DHA YURT BÜLTENİ - 7

13.11.2019 11:39 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:39

Viyana'daki müzeden yazı geldi, 8 eserin iadesi için süreç başlatıldı

Antalya Tanıtım Vakfı'nın (ATAV) geçmiş dönemlerde bölgeden kaçırılan 8 tarihi eserin ait oldukları yere iadesi için başlatılan projede, imza kampanyasında 7 bin 600 imzaya ulaşıldı. 100 bin imzaya ulaşıldığında UNESCO'ya başvuracaklarını belirten ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, vakfın iki yıl önce hazırladığı 'Memleketim Antalya- Toprağına Beklenen ve Kavuşanlar' temalı masa takviminde yer alan Trysa Heroonu eserinin fotoğrafının projeyi başlatan fotoğraf olduğunu söyledi.

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Antalya'dan kaçırılan ve çeşitli ülkelerin müzelerinde sergilenen Nereidler Anıtı, Harpy Anıtı, Payava Lahdi, Ksanthos F-G-H Anıtı, Trysa Antik Kenti'nden Trysa Heroonu ve Sion Definesi, Myra Kaya mezarlarından bir çocuk kabartması, Perge Antik Kenti'nden Tyke Heykeli'nin iadesi için change.org'ta başlatılan 'Eserler Ait Oldukları Yerlerde Güzeldir' projesinde, haziran ayından bu yana 7 bin 600 imzaya ulaşıldığını belirtti. Ege, projeye desteğin her geçen gün büyüdüğünü, 100 bin imzaya ulaşıldığında, eserlerin izinsiz el değiştirmesine karşı kamu spotlarıyla dikkat çeken UNESCO'ya başvuracaklarını söyledi.

MASA TAKVİMİNDEKİ IN KULLANILAMAYACAĞI SÖYLENDİProjenin başlangıç noktasının ATAV'ın iki yıl önce hazırladığı masa takvimi olduğunu anlatan Ege, 'Memleketim Antalya- Toprağına Beklenen ve Kavuşanlar' temalı masa takviminde yer alan Trysa Heroonu eserinin fotoğrafıyla ilgili halen sergilendiği Avusturya Viyana Sanat Tarihi Müzesi'nden diplomatik bir yazı gönderildiğini söyledi. Ege, "Müze, hazırladığımız masa takviminde eserin fotoğrafının kullanılamayacağını söyleyince biz de 'Eserin izin belgesini gönderin, fotoğrafını takvimden çıkaralım' dedik. Ancak bize böyle bir izin belgesi gösteremediler" dedi.'ESERLERİMİZİN PEŞİNE DÜŞTÜK'Türkiye'nin yurt dışına kaçırılan eserlerle ilgili hassasiyetinin artık tüm dünyada bilindiğine dikkat çeken Yeliz Gül Ege, "Artık biliyorlar ki bu ülkenin insanı, eserlerinin peşine düşmüş. Biz de vakıf olarak, 4'ü İngiltere British Museum, 1'i Avusturya Viyana Sanat tarihi Müzesi, 1'i Yunanistan Atina Müzesi, 1'i Belçika Brüksel Kraliyet Sanat Müzesi ve 1'i de ABD Washington Dumbarton Oaks Arkeoloji Enstitüsü'nde bulunan 8 eserin iadesi için savaş başlattık" dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kaçırılan eserlerin geri getirilmesine yönelik ciddi çalışmaları olduğunu belirten Ege, "Biz de imzalarımızla bu çalışmaya katkıda bulunmak istiyoruz" diye konuştu.EN ÇOK ÇALINTI ESERİN KAZANDIRILDIĞI MÜZEDE TÜRKİYE'DEN 4 ESERİzinsiz el değiştiren eserlerin en çok İngiltere'deki British Museum'a kazandırıldığına dikkat çeken Ege, müzede sergilenen Nereidler Anıtı, Harpy Anıtı, Payava Lahdi, Ksanthos Anıtı'nın Antalya bölgesinden götürülen eserler olduğunu söyledi. Ege, iadesi istenen diğer eserlerin ise Trysa Heroonu (Avusturya Viyana Sanat Tarihi Müzesi), Myra Kaya Mezarlarından Bir Çocuk Kabartması (Yunanistan Atina Müzesi), Perge'den Bir Thyke Heykeli (Belçika Brüksel Kraliyet Sanat Müzesi) ve Sion Definesi ya da Kordyalla Hazinesi (ABD Washington Dumbarton Oaks Arkeoloji Enstitüsü) olduğunu ifade etti.THYKE HEYKELİ ANTALYA MÜZESİ'NDE YERİNİ ALACAKTürkiye'nin yurt dışına kaçırılan birçok eserin iadesini sağladığına dikkat çeken Ege, "İnanıyoruz ki bir eseri geri getirdiysek, diğerlerini de getirebiliriz" dedi. ATAV olarak iadesi edilmesi için kampanya başlatılan 8 eser içinde, Perge Antik Kenti'nden kaçırılan Thyke heykeliyle ilgili bilgi veren Efe, "Halen Antalya Müzesi'nde sergilenen 2 Thyke heykeli var. Şans ve kader tanrıçası olarak bilinen ve aynı heykeltıraş elinden çıkan bir diğer Thyke heykeli ise halen Belçika'da. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 2016 yılında başlattığı çalışma var bu konuda. İyi bir aşamadayız. İmzalarımız da buna destek olacaktır. O heykel de buraya gelecek ve müzemizdeki Thyke heykellerin yanında yerini alacak" diye konuştu.ANTALYA MÜZESİ'NDE İADESİ SAĞLANAN ESERLERElmalı Definesi, Elmalı'dan 1984 yılında ABD'ye kaçırıldı. 2009 yılında ülkemize iade edildi. 1980 yılında Perge'den ABD'ye kaçırılan Yorgun Herakles, 2011 yılında ülkemize getirildi. Herakles Lahdi, Perge'den 1960'lı yıllarda İsviçre'ye kaçırıldı. 2017 yılında ise ülkemize getirildi. 1984 yılında ABD'ye kaçırılan Yüzyılın Definesi Elmalı Sikkeleri, 29 Nisan 1999 tarihinde ülkemize geri getirildi, 15 Ekim 2009 tarihinde Antalya Müzesi'ne nakledildi.İADESİ İSTENEN ESERLERNereidler Anıtı, 1841 yılında Ksanthos'tan Britanya Müzesi'ne götürüldü. Harpy Anıtı, 1841'de Ksanthos'tan Britanya Müzesi'ne götürüldü. Payava Lahdi, 1841 yılında Ksanthos'tan Britanya Müzesi'ne götürüldü. Ksanthos Anıtı, 1841 yılında Ksanthos'tan Britanya Müzesi'ne götürüldü. Trysa Heroonu, 1882-1884 yılları arasında Trysa Antik Kenti'nden Viyana Sanat Tarihi Müzesi'ne götürüldü. Myra Kaya Mezarlarından Bir Çocuk Kabartması, 1886 yılında Myra Antik Kenti'nden Atina Müzesi'ne götürüldü. Perge'den Bir Thyke Heykeli, 2004 yılında Perge Antik Kenti'nden Brüksel Kraliyet Sanat Müzesi'ne götürüldü. Sion Definesi ya da Kordyalla Hazinesi, 1961'de Demre Sion Kilisesi'nden Washington Dumbarton Oaks Arkeoloji Enstitüsü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü--------------ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege ile müzede bir eşi yurt dışına kaçırılan Thyke heykeli önünde röpYeliz Gül Ege son olarak 2017 yılında İsviçre'den iadesi sağlanan Herakles Lahdi önünde bilgi verirkenYeliz Gül Ege Herakles Heykeli önünde bilgi verirkenYeliz Gül Ege Elmalı Hazineleri önünde bilgi verirkenMüzeden detay görüntüleriMuhabir Selma Kunar anons

Haber: Selma KUNAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA

===============================

Akaryakıt istasyonundaki gasp, kameralara yansıdı

Aksaray'da akaryakıt istasyonuna gelen 2 kişi, pompacı olarak çalışan Fuat Aytekin'e(55) saldırıp, cebindeki 3 bin lirayı alıp kaçtı, O anlar ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Polis, saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Olay, dün saat 21.00 sıralarında Aksaray - Nevşehir karayolunun 12'nci kilometresindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda elinde bidonla gelen 1 kişi, görevli Fuat Aytekin'e mazot almak istediği söyledi. Bu sırada Aytekin'in arkasından yaklaşan bir kişi de tekme atıp, Aytekin'i yere düşürdü. 2 kişi Aytekin'e saldırıp cebindeki 3 bin lirayı alıp kaçtı, O anlar ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik kamera kayıtlarından saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Akaryakıt istasyonunda çalışan Duran Çakırpınar, 2 kişinin mesai arkadaşı Fuat Aytekin'e saldırıp cebindeki parasını aldıklarını ve hastanede tedavi altına alınan Aytekin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü ----------Olay anı güvenlik kemarası Akaryakıt istasyonundan detayDuran Çakırpınar röp.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

===========================

Mezarlar kanalizasyon suları altında kaldı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 40 gün önce bir iş yerinden, bitişindeki Asri Mezarlığa sızan kanalizasyon suyu, mezarların sular altında kalmasına neden oldu. Mezarlığın arka tarafındaki Başak Mahallesi sakinleri, görevlilerin günlerdir sular altında kalan mezarları temizlemediğini ve kötü kokunun mahalleye yayıldığını söyledi.Yüreğir ilçesindeki Başak Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, civardaki bir iş yerinden, Asri Mezarlığı'nın güneydoğu köşesine 40 gün önce sızan kanalizasyon suyu nedeniyle mezarların bir kısmının sular altında kaldığını ve pis koku nedeniyle rahatsız olduklarını söyledi. Mahalle sakinlerinden Yusuf Yüksel, durumu Adana Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na ihbar ettiğini ancak günlerdir mezarlığın temizlenmediğini kaydetti. Yüksel, mezarlıktaki görüntünün içler acısı olduğuna vurgu yaparak, "Artık ölüye bile saygı yok. Biz nerede yaşıyoruz? Buraya müdahale etmeyen görevlilerin ölülere de saygısı kalmamışsa ben 'insanlıktan çıkılmış' derim. Zabıta gelip otele ceza kesmiş ama sonuç aynı. Peki bu mezarların sahipleri geldiği zaman, ziyaret ettiği zaman buralara ne diyecek'ö diye konuştu.

Görüntü Dökümü--------------Mezarlık alandan genel ve detay görüntülerBir vatandaş ile röpMahalle sakini ile röp

Haber: Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

===============================

Hem öğretmen, hem öğrenci, hem de sanatçı

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunu Hınar Taşkın (32), 8 yıl önce öğretmen olarak atandığı Diyarbakır'da resimle başladığı sanat yolcuğunu heykeltıraşlıkla devam ettiriyor. Çoğunluğunu satın aldığı atık malzemeleri sanata dönüştüren Taşkın, geçtiğimiz aylarda ilk sergisini açtı. Taşkın, Dicle Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü'nde okurken, bundan sonraki hedefinin ise dünya çapında bir sanatçı olarak tanınmak olduğunu söyledi.Adana'da Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden 8 yıl önce mezun olan Hınar Taşkın, mezuniyetinin hemen ardından Diyarbakır'da öğretmen olarak göreve başladı. Öğretmenliğinin yanı sıra Taşkın, resim ve heykeltıraş sanatına olan ilgisini yaptığı çeşitli çalışmalarla sürdürdü. Diyarbakır'da görev yaptığı süre içerisinde resim sanatına merak saran Taşkın, kendisini geliştirerek heykeltıraşlık yapmaya başladı. Yaptığı işte daha da ilerlemek için üniversite sınavlarına giren Taşkın, Dicle Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü'nü kazanarak, hem öğretmen hem sanatçı hem de öğrencili olmayı başardı.ATIK TELLERİ HEYKELE DÖNÜŞTÜRDÜ2011'den beri sanatla ilgilendiğini anlatan Taşkın, atık telleri heykele dönüştürdüğünü belirterek şunları söyledi: "Son 3 yıldır heykelle uğraşıyorum. Son 1 yıldır tel üzerine çalışıyorum. Teli atarsak atık olur ama bir heykel için çalışırsak sanat eseri olur. Bu inşaat teli olarak geçiyor. Ben inşaat teli olarak satın alıyorum. Sonrasında çeşitli çalışmalara dönüyor. Etrafımızda gördüğümüz her şeyi, bir ağaç parçasını, bir dal parçasını kullanabiliyorum. Bu bir tel de olabiliyor. Yani inşaatlarda bağlama teli olarak kullanılan bir materyal benim elime geldiğinde bir sanat eserine dönüşebiliyor. Verdiğiniz değerle, ona baktığınız gözle ilgili bir şey bu. Bu biraz bakış açımızla ilgili bir şey. Birkaç ay önce bir sergim oldu. İlk solo sergimdi. Diyarbakır'da A4 Atölyede gerçekleşti. Başka bir sergi ne zaman olur bilmiyorum ama yeni bir şeyler katarak ilerlemeye çalışıyorum. Benim için önemli olan sanatla iç içe olmak sanatla uğraşmak."'HOBİ OLARAK BAŞLADIM'Kendisinin sanat yolculuğunun çok başında olduğunu söyleyen Taşkın, "Kendimi geliştirmek için, bir şeyler katabilmek için çok uzun bir yolum var. Bunun için çok çalışacağım. Hayalim bu alanda çok iyi bir noktaya gelmek. Şu an için odak noktam da bu. Ben bu işe 10 yıl önce hobi olarak başlamıştım. Belki daha da eski. Ama şu anda sanat benim için hobiden çok çok öte bir şey, hayatımın odak noktası. Bütün planlarımı, bütün aldığım kararları, attığım her adımı buna göre planlayarak yapıyorum. Varoluş sebebim bu artık. Öyle düşünüyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü---------Hınar Taşkın'ın atölyesinden detayAtık malzemelerYaptığı çalışmalarHınar Taşkın'ın konuşmasıElif Filiz AnonsGenel ve detay

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 813 MB

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

====================

Çarpışan otomobiller savrularak kaldırımdaki bisikletliye çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çarpışan iki otomobilden birinin savrularak kaldırımdaki bisikletliye çarptığı kazada, 4 kişi yaralandı. Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.Manavgat'ın İbrahim Sözen Caddesi'ndeki kaza, dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Ambulansa yol vermek amacıyla aniden kavşağa giren 07 AEC 481 plakalı otomobile karşı yönden gelen 07 SKF 87 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kaldırıma doğru savrulan otomobil, yol kenarında bisikletiyle bekleyen bir kişiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bisiklet ve sürücüsü bir işyerinin bahçesine savruldu. Kazada, ismi öğrenilemeyen araç ve bisiklet sürücüleri ile araçlardan birinde bulunan bir kişi olmak üzere 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatan polis, yaralıların isimlerini belirlemeye çalışıyor.KAZA GÜVENLİK KAMERASINDAKaza işyerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, bisikletli kaldırım kenarında dururken, kavşağa giren otomobile karşı yönden gelen otomobilin çarpması, çarpmanın etkisiyle otomobilin kaldırıma sürüklenmesi, otomobili fark eden bisikletlinin kendisini kaldırıma atması ve işyerinde oturan kadın müşterilerin panik yaşaması görülüyor.

Görüntü Dökümü-----------Güvenlik kamerası görüntüsüOlay yerinden genel görüntü

01: 14ö - 136 MB

Habe: Mithat ABAKAN- Kamera: ANTALYA-DHA)

==================

Niğde'de atık küllerden çimentosuz kaldırım taşı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, termik santral atıklarından üretilen geopolimer kompozit malzeme ile çimentosuz kaldırım taşı üretti. Türkiye proje yürütücüsü Prof. Dr. Neslihan Doğan Sağlamtimur, küllerden ürettikleri yapı malzemesinin radyasyon sönümlemesinin çok yüksek olmasının yanında küresel ısınmayı önceleyecek özelliğe de sahip olduğunu söyledi.Polonya, Türkiye, Romanya, Peru, Arjantin, Letonya ve Uruguay'ın içinde yer aldığı 7 ülke işbirliği ile yürütülen proje, AB 7. Çerçeve programı kapsamında 170 uluslararası proje başvurusu arasında kabul edilen Türk ortaklı 2 projeden biri olma özelliğini taşıyor. Çevre dostu, çimentosuz, küresel ısınmayı, hava kirliliğini önleyici, iklim değişikliğini azaltıcı yönde katkı sağlayan temiz üretim geopolimer kompozit malzemeden üretilen kaldırım taşı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüs alanında 2 aydır test ediliyor.Türkiye proje yürütücüsü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neslihan Doğan Sağlamtimur, geopolimer kompozit malzeme üretiminde Türkiye'nin üretimde diğer ülkelerden daha iyi sonuçlar elde ettiğini söyledi. Sağlamtimur, "Türkiye geopolimer teknolojisini uygularken işe atık ile başlıyor. Atık kül kullanıyoruz. Termik santrali külüyle 2,5 yıldır bu üretimleri yapıyoruz. Malzemeler gerçek hayatta kullanılabilecek seviyeye geldi. Önceki aşamalarda deney şeklindelerdi. 2 aydır üniversitemizin kampüsünde kullanılıyor, testler yapılıyor" dedi.'EN İYİ SONUCU BİZ ELDE ETTİK'Diğer ülkelere göre daha iyi sonuçlar elde ettiklerini belirten Sağlamtimur, şunları söyledi: "Bu projeyi yapan birkaç ülke var. Türkiye üretimde diğer ülkelerden daha iyi sonuçlar elde etti. Aslında kaldırım taşı yaptık biz ama bir duvar örebilecek ya da taşıyıcı malzeme örebilecek durumdayız. Beton sınıfı olarak bakacak olursa C30'u (Avrupa ülkelerinde ise uygulanan yasal sınır) çok yüksek. Piyasada kullanılanlardan çok daha iyi durumda. Bizi diğer ülkeler, yüksek sonuç elde eden ülke olarak tanımlıyorlar. Çimento oda koşulunda oluşan bir bağlayıcıydı. Oda koşulunu kullanmanız yeterliydi. Herhangi bir sıcaklığa termal enerjiye gerek yoktu. Bu teknolojide çimento yok o yüzden biz fırınlama yapıyoruz. Bir sıcaklık uyguluyoruz, kimyasallarla bu işlemi yapıyoruz. Çimentosuz bir teknoloji olduğu için de çevre dostu temiz üretim endüstriyel simbiyoz gibi felsefelere de uygun bir teknoloji. Atığı dönüştürdüğünüz için de Türkiye'nin yüksek tonlarındaki atığın sorununa da katkı sağlıyor. Atık kül sorunu olan bütün ülkelere katkı sağlayabilecek bir çözüm. Bu sadece atık küle endeksli bir teknoloji değil, diğer atıklarla da geopolimer malzeme üretebiliyorsunuz. Atık kül belki bir gün bitecek. Kömür belki tamamen terk edilecek. Geopolimer malzemeyi birçok atıkla üretebilirsiniz. Bu anlamda yüzlerce atık var. Cam, pet şişe gibi sigara külüne kadar enteresan atıklardan bunu üretebilmeniz mümkün. Burada temel felsefe atığınızın bu dönüşüme uygun içeriğe sahip olmasıdır."RADYASYON SÖNÜMLEMESİ YÜKSEK Küllerden ürettikleri yapı malzemesinin radyasyon sönümlemesinin çok yüksek olduğunu belirten Sağlamtimur, sözlerini şöyle tamamladı: "Fizik bölümüyle birlikte ürettiğimiz malzemenin radyasyon sönümlemesini de belirlemeyi düşündük. Bunun için bir cihaz tasarladık. Bu malzemelerin normal çimentolu betonlara ve çimentolu yapı malzemelere göre daha yüksek radyasyon sönümlediği ortaya çıktı. Yapı malzemelerinde radyasyon sönümlemesi çok kritik bir şey. Hayatımızdaki bir çok cihaz bir fön makinesi ya da bir mikro dalga fırınlar, bir çok kullandığımız cihaz, hatta kullandığımız bilgisayar cep telefonları bile radyasyon yayıyorlar. Bu anlamda binaların malzemelerin böyle bir ürüne geçmesi çok önemli. Kaldırım taşı işin bir boyutu. Bunlardan bir çok malzeme üretebilirsiniz. Biz Türkiye olarak aktif kullanılması için kaldırım taşını seçtik."

Görüntü dökümü----------Üretilen kaldırım taşları-Laboratuarda çalışan ekip-Küllerden görüntü-Küllerden harç yapılırken-Yapılan harcın kalıplara koyulması-Ekiplerin üretilen kaldırım taşlarını incelemesi-Detay görüntüler-Proje yürütücüsü Prof. Dr. Neslihan Doğan Sağlamtimur'un açıklamaları-Kampüs içerisinde kaldırama döşenen taşlar-Öğrencilerin kaldırım üzerinden yürümesi

Süre: 08'27"- Boyut: 946 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

======================

Hatay'da zeytinyağı fabrikaları denetlendi

Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, temiz ve sağlıklı gıda ürünlerine ulaşabilmesi için fabrika ve üretim yerlerinde rutin kontrol ve denetim uygulamalarını sürdürüyor.Kent genelinde zeytin hasadının başlaması ve zeytinyağının yapımına başlanmasıyla birlikte sıkım fabrikalarında denetim gerçekleştiren ekiplerin son durağı Antakya ve Samandağ'daki fabrikalar oldu. Büyükşehir zabıtaları ile Veterinerlik, Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü'ne bağlı gıda mühendisleri, zeytin sıkımı ve zeytinyağı üretiminin yapıldığı fabrikalarda hijyen ve uygunluk kontrolü yaptı. Denetimlerin vatandaşların sağlığını ve haklarını korumak için yapıldığını ifade eden ekipler, mevzuata uygun hareket eden iş yeri yetkililerine teşekkür etti. Vatandaşların sağlığını tehlikeye düşürecek hiçbir duruma izin vermeyeceklerini ifade eden zabıta ekipleri, denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti.

Görüntü Dökümü------------- -Fabrikalardan genel ve detay görüntüler-Denetimlerden genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01'14" BOYUT: 164 MB

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY,

Kaynak: DHA