DHA YURT BÜLTENİ - 7

Üniversiteli Güleda, öldürüldü (2)

CİNAYET ŞÜPHELİSİ ESKİ ERKEK ARKADAŞI

Isparta'da Güleda Cankel'i öldüren şüphelinin, eski erkek arkadaşı Zafer P. (19) olduğu belirlendi. Muğla'dan gelen Zafer P.'nin Güleda Cankel'in kaldığı aparta gittiği, burada ikilinin pazar gecesi sabaha kadar tartıştığı ortaya çıktı. Zafer P.'nin bu tartışma sırasında Güleda Cankel'i darbettiği ve genç kızın pazartesi günü sabahı hastaneye gidip tedavi olduğu belirlendi. Daha sonra aparta dönen Güleda Cankel'in Zafer P. ile yeniden tartıştığı, şüphelinin öğle saatlerinde genç kızı önce boğmaya çalıştığı, ardından bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.

CENAZEYİ BABASI TESLİM ALDIGüleda Cankel'in cenazesi, Muğla'dan gelen babası Mustafa Cankel ve diğer yakınlarına teslim edildi. Otopsi işlemlerinin ardından SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgundan alınan Güleda Cankel'in cenazesi, Isparta Belediyesi cenaze nakil aracına konularak, toprağa verilmek üzere Muğla'ya gönderildi.'BİTTİ' PAYLAŞIMIDiğer yandan cinayet şüphelisi Zafer P.'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dikkati çekti. Zafer P.'nin paylaşımlarından birinde 'Her şeyin zamanı yaşadığınız o andır, mutlu olmayı ertelemeyin. Canınız istediği zaman ölmeyeceksiniz. ve biz o zamanın değerini bilemedik. 11.11.19' ifadelerini kullandığı, diğer paylaşımında ise 'Bitti. 18.11.2019. 13.47' yazdığı görüldü.

Aynı hastalıktan 5 kez evlat acısı yaşayan aile, yardım eli bekliyor

Bursa'da yaşayan Biret Harman (55) ve Emsal Harman (50) çiftinin 5 çocuğu, 2'şer yıl aralıklarla akciğer yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. 9 yaşındaki çocukları Ömer Faruk Harman da akciğer yetmezliği hastalığına yakalanan çaresiz aile, yardım bekliyor.Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Biret ve Emsal Harman çiftinin 5 çocuğu, akciğer yetmezliği sebebiyle 2'şer yıl arayla hayatını kaybetti. 5 kez evlat acısı yaşayan çiftin çocukları Ömer Faruk Harman da akciğer yetmezliği hastalığına yakalandı. Bir süredir İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Ömer Faruk Harman'ın hastalığını yenebilmesi için steril bir ortamda yaşaması gerektiği belirtildi. İnşaatlarda gündelik olarak çalıştığını belirten baba Biret Harman, altıncı kez evlat acısı yaşamamak için yardım eli beklediğini söyledi. Biret Harman, "Aileme bakabilmek için inşaatlarda çalışıyorum. Hem çalışıyorum hem de hasta olan oğluma bakmaya çalışıyorum. Onun bu hastalıkla mücadele vermesi için temiz bir eve ihtiyacı var. Hayırseverlerden bu konuda destek bekliyoruz." dedi. 'EVLAT ACISINI 5 KEZ YAŞADIM'Zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiklerini söyleyen Harman, "10 çocuğum dünyaya geldi. 5 çocuğum, 2'şer yıl aralıklarla akciğer yetmezliğinden hayatını kaybetti. 9 yaşındaki oğlum Ömer Faruk Harman da aynı hastalığa yakalandı. Gezmediğimiz hastane kalmadı. Evlat acısını 5 kez yaşadım. Tedavisi için şuan oturduğumuz ev uygun değil. Devletimizden bir ev istiyoruz. Gece uyurken, Ömer'in küçük dili boğazına kaçıyor ve nefes alamıyor. Bu yüzden nöbet tutuyorum. Ayda 3-4 gün iş bulunca inşaatlara çalışmaya gidiyorum. 9 yaşındaki çocuğumu kaybetmek istemiyorum. Ömer 16 kilogram ağırlığında. Kilosu da çok düşük" diye konuştu. Hastalıkla mücadele eden Ömer Faruk Harman ise, "Ben iyileşip okula gitmek istiyorum. Oyun oynamak istiyorum" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

AK Parti'den, gençlere küfreden iş insanı hakkında suç duyurusu

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı, sosyal medya paylaşımlarında Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atan gençlere küfrettiği gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Avcı hakkında suç duyurusunda bulundu.Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşayan iş insanı Mehmet Avcı, sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda 10 Kasım'da Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atan gençlere küfür etmişti. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Mehmet Avcı tutuklandı.Bugün, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, ilçe belediye başkanları ve partinin ilçe başkanları ile partililer, Kocaeli Adliyesi'ne gelerek Mehmet Avcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Mehmet Avcı'nın paylaşımının toplumda derin infial ve öfke oluşturduğunu söyleyen Mehmet Ellibeş, "Mehmet Avcı adında bir şahıs, 15 Kasım tarihinde sosyal paylaşım sitesi hesabında paylaştığı ve ardından birçok sosyal medya mecrasında yayılan ve toplumda derin infial ve öfke oluşturan paylaşımında AK Partimize ve biz AK Partililere ağza alınmayacak ağır hakaretler ve sözlerle saldırmıştır. Benim tekrar etmekten haya ettiğim bu sözler son derece çirkin, ahlak ve edep dışı sözlerdir. Şüpheli Mehmet Avcı, bahse konu bu çirkin paylaşımında anayasal çerçevede örgütlenmiş, milyonlarca üyesi bulunan, yapılan demokratik ve şeffaf seçimlerle halkın büyük çoğunluğunun desteğini alarak iktidara gelen AK Parti'ye, partinin liderine ve mensuplarına karşı galiz ve katlanılması mümkün olmayan saldırıda bulunmuştur" dedi.Mehmet Avcı'nın uygunsuz ve yakışıksız benzetme ve yakıştırmalarda bulunduğunu söyleyen Ellibeş, "Şüpheli, söz konusu paylaşımını yaparken kin ve öfke dolu bir dil kullanmıştır. AK Partililerin şahıslarına, ailelerine, kızlarına ve çoluk çocuklarına dil uzatmış, uygunsuz ve yakışıksız benzetme ve yakıştırmalarda bulunmuştur. Şüphelinin paylaştığı bu sözler parti camiamızda çok büyük bir tepki ve öfke oluşturmuştur. Demokratik bir ülkede özgür düşünce ve serbest tartışma esastır. Ancak hakaret ve sövgüye mahal yoktur. Hele hele topyekün bir kitleyi hedef alan saldırılar çok tehlikelidir. Demokratik barış ortamını zedeler, toplumsal istikrarı yok eder. Bu nedenle şüpheli Mehmet Avcı'nın sözleri, AK Parti camiasını ve liderini hedef alsa da, bu sözler toplumu kin ve nefrete sürükleyen, bölücülük yaratan sözlerdir. Bu nedenle bu sözleri tolere edilemez, hoş görülemez" diye konuştu.Soruşturmaya kendilerinin de şikayetçi olarak katıldıklarını açıklayan Ellibeş, sözlerine şöyle devam etti: "Yine belirtmek gerekir ki; hakaret acziyettir, fikir fukaralığıdır ve aynı zamanda suçtur. Bu nedenle şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada açılacak davaya şikayetçi olarak katılmak amacıyla AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş olarak ben, başkan yardımcılarım, yönetim kurulu arkadaşlarım, ilçe başkanlarım ve yönetimleri olarak Başsavcılığa başvurumuzu yapmış bulunuyoruz. Kamu adına, Başsavcılık adına başlatılan soruşturmaya bizler de şikayetçi olarak katılıyoruz. Elbet de kullanılan ifadeler karşısında bizler de öfke doluyuz. Ancak gerekli cezanın hukuk önünde verilmesi için dava açılması ve şüphelinin kullandığı bu akıl dışı sözlerle ilgili olarak bu kişi hakkında en ağır cezanın verilmesi için Kocaeli'de 300 bin, Türkiye genelinde 10 milyon teşkilat mensubumuz adına bu soruşturmanın takipçisi olacağımızı saygılarımızla kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Çorum'da yol çalışması sırasında 2 bin yıllık lahit bulundu Çorum'da belediye işçilerince sürdürülen yol yapım çalışması sırasında, Roma dönemine ait 2 bin yıllık lahit bulundu. Uzmanlarca gerçekleştirilen kazıyla içerisinden insan iskeleti parçaları, pişmiş toprak tabak parçasına ait parçalar bulunan lahit, bulunduğu alandan çıkarılıp incelenmek üzere Çorum Müzesi'ne götürüldü.Kent merkezindeki bir bölgede belediye ekiplerince yürütülen yol yapım ve onarım çalışmaları sırasında zeminden yaklaşık 70 santimetre derinliğinde lahde rastlayan işçiler, durumu Çorum Müzesi yetkililerine bildirdi. Polis ekipleriyle bölgeye gelen müze uzmanları, lahdin bulunduğu alanda inceleme yaptı. Uzmanlarca gerçekleştirilen kurtarma kazısıyla, içerisinden insan iskeleti parçaları, pişmiş toprak tabak parçasına ait parçalar bulunan lahit, bulunduğu alandan çıkarılıp Çorum Müzesi'ne götürüldü.Lahitte bulunan cam parçaları ve pişmiş topraktan yapılmış parfüm şişesi olduğu sanılan tarihi bulgular, incelenmek üzere müze laboratuvarına, iskelet ise Hitit Üniversitesi Antropoloji Bölümü yetkilerine teslim edildi. Bölgede, müze müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldığı belirtildi.'İNCELEMER SÜRÜYOR'İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, açıklamada bulanarak, müze bahçesinde koruma altına alınan 2 metre 72 santimetre uzunluğundaki lahdin, Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık olduğunu söyledi. Lahit ve içerisindekilerle ilgili incelemenin sürdüğünü belirten Şengül, "Lahdin kapağının açıldığında bir kadın iskelete rastlanıyor. Yaşlı bir kadın olduğu tahmin ediliyor. Yapılan temizlik çalışmaları sırasında iskeletin ayak kısmında cam parçaları elde ediyoruz. Yine çalışmalarda koku kabı parçasına rastlanıyor. Bunlar bize, Roma döneminde mezar hediyeleri bulunduğunu anımsatıyor. Bölgemizde nadir olarak bulunan bu lahit örneği, yerel malzeme ile belki de yine yerel taş ustaları ve sanatçıları tarafından yapılmış örneklerden biri olması açısından büyük önem arz etmektedir" dedi.

Park halindeki kamyon yandı

Konya'da park halindeki kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.Yangın, gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahallesi Tepeoğlu Sokak'ta meydana geldi. Ali Gürbüz'e ait 42 P 0086 plakalı park halindeki kamyonun kupa kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bolu'da 4 ev, 7 samanlık ve 3 ahır yandı

Bolu'da, evin elektrik panosunda çıkan yangın, yan yana olan 3 ev ile 7 samanlık ve 3 ahıra sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi sonucu söndürülürken ev, samanlık ve ahırlar, kullanılamaz hale geldi.Tekkedere köyünün Devren Mahallesi'ndeki Muammer Öztürk'e ait evin elektrik panosunda, saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, Halit, Yetiş ve Adem Öztürk'e ait evlere de sıçradı. Yangın, evlerin yanında bulunan, farklı kişilerin 7 samanlığı ile 3 ahırına da yayıldı. Alevleri gören köylülerin ihbarıyla olay yerine Bolu ve Dörtdivan'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Evler ile samanlık ve ahırları saran alevler, saat 07.30 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında 4 ev, 7 samanlık ve 3 ahır, kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesinin ardından yaklaşık 3 saat boyunca da soğutma çalışması yaptı.

Ören yerinde gelinlikle fotoğraf çektirmek 750 TL

Mersin'de evlilik yıl dönümleri için ören yerinde fotoğraf çektirmek isteyen Nedret İpek (48) ile eşi Nüket İpek (42), 'yönetmelik gereği' 750 TL para istenmesi üzerine büyük şok yaşadı. Çift, isteklerini gerçekleştiremeyerek geri döndü.Erdemli ilçesi Kanlıdivane Ören Yeri'ne, anı olması için düğünlerinde giydikleri gelinlik ve damatlıkla giden Nedret İpek ile Nüket İpek, 7 TL olan giriş ücretini görevlilere uzattı. Ancak çiftten gelinlik ve damatlıkla oldukları için yönetmelik gereği 750 TL ödemeleri istendi.Çift, yetkililere amaçlarının ören yerinde bir organizasyon yapmak olmadığını, sadece birkaç anı fotoğrafı çekmek olduğunu söyledi ancak isteklerini gerçekleştiremediler. 28 yıldır fotoğrafçılık sektöründe hizmet veren Nedret İpek, "Eşimle birlikte evlilik yıl dönümümüz nedeniyle anı fotoğrafı çekelim dedik. Eşim gelinliğini, ben de damatlığımı giydim. Kanlıdivane'ye gittik. 7 TL olan giriş ücretini ödeyerek içeri girmek istedik. Ancak oradaki görevliler 'giriş ücreti 750 TL' dediler. Ayrıca bu ücreti de bankaya yatırmamızı istediler. 'Eğer çok girmek istiyorsanız hanımefendi gelinliğini çıkartsın öyle girin' dediler. 'Eşimin gelinlikle girmesini engelleyecek bir kılık kıyafet yönetmeliğiniz var mı?' diye sorduğumda hayır cevabını aldım. Üzülerek geri döndük. Düğün yapan insanların maddi durumu belli. İstenilen çok uçuk bir para. Bir çok gelin-damat geri dönmek zorunda kalıyor. Şehir dışından gelenler mağdur oluyor. Orada gelin damatlar anı fotoğrafı çekmek istiyor. Bunun önüne kıyafet sorununun çıkartılması kabul edilemez. 'Gelinliğinizi çıkartın içeri öyle girin demeleri' bizi çok üzdüö dedi.'BİRÇOK GELİN GERİ DÖNDÜ'Yaşadığı olay üzerine yetkililerle görüşmeler yaptığını belirten İpek, "Müze girişlerinde para alınmadığını öğrendim. Müze Müdürlüğü ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile görüştüm. Önüme 6 nolu cetveli getiriyorlar hep. Ören yerlerinde anı fotoğrafı çekmek isteyenleri 6 nolu cetvelin içine sokmak istiyorlar. Bu 6 nolu cetvelde 'Düğün, nişan organizasyon yapılacak ise önceden başvuru yapılıp gün alınmalı. Böyle bir organizasyon yapıldığı takdirde 750 TL, 2 saati geçerse bin 500 TL alınır' deniyor. Eğer böyle organizasyonlar yapıyorsak 7 bin 500 TL olsun. Ama biz her turist gibi eşimle gidip 10-15 fotoğraf çekip çıkacaktık. Bu şehrin tanıtımına faydalı olacak bir şey. Birçok gelin geri döndü. Abiye ile gelenler bile geri çevrildi. Biz orada organizasyon yapmıyoruz. CİMER'e yazı yazdım. Bana gelen cevapta ören yerlerinde bir kılık kıyafet yönetmeliği olmadığı, uygulamanın keyfi olduğunu söylediler. Umarım bu yanlıştan bir an önce dönülürö diye konuştu.ODA BAŞKANI: TURİZME BÜYÜK KATKI SAĞLIYORUZMersin Fotoğrafçılar Odası Başkanı Önder Türkmen ise, uygulamanın hem sektöre hem de turizme büyük darbe vurduğunu söyledi. Randevularını yaklaşık 5-6 ay öncesinden oluşturduklarını belirten Başkan Türkmen, şunları söyledi: "Şehir dışından gelen konuklarımıza ören yerlerimizi gösteriyoruz. Ona göre sözleşme imzalıyoruz. Ancak geçtiğimiz aylarda ören yerlerine girişlerin 750 TL'ye yükseltilmesi bizlere büyük zarar vermeye başladı. Verdiğimiz sözü yerine getiremiyoruz. Çiftlerimizle birlikte buraya giremiyoruz. Eskiden her gün 20-30 meslektaşımız buralara girer, tanıtımlarını yapardı. Turizmde de büyük katkı sağlıyoruz. Buralar ara noktalar, çoğu kişinin haberi yoktu bizler sayesinde tanındı. Tarihi noktaları en iyi tanıtan bizleriz. Gelir noktasında da katkı sağlıyoruz. Ama şu an bu gelirler yüzde 60 oranında düşmüş durumda. Bu rakamlardan dolayı kimse oralara gitmek istemiyor. Biz normal rakamları ödeyerek buralara girmek istiyoruz. Amacımız orada etkinlik oluşturmak değil. Biz sadece 6-7 fotoğraf çekiyoruz, bu yüzden genel yönerge bizi bağlamıyor. Amacımız sadece hatıra fotoğrafı çekmek. Yetkililerden ricamız bu sorunun bir an önce çözülmesi.ö

Hamsili pilav tarifini, 50 yaşında okuduğu üniversitede anlatıyor

Sinop'ta iktisatçı Engin Kan (50), öğrenim gördüğü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nda, Karadeniz'e özgü hamsili pilav tarifini, üniversiteli arkadaşlarına uygulamalı olarak anlatıyor. Hamsili pilavın ilk kez bir üniversite mutfağında ders olarak verildiğini söyleyen Kan, "Çocukluğumuzun lezzetlerinden birisi olan hamsili pilavın tarifini, arkadaşlarımla paylaşmak istedim. Herkesin bu lezzeti tatmasını istiyorum" dedi.Eskişehir Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olan Engin Kan, Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nda öğrenimini sürdürüyor. Üniversite 3'üncü sınıf öğrencisi Kan, çocukluğunda babaannesinden gördüğü Karadeniz yöresine özgü hamsili pilavı, üniversiteli arkadaşlarına da tanıtmak için çalışma başlattı. Üniversitede bölüm idarecileriyle de görüşen Kan'ın girişimleriyle, hamsili pilavın hazırlanışı, öğrencilere anlatılmaya başlandı. Okulda 'sıcak mutfak' derslerine girip, arkadaşlarına hamsili pilavın tarifini uygulamalı olarak anlatan Kan, yöresel lezzette babaannesinden gördüğü incelikleri de arkadaşlarıyla paylaşıyor.'ÜNİVERSİTE MUTFAĞINDA BİR İLK'Hamsili pilavın ilk kez bir üniversite mutfağında ders olarak verildiğini söyleyen Kan, "Çocukluğumuzun lezzetlerinden birisi olan hamsili pilavın tarifini sıcak mutfak dersinde arkadaşlarımla paylaşmak istedim. Türkiye'nin, hatta dünyanın bu lezzeti tatmasını istiyorum. İleriye dönük planlarımdan birisi de, Bostancılı köyünde ekoturizm yaparak, diğer lezzetleri de insanlara ulaştırabilmek, tanıtabilmek ve değerlerimizi zenginleştirebilmek. Rahmetli babaannem hamsili pilavı çok yapardı. Rahmetli babaannem, 'uşağım soğan getir, bıçağı getir, maydanoz getir' diyerek oturduğu yerden bunu yapardı. Bizim de aklımızda buradan kalmış. Hem onları yad ediyoruz hem de lezzetli bir yemek yapıyoruzö dedi.'YÖRESEL LEZZETLER DEĞERLENDİRİLMELİ'Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğretim üyesi Dr. Aysun Gargacı Kınay da, unutulmaya yüz tutan yöre lezzetlerini öğrencileriyle paylaştıklarını belirterek, "Engin Kan, rahmetli babaannesinin tarifi olan hamsili pilavı yapmak istediğini söyledi. Bizim için de uygundu, çünkü bu aralar Sinop'ta hamsi çok fazla tüketiliyor. Aslında hamsili pilavın derslere girmesi gerekiyor. Çünkü bazı ürünler sadece evlerin mutfaklarında kalıyor. Yöresel lezzetlerimiz turizm açısından da değerlendirilmeli. Hamsili pilavımız neden evlerde tıkılıp kalsın? Neden restoranlarımıza girmesin? Ayrıca yerel ürünleri ve unutulmaya yüz tutmuş tarifleri gün yüzüne çıkarıp, öğrencilerle paylaşmayı istiyoruz. Günümüz reçeteleri ve gastronomi ile ilgili tüm yenilikleri takip edip kaliteli bir eğitim vermeyi hedefliyoruzö diye konuştu.

