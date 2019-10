Dha yurt bülteni - 7

08.10.2019 11:41

Yüzü yanan Evin'e, kendi dokusundan cilt yapılacak

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, Suriye'deki iç savaşta bombaların düştüğü evlerinde yüzü ve vücudunun büyük bölümü yanan Evin Hacı İbrahim'in (9) yüz nakli için çok uygun olmadığını belirterek, "Çünkü kendine ait kullanılabilecek dokuları var. Uzun dönemde bu dokuları kullanarak yeni bir cilt yapmak için uğraşacağız" dedi.

Suriye'nin Kamışlı bölgesinde şiddetli çatışmaların yaşandığı 2013 yılında, bombaların düştüğü evlerinde Menal Hacı İbrahim ölürken, o tarihte 3 yaşında olan kızı Evin Hacı İbrahim yaralandı. Vücudunun büyük kısmı ile yüzünün tamamı yanan Evin ve babası Rezan Hacı İbrahim, Türkiye'ye sığındı. Evin'i Batman, Malatya ve Adana'daki hastanelerde 5 kez ameliyat ettiren Rezan Hacı İbrahim, sonrasında Antalya'ya geldi. AÜ Hastanesi'nde ilk olarak, nefes almakta zorlanan minik Evin'in burun delikleri açıldı, ardından uygulanan operasyonla ağız kenarlarındaki darlık genişletildi. Evin'e son olarak da kalıcı makyajla kaş yapılıp şekil verildi.

BURUNDAN RAHAT NEFES ALMASI SAĞLANACAK

AÜ Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, Evin için yüz naklinin çok uygun olmadığını söyledi. Prof. Dr. Özkan, "Evin bize geldiğinde yüz bölgesi oldukça deforme olmuştu. Göz kapakları, burnu, tüm yüz cildi sıkıntılıydı. Bizim ilk ameliyattaki hedefimiz göz kapaklarını daha kullanılabilir hale getirmek, burnundan daha iyi nefes almasını sağlamak ve ağızdan daha rahat yemek yiyebilmesi ve konuşabilmesiydi. İlk ameliyatımız bunlara yönelikti. Göz kapakları, burnu ve ağız köşelerini düzelttik. Bu ameliyatları yapalı 2.5- 3 yıl oldu. Evin şu an 9 yaşında bugün bize gelme nedeni ve şikayeti burundan nefes alamaması. Şu an öncelikli eğileceğimiz konu, onun burnundan iyi nefes almasını sağlamak. Ama uzun dönemde Evin'in ihtiyaçları biraz daha farklı. Öncelikle yüz derisini ve kulaklarını onarmamız gerekiyor. Bunun için bazı ameliyatlar planlıyoruz. Evin için yüz nakli çok uygun değil. Çünkü kendine ait kullanılabilecek dokuları var. Uzun dönemde bu dokuları kullanarak yeni bir cilt yapmak için uğraşacağız" diye konuştu.

RESİM YAPARAK ZAMAN GEÇİRİYOR

Türkiye'de bulunduğu süre içinde Türkçeyi öğrenip ilkokula başlayan Evin Hacı İbrahim, Şırnak Fatih İlköğretim Okulu birinci sınıf öğrencisi, Türkçe konuşmayı öğrenen Evin, arkadaşlarıyla daha iyi iletişim kurmak ve rahat nefes alabilmek için burnundan ameliyat olmak istediğini söyledi. Evin, AÜ Hastanesi bahçesinde kardeşi Halil Hacı İbrahim ile oynuyor, banklarda oturup resim yaparak zaman geçiriyor.

İstanbul'da ölüdüren engelli gencin katili Adana'da yakalandı

İstanbul'da ailesi tarafından kayıp başvurusu yapıldıktan sonra, ormanlık alanda boğazı kesilip yakılarak öldürülen işitme ve konuşma engelli Abdulkadir Elgeni'nin (21) katil zanlısı engelli D.B. adlı kadın Adana'da yakalandı.

Olay, 9 Ağustos'da İstanbul Pendik ilçesinde bulunan Aydos Ormanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, işitme ve konuşma engelli Abludkadir Elgeni alışveriş yaptıktan sonra eve döndü. Bir süre evde dinlenen Elgeni tekrar dışarı çıkıp geri dönmedi. Ailenin kayıp başvurusu üzerine, kentte arama yapan polis, Aydos Ormanları'nda boğazı kesilmiş ve yakılmış bir ceset buldu. Cesedin Elgeni'ye ait olduğu saptandı. Soruşturmaya başlatan ekipleri, Elgeni'nin son olarak kendi gibi işitme ve konuşma engelli D.B. adlı kadın ve U.K adlı erkekle dolaştığını güvenlik kameralarından saptadı. Olaydan sonra kısa sürede yakalanarak tutuklanan U.K. cinayeti kız arkadaşı olan D.B.'nin işlediğini iddia etti. D.B.'nin Adana'da olduğunu öğrenen ekipleri, kadının bulunduğu eve baskın düzenledi. Gözaltına alınan D.B.'nin sorgusu işaret dili uzmanıyla yapıldı. Burada sorgusu tamamlanan D.B. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

- Bu öğrencilerin mezun olunca iş kaygısı yok

DİYARBAKIR'da Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte okulda günlük 9 ton kapasite ile ürettikleri 22 çeşit temizlik ürününü, kamu kurum ve kuruluşlarına satıyor. Aile bütçelerine de katlı sağlayan öğrenciler, aldıkları iş yeri açma belgesiyle mezun olduklarında iş kaygısı yaşamayacak.

Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kimya bölümü öğrencileri, öğretmenleri ile okulun laboratuvarında aralarında sıvı sabun, oda spreyi, bulaşık deterjanı ve parlatıcı gibi ürünlerin bulunduğu 22 çeşit temizlik ürününün üretimini yapıyor. Okuldaki laboratuvarda yapılan ürünler, kentteki kamu kurum kuruluşlarına satılarak, öğrenciler için ek gelir imkanı sağlanıyor. Öğrenciler, bu projeyle hem iş deneyimine sahip olmanın avantajını elde ediyor hem de çalıştıkları sürede aldıkları ücretle aile bütçesine katkıda bulunuyor. Okulda böyle bir projede çalışmaktan memnun olduklarını dile getiren öğrenciler, mezun olduklarında alacakları iş yeri açma belgesi ile de iş kaygısı yaşamayacaklarını belirtti.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN ÜRETİME OLAN KATKISINI GÖRÜYORUZ'

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, öğrencilerin bu projeyle üretime olan katkılarının çok önemli olduğu söyledi. Önümüzdeki süreçte günlük üretim miktarını 9 tondan 20 tona çıkaracaklarını anlatan Taşçıer, "Şu anki kapasitemiz minimum düzeyde. Yakın zamanda tam kapasiteye geçtiğimizde günlük 20 tonu bulabilecek bir kapasite ve 200 öğrencimizin de aylık 1500 TL'ye varan bir döner sermaye katkısı alabilecekleri bir ortamda çalışmalarımız devam etmektedir. Valimizin ve Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle, yakın zamanda Karacadağ Kalkınma Ajansı ile yapmış olduğumuz protokollerle üreteceğimiz 40 farklı ürünü çeşitli kurumlarımıza vermiş olacağız. Amacımız çocuklarımızın mesleki kariyerlerinin başında üretime olan katkısını ve mesleki yeterliliklerini arttırmak, geliştirmek. Burada mezun verdikten sonra öğrencilerimizin hayatla olan ilişkilerinde bu mesleki tecrübelerini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

'ÇEVREYE EN AZ ZARAR VEREN ÜRÜNLER KULLANIYORUZ'

Okulun Kimya Teknolojisi Alan Şefi Naif Okuyucu ise 22 çeşit temizlik ürünü ürettiklerini belirterek, kullandıkları ürünlerin çevreye zarar vermediğini ifade etti. Okuyucu, "Sıvı sabun, oda spreyi, bulaşık deterjanı, parlatıcı, yağ çözücü gibi 22 çeşit farklı ürün üretiyoruz. Karacadağ Kalkınma Ajansı'ndan alacağımız hibe ile bu ürün çeşidimizi 40'a çıkarmayı düşünüyoruz. Ürünlerimizde Sağlık Bakanlığı'nın ve Avrupa Birliği'nin kabul ettiği standartlarda ham madde kullanıyoruz. Kullandığımız ham maddelerin saflık derecesi çok yüksek, biyolojik çözünürlükleri çok fazla ve bu yüzden hem insan sağlığı hem çevre açısından yararlı ham maddeler tüketiyoruz. Çevreye en az zarar verecek ürünler üretiyoruz" diye konuştu.

Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sezai Güçmen, okuldaki öğrencilerin temizlik ürünleri üretmelerinin dışında birçok alanda faaliyetler yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu öğrencilerimiz 7 farklı alanda eğitim görmektedir. Öğrencilerimiz diğer okulların mobilya ihtiyaçlarını üretmekte, aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarının da güvenlik, kamera sistemleri montajlarını da yapmaktadır. Bununla da yetinmedik. 3 aylık bir süre içerisinde kimya teknolojisi alanında ilimizde, bölgemizde ihtiyaç duyulan temizlik malzemeleri üretimini de kendi öğrencilerimizle ve danışman öğretmenlerimizle üretmeye başladık. Bu çocuklar buradan mezun olduklarında artık aranılan kalifiye eleman olarak işverenler tarafından talep edilecekler. Bizler, imzalayacağımız protokollerle buradan mezun olacak öğrencilerimizin istihdamını sağlayacağız."

'İŞ KAYGIM YOK'

11'inci sınıf öğrencisi Mahsun Abdullahoğlu da "Burada alacağım iş yeri açma belgesi ile üniversiteyi de bitirdikten sonra kendi iş yerimi açabilirim. İş kaygım da pek yok" şeklinde konuştu. Kimya bölümü öğrencisi Esra Ayçiçek, aldıkları teorik bilgileri 11'inci sınıfta uygulamaya geçirdiklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Aynı zamanda bize ek gelir de oluyor. Ailemize katkıda bulunuyoruz. Bu bölümde çalıştığımız için gayet memnunuz. Üniversitede kimya bölümüne gitmek istiyorum. Bunu başarabileceğime inanıyorum. Buradan alacağım belge ile de kendime bir iş yeri açabilirim. Bu benim için bir avantaj. O yüzden mutluyum."

Geçitleri kullanan öğrencilere hediye

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 'Yaya Yolu Projesi' kapsamında okula gidip, gelirken yaya geçitlerini ve üst geçitleri kullanan öğrencilere kek, meyve suyu ve kırtasiye malzemesi hediye ediliyor.

Siverek'te, çevre yolu kenarında bulunan okullarına gidip, gelirken yaya geçitlerini ve üst geçitleri kullanan öğrencilere hediye veriliyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Yaya Yolu Projesi' kapsamında, öğrencilerin geçitleri kullanması teşvik ediliyor. Haftanın belirli günlerinde, okula giriş- çıkış saatlerinde yapılan uygulamada, geçitleri kullanan öğrencilere kek, meyve suyu ve kırtasiye malzemesi hediye ediliyor. Uygulama kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları, geçitlerde görev yapıyor.

Projede görevli Fahri Düşünekli, üst geçidi kullanan öğrenci sayısında artış olduğunu belirterek, "Bulvar üzerinde çok sayıda trafik kazası meydana gelmekte. Kazaları önlemek amacıyla 'Yaya Yolu Projesi'ni hazırladık. Okulda eğitim gören tüm öğrencilerimiz, üst geçidi kullanıncaya dek belli periyotlarla uygulamamız devam edecek" dedi.

Uygulamadan memnun olan öğrenciler ise artık hep geçitleri kullanacaklarını söyledi. Projeye, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri de destek verdi.

-Gaziantep'in meşhur kahvaltısı 'beyran' soğuk algınlığı yaşayanların imdadına yetişiyor

Gaziantep'in meşhur lezzetlerinden 'beyran', kış aylarında vatandaşların sabah kahvaltısının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İçinde, kemik suyu, et, pirinç, sarımsak ve çeşitli baharatların yer aldığı beyran özellikle sabah erken saatlerde tüketiliyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) gastronomi dalında yaratıcı şehirler ağına dahil edilen Gaziantep'in tescilli lezzetleri arasında yer alan 'beyran', kışın soğuk algınlığı yaşayanlar için de yardımcı niteliğinde. Hazırlanışı saatler süren beyran özellikle sabah erken saatlerinde tüketiliyor. İçinde, kemik suyu, et, pirinç, sarımsak ve çeşitli baharatların yer aldığı beyran, kış aylarında vatandaşların sabah kahvaltısının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Kentte hemen her lokanta ve restoranın menüsünde yer alan beyranı hazırlamak yaklaşık 13 saat sürüyor.

13 SAATTE HAZIRLANIYOR

Beyran ustası Uğur Dertli, her gün yüzlerce kişinin beyran yemek için lokantaya geldiğini ifade ederek şunları söyledi: Bu adeta doğal antibiyotik. Sağlık için çok yararlı. Soğuk algınlığı, eklem ağrısı gibi hastalıklara iyi geliyor. Vatandaşlarımızın ilgisi yoğun. Beyran etini 9 saat pişiriyoruz, yaklaşık 4 saat de kemik suyu ile özdeşleşmesi için kaynatıyoruz toplam 13 saat gibi sürüyor. 5 dakika gibi kısa sürede müşteriye ulaşıyor. Özellikle şehir dışından gelip beyran yiyenler giderken buradan paket yaptırmak istiyor, bu lezzeti başka yerde bulamıyorlar. Bunun için de et suyu, tuz, soğan, limon atıyoruz ve köpüğünü alıp pişiriyoruz. Sabah 5'te servise başlıyoruz o saatte buraya gelip beyran istiyorlar. Şehir dışından gelenler de çok fazla. Hafta sonları özellikle İzmir, İstanbul, Ankara gibi şehirlerden beyran yemek için Gaziantep'e geliyorlar."

Sabahın erken saatlerinde beyan yemeye gelenler ise beyranın tadını çok beğendiklerini ve özellikle kış döneminde yoğun olarak tükettiklerini söyledi.

Foseptiğe düşen inek ve kaplumbağa kurtarıldı

Burdur'un Bucak ilçesinde foseptiğe düşen inek ile kaplumbağa itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Bucak'a bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde hayvancılık yapan Süleyman Gökalp, bugün sabah saatlerinde hayvanlarını yemlerken ahırdan çıkan inek, evin ön tarafında bulunan ve kullanılmayan içi yarıya kadar su dolu 3 metrelik foseptiğe düştü. Süleyman Gökalp ve komşuları kuyuya düşen hayvanı kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı ancak sonuç alamayınca, Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü arayarak yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce ineğin boğulmaması için başına ip bağlayıp yukarı doğru çekti. Daha sonra itfaiye aracından kuyuya su dolduruldu. Kuyunun dolmasıyla yukarı doğru çıkan inek, itfaiye ekipleri tarafından çekilerek kuyudan çıkarıldı. İnek itfaiye ekiplerince tazyikli suyla yıkanıp temizlendikten sonra sahibine teslim edildi. İtfaiye ekipleri hayvan sahibinden ineğin düştüğü kuyunun gün içerisinde kapatılmasını istedi.

İtfaiye ekipleri olay yerinden ayrılırken, suda bir kaplumbağanın da hareket ettiğini fark etti. İtfaiye ekipleri kaplumbağayı da kurtararak, doğaya bıraktı.

