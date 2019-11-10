DHA YURT BÜLTENİ-7

10.11.2019 11:27 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:27

Köylüler, kayalıktaki doğal silüeti önünde Atatürk'ü andı

Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Boğazören köyü yakınlarında bulunan tepedeki kayalık oluşumu Atatürk silüetini andırıyor. Köylüler, her yıl 10 Kasım'da silüete bakarak saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuyarak Atatürk'ü anıyor.

İmranlı ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Boğazören köyü yakınlarındaki tepedeki kayalık alandaki silüeti köylüler Atatürk'e benzetiyor. Gökyüzüne doğru yatay halde bulunan, Atatürk'ün göz kaş ağız ve çene kısmının benzerliği ile dikkat çeken kayalıktaki silüet dikkat çekiyor. Her yıl 10 Kasım'da köylüler, yamaca giderek anma töreni düzenleniyor. Bu yıl da köyde bulunanlar Atatürk'ün silüeti karşısında saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Köyde yaşayan Metin Uçar, silüeti tesadüfen 2014 yılında keşfettiğini belirterek, "Balkonda otururken karşıya bakınca tesadüfen Atatürk'ün baş kısmına benzediğini keşfettim. Gerçekten de Atatürk'ün silüeti, yurdun birkaç bölgesinde de var. Özellikle Ardahan'da bu durum ortaya çıkmıştı. Orayı inceledim, bir de burayı inceledim. Gerçekten mükemmel bir şey. Fotoğrafını kime göstersem ta kendisi diyor. Her mevsimde görünüyor, ancak gün doğumu ile gün batımında daha belirgin oluyor. Bugün komşularla beraber geldik ve Ata'mızın silüeti önünde vefa borcumuzu saygı duruşuyla ödedik" dedi. Hasan Aygün ise "Atamız ölmedi ve içimizde. Burada ve onu seyrediyoruz" diye konuştu.

'ONU UNUTMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Atatürk'ün kalplerinde yaşadığını belirten Fehmi Meral ise, "81 yıl geçmesine rağmen onun ateşi her zaman içimizde yanmaktadır. Her zaman onu saygıyla anıyoruz. Onu unutmak mümkün değil. Silüetine baktığımız zaman Atamızın da dediği gibi 'İstikbal göklerdedir' sözüne uygun şekilde o da burada gök yüzüne bakıyor" dedi.

Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas'ta böyle bir silüetin çıkmasından dolayı onur duyduklarını belirten Alparslan Bal ise, "Atamızın ölüm yıl dönümü olarak buraya geldik anma töreni düzenledik. Atamıza ve şehitlerimize sonsuz minnetlerimizi sunuyoruz. Bu vatanı var ettikleri için onlara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu silüetin burada olması ilçemiz için ayrı bir değerdir. Atatürk'e olan sevgimizi, bağlılığı ve buradan geçişinin bir sembolü olarak kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-Köyden görüntüler

-Kayalıktaki Atatürk silüetinin görüntüleri-Köylülerin silüete karşı saygı duruşu ve İstiklal Marşı-KonuşmalarHaber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/Yasin KIRAS/İMRANLI(Sivas), ============================

70 metrelik kulede Ata'ya saygı

Çorum'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde törenlerle anıldı. Saat 09.05'te çalan sirenle birlikte 70 metre yüksekliğindeki demir kulede, bakım, onarım ve boya işlerini yürüten endüstriyel dağcıların da işi bırakıp, saygı duruşuna geçtiği görüldü.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen anma programına Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Çetin Öcal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşuna geçildi. Törende duygu dolu anlar yaşandı.

KULEDE ÇALIŞAN DAĞCILARDAN ATA'YA SAYGI

Kent merkezinde saatler 09.05'i gösterdiğinde sürücüler kontak kapatıp araçtan inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu. Gazi Caddesi'ndeki 70 metre yüksekliğindeki demir kulede, vincin ulaşamadığı noktalardaki bakım, onarım ve boya işlerini yürüten endüstriyel dağcılar, belediye çalışanlarıyla ellerindeki işleri bırakıp saygı duruşuna geçti.

Görüntü Dökümü-Atatürk anıtına çelen sunulması-Dağcılar saygı durusu-DetaylarHaber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

=============================

Öğrenciler Atatürk'ü sevdiği şarkılarla andı

Mersin'de lise öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 81'nci yılında en sevdiği şarkılarla andı.Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Mersin'de de çeşitli etkinliklerle anıldı. Anma etkinlikleri kapsamında Tevfik Sırrı Gür Lisesi öğrencileri bir program düzenledi. Okul bahçesinde düzenlenen programa öğrencilerin aileleri de katıldı. Hazırlanan program kapsamında 'Atatürk'ün sevdiği şarkılar' ve 'Tarihlerle Atatürk'ün hayatı' adlı iki etkinlik düzenlendi. 20 öğrenciden oluşan koro Atatürk'ün sevdiği 4 eseri piyano eşliğinde seslendirirken, 170 öğrencinin yer aldığı etkinlikte, ayrıca şiirler de okundu. Yaklaşık bir saat süren etkinlik büyük beğeni aldı.

Görüntü Dökümü---------------------------Öğrenciler şarkı söylerkenHaber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN, ============================

Mersin'de Atatürk saygı ve özlemle anıldı

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Mersin'de de törenle anıldı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü töreni Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun tören mangasını selamlamasıyla başlayan törene Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent protokolü ve çok sayıda kişi katıldı. Meydanda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Tören alanı dışında bulunan bazı kişiler, araçlarından inerek, saygı duruşuna geçti. Anma programları Mersin Kültür Merkezi'ndeki etkinliklerle devam etti.

Görüntü Dökümü---------------------------Tören alanından görüntülerVali Ali İhsan Su Çelenk sunarkenSiren sesleri ve vatandaşlar saygı duruşunda bulunurkenKültür Merkezinde istiklal marşı okunurkenHaber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

============================

İzmir'de ağlatan anma (2)

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİNDE TÖRENTürkiye Cumhuriyeti kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı için İzmir'de düzenlenen anma töreni, Cumhuriyet Meydanı'ndaki programın ardından Sabancı Kültür Merkezi'nde devam etti. Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) ev sahipliğinde düzenlenen anma programına İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer,, Ege Ordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, eski Genel Kurmay Başkanı Hilmi Özkök, CHP ile MHP'li bazı milletvekilleri, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve çok sayıda davetli katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, geleceği şekillendirmek için geçmişi iyi bilmenin, araştırmanın, okumanın, sorgulayıp, muhakeme etmenin son derece önemli olduğunu söyledi. Cumhuriyetin hangi zorluklarla kurulduğunu anlamak için en güzel başvuru kaynaklarından birisinin hiç kuşkusuz Nutuk olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hotar, "Yıllar içinde büyük bir titizlikle hazırlanan ve en sonunda paylaşılan bu eser, hem Atatürk'ün hem de milletimizin olağanüstü mücadelesini anlatır" dedi.'ŞİMDİ HEM ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKMALI HEM DE DAHA FAZLASINI YAPMALIYIZ'Prof. Dr. Hotar, kurtuş mücadelesindeki fedakarlıkları anlatarak, şöyle dedi: "Bugün geldiğimiz noktada Atatürk'ün o yıllarda çizdiği istikamete uygun olarak son dönemde daha hızlı yol almaya başlandı. Günümüzde 200'den fazla üniversiteye sahip olan Türkiye, Atatürk'ün söz ettiği o değerleri yetiştirme kabiliyetine ve imkanına kavuştu. O yüzden bilim dünyası olarak, yokluk içinde büyük zorluklarla kurulan, sayısız fedakarlıklar barındıran bilim dünyamız için daha iyisini yapmak, Atatürk'ün bize bıraktığı miras, asil milletimize karşı da en büyük sorumluluğumuzdur. Bundan dolayıdır ki, dünyanın ilk 500 üniversitesi hedefine doğru kararlılıkla yol almamız, kendi geleceğimizi şekillendirirken insanlığın da umutlarını gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki mesele o değerlere sahip olmaktı, bugün biz bunlara sahibiz. Şimdi hem ülkemize sahip çıkmalı hem de daha fazlasını yapmalıyız."'ROTAMIZDAN ASLA ÖDÜN VERMEYECEĞİZ'Üniversitenin logosunda Atatürk'ün bulunduğunu anımsatan Prof. Dr. Hotar, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerini ve eserlerini yaşatmak, milli ve manevi değerleri yüksek insanlar yetiştirmek, bilimsel araştırmalarla dünya medeniyetine katkıda bulunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu konuda her zaman kararlı olacak, rotamızdan asla ödün vermeyeceğiz. Aramızdan ayrılışının 81. Yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygıyla anıyor, birlik ve beraberliğimiz uğruna şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize ise sağlık ve esenlik diliyorum. Yokluk içinde bizleri var eden, bilimin geleceği adına bizlere her imkanı sunan aziz milletimize de huzurlarınızda bir kez daha en derin şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. Program, halk oyunlarıyla devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜProgramın yapıldığı salondan görüntüKatılımcılardan görüntüDEÜ Rektörü Nükhet Hotar'ın konuşmasıGenel ve detay görüntüHaber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

============================

Atatürk, İslahiye'de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıldönümünde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, törenle anıldı.Demokrasi Meydanı'ndaki törene, İslahiye Kaymakamı Muhammet Lütfi Kotan, 106'ncı Topçu Alayı Komutanı Albay Ömer Şahin Selvi, Belediye Başkanı vekili Fetiye Erdoğan, Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Vahit Sağfıç, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, askeri erkan, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gazi ve şehit aileleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Saatlerin 09.05'i göstermesiyle sirenler çaldı ve törene katılanlar saygı duruşunda bulundu. Tören İstikal Marşı okunması ile sona erdi.İslahiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam eden anma programında öğrenciler şiir okudu, Atatürk'ün sevdiği şarkılar Atatürk tişörtü giyen öğrenciler tarafından seslendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Demokrasi MeydanıÇelenk sunumuSaygı duruşu ve istiklal marşıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)============================

Karabük'te Atatürk anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'nci yıldönümünde Karabük'te törenle anıldı.

Kent Meydanı'nda düzenlenen törene Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Biçer, Karabük POMEM Müdürü Zekeriya Çoban, Karabük Baro Başkanı Rıdvan Erdoğan, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler eşliğinde 2 dakika saygı duruşunda bulunuldu. İşlerine ara veren 2 belediye temizlik görevlisi, durakta ve caddelerde bulunanlar saygı duruşuna geçti. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Öğrencilerin koşar adım tören alanına gitmesi-Çelenk sunumu-Sirenlerin çalması ve saygı duruşunda bulunanlarHaber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,============================

Kale duvarından akan kanalizasyon tepki çekti

Bartın'ın Amasra ilçesindeki UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde bulunan Amasra Kalesi'nin duvarlarından akan kanalizasyon tepkiye neden oldu.

2015 yılının Temmuz ayında, 'Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri' olarak UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Amasra Kalesi Roma, Bizans ve Osmanlı döneminden günümüze kadar geldi. Kaleiçi ve Boztepe mahallelerini çevreleyen, toplam uzunluğu 2 bin metre olan kale surlarında zaman zaman küçük tadilatlar ve restorasyonlar yapıldı.

Son 1 haftadır kale duvarının içinden kanalizasyon aktığı görüldü. Kaleiçi ve Boztepe mahallesini birbirine bağlayan Kemere Köprüsü'nde yaşayan kanalizasyon atığını gören vatandaşlar ve turistler duruma tepki gösterdi. Yaklaşık 10 yıldır zaman zaman akıntıya neden olan kanalizasyon atığı denizde de kirliliğe yol açtığı belirtildi. Belediye ekipleri yaptıkları kazılar sonucunda bir türlü akıntıya neden olan soruna çözüm bulamazken, yapılan işlemlerde işe yaramadı.

Konuyla ilgili DHA muhabirine açıklamalarda bulunan Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "Burası yılladır süren bir süreçtir. Kemere köprümüzün orada yaşanan bir sorundur. Bizde burayı defalarca tamir ettik ama şimdi köklü bir çözümü ürettik. Kaleiçi ve Boztepe mahallerini birbirine bağlayan kemere köprümüzün üzerinde bulunan kanalizasyon tahliye borusunu da kaldıracağız. Sürekli Amasra'ya gelen misafirlerimiz tarafından şikayet edilen bir yer. Şu anda projeyi hazırlattık. Artık o demir kanalizasyon borusu denizin içinden geçerek, deniz açığında bulunan deşarj sistemine bağlanacak. Bunu da özel idaremizin katkılarıyla yapacağız, ihaleden sonra köklü bir şekilde çözüme kavuşturmuş olacağız. Sonuç olarak bu sorun 10 yıla yakındır yaşanan bir sorundur. Bizde belediye olarak bütün kalemizi kapsayan projeler gibi buranında çözüme kavuşmasını bir önce sağlayacağız." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kale drone görüntüsü-Kale duvarından akan kanalizasyon-Turistlerin gezmesi-Turistlerin kanalizasyona bakması-Detay görüntüler-Belediye Başkanı Recai Çakır ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: DHA