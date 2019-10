Dha yurt bülteni-7

06.10.2019 13:34

ENİŞTESİNİ ÖLDÜREN ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Eskişehir'de eşini taciz ettiğini öne sürerek evini bastığı eniştesi Eşrer Santur'u (33) pompalı tüfekle öldüren Yunus Öner (22), polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Dün, Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Mehmetçikler Sokak'ta oturan eniştesi Eşref Santur'un evine giden Yunus Öner, bir süre tartıştıktan sonra yanındaki pompalı tüfekle 5 el ateş etti. Eşref Santur olay yerinde hayatını kaybederken, Yunus Öner polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürülen katil zanlısı Yunus Öner, cinayeti itiraf ederek, eniştesi Eşref Santur'un eşine cinsel tacizde bulunduğunu ve bu nedenle onu öldürdüğünü söyledi.

Katil zanlısı Yunus Öner, emniyetteki işlemlerinin ardından elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.

EMEKLİ ÖĞRETMEN, EVDE BAŞINDAN VURULMUŞ BULUNDU



Karaman'da, emekli öğretmen Ahmet Y.'nin (59) bahçe içindeki evinde, başından vurulmuş cansız bedeni bulundu. Ahmet Y.'nin cesedinin yaklaşık 1 metre ilerisinde bulunan av tüfeği, balistik incelemeye alındı.

Olay, saat 08.30 sıralarında, merkeze bağlı Dereköy Bağlar mevkisinde meydana geldi. Bahçelerine giden köylüler, Ahmet Y.'nin bahçe içindeki evinin kapısının açık olduğunu fark etti. Şüphe üzerine içeri girip, bakan köylüler, Ahmet Y.'yi kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. Köylülerin ihbarıyla eve, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, başından vurulan Ahmet Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri, Ahmet Y.'nin cesedinin yaklaşık 1 metre ilerisinde av tüfeği buldu. Balistik inceleme yapılmak üzere tüfeğe el koyuldu. Ahmet Y.'nin cansız bedeni ise otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Evli olduğu öğrenilen Ahmet Y.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

DERİK'TE ZEYTİN HASADI BAŞLADI



Mardin'in Derik ilçesinde üretimi bin yıl öncesine dayandığı tahmin edilen zeytinin hasadına başlandı. Hasadı yapılan zeytini Türkiye'nin birçok kentine yanı sıra Avrupa ülkelerine gönderildi.

Derik ilçesinde, kimyasal gübre ve ilaç kullanılmadan yetiştirilen zeytinin hasadına başlandı.

Nisan ayında İngiltere'de düzenlenen Uluslararası Zeytinyağı Kalite Yarışması'nda altın madalya ödüllü ve Derik'in sembolü haline gelen zeytin, ilçe sakinlerinin en önemli geçim kaynağı. Çiftçiler, sabahın ilk ışıklarıyla başladığı zeytin hasadını akşam hava kararana kadar sürdürüyor. İlçenin kırsal alanında yetiştirilen Ğilğali, Zoncuk, Güleki, Kejik, Belloti, Ğurseki, Melkebazi, Melebeli, Mavi ve Ağliş türlerindeki zeytinler, büyük zahmetle toplanıyor.

ÜRETİCİLER BU YIL YETERLİ VERİMİ ALAMADI

Derik ilçesindeki 1 milyon 750 bin ağaçtan toplanan zeytinler, paket haline getirilerek, Türkiye'nin bir çok kentinin yanı sıra Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Bu yıl verimde azalma olduğunu anlatan zeytin üreticisi Metin Çilek, "Bu sene zeytin çok az. Yüzde 15 dolayında tutmuş. Beklentimiz büyüktü bu yıl. Zeytinlerimizi Bursa, İzmir'e, İstanbul, Manisa, Antalya'ya ve yurtdışına gönderiyoruz. Zeytinlerimizin yetişmesi için gübre ve ilaç kullanmıyoruz. Sulamayı da kuyu suyu değil, şelale suyuyla sağlıyoruz" dedi.

Mehmet Beşeren ise hasadını yaptıkları zeytinin kilosunu 3 liradan sattıklarını belirterek, Derik'te zeytin fabrikasının açılması gerektiğini söyledi.

VERESİYE SATIŞ YAPMAYAN MARKET İŞLETMECİSİ VE KARDEŞİ DARBEDİLDİ



Bursa'da Suriye uyruklu Ö.R., 8 yakınıyla birlikte kendisine veresiye nargile tütünü satışı yapmayan market işletmecisi aynı ülke vatandaşı Haıtham A. (45) ile kardeşi Nazer A.'yı (25) taş, sopa ve yumrukla darbetti. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ö.R., aynı ülke vatandaşı olan Haıtham A.'nın (45) marketine gidip, veresiye olarak 5 liralık nargile tütünü istedi. Ancak Haıtham A., daha önce aldığı ürünlerin parasını henüz ödemediğini belirterek Ö.R.ye tütünü vermedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ö.R., cep telefonuyla yakınlarını aradı. Ö.R. ve gelen 8 yakını, tekme, yumruk, taş ve sopalarla Haıtham A. ile bu sırada yanında bulunan kardeşi Nazer A.'ya (25) saldırdı. Çevre esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheliler kaçarken, yaralanan Haıtham A. ve Nazer A., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı ise saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görgü tanıklarının ifadeleri ve kamera görüntülerinden yola çıkan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI



Adıyaman'da kavşakta çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Fatma Bozkurt yönetimindeki 34 GFM 93 plakalı otomobil ile Hasari Gözüaydın'ın kullandığı 02 AAD 331 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüleri ile otomobillerde bulunan Gülten Gözüaydın, Yağmur Gözüaydın ve Ece Bozkurt yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ARAÇLARIN ÖNÜNE ATLAYAN ENGELLİ KADIN, POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ



Adıyaman'da, bulvarda hareket halindeki araçların önüne atlayan zihinsel engelli kadına polis ekipleri müdahale etti. Kendini yola attığı için dizlerinden yaralanan kadın, hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Bulvarda hareket halindeki araçların önüne atlayan kadını gören çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, adı öğrenilemeyen kadının zihinsel engelli olduğunu tespit etti. Araçların önüne atlarken yere düşerek dizlerinden yaralanan kadın, çağrılan ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Polis, kadının ailesinin bulunması için çalışma başlattı.

SOSYAL MEDYADA ÖRGÜTLENDİLER, SAHİLİ TEMİZLEDİLER



İzmir'de sosyal medyada örgütlenen 'Doğa için temizle' grubu Bayraklı sahilinde çöp topladı. Denizden her çeşit çöp çıkması, doğaya karşı duyarsızlığı gözler önüne serdi.

Sosyal medya üzerinden bir araya gelen ve 'Doğa için temizle' grubunu kuran çevre gönüllüleri, Bayraklı sahilinde temizlik yaptı. Her yaştan 30 gönüllünün katıldığı etkinlikte sahil ve denizden her çeşit çöpün çıkması dikkat çekti. Grup adına açıklama yapan Ali Berberoğlu, "Sosyal medya üzerinden bir araya geldi. Farklı etkinlikler düzenliyoruz. Belediyelerle birlikte çalışıyoruz. Sahilleri denizleri temizliyoruz. Broşür dağıtıyoruz. Vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Amacımız doğayı temizleyip, yarınlara güzel bir doğa bırakmak" dedi. Grup gönüllülerinden Şükrü Gürcan, doğa ve hayvanlara yönelik etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Amacımız yarınlarımıza daha güzel bir gelecek bırakmak. Aramızda gençler, yaşlılar ve çocuklar var. Çocukların büyükleriyle birlikte örnek olacağı bir toplum oluşturmayı hedefliyoruz" dedi. Gönüllülerden Gülay Çıldırlı ise, denizden her çeşit çöp topladıklarına dikkat çekerek, "İnsanların doğa için daha anlayışlı olmasını istiyoruz. Bu çöpler denizden çıktı. Plastik, oyuncak, top gibi birçok çöp çıktı. Herkesin bilinçlenmesini istiyoruz. Denizlerimize hiçbir şey atmayalım. Herkes üzerine düşeni yapsa doğa gönüllüsü olur" dedi.

Etkinliğin sonunda 30 büyük boy çöp poşeti doldu.

İZMİR'DE 15 BİN BOYOZ ÜCRETSİZ DAĞITILDI

İzmir'in meşhur lezzeti boyoz için bu yıl 5'inci kez festival düzenlendi. Boyoz, peynir, haşlanmış yumurta ve çay ikramlarını çimlerin üzerinde tadarak müzik eşliğinde eğlencenin tadını çıkaran vatandaşlar, Kordon'daki çim alanı doldurdu. Coşku dolu festivalde vatandaşlara 15 bin boyoz ikram edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 5'incisi düzenlenen 'İzmir Boyoz Festivali'nde renkli görüntüler yaşandı. Sabahın erken saatlerinde kahvaltılarını deniz kenarında yeşil çimlerin üzerinde yapmak isteyen binlerce vatandaş, Kordon'u hıncahınç doldurdu. İzmir kahvaltılarının vazgeçilmez lezzeti boyozun tadına bakmak isteyen kişiler, büfelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Boyoz, peynir, haşlanmış yumurta ve çayın ücretsiz dağıtıldığı festivalde, toplam 15 bin boyoz ikram edildi. Vatandaşlardan kimileri evlerinden getirdiği sandalyelerde kahvaltılarını yaparken, kimileri de müziğin tadını halay çekerek çıkardı. 7'den 70'e birçok İzmirli, deniz havası ve güneşin de keyfini sürdü. Öte yandan festivalde çocuklar de unutulmadı. Aileleriyle birlikte alana gelen çocuklar, kendileri için kurulan şişme oyuncaklarda eğlenceli vakit geçirdi.

'1 SAAT ERKEN GELDİM'

İzmir boyozunun tadına bakabilmek için uzun kuyrukta bekleyen vatandaşlardan Nilüfer Soysal, "Bence boyoz bu uzun kuyrukta beklemeye değer. İzmir boyozu bambaşka. Hepimiz çok severek yiyoruz. Bu festivale ilk kez geliyorum ve bu denli kalabalık olabileceğini tahmin ettiğim için festival başlamadan bir saat erken geldim" dedi.

Festivale eşiyle birlikte katılan Şirin Güngör, "İzmir en güzel şehir ve en güzel şenlikler de İzmir'de. Uzun kuyruklarda bekliyoruz ama bizim için önemli değil. Bugün çocuklarımızla birlikte erkenden buraya geldik. Boyoza bayılıyoruz. İzmir boyozu vazgeçilmez ve tartışılmaz. Bu festival birlik ve beraberliğimiz için de çok önemli" diye konuştu.

'YURT DIŞINDA BOYOZU ÖZLEDİM'

Festivale ilk kez katıldığını söyleyen vatandaşlardan Emine Kuyrukçu, "Bu ortamın harika olduğunu düşünüyorum çok hoşuma gitti. Bizlere yumurta, peynir, çay ve boyoz ikram ettiler. Karabiber ve tuzu bile düşünmüşler. Bunların hepsi paketli ve hijyenikti. Bu kadar kalabalık olması da çok hoşumuza gitti. Çok mutluyuz. Oğlum ve komşularımla bugün buraya geldim" dedi. Festivale ailesiyle birlikte gelen Bülent Köprü, "Yıllardır bu festivale katılmak istiyorduk ama bir türlü fırsat bulamamıştık. Bugün ailece festivale geldik ve güzel bir gün geçiriyoruz. İzmir bu tür sosyal etkinlikleri sever. Sosyal bir kenttir. Sıcak insanlarımız çoktur. Gitgide daha da kalabalıklaşacağını düşünüyorum. İzmir boyozu bizler için çok özel. İngiltere'ye gittiğim dönemde İzmir boyozunu çok özlediğim için sipariş verip, kargoyla getirtmiştim. Boyoz bizim için vazgeçilmez" dedi.

Kaynak: DHA