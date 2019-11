DHA YURT BÜLTENİ-7

23.11.2019 12:57 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:57

Tel Abyad'da bomba yüklü araç patlatıldı: 3 ölü, en az 20 yaralı- Yeniden

ŞANLIURFA, - ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk bilgilere göre 3 kişi öldü, 20'den fazla kişi de yaralandı.

Akçakale'ye sınır komşusu olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Tel Abyad ilçesinde sanayi bölgesinde sabah saatlerinde bomba yüklü araç infilak ettirildi. PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda, patlama sesi Akçakale'den de duyuldu. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20'den fazla kişi de yaralandı.

Türkiye'den sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Akçakele Devlet Hastanesi'ne getirdi. Acil serviste tedaviye alınan bazı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Saldırının ardından sınır her iki tarafında güvenlik önemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

MSB: PKK/YPG'NİN DEAŞ'TAN FARKI YOK

Saldırıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "DEAŞ'tan farkı olmayan PKK/YPG terör örgütü, masum sivillere saldırmayı sürdürüyor. Bebek katili teröristler bugün de Tel Abyad'ın sanayi bölgesinde işinin başında bulunan sivil halka bombalı araçla saldırdı. İlk bilgilere göre 3 kişi katledildi, 20'den fazla kişi de yaralandı" denildi.

ŞANLIURFA/ AKÇAKALE - HADİ KURT

Akşener: Bu ülkeyi bayram sofrasına oturtmak hayalimiz var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, halen vazgeçmediği bir hayali olduğunu belirterek, "Bu ülkeyi bayram sofrasına oturtmak hayalimiz var. Allah nasip ederse, ülkeyi demokrasi, adalete, ekonomik zenginliğe, kuvvetler ayrılığına kavuşturacağımıza inanıyorum. Bayram sofrasına bu ülkeyi oturtacağımıza inanıyorum. Bayram sofrasında sofraya aynı kol mesafesinde eşit yemeğe ulaşır. Bir dakika bile vazgeçmediğim hayalimiz budur" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 1. Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı. İYİ Parti'li belediye başkanları ile belediye meclis üyelerinin katıldığı çalıştayın açılış konuşmasını yapan Meral Akşener, kısa zamana çok şey sığdırdıklarını anlatarak, "Partiyi birlikte kurmasaydık, 24 Haziran seçimleri nasıl olurdu? Erdoğan nasıl bir farkla kazanırdı? 31 Mart'ta İYİ Parti'nin işbirlik teklifi olmasaydı, bazı büyükşehirleri kazanmak mümkün olmayabilirdi. Siz her biriniz uzun ve meşakkatli bir yolculukla geldiniz, yorulmadınız, yıkılmadınız. O yolculuğu sürdürdünüz. Türkiye'de bir şey değişecek, her şey değişecek demiştik. Gerçekten değişti. Türkiye'ye iyi gelecek demiştik, gerçekten iyi geldiniz. Mızmızlık yapmayı, ağlanmayı sevmeyen bir insanım. Dayak yerim posta yemem ağabeyi geleneğinden geldiğim için" dedi.

POLİSLER GELECEK DİYE EV TEMİZLEMEKTEN YORULDUM

Küçücük bir şeyden, bugün ayağına taş değenlerin şikayet edebildiği bir harekete dönüştüklerini belirten Akşener, "Biz neler yaşadık? Haftada bir benim tutuklanmam söz konusu oldu. Ev temizlemekten yoruldum, polisler gelirse ayıp olmasın diye. Bunları aşa aşa geldik" diye konuştu.

5 MİLYONUN VEBALİ ÜSTÜMÜZDE

İYİ Parti olarak 24 Haziran seçimlerinin tadını çıkaramadıklarını dile getiren Meral Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

"Halbuki 25 Ekim'de kurulduk. 1 Nisan'da kongremizi yaptık. Jet hızıyla seçime gidildi. Şartları biliyorduk, inanılmaz baskılar, tehditler yapıldı. Biz önce Allah'a sonra milletimize güvendik. Öyle bir hikaye yoktur. 25 Ekim ile 24 Haziran arasında cep delik, cepken delik, korkudan bağış yapan yokken biz başardık. 5 milyon seçmenin hangi şartlarda oy verdiğini sonradan anladık. Markette bir kadın beni sarsarak 'şımarmayın' dedi. 5 milyon insanın vebali olduğu bir siyasi hareketiz."

'ANKET ŞİRKETLERİ PARLAMENTER SİSTEMİ SORMAYA BAŞLADI'

31 Mart seçimlerine gidilirken ittifak teklifini kendilerinin yaptığını anlatan Akşener, teklifi götüren taraf oldukları için pazarlık payı düştüğünü söyledi. Akşener, "Türkiye mi, partimiz mi sorusu ile karşı karşıya idik. Bizim iddiamız Türkiye'ye nefes aldırmaktı. Tek adam rejiminin ülkenin hayrına olmadığını anlatmak istedik. İYİ Parti algı operasyonlarında çatlak yaratan tek siyasi harekettir. İki aydır anket şirketleri, parlamenter sistemi vatandaşa soruyorlar. Biz ısrarla devam ederek, geri adım atmadan, akla uygun bir dille sorduğumuz için, sorulmaya başlandı. Parlamenter sistem olması gereken diyenlerin ilk aydaki oranı yüzde 52, ikinci ayda yüzde 63. Türkiye'de algıları perişan ediyorsunuz" diye konuştu.

'BALIKESİR'E ÇOK ÜZÜLDÜM, MUŞ'A ÇOK SEVİNDİM'

Meral Akşener, "Balıkesir'in kaybında oturup, ağladım. Mersin'deki malum hadisede kendime gelemedim. Ama en mutlu olduğum şey, Türkiye'nin her bölgesinden ilçe belediyesi bile olsa çıkarmamız olması. En çok Muş'a sevindim" dedi.

HALEN VAZGEÇEMEDİĞİM HAYALİM VAR

İYİ Parti'nin 82 milyonun bir üçüncü seçeneği, gözünü çevirebileceği bir siyasi hareket olduğunu vurgulayan Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Halen vazgeçmediğim bir hayalimiz var, bu ülkeyi bayram sofrasına oturtmak. Allah nasip ederse, ülkeyi demokrasi, adalete, ekonomik zenginliğe, kuvvetler ayrılığına kavuşturacağımıza inanıyorum. Bayram sofrasına bu ülkeyi oturtacağımıza inanıyorum. Bayram sofrasında sofraya aynı kol mesafesinde eşit yemeğe ulaşır. Bir dakika bile vazgeçmediğim hayalimiz budur. O sofrada maraza yoktur, kıyafetinizden, oturuşunuzdan, bulunduğunuz şehirden dolayı kaş göz oynamaz. Türkiye'nin ihtiyacı da budur. Bunu da yapabilecek tek siyasi hareket İYİ Parti hareketidir."

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE UYARI: GÖZ YUMMAYACAKSINIZ

Belediye meclis üyelerine uyarıda bulunan Meral Akşener, "Sizden istediğim tek şey var. Hiçbir belediye başkanının zenginleşmesine göz yummayacaksınız. Yakınlarının zenginleşmesine göz yummayacaksınız. Vatandaşa verilen sözlerin takipçisi olacaksınız. Hakkaniyet, adalet liyakat ve ortak akıl gibi konularda rüşvet, akraba kayırma gibi konularda toz zerresi kadar taviz vermeyeceksiniz. Çünkü bugünkü iktidarın bu kadar seneler boyu iş başı kalmasının sebebi, yiğidi öldür hakkını yeme, yerel yönetimlerde başlangıçta ortaya koyduğu bu saydığım performanstır" diye konuştu.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA,

Diyarbakır'da terör operasyonunda 702 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 702 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları tespit etmek, teröristlerle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen operasyon tamamlandı. Kıran-5 adı verilen operasyon kapsamında düzenlenen özel birlik operasyonu, 21 Kasım 2019 Perşembe günü Lice ve Hani ilçeleri kırsalında gerçekleştirildi.

Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada çalılar arasına gizlenmiş çuvallarda ve toprağa gömülü bidonlar içerisinde, satışa hazır vaziyette 702 kilo esrar ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Başkonuş Ormanı'nda renk cümbüşü Kahramanmaraş'taki Başkonuş Ormanı'nda sonbaharın gelişiyle birlikte ağaçlar farklı renklere büründü. Renk cümbüşünün yaşandığı orman, yağlı boya tablosunu andırıyor.

Merkez Onikişubat ilçesinin Yaylaüstü, Yenicekale, Topçalı, Saygılı ve Rahmacılar mahalleleri sınırlarında yer alan Başkonuş Ormanı'nda sonbaharla birlikte ağaçların yaprakları renk değiştirmeye başladı. Karaçam, köknar, sedir, meşe, kayın ve gürgen ağaçları, yeşilin yanı sıra, sarı ve kırmızının tonlarını almaya başladı. Endemik türlerin de olduğu yaklaşık 500 çeşit bitki türünü de bünyesinde barındıran 16 hektarlık Başkonuş Ormanı, havadan çekilen görüntüleriyle yağlı boya tablosunu anımsatıyor.

Muz üretimi arttı, düğünler artık 1 hafta sürüyor Mersin'de ilk etapta 5 dönüm ile başlanan muz ekiminde 8 bin dönüme ulaşıldı. Kilosu 4 lira 50 kuruştan alınan muzlardan üreten çiftçi İsmail Gürses, "Muzdan kazancımız arttı, artık çocuklarını evlendirmek isteyenler bir hafta süren düğünler yapıyor" dedi.

Silifke'de, işçiliği ve gübre masrafı az olan muz üretimi her geçen yıl artarken, hasat edilen ürünler ise paketleme tesislerinde işlendikten sonra Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. İlçenin ilk muz üreticilerinden İsmail Gürses, 5 yıl önce başladıkları muz macerasından güzel sonuç alındığını ve çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü söyledi. Seraların yanında yapılan işleme ve sarartma tesisleri ile Türkiye'nin her tarafına çok kaliteli muz yetiştirip gönderdiklerini belirten Gürses, "5 yıl önce 'Silifke'de muz olmaz' diyenler şimdi pişman. Şu anda biz 8 bin dönüm arazide muz üretiyoruz. Anamur'dan, Bozyazı'dan, Alanya'dan daha kaliteli, daha lezzetli, daha iri ve daha dayanıklı muz üretiyoruz. Biz Silifke'nin bakir toprağında kaliteli muzu ürettiğimizden dolayı şu anda her taraftan üretim yapmak için gelenler var. Çünkü kalite, tonaj, dayanıklılık ve lezzet yüksek. Bunlardan dolayı Türkiye'de şu anda Silifke muzu bir numara" dedi.

'KAZANÇLAR ARTTI, DÜĞÜNLER 1 HAFTA SÜRÜYOR'

Muz üretiminin 12 aya yayılması nedeniyle çilek ve domates üretiminin önüne geçtiğini ifade eden Gürses, "Şimdi her çiftçi devletin desteği ile muz seraları yapıyor. Artık domates azaldı. Çilek ve muz öne geçti. Çiftçilerimiz kazanç sağlıyor, toprakları bereketleniyor. Eskiden çocuğunu evlendirmek isteyenler düğünü 1 gün yapardı. Şimdi düğünler bir hafta sürer oldu. Şenlikli düğünler yapıyoruz. Şu anda hasattayız, 4 ile 4 lira 50 kuruş civarında, seranın önünden alınıyor. Bu çok ciddi bir para. Muz, limondan daha çok gelir getiriyor, çiftçimize daha çok kazanç sağlıyor. Tüm çiftçilerimiz elinden gelenin tamamını biriktirip, muz seraları yapıyor ve kazancına kazanç katıyor" diye konuştu.

'VERİM OLDUKÇA GÜZEL'

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun da, ilçede son yıllarda çiftçilerin muz üretimine yöneldiğini kaydetti. Muz serası kurabilmek için çiftçilere Ziraat Bankasından düşük faizli 5 yıl ödemeli destek verildiğini vurgulayan Doygun, ilçenin toprak yapısı ve ikliminin muz üretimine de elverişli olduğunu söyledi.

Üretici Muhammet Çetinkaya da, "Silifke'de 170 dönümlük arazimde 12 ay muz üretebiliyoruz. Güzel bir satışımız var. Güzel bir potansiyel yakaladık. Verimler çok iyi, kalite çok iyi. Herkesin muz yetiştirmesini tavsiye ediyorum" ifadesini kullandı.

Haber-Kamera: Mehmet OKUR/SİLİFKE(Mersin),

