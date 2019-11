DHA YURT BÜLTENİ - 7

09.11.2019 11:54 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:54

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı (3)- Yeniden

Antalya'da 8 katlı bir binanın en üst katında oturan Selim (36) ve Sultan Şimşek (38) çiftiyle çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek (5) ölü bulundu. Geride mektup bırakan Şimşek ailesinin siyanür nedeniyle öldüğü şüphesi üzerine özel kıyafetli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi, evin içerisinde ve apartmanda inceleme başlattı. Ekiplerin yaptığı incelemede siyanür bulgusuna rastlandığı bildirildi.

Olay, saat 02.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1315 Sokak Talip Yörükoğlu Apartmanı'nda meydana geldi. Selim Şimşek'in arkadaşı olduğu öne sürülen ismi açıklanmayan bir kişi, dün saat 22.00 sıralarında, eve geldi. Zile basan kişi, kapının açılmaması üzerine geri döndü. Bu kişinin site bahçesinde dolaştığını gören site yöneticisi Duygu Kozan, tanımadığı kişinden şüphelenerek durumu polise haber verdi. İhbar üzerine mahalleye gelen polis ekipleri, şüphelinin kimlik sorgusunu yaptı. Polis ekipleri daha sonra bu kişiyi bıraktı.

BABA VE ÇOCUKLARININ EL ELE CESETLERİ BULUNDUPolisler, şüphe üzerine saat 02.00 sıralarında Şimşek ailesini kontrol etmek için 8'inci kattaki daireye çıktı. Ekipler, yönetici Duygu Kozan eşliğinde, Cumhuriyet savcısının talimatıyla kapıyı çilingir yardımıyla açarak içeri girdi. Polis ekipleri, salonda ele ele tutuşan baba Selim Şimşek, çocukları Ceren ile Ali Çınar'ın cansız bedenlerini buldu. Evin diğer bölümlerini de kontrol eden polis, banyoda da anne Sultan Şimşek'in cesedine ulaştı. Annenin cesedi, klozetin hemen yanında bulundu.SİYANÜR ENDİŞESİYLE TAHLİYEPolis ekipleri, site çevresinde güvenlik önlemi alırken, gelen sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Şimşek ailesinin siyanür zehirlenmesi nedeniyle ölmüş olabileceğini belirtti. Bunun üzerine polisler, diğer dairelerin kapısını çalarak binayı boşalttı. Evlerinden çıkan bina sakinlerinin bir kısmı, yakınlarının evlerine giderken bazıları ise parklarda, otobüs duraklarında ve araçlarında sabahladı. Polis, ilaçlarını almak isteyen bina sakinlerinin tek tek evlerine girmesine izin verdi. Sokak ise araç ve yaya trafiğine kapatıldı.AFYONKARAHİSAR'DAN ÖZEL EKİPAntalya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, özel kıyafetler giyerek binada ve çevresinde inceleme başlattı. Dairede siyanür bulunup bulunmadığının tespiti için Afyonkarahisar'dan Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi talep edildi. Saat 09.30'da olay yerine gelen ekip, kimyasal maddeye karşı koruyucu kıyafet giyerek binaya girdi. Ekipler, 8'inci kattaki dairenin pencerelerini açarak içeriyi havalandırdı.BİNA SAKİNLERİNİN HABERİ OLMADIBina sakinlerinden Mehmet Var, "Saat 03.00 sıralarında kapıcı kapıyı çaldı. 8'inci katta bir ailenin cansız bedenlerinin bulunduğunu söyledi. Polis binayı boşalttı. Komşumuzu çok tanımıyorum" dedi.Diğer bir bina sakini Serkan Abacı ise, "Gürültü üzerine uyandım. Kapıyı açıp çıkınca apartman görevlisi 8'inci kattaki bir dairede 4 kişilik ailenin cansız bedenleri bulunduğunu, siyanürden zehirlenmiş olabileceğini söyledi. Ailenin cesetlerinin bulunduğunu belirtti. Bunun üzerine apartmanı tahliye ediyoruz dediler. Bir tane kedim var. Onu alıp çıktım. Aileyi tanımıyorum" diye konuştu.BABANIN BIRAKTIĞI MEKTUPPolis evde yaptığı incelemede, arşivleme işi yaptığı belirtilen Selim Şimşek'in yaşadığı sıkıntıları anlattığı 2 sayfalık mektup buldu. Şimşek ailesinin cansız bedenlerinin bulunduğu daireye ilk giren ve kokudan etkilenen 3 polis memuru, 3 sağlık görevlisi ile apartman yöneticisi Duygu Kozan, gözetim amaçlı hastaneye götürüldü. Burada bütün giysileri çıkarılan polis ve sağlık görevlileri ile apartman yöneticisi, solüsyonlu su ile yıkandı. Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen görevlilerden kan örneği alındı. Yönetici Kozan taburcu edilirken, diğer görevlilerin 24 saat gözetim altında tutulacakları kaydedildi.EVE KARGO GELDİ İDDİASIDiğer yandan Şimşek ailesinin oturduğu daireye dün saat 17.00 sıralarında bir kargo geldiği belirtildi. Polisin yaptığı incelemede Sultan Şimşek'in cep telefonundaki WhatsApp programının en son dün saat 18.15'te aktif olduğu ve bu saatten sonra herhangi bir iletişim kurulmadığı belirlendi. Polis, bu detaydan yola çıkarak, ailenin siyanür kullanıp hayatına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Selim Şimşek'in kiracı olarak oturduğu dairenin sahibi Olcay Şahin, "Çok efendi, saygılı bir insandı" dedi.EVDE SİYANÜR BULGUSUAFAD'a bağlı Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ve olay yeri inceleme ekiplerinin dairede yaptığı incelemede siyanür bulgusuna rastlandı. Şimşek ailesinin cenazeleri inceleme tamamlandıktan sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderilecek.SİTE YÖNETİCİSİ: YANIK ETE BENZER KOKU GELİYORDU Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen site yöneticisi Duygu Kozan, yaşananları Demirören Haber Ajansı muhabirine anlattı. Kozan, şunları söyledi: "Saat 22.00 sıralarında binanın bahçesinde bir kişi dolaşıyordu. Ben de şüpheli gördüğüm için polise ihbarda bulundum. Polis şahsı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Bu kişi Selim Şimşek'in kapısını çaldığını ancak haber alamadığını söyledi. O kişi binadan ayrıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde polis beni aradı ve Selim Şimşek'in dairesinin önünde olduklarını ve içeri girmek istediklerini söyledi. Polis çilingir yardımıyla kapıyı açtı. İçeri girdiğimizde ise evden yanık ete benzer koku geliyordu. Görmek istemediğimi söyledim. Baba ve iki çocuğunun cesedi salonda, annenin cesedi ise banyondaydı. Kokudan rahatsız olduk. Bizi tedbiren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdüler. Burada bütün giysi ve takılarımızı çıkardık. Solüsyonlu su ile bizi yıkadılar. Ben kontrollerin ardından taburcu olmak istediğimi söyledim. Evrakımı imzalayıp çıktım."

Site yönetecisi Duygu Kozan ile röpEv sahibi Olcay Şahin röp.Bina sakini Mehmet Var ile röp.Bina sakini (elinde kedi olan) Serkan Abacı ile röp.Polisten detayBinadan detaySağlık ekiplerinden detaySokaktan detayÇevrede oturan vatandaşlardan detayKBRN ekiplerinden detay

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI- Semih ERSÖZLER- Alparslan ÇINAR/ANTALYA, -

===================

Ata'yı gören Hüseyin dede o anları anlattı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 7 yaşındayken Atatürk'ü gören 96 yaşındaki Hüseyin Adakale için çocukları hem yaş günü hem de 69'uncu evlilik yıldönümü kutlaması düzenledi. Isparta'ya gelen Ata'yı dinlediği konuşmasını anlatan Hüseyin Adakale, "Annem 'Kemal Paşa' gelirken onu gösterdi. Komutanlık binasının balkonuna çıktı. Oradan, halkı selamladı. Gözlerimle gördüm, gurur duyuyorum" dedi. Ödemiş'in Atatürk Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan 1923 doğumlu 2 çocuk babası ve 2 torun sahibi Hüseyin Adakale için yakınları yaş günü ve evlilik yıldönümü kutlaması düzenledi. Hüseyin Adakale ve eşi 86 yaşındaki Rabia Adakale, kutlama nedeniyle oldukça duygulandı. Hayatı boyunca Atatürk ile ilgili çok sayıda kitap okumuş olan ve Atatürk'le ilgili eserlerin yer aldığı bir kütüphanesi bulunan Hüseyin Adakale, çocukken annesiyle Ata'yı görmeye gittiği o günü hatırlayarak şöyle anlattı: "Isparta'da yaşıyoruz. Annem Fatma Adakale, 6 Mart 1930 yılında bir gün, Mustafa Kemal Paşa gelecekmiş, gel birlikte gidelim' dedi. Gittik. Şu an Isparta'da ayakta duran Isparta Ortaokulu binası önünde beklemeye başladık. Süleyman Demirel okul, kardeşi Şevket Demirel ise sınıf arkadaşımdı. Tüm okulda Atatürk'e görmeye gelmişti. Atatürk'ü gördük. Annem, 'İşte Kemal Paşa geçiyor' dedi. Atatürk, komutanlık binasının balkonuna çıktı. Oradan, halkı selamladı. Gözlerimle gördüm, bununla gurur duyuyorum. O zamandan bu yana Atatürk, hayatımdan ayrılmaz bir parçam oldu benim"

Görüntü Dökümü---------- Hüseyin Adakale'nin konuşması-Adakale için yaş günü ve evlilik yıldönümü kutlaması

Haber- Kamera: Yüksel BALCI/ ÖDEMİŞ (İzmir),

=====================

Üniversite öğrencileri sokakta müzik yaparak öğrenci kardeşlerini sevindiriyor

KÜTAHYA Dumlupınar Üniversitesi'nde bir grup öğrenci sokakta müziği yaparak kazandığı paralarla, ilk ve orta okul öğrencileri için duvarları boyayıp, teneffüslerde oyun oynayabilecekleri spor alanları yapıyor. Öğrencileri topluluk Başkanı Uluslararası Ticaret ve Finans bölümü 4'ncü sınıf öğrencisi Umut Yılmaz, 25 kişi kurdukları toplulukta 600 kişiye ulaştıklarını ifade ederek, "Üyelerimiz arasındaki müzisyen arkadaşlar sokak müziği ve konserler vererek para kazanıyor. Bu yolla elde ettiğimiz paraları ihtiyacı olan sokak hayvanları ve ilk öğretim okullarındaki öğrenci kardeşlerimize spor alanları, zeka gelişimine katkı sağlayacak oyun alanları hazırlıyoruzö dedi.Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde bir grup öğrenci 25 kişiyle 'Kaygısız Gelecek' topluluğu oluşturdu. Öğrenciler sokakta müzik yaparak ya da verdiği konserlerden elde ettiği paralarla sosyal sorumluluk projeleri yapmaya başladı. Önce sokak hayvanları için barınaklar hazırlayan topluluk üyeleri daha sonra ise ilk ve orta okul öğrencileri için çalışmaya başladı. Kısa sürede 600 üyeye kadar çıkan topluluk okul bahçelerini boyarken, çocuklar için spor alanlarının yanı sıra zeka gelişimine katkı sağlayacak oyun alanları hazırlıyor.Uluslararası Ticaret ve Finans bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi ve topluluk başkanı Umut Yılmaz amaçlarının gençlere eğlenceli aktivitelerle sosyal sorumluluk bilincini arttırmak olduğunu söyledi. Hüsnü Kişioğlu Orta Okulu'nun bahçesini düzenleyip çocuklar için çalıştıklarını anlatan Yılmaz, "Burada önce bahçe iç duvarlarını boyayarak işe başladık. Daha sonra okul bahçesine basketbol sahası, hentbol sahası, lastiklerle etrafını çevirdiğimiz mini futbol sahası yaptık. Yağlı boyalarla çeşitli renklere boyadığımız eski otomobil lastiklerinden tırmanma tepesi ile çocukların teneffüslerde oturarak kitap okuyacağı oturaklar yaptık. Yine otomobil lastiklerinin içine toprak doldurarak lavanta ektik. Dört gün süren çalışmalarımızda aynı bahçeye çeşitli zeka geliştirici oyunları yağlı boyalarla beton zemine çizdik. Şunu da belirtmek isteriz ki bu okul için yaptığımız işlerde kullandığımız tüm malzemelerin ücretini bazı sponsorlar, Üniversitemizin Sağlık Kültür ve Spor daire başkanlığı ile arkadaşlarımızla birlikte Cumhuriyet caddesinde yaptığımız sokak müziğinden elde ettiğimiz paralarla karşıladık. Kaygısız Gelecek Topluğu olarak çalışmalarımıza üniversitemizin Sağlık Kültür ve Spor daire Başkanlığının izin ve destekleri, topluluk üyelerimizin de gayretleriyle yapmaya devam edeceğizö dedi.Hüsnü Kişioğlu Ortaokulu Müdür Yardımcısı Berrin Aruz da üniversite öğrencilerinin kardeşlerini sevindirdiklerini ifade ederek şunları söyledi: "Eğitim vizyonu kapsamında üniversite işbirliği ile bizim üniversite topluluğu ile ilgili bir talebimiz oldu. Okulumuzun bahçesini düzenleme ve çeşitli oyun alanları oluşturma konusunda ve kısa bir sürede Kaygısız gelecek topluluğu bize dönüş yaptı. Okulumuzun bahçesine değişik oyun alanları ile renklendirdiler, boyama etkinlikleri yapıldı, lastiklerden tırman alan oluşturuldu. Çocuklarımız keyifle bu alanlarda vakit geçiriyorlar ve okulumuzda görsel açıdan değişik bir vizyona kavuşmasını sağladılar."Okul başkanı öğrenci Fatma Sude Düz ise okulu güzelleştirdikleri için üniversiteli ağabeylerine teşekkür ederek, "Üniversitedeki ağabey ve ablalarımıza okulumuzu güzelleştirdikleri ve bize değişik oyun alanları oluşturdukları için öğrenci arkadaşlarım adına teşekkür ediyorumö dedi.

Görüntü Dökümü: -----------Üniversitelilerin hazırladığı okul bahçesi-Okulun havadan görüntüsü-Üniversitelilerin bahçe boyaması-Spor alanları yapması-Öğrencilerin bu alanlarda oynaması-Topluluk başkanı Umut Yılmaz ile röp.-Okul Müdür Yardımcısı Berrin Oruz ile röp.-Üniversite Öğrencilerinin cep telefonu ile çekilen sokak müziği görüntüsü-Öğrencilerin üniversiteli ağabeylerine teşekkür etmesi-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,-

=====================

Yılmaz: Petrol, yabancı güçlerin ve terör örgütlerinin faaliyetini finanse etmemeli

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Başkaları petrol bölgelerine yönelirken Türkiye insani hedeflere yöneliyor. Bu petrol hiçbir yabancı gücün petrolü değil. Bu petrol terör örgütlerine ait olan petrol de değil. Yabancı güçlerin ve terör örgütlerinin faaliyetlerini finanse etmemeli bu petrol. Siyasi çözüm oluşturma yolunda olan Suriye'nin, bütün Suriyeli vatandaşların kaynakları bunlar" dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Demokratlar Birliği (Union of International Democrats: UID) toplantısının açılış konuşmasını yaptı. Yılmaz, Türkiye'nin yurt dışında 7 milyon civarında diasporası bulunduğunu ve çoğunluğunun Avrupa'da yoğunlaştığını vurguladı. Yurt dışında yaşayan Türk nüfusunu büyük güç olarak gördüğüne değinen Yılmaz, Türk lobisi için farklı ülkelerde yaşayan Türklerin siyasal, ekonomik, sanat, spor alanına daha fazla katılımı ve başarılı olmaları çağrısı yaptı.Türkiye'nin son 6 yıldır FETÖ, PKK, DEAŞ gibi terör örgütleriyle eş zamanlı mücadele ettiğini anlatan Yılmaz, "Bunun en iyi göstergesi turizm rakamı. 2016'da turist sayısı gerileme kaydetti. 30 milyona kadar geriledi. Bu sene 50 milyonu aşacak. Bizim 2023 hedefimizdi bu. Türkiye'nin geçmişte 2023 hedefini bu yıl yakalamış ve geçmiş olacağız. Bu Türkiye'nin iyileşen güvenlik şartlarını ve güvenlik imajının etkilediği durum. Bugün Türkiye dünyanın en güvenli ülkelerinden biri" diye konuştu.Türkiye'nin son dönemde belirlediği strateji ile terör odaklarının saldırısını beklemeden, kaynağında sorunları çözme, tehlikeleri bertaraf etme yaklaşımında aktif politika izlediğini anlatan Yılmaz, Suriye'nin istikrarsızlığı nedeniyle 3.6 milyondan fazla mülteci geldiğini söyledi. Yılmaz, Irak ve Afganistan'dan gelenlerle Türkiye'nin 5 milyon civarında mülteciye ev sahipliği yaptığını belirtti. Suriye'de kalıcı siyasi çözüm için Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Operasyonu yapıldığını dile getiren Yılmaz, sınır güvenliğini sağlamayı, Türkiye'ye dönük terör tehditlerini ortadan kaldırmayı ve Suriye vatandaşlarının ülkelerine gönüllü dönüşünü teşvik etmeyi istediklerini söyledi.Türkiye'nin insani anlamda güvenli bölgeler oluşturmaya çalışırken Suriye ile sınırı olmayan ve Suriye'de bulunan birtakım güçlerin petrol bölgelerine doğru gittiklerinin görüldüğünü belirten Yılmaz, şunları söyledi: "Suriye'de petrol bölgesi diyebileceğimiz alanlar yukarıda Kamışlı bölgesi, aşağıda da Deyrizor denilen bölge. Her ikisi de petrol bölgesi. Birinde rejim ile Rus güçleri var. Aşağıda da Amerika ve terör unsurları söz konusu. Bu bile çok ciddi sembolik anlam ifade ediyor. Başkaları petrol bölgelerine yönelirken Türkiye insani hedeflere yöneliyor. Bu petrol hiçbir yabancı gücün petrolü değil. Bu petrol terör örgütlerine ait petrol de değil. Yabancı güçlerin ve terör örgütlerinin faaliyetlerini finanse etmemeli bu petrol. Siyasi çözüm oluşturma yolunda olan Suriye'nin, bütün Suriyeli vatandaşların kaynakları bunlar. Suriye'nin yeniden imarında bu kaynaklar kullanılmalı. Maalesef Ortadoğu'nun genelinde bu anlayışı görüyoruz. Ortadoğu'da uzun yıllardır bulunan güçlerin büyük oranda bu kaynakları sömürmeye ve bu insanlarımız Ortadoğu'da yaşayan insanların geleceğine kullanılmaması, kendi amaçlarında kullanılmasına gayret sarf ettiklerini görüyoruz. Zaman zaman bu konuda açık beyanatların yapıldığını görüyoruz. İnşallah siyasi çözümün ortaya konduğu ortamda bir tarafta uluslarası destekle diğer taraftan Suriye'nin kendi kaynaklarının devreye girmesiyle Suriye'nin yeniden inşa dönemi ve yeniden ihya dönemi gerçekleşecektir. Uzun vadede bunu göreceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------İstiklal Marşı okunurken görüntüSalondakilerden detay görüntülerKuran tilavetinden görüntüCevdet Yılmaz'ın konuşmasıDetaylar

351 MB - 3.09'

Haber: Tolga YILDIRIM-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,

======================

80 dönümlük arazide organik üretim yapıyor

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Servet Göktaş, 80 dönümlük arazisinde narenciyeden avokadoya kadar birçok meyveyi organik yetiştiriyor.Arsuz ilçesi Arpa Çiftlik Mahallesi'nde oturan Servet Göktaş, 80 dönümlük arazisinde organik meyve yetiştiriyor. Göktaş, narenciyeden avokadoya, yetiştirdiği ürünleri İstanbul'a gönderiyor. İnsan sağlığı için organik üretimin önemine değinen Göktaş, "Bahçemizin çevresi dışarıdan gelecek olan ilaçlamalara karşı andızlarla çevrili. Alandan gelecek tehlikelere karşı da hendeklerimiz mevcut. Narenciye hassas bir bitki olduğu için don olayına karşı da rüzgar güllerimiz ile de hava sirkülasyonu yapıyoruz. Yani ekolojik doğal dengeyi koruyarak üretim yapıyoruz" dedi.Bahçede portakal, mandalina, limon, hurma yetiştirdiklerini anlatan Göktaş, "Organik ve sertifikalı ürünler kullanıyoruz. Ürünlerimiz İstanbul'da organik pazarda sertifikalı bir şekilde satışa sunuluyor. Talebe göre ekim yapmaya devam ediyoruz. Avokado talebi artınca, 2 yıl önce yeni bir avokado bahçesi oluşturduk. Önümüzdeki yıl meyvesini alacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü---------Bahçe içerisinde ziraat mühendisi ile üretici bir arada-Ziraat mühendisi ile röp.-Üretici ile röp. -Ağaçlardaki ürünler -Üreticinin bilgi vermesi-Avokado meyvesi

SÜRE: 05'21" BOYUT: 244 mb

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

======================

DHA muhabiri Sebahattin Yılmaz, mezarı başında anıldı

Van'da, 7 yıl önce meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren DHA muhabiri Sebahattin Yılmaz, Erzurum'da mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve yakınları Yılmaz'ın mezarına karanfil bıraktı.Van'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde Bayram Oteli'nin çökmesi sonucu enkaz altında kalıp, DHA Diyarbakır Muhabiri Cem Emir ile birlikte yaşamını yitiren DHA Van Bürosu muhabiri Sebahattin Yılmaz için Asri Mezarlık'ta tören düzenlendi. Osmanlı- Rus Savaşı'nda halkın taş, sopa ve baltalarla geri aldığı Aziziye Tabyaları'ndaki yürüyüşün ardından Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve beraberindeki protokol de törene katıldı. Törende Sebahattin Yılmaz'ın yakınları da yer aldı. Vali Memiş ve Bakan Sekmen ile beraberindekiler ve yakınları, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Yılmaz ve tüm basın şehitleri için dua etti.Törende konuşan Vali Okay Memiş, "Van depreminde Bayram Otel'in enkazında maalesef Sebahattin Yılmaz ağabeyimizi şehit verdik. Basın şehidi olarak. Gerçekten üzgünüz. Bugün aynı zamanda 9 Kasım'da hem Aziziye şehitleri, hem de Sebahattin Yılmaz Ağabeyimizin kabrinde andık. Kuran'ı Kerimler okuduk, dualar ettik. Allah mekanını cennet etsin. Bütün basın şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz özgür basından yanayız. Yaptığımız işin farkındayız, kamu görevlileri olarak. Haramdan uzak duruyoruz, kamu kaynaklarını hiç kimseye peşkeş çekmeden herkese eşit mesafede durarak, devlet adına hizmet ediyoruz. İşimizden şüphemiz olmadığı için her türlü haberin, iftira olmamak kaydıyla yanındayız, arkasındayız. Bu anlamda da meslek hayatım boyunca tüm basın mensuplarıyla iyi ilişkiler içerisinde oldum. Görevini layıkıyla yapan bütün basın emekçilerini gönülden tebrik ediyorum. Yasama, yürütme, yargı ve basın artık biliyorsunuz, medyanın çok önemli bir gücü var. Kamuoyunun doğru haber almasında, bu şekilde bilgilendirilmesinde sizlerin çok büyük emeği var" diye konuştu.Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, "Sebahattin Yılmaz görevi esnasında depremde olan hadiseleri haberleştirmek üzere vazife yaparken şehit olmuş bir kardeşimiz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm basın şehitlerini rahmetle anıyoruz. Sebahattin Yılmaz'ın yakınlarına baş sağlığı diliyorum" dedi.Yapılan konuşmaların ardından protokol ve yakınları Sebahattin Yılmaz'ın mezarına karanfiller bıraktı.

Görüntü Dökümü-------------Protokolün gelişi-Yılmaz'ın mezarına karanfil bırakılması-Dua edilmesi-Muhabir Turgay İpek'in anonsu-Vali Okay Memiş ile röp-Başkan Mehmet Sekmen ile röp-Protokolün Yılmaz'ın yakınlarına taziye vermesi

(Süre: 05.57 Dk/ 655 MB)

Haber-Kamera: Turgay İPEK/ ERZURUM,

====================

Kaynak: DHA