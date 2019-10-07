Dha yurt bülteni - 7

07.10.2019 12:51

4 kişinin öldüğü tır kazasında kahreden anlar

EŞİ VE 2 ÇOCUĞUNU KAYBETTİĞİ KAZADAN SU ALMAYA GİDİNCE KURTULDU

BABANIN AĞITLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, ailesiyle durakta otobüs beklerken su almak için markete giden Faruk Solmaz, duraktan gelen sesi duyunca koşarak geldiğinde TIR'ın durağa daldığını görünce hayatının şokunu yaşadı. Faruk Solmaz yere oturup ağlarken, eşi ve 2 çocuğu ile bir kadın yaşamlarını kaybetti.

Kaza dün öğle saatlerinde, Pamukova ilçe merkezinde meydana geldi. Bursa'da yaşayan Faruk Solmaz hafta sonu ailesiyle birlikte kayınbabasını görmek için Pamukova'ya geldi. Faruk Solmaz, Bursa'ya dönmek için yol kenarında otobüs beklerken su almak için hemen yakında bulunan markete gitti. Bu sırada, Bilecik yönüne giden Erhan Dilek yönetimindeki 34 HY 2667 plakalı TIR, bir anda kontrolden çıkarak durağa girdi. TIR, üst geçidin ayağına çarparak durdu. Üst geçidin merdivenleri TIR'ın üstüne çöktü.

Kazada, Teyfik Solmaz (2) ile TIR'da bulunan Elif Erciyes (44) olay yerinde yaşamlarını kaybetti. Yaralanan Hanım Solmaz (38), kızı Miray Solmaz (4) ile TIR sürücüsü Erhan Dilek hastanelere kaldırıldı. Hanım Solmaz ile Miray Solmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını kaybetti.

Su almak için markete giden Faruk Solmaz gürültüyü duyarak olay yerine geldiğinde şoke oldu. Yere oturan Faruk Solmaz ağıtlar yakarak ağladı. Vatandaşlar, Faruk Solmaz'a destek olmaya çalıştı.

Hanım Solmaz, oğlu Teyfik ve kızı Miray Solmaz'ın bugün Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Babanın yerde oturup ağlaması

Sağlık ekiplerinin müdahaleleri

TIR'dan görüntü

Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya),

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Bakan Dönmez: Güneydoğu'da petrol keşfimiz var (1)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'da düzenlenen '10'uncu Türkiye Enerji Zirvesi'nin açılış konuşmasını yaptı. Bakan Dönmez, "Tam lokasyon vermeyeyim ama Güneydoğu'da petrol keşfimiz var. Trakya'da da yeni bir doğal gaz keşfi var. Hidrolik çatlatma yöntemiyle petrol ve doğal gaz üretimine başlayacağız. Yatayda çatlatma yapmak suretiyle teknolojinin sadece ABD'de değil Türkiye'de kullanılacağını göstermiş olacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Mehmet ÇINAR/ANTALYA, -

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Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için yanına kimseyi yaklaştırmadı

Kayseri'de evden uzaklaştırma cezası bulunan oto lastik tamircisi Mustafa Çay (35), eşi Cevahir Çay'ı (30) otobüs durağında bıçakladı. Yaralı eşinin başında elinde bıçakla bekleyerek, çevredekilerin yardım etmesini engelleyen Mustafa Çay, gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Cevahir Çay ise hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi.

Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi, Erkilet General Emir Mahallesindeki otobüs durağında meydana geldi. Cevahir Çay, 10 yıllık eşi Mustafa Çay'ın, kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek koruma kararı alınması için mahkemeye başvurdu. Mahkemenin 1 hafta evden uzaklaştırma cezası verdiği Mustafa Çay, sabah evin önünde eşinin dışarıya çıkmasını bekledi. Cevahir Çay, 2 çocuğunu okula gönderdikten sonra alışveriş yapmak üzere çarşıya gitmek için evden çıktı. Mustafa Çay, otobüs durağında bekleyen eşinin yanına giderek konuşmak istedi. Mustafa Çay, eşinin konuşma talebini reddetmesi üzerine, belinden çıkardığı bıçakla Cevahir Çay'ı karın bölgesinden 3 kez bıçakladı.

Çevredekiler, polis ve 112 Acil Servis'e haber verirken, yaralı kadına da yardım etmek istediler. Ancak Mustafa Çay, elinde bıçakla eşinin başında bekleyerek yanına kimseyi yaklaştırmadı. Kısa süre sonra gelen polis ekibi, Mustafa Çay'ı elindeki bıçağı alarak, etkisiz hale getirdi. Mustafa Çay, gözaltına alınırken, yaralı kadına gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Cevahir Çay, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Eşini bıçaklayan şüphelinin polis merkezine getirilişi

Emniyet ve Hastane görüntüsü

-Olay yerinden görüntü

-Anons

-Detaylar

Süre: 1.00 Boyut: 96

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR/KAYSERİ, -

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Zap'ta boğulan 2 kuzenin sınıflarında hüzün

Hakkari'de serinlemek için girdikleri Zap Suyu'nda akıntıya kapılarak boğulan amca çocukları lise öğrencileri Yusuf (17) ve Hacı Erdal'ın (16) cenazeleri, Çukurca'nın Narlı köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. Liseli kuzenlerin büyük üzüntü yaşayan sınıf arkadaşları, sıralarına çiçek bıraktı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Narlı köyünde serinlemek için Zap Suyu'na giren Yusuf Erdal ile kuzeni Hacı Erdal, akıntıya kapıldı. Bu sırada dere kıyısında bulunan arkadaşları jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma, rafting ekibinden yardım istedi. Yapılan aramada, iki kuzenin cansız bedenine ulaştı. Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve otopsi işlemleri için Van'a gönderilen kuzenlerin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından bugün ailelerine teslim edildi. Uzun bir araç konvoyu ile Narlı köyüne getirilen Yusuf ve Hacı Erdal'ın cenazeleri, buradaki mezarlıkta gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

OKULLARINDA YAS

Hacı Erdal'ın eğitim gördüğü Hakkari Fen Lisesi ve Yusuf Erdal'ın okuduğu Teknokent Koleji'ndeki öğretmenler ve öğrenciler büyük üzüntü yaşadı. 10-D sınıfında Hacı Erdal ve 12-D sınıfındaki Yusuf Erdal'ın oturduğu sıraya arkadaşları tarafından fotoğrafları ve karanfiller bırakıldı. Arkadaşları, kuzenlerin ölümünden büyük üzüntü duyduklarını belirtti

Görüntü Dökümü

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-Yusuf ve Hacı Erdal'ın sınıflarından detaylar

-Ağlayan sınıf arkadaşları

-Sıralarına bırakılan fotoğraf ve çiçeklerden detaylar

-Öğretmenin ve sınıf arkadaşlarının sıraya karanfil bırakması

-Hacı Erdal'ın sınıf arkadaşı ile röportaj

-İki okul'un tabelası

-Okuldan ve çevreden detaylar

-Cenazelerin Narlı köyü'ne gelişi

-Tabutların taşınması

-Cenazelerin toprağa verilmesi

-Köyden detaylar

-Araç konvoyu ve çevreden genel görüntüler

HABER: Mehmet ÖZKAN- Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari),

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Keserli soyguncu kameralara yakalandı

Konya'da girdikleri markette iş yeri çalışanına keserle saldırdıktan sonra kasadaki 2 bin lira para ile sigara çalan 2 şüpheliden Yılmaz K. (38), polis tarafından yakalandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Keserli soygun anı ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, 5 Ekim sabahı saat 05.00 merkez Meram ilçesi Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi.

Markete gelen 2 kişiden kar maskeli olan şüpheli elinde keserle içeri girip, market çalışanı Abdurrahman Gündüz'e (49) keserle saldırdı. Saldırıdan son anda yara almadan kurtulan Abdurahman Gündüz, kendisini güçlükle dışarı attı. Bu sırada kar maskeli, keserli soyguncu bir poşete kasadaki 2 bin lira para ile yaklaşık 100 adet sigara koydu. Soygun sırasında elinde bıçakla marketin kapısının önünde bekleyen diğer şüphesi ise bir poşete meyve doldurdu. Gündüz'ün, paspasla kendilerine karşı koymaya çalıştığı soyguncular, iş yeri çalışanını keserle kovaladı. Bu anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

TANIDIK ÇIKTI

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyeme aldı. Polis, görüntülerden yola çıkarak şüphelilerden birinin markete yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan köftecide çalışan Yılmaz K. olduğunu tespit etti. Yılmaz K., kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Yılmaz K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İş yeri sahibi Nebi Karakut ise,olayı şöyle anlattı:

'İş yerine gelip çalışanıma keserle saldırmışlar. Biride dışarda elinde bıçakla beklemiş. Kasadan bin 500- 2 bin lirayı bir de sigaraları alıp kaçmışlar."dedi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin adliyiye getirilmesi

-Güvenlik kamerası

-İş yerinden detay ve röp.

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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Yangında yavruları telef olan köpek, olay yerinden ayrılmadı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Tezcan Akyörük'e (43) ait ahırda elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında, 6 köpek yavrusu telef oldu. Anne köpek, alevler söndürülene kadar olay yerinden ayrılmazken, duygusal anlar yaşandı.

Karacahalil Mahallesi'nde çiftçilik yapan Tezcan Akyörük'e ait evin yanındaki ahırda elektrik kontağından yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen alevler ot balyalarını tutuşturdu. Ahırdan dumanların yükseldiğini gören Tezcan Akyörük, durumu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin iş makineleriyle müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, ahırdaki 6 köpek yavrusu telef olurken, yaklaşık 600 ot balyası alev alev yanarak kül oldu.

Yangında yavrularını kaybeden anne köpeğin ise yangın söndürülene kadar olay yerinden ayrılmadı. Dumanların arasında kalmasına rağmen bölgeden ayrılmayan köpeğin durumu yürekleri burktu. Köpeğin duygusal hareketleri ve zaman zaman gözlerinin yaşardığı görüldü. Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Alev alev yanan ot balyalarından detay

-İtfaiye ve iş makinelerinin çalışması

-Söndürme çalışmalarından detay

-Yangında yavrularını kaybeden köpeğin gelişi

-Anne köpeğin duygusal halleri

-Anne köpeğin yangın yerinde beklemesi

-Yangından detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),

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Bolu'da, yol verme kavgası kamerada

Bolu'da, yanındaki 2 çocuğu ile yolun karşısına geçmeye çalışan baba ve ona yol vermeyen otomobildeki 3 kişinin kavgası kameraya yansıdı. Tekmeli yumruklu kavga, çevredekiler tarafından ayrılırken, çocuklar büyük korku yaşadı.

Olay dün, Tabaklar Mahallesi PTT Caddesi üzerinde meydana geldi. Yanında bulunan 3 çocuğu ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan baba N.U.'ya iddiaya 34 YM 4063 plakalı aracın sürücüsü yol vermedi. Bunun üzerine baba ve araç sürücüsü arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Araçta bulunan 3 kişi indi. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Araçta bulunan kişiler baba N.U.'ya çocuklarının önünde saldırdı. Araç sürücüsü bu sırada "Bak sana söylüyorum. Sen önce benim kim olduğumu bir öğren." dedi. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga kısa sürede sonlandırıldı. Kavga sırasında küçük yaştaki çocukların büyük korku yaşadığı görüldü. Kavga anları kameraya yansırken, N.U., kendisini darp eden kişiler hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kavga görüntüleri

Süre: 01.23-Boyut: 154 MB

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Ortadoğu ve Afrika ülkelerine kurşungeçirmez çelik kapılar Kayseri'den

KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) üretim yapan çelik kapı fabrikası, özellikle güvenlik sorununun olduğu Orta Doğu ülkelerine ve Nijerya'ya kurşungeçirmez çelik kapı üretiyor.

Kayseri OSB'de 12 yıldır çelik kapı üreten firma, katıldıkları fuarlarda tanıtımını gerçekleştirdiği kapıların, 2011 yılından sonra kurşungeçirmezini üretmeye karar verdi. Üretilen kurşungeçirmez kapılar, talep üzerine güvenlik sorununun olduğu Orta Doğu ülkelerine ve Nijerya'ya ihraç edilmeye başlandı. Özel kompozit malzemeden yapılan ve dış yüzeyi standart giriş kapısı gibi olan kurşungeçirmez kapı, tabanca ve otomatik silahlara karşı koruma sağlıyor. Firma, yılda yaklaşık 30 kurşungeçirmez çelik kapıyı yurt dışına ihraç ediyor.

'30'U AŞKIN ÜLKEYE ÇELİK KAPI GÖNDERİYORUZ'

Firmanın Dış Ticaret Müdürü Metin Çobanoğlu, kurşungeçirmez kapıların, özel kompozit malzemelerle üretildiğini, dış yüzeyinin standart daire giriş kapısı gibi olduğu; ancak içinin güçlendirilmiş malzeme ile doldurulduğunu kaydetti. Fabrikada 103 kişinin çalıştığını belirten Çobanoğlu, "İşletmemizde aylık yaklaşık 7 bin çelik kapı üretimi gerçekleştirmekteyiz. Üretimimizin yüzde 85'ini ihraç ediyoruz. 30'u aşkın ülkeye çelik kapılarımız gönderilmektedir" dedi.

'NİJERYA EN ÇOK ÇELİK KAPI SATTIĞIMIZ ÜLKE'

Çobanoğlu, kurşungeçirmez kapılarda yoğunluk pazarının Batı Afrika ve Orta Doğu ülkeleri olduğunu kaydederek, "Özellikle Orta Doğu ülkelerinin yanında Nijerya en çok çelik kapı sattığımız ülkelerin başında geliyor. Sattığımız kapılar ekonomik, lüks ve isteğe bağlı olarak yapılan kurşungeçirmez kapılardır. Güvenlik sıkıntısının yaşandığı bölgelerde kurşungeçirmez çelik kapılar daha fazla talep ediliyor. Standart tek kanat kurşungeçirmez çelik kapı bin 500 dolardır. Kapının boyuna göre de fiyat değişkenlik gösterebilir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

Çelik Kapı üretiminden görüntü

Kapı modellerinden görüntü

Çelik Kapı firmasının Dış ticaret Müdürü Metin Çobanoğlu röportaj

Detaylar

Süre: 6.35 Boyut: 737

Haber: Yasin DALKILIÇ-Kamera: İsmet KÖZELO/KAYSERİ,

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Geziye gittikleri mağarada mahsur kaldılar

Mersin'de, Furkan Uzun ve Oğuzhan Yavuz, gezmek için girdikleri mağarada deniz suyu seviyesi yükselince mahsur kaldı. İki arkadaş AKUT, AFAD ve itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Gülnar ilçesinde, deniz kıyısında bulunan Yanışlı Mağarası'na gezmek için giren Furkan Uzun ve Oğuzhan Yavuz, kısa süre sonra dalga nedeniyle su seviyesinin yükseldiğini fark etti.

Mağarada mahsur kalan 2 arkadaş, telefonla yardım istedi. Bölgeye hemen Sahil Güvenlik, AKUT, AFAD ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak denizin dalgalı olması nedeniyle Sahil Güvenlik ekipleri denizden müdahale yapamadı. Bunun üzerine karadan kurtarma çalışmaları başlatıldı.

İp sarkıtılarak bölgeye inen ekipler, ikiliyi, 40 metre aşağıdaki mağaradan yaklaşık 3 saat süren çalışma ile kurtardı. Uzun ve Yavuz'un sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Mağaradan görüntü

-Gençlerin ip ile yukarı çekilmesi

Haber-Kamera: MERSİN,

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Bolu'da kaçak içki imalathanelerine operasyon: Baba ve oğulları gözaltında

Bolu'da polis, baba ve 2 oğluna ait 3 yere düzenlediği operasyonda yüzlerce litre etil alkol ele geçirildi. Baba ve oğulları gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Paşaköy Mahallesi'nde bulunan 1 ev ve 1 büfe ile aynı mahalleye ait yaylada bulunan bir evde kaçak içki imalatı yapıldığı ihbarını aldı. Ekipler, baba ve 2 oğluna ait olan 3 yere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 392 litre etil alkol, 654 adet içki yapımında kullanılan alkol aroması, 114 şişe mayalanmış bira, 19 litre el yapımı şarap, 6 şişe el yapımı viski, 1 adet şişe kapaklama aparatı, 139 kullanıma hazır şişe kapağı, 1 fermente ısısını sabitlemek için meşrubat dolabı, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve 58 fişek ele geçirildi. Yakalanan maddelere el konulurken, gözaltına alınan baba M.D. (66) ve oğulları Z.D. (45) ile G.D. (36) gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Operasyon görüntüleri

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Öğrenciler, okulda kırmızı halıyla karşılanıyor

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda öğrenciler, haftada bir gün kırmızı halı, şeker ve kolonya ile karşılanacak.

Silopi ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlk Okul Müdürü Nurettin Kaden, öğrencilerin kendilerini farklı ve değerli hissetmelerini sağlamak amacıyla yeni bir uygulama başlattı. Yeni uygulama ile öğrenciler, haftanın bir günü Müdür Kaden tarafından kırmızı halıyla karşılanacak. Öğrenciler, şeker ve kolonya ikramının ardından sınıflara geçecek.

'BİR ÖĞRENCİNİN MUTLU OLMASI BAŞARISINA ETKİ EDECEKTİR'

İlk kez bugün öğrenclerini kırmızı halıda karşılayan Mehmet Akif Ersoy İlk Okul Müdürü Nurettin Kaden, "Öğrencilerde bir heyecan oluşmasını ve kendilerini değerli hissetmelerini istedik. Uygulamamıza bugün başladık. Bunu haftanın bir günü çocuklara sürpriz şeklinde yapacağız. Bir öğrencinin gerçekten mutlu olması başarısına etki edecektir" dedi.

Görüntü Dökümü

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Öğrenciler için serilen kırmızı halı

Öğrencilerin kolonya ve şekerle karşılanması

Öğrencilerin günaydın demesi

Röportajlar

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 155 MB

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),



Kaynak: DHA