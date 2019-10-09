Dha yurt bülteni - 7

09.10.2019 11:33

Polis merkezinde, polis memurunu bıçakladı

Tekirdağ'da Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'ne gelen Gürhan T., evinin kurşunlandığını, zanlının ise yakalandığını iddia ederek, şüphelinin kendisine verilmesini istedi. Polis Merkezi Amirliği'nde böyle bir olayla ilgili şüphelinin gelmediğini söyleyen polislerle tartışmaya başlayan Gürhan T., polis memuru Çetin Çiçek'i göğsünden bıçaklayarak, ağır yaraladı.

Olay, dün gece, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki Polis Merkezi Amirliği'nde meydana geldi. Polis merkezine gelen ve evinin kurşunlandığını, zanlının ise yakalandığını iddia eden Gürhan T., şüphelinin kendisine verilmesini istedi. Polis memurlarının böyle bir olayla ilgili ihbar almadıklarını söylemesi üzerine ise tartışma çıktı. Gürhan T., masada bulunan telsizi alarak yere atması üzerine gözaltına alınmak istendi. Bu sırada yaşanan arbedede Gürhan T., belinden çıkardığı bıçağı polis memuru Çetin Çiçek'in göğsüne sapladı.

Ağır yaralanan Çetin Çiçek, meslektaşlarının çağırdığı ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Çiçek, ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Çetin Çiçek, yaklaşık 5 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan da, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek incelemede bulundu. Kaymakam Hamitoğlu ve İl Emniyet Müdürü Erduğan, daha sonra Çorlu Devlet Hastanesi'ne giderek, yaralı polis memurunun sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Çetin Çiçek'in meslektaşları da hastaneye akın etti. Olayın ardından gözaltına alınan Gürhan T.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Polislerin hastaneye gelmesi

-Hastane tabelası

-Ambulansın gelmesi

-Kapaklı polis merkezi tabelası

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ),-

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BOTAŞ boru hattından akaryakıt hırsızlığına 14 gözaltı

Diyarbakır merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla, BOTAŞ petrol boru hattından ham petrol çalıp, sattıkları tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, BOTAŞ petrol boru hattından çaldıkları ham petrolü piyasaya sattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'de 86 polisin katıldığı eş zamanlı operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada Kalaşnikof piyade tüfeği, uzun namlulu tüfek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 398 mermi, 60 litre ham petrol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Operasyondan görüntü

Evlerde yapılan aramalar

Gözaltına alınan şüpheliler

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 46 MB

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

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- PKK'nın kaçırdığı kızını, alyansını satarak okutuyordu

Kütahya'dan, Diyarbakır'a gelerek HDP il başkanlığı önündeki oturma eylemine katılan Hatice Levent, 4 yıl önce terör örgütü tarafından kaçırılan üniversite öğrencisi kızı Fadime'yi, alyansını satarak okuttuğunu söyledi.

Kütahya'da yaşayan Hatice Levent'in Bitlis'te üniversite okuyan, o tarihte 18 yaşında olan kızı Fadime, 2015 yılında, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldı. Kızından bir daha haber alamayan gözü yaşlı anne, 22 Eylül günü Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önündeki oturma eylemine katıldı.

Kızı Fadime'nin kaçırılmasından sonra zor günler yaşadığını anlatan anne Levent, çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP önünde bir araya gelmesi gerektiğini söyledi. Anne Levent, "Kızımı okutmak istedim. Bitlis'e gitti. Bitlis'ten onu götürdüler. Yavrumu çok özledim. Fadimem, dizimin dibine gel, kardeşlerin seni çok özlüyor. Ben seni çok özeldim. Bittik, ciğerimi kopardılar. Sensiz bir lokma ekmek bile yiyemiyorum. Ne olur, bize gel. Anneler, evlatlarıyla kavuşsun. Yavrularımızı istiyoruz. Analara da sesleniyorum; Kardeşlerim gelin, duvarların arasında ağlamanın hiçbir faydası yok, korkmayın. Binanın (HDP) önüne gelin. Analar olarak sesimizi duyuralım. Fadimem, hani okuyup bana bakacaktın, kolumdan tutacaktın? Ne olur, dizimin dibine gel. Tatlı kuzum. Ben seni ne yokluklarla büyüttüm. Onlar (teröristler) için büyütmedim" dedi.

'KAZADA ÖLEN BABASI CEKETİNİ SATIP, OKUTACAĞINI SÖYLEMİŞTİ'

Fadime'yi çok zor şartlarda okuttuğunu ifade eden gözü yaşlı anne, eşini trafik kazasından kaybettikten sonra, kızının okul masrafları için alyansını sattığını söyledi.

İki yıl önce kızının öldüğüne dair internette bilgi paylaşıldığını ancak kendisinin buna inanmadığını belirten Hatice Levent, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Babası kazada öldükten sonra Fadimem 'Beni kim okutacak?' dedi. 'Ben varım yavrum' dedim. Parmağımdaki alyans yüzüğümü satıp, çantasına koydum. 'Ben seni okutacağım' dedim. Yavrum Bitlis'e gittiğinin 2'nci yılında onu benden kopardılar. Arkadaşları onu kuyunun dibine attı. Bu dünyada da ebedi dünyada da yerleri hiç olmasın. Ben yavrumu istiyorum. Çok hastayım. Kızımın öldüğünü internette yayınlamışlar ama ben inanmıyorum. Fadimem, beni duyuyorsan dizimin dibine gel. Senin yerin benim dizimin dibi. Bu vatan hepimizin, bu bayrak hepimizin. Kimseyle kavgamız yok. Bir gün televizyonu izlerken, ailelerin HDP önünde olduklarını öğrendim. Kuş olup uçarak geldim. Ailelerin yanında olmak istedim. Fadimem için geldim buraya. Babası ceketini satıp, onu okutacağını söylemişti. Ben onun sözünü yerine getirdim. Hayallerimi çaldılar, ciğerimi kopardılar. Fadimemi istiyorum, onu bana verin. Fadimem, arkadaş kurbanı oldu. O karıncayı bile incitmezdi."

Görüntü Dökümü

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Mehmet Mucahit Ceylan anonsu

Anne Hatice Levent

Hatice Levent'in konuşması

Yakın plan görüntüleri

Oturma eylemindeki görüntüler

Kızının fotoğrafı

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 851 MB

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN-Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

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Alkollü sürücü, köprü korkuluklarına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Kınık ilçesinde, alkollü sürücünün kullandığı otomobil köprü korkuluklarına çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki kadın ile 1 çocuk yaralandı.

Kınık çıkışındaki bir müzikholde Şükrü Pınar (30) ve kadın arkadaşı Sibel Cengiz (36) alkol alıp eğlendi. Daha sonra evden Sibel Cengiz'in oğlu Efe Kaan Cengiz'i (6) de alan ikili, saat 03.00 sıralarında Şükrü Pınar yönetimindeki 35 BP 255 plakalı otomobille ilçe merkezine doğru yola çıktı. Otomobil, Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Karadere Köprüsü üzerine geldiğinde kontrolden çıkarak korkuluklara çarptı. Kazada, Sibel Cengiz yaşamını yitirdi, çarpmanın şiddetiyle kemeri takılı olmadığı için yola fırlayan sürücü Pınar ile Efe Kaan Cengiz ise ağır yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen ambulansla Kınık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak sürücü Pınar da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Efe Kaan Cengiz ise buradaki ilk müdahalenin ardından Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

2 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Şükrü Pınar ile Sibel Cengiz'in cansız bedenleri, Kınık Devlet Hastanesi'nde yapılan ön otopsinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntü

-Kazad ölen Şükrü Pınar ve Sibel Cengiz'in fotoğrafı

-Kazada yaralanan Efe Kaan Cengiz'in, yaşamını yitiren annesi Sibel Cengiz ile çekilmiş kart fotoğrafı

Haber-Kamera: Cevdet ŞEN/ KINIK (İzmir),

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Yangın söndürme malzemeleri satılan iş yerinde yangın: 1 ölü, 1 yaralı

BURSA'da yangın söndürme malzemeleri satılan iş yerinde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yangın, saat 02.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi'nde yangın söndürme malzemeleri satan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Fehim G.'ye (50) ait yangın sistemleri satan iş yerinde kalan işçi Serhat Eğel (35) ve Tuncay Çeliktutan (58), alkol almaya başladı. Geç saatlere kadar alkol alan ikili bir süre sonra uyudu. Bir anda ofisten yükselen alevleri fark eden Çeliktutan, dışarı çıkarak durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen Çeliktutan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. İtfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan Eğel'i kurtarmak için harekete geçti. Alevlerin söndürülmesinin ardından iş yerine giren ekipler, Eğel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Eğel'in cansız bedeni, savcının yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Yangın çıkan binadan detaylar

-İtfaiye ekiplerinden detaylar

-Polis ekiplerinden detaylar

-Genel detaylar

-Süre: 01.45 Boyut: 197 MB

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Komşuları merak edip polisi aradı, kahvehanede çıktı

Düzce'de, komşuları Neşet Y.'den (68) haber alamayınca polise haber verdi. İtfaiye ekibi kapıyı açmaya çalışırken, Neşet Y.'nin kahvehanede olduğu öğrenildi.

Kültür Mahallesi Mansur Bayram Caddesi'nde bulunan bir evde yaşayan Neşet Y.'yi merak eden komşuları, dün gece kapıyı çaldı. Kapıyı açan olmayınca ve cep telefonu da kapalı olan Neşet Y.'nin hayatından endişe eden komşuları polise haber verdi. Polis ve itfaiye ekipleri gelirken, itfaiye kapıyı açmaya çalıştı. Bu sırada komşuları, Neşet Y.'yi tanıyanları aradı. Bir kişi komşularını arayarak Neşet Y.'nin kahvehanede olduğunu söyledi. Rahat bir nefes alınırken, polis ve itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis ve itfaiye ekiplerinin görüntüsü

İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırmaya çalışırken görüntüsü

Yaşlı adamın komşusuna telefon gelmesi ve yaşlı adamın kahvede olduğunu söylemesi

Genel görüntüler ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Kaynak: DHA