, patlıcan, havuç ve marul çeşitleri, patates, rezene ve pancar gibi ürünler bulunduğunu söyledi. Mini sebzeler, 'baby' olarak satışa sunuluyor. Üretimlerinde zirai ilaç kullanımı olmadığı için besin değerinin yanısıra sağlık açısından da doğal ve güvenli olduğunu anlatan Türk, fiyatların ise 250 gramlık paketlerde 3.5 TL'den 15'TL'ye kadar değiştiğini kaydetti.

Görüntü Dökümü-------------Ürünlerden detay görüntüler-Firma sahibi ile röp-Detaylar

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Tekirdağ'da kazada anne öldü, oğlu ağır yaralı (Tekrar) Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobildeki Nefize Çekiç (68) hayatını kaybederken, oğlu Ersin Çekiç (48) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.Kaza, Hacıevhat Mahallesi Erenler semti mevkiinde Hayrabolu yolu üzerinde meydana geldi. Malkara'dan Hayrabolu yönüne giden Ersin Çekiç yönetimindeki 59 SL 840 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Demir (57) yönetimindeki ön plakası 59 LJ 153 çekici plakası 59 LJ 957 plakalı kömür yüklü TIR ile çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Ersin Çekiç ile annesi anne Nefize Çekiç ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kaza kırım ekibi sevk edildi. Kaza kırım aracıyla hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Anne Nefize Çekiç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Ersin Çekiç ise Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.'ANİDEN ÖNÜME KIRDI'TIR sürücüsü Mehmet Demir, otomobilin aniden önüne kırdığını belirterek, "Ben yolumda geliyordum. Hayrabolu'dan Malkara yönüne gidiyordum. Karşı yönden gelen otomobil aniden önüme kırdı ve benim şoför kısmına yandan vurdu. Ben kaçabildiğim kadar kaçtım ama maalesef kaza oldu" dedi.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

HABER: Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), -

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Kaynak: DHA