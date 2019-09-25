Dha yurt bülteni - 7

25.09.2019 11:31

İzmir'de, sağanak yağmurda ev ve iş yerlerini su bastı

İzmir'de, dün saat 01.30 sıralarında başlayan sağanak yağmur nedeniyle, dükkanları su bastı. Bazı yollar araç trafiğine kapanırken, yağmur sularının etkisi gün ağırınca ortaya çıktı. Öte yandan, meteoroloji yetkilileri, yağışlı havanın bu akşam Ege Bölgesi'ni terk edeceğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, dün Ege Bölgesi için yaptığı sağanak yağış uyarısı, gece saatlerinde karşılık buldu. Saat 01.30 sıralarında başlayan gök gürültülü sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İzmir genelinde, metrekareye 29.6 kilogram yağış düştü. İlçeler bazında Konak'ta metrekareye 31.8 kilogram, Balçova'da 18, Buca'da 53.9, Bayraklı'da 12.1 kilogram yağış düştü. Sağanaktan en çok nasibini alan ilçe ise, Aliağa oldu. Bu bölgede, metrekareye 118 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

'RÖGAR KAPAKLARI TAŞTI, BAZI YOLLAR İSE TRAFİĞE KAPANDI'

Yollardaki rögar kapakları taştı, bazı yollar ise trafiğe kapandı. Bazı iş yerlerini su basarken, sabah işe gelip, yağmur sularıyla karşılaşan esnaf, dükkanlarda temizlik yaptı. Belediye ekipleri de, yağmur sularının yollara sürüklediği pisliği temizlemek için su tankerleriyle çalışmalara başladı. Kent genelindeki araç trafiğine yoğunluklar yaşanmaması için, trafik polisleri önlem aldı. Şiddetli yağışın etkisi ile özellikle Konak ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde, kot farkından dolayı yolun seviyesinin altında kalan iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar, gece haberi alır almak soluğu iş yerlerinde aldı. Gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen vatandaşlar, şoku atlattıktan sonra temizliğe başladı. Gülhan Şenözgür ve ağabeyi Hasan Şenözhür'ün işlettikleri kafede büyük zarar oluştu. Gülhan Şenözgür, "Akşam saat 02.00 sıralarında ağabeyimin telefonu ile uyandım. Geldiğimizde dizimize kadar su ile karşılaştık. İzmir'in en merkezi yerinde bunu yaşamak şaşkınlık verici. Geldiğimizde içeriye girmemizin imkanı yoktu. Biz büyük zorlukla girdik. Normal ev tipi buzdolabının suyun şiddeti ile devrildiğini gördük" dedi. Yaşadıkları şaşkınlığı anlatan Şenözgür, şunları söyledi:

" Mutfağın tam ortasında dipfriz var o da devrildi. Eşyalarımızın hepsi suyun altında kalmıştı. Şuanda burası kullanılmaz durumda. Bir daha böyle bir yağmur yağmaması için dua edeceğiz. Rögarlar bu şekilde olduğunda biz hep aynı şeyle karşılaşacağız. Bir şimdi burayı temizleyeceğiz. Camlarda patlama oldu. Bunların tadilatı yapılacak. Araç ve gereçler yenilenecek. İşimiz bayağı aksayacak."

Elektrik dükkanın bulunan Muzaffer Özgül de, iş yerine dolan balçıkları temizledi, camları sildi. Elektrikli panjurun kapalı olmasına rağmen işyerine su girdiğini ifade eden Özgül, temizliği bitirdikten sonra işyerini açtı.

'ALT YAPI YETERSİZ'

Öte yandan, Karabağlar ilçesine bağlı Eskiizmir semtindeki bazı işyerlerini su bastı. Ahmet Köşk'e ait manav dükkanı sular altında kalırken, çok sayıda gıda ürünüyle laptop kullanılamaz hale geldi. Köşk, "Sabah geldiğimizde bu manzarayla karşılaştık ve temizliğe başladık. Altyapımız çok yetersiz, yetkililerden burayla ilgilenmelerini bekliyoruz" dedi. Eskiizmir Caddesi üzerindeki bazı kırtasiyelerde de, sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Esnaf, kendi imkanlarıyla suları tahliye edip, temizlik yaptı. Karabağlar Belediyesi'ne ait, tazyikli su tankerleri de, yağmur sularının biriktirdiği pislikleri temizlemek için çalışma yaptı.

SU BASAN KARAKOL TEMİZLENDİ

Gece saatlerinde, suyun bastığı Şehit Şakir Özgan Polis Merkezi'nin bahçesindek su tahliyesi ve temizlik işlemleri de tamamlandı. Yağmur suları, karakolun içine girmedi, ancak bahçede biriken sular uzun süre tahliye edilemedi. Hem polisler hem de belediye ekipleri, karakolda bahçesinde çalışma yaptı ve suları tahliye etti.

Görüntü Dökümü

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-Anons

-elden dolayı zarar gören iş yerlerinden görüntü

-u basan kafeden genel ve detay görüntüler

-ş yerlerini temizleyen vatandaştan görüntüler

-ş yeri sahipleri ile röpler

-Bahçesini su basan karakoldan görüntü

-Su basan işyerlerinden görüntü

-Tazyikli su tankerinin çalışmasından görüntü

-Manav Ahmet Köşk ile röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Umut KARAKOYUN, Melis KARAKUZULU- Mücahit BEKTAŞ- Davut CAN/ İZMİR,

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Akraba aileler arasında boşanma kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'te boşanma aşamasındaki çiftin birbirine akraba yakınları arasında çıkan bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada İmam Kaya (54) ve Ümit Kaya (24) öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Eyüp Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında anlaşmazlık bulunan Fatih ve Zülfiye Kaya çifti 5 gün önce tartıştı. Zülfiye Kaya 3 çocuğunu alarak aynı mahallede bulunan babasının evine gitti. Çiftin boşanma aşamasına gelmesi üzerine Fatih Kaya'nın yakınları Zülfiye Kaya'yı almak için babası İmam Kaya'nın evine gitti. Burada taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, kavgada yaralanan 5 kişiyi ambulanslarla hastanelere götürdü. Ağır yaralanan İmam Kaya ile Fatih Kaya'nın kardeşi Ümit Kaya doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını yitirdi. Hayatını kaybeden İmam Kaya ve Fatih Kaya'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, toprağa verildi.

Polis kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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-Ümit Kaya'nın fotoğrafı

-İmam Kaya'nın fotoğrafı

-Olayın olduğu sokak

-Adli Tıp Kurumu

-Polis ekipleri

-Cenaze aracının gelişi

-Canezenin araca konulması

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 123 MB

Haber: Mustafa KANLI-Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA)

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Adana'da polis servis aracına bombalı saldırı: 1'i polis, 5 yaralı (3)

BAŞSAVCI YURDAGÜL: TERÖR SALDIRISI ÜZERİNDE DURUYORUZ

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, özel harekat polislerini taşıyan zırhlı servis aracına yönelik saldırının meydana geldiği bölgede, yaptığı incelemenin ardından açıklama yaptı. Yurdagül, saldırıyla ilgili terörden sorumlu 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirerek, "Sabah 07.00 sıralarında polis otobüsümüzün geçişi sırasında bir patlama meydana geldi. Bunun bir terör saldırısı olduğu üzerinde duruyoruz. İlk belirlemelere göre, 1'i polis, olay yerinde bulunan vatandaşlarımız yaralandı. Hafif yaralı vatandaşlarımız tedavilerinin ardından taburcu edildi. Vatandaşlarımız cam kırıkları ve meydana gelen gürültüden yaralandı. Şu anda hayati tehlikesi olan yok. Olay yerindeki ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Polis otobüsünün içinde özel harekat polisleri vardı" dedi.

CHP'Lİ VEKİL BARUT: 'TERÖRÜ LANETLİYORUZ

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, özel hareket polislerini taşıyan zırhlı servis aracına yönelik saldırıda yaralananları, tedavi gördükları Adana Şehit Hastanesi'nde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Teröre kimden, nasıl gelirse gelsin karşı olduklarını belirten Barut, "Her türlü terörü lanetliyor, kınıyoruz" dedi.

ARAÇLAR KALDIRILDI

Öte yandan zırhlı servis aracı ile saldırıda hasar gören 4 sivil araç, ekiplerin incelemelerini tamamlamalarının ardından olay yerinden kaldırıldı ve saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

HABER: ADANA

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Tartıştığı sevgilisini evinin bahçesinde bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Hülya S. (40), tartıştığı erkek arkadaşı Münür Y. (38) tarafından evinin bahçesinde, bacağından bıçaklandı. Hülya S. tedavi altına alınırken, olaydan sonra kaçan Münür Y. aranıyor.

Olay, sabah saatlerinde Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Münür Y., kız arkadaşı Hülya S.'nin evinin bulunduğu apartmanın bahçesine geldi. Bahçeye inen Hülya S. ile Münür Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Münür Y., yanında getirdiği bıçağı Hülya S.'nin sol bacağına sapladı. Saldırgan sevgili kaçarken, olayı gören komşuları tarafından çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hülya S. tedaviye alındı. Polis kaçan Münür Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Bıçaklanan kadının ambulansa taşınmasından görüntü

-Yaralı kadının hastaneye getirilmesinden görüntü

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

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Çalınan 4 milyon 795 bin Euro'nun son şüphelisi yakalandı

Adana'da, bankalar arasında uluslararası para taşımacılığı yapılan güvenlik şirketinden 4 milyon 795 bin euro çalınmasının ardından, olayın son firari şüphelisi Hasan B. kafeteryada yakalandı.

Olay, 25 Haziran'da, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Karataş Bulvarı'nda bulunan, bankalar arası para taşımacılığı yapılan güvenlik şirketinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı şirkette 2013 yılından itibaren güvenlik amirliği yapan Burak Ekinci, 22 Haziran'da şirketin para transferi yaptığı sırada, yanında çalışan güvenlik görevlisi Cengiz K.'ye, transfer edilecek paradan 395 bin TL eksik yatırmasını söyledi. Ekinci, daha sonra paranın kontrol edilmesiyle eksik olduğunun anlaşılacağı ve parayı kendisinin aldığının belli olacağını fark etti. Bunun üzerine para açığını kapatmak için plan yapmaya başlayan Ekinci, 25 Haziran'da başka para transferi sırasında 9 milyon euro döviz sevkiyatı yapılırken yanındaki personele, "Bu paralarda eksik var gibi. Siz gidin, diğer çuvalları getirin. Ben bunları kontrol edeyim" dedikten sonra içinde 4 milyon 795 bin euro bulunan 2 çuvalı alıp, lüks otomobile binerek kaçtı. Polisin yaptığı çalışma sonucu Burak Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilip, hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Burak Ekinci ile toplam 12 kişi tutuklandı. Parayı parça parça toplayan polis, şu ana kadar 73 bin euro ve 82 bin 540 lira ele geçirdi. Diğer şüpheliler Hasan B. ve Mehmet Emin G.'yi yakalama çalışmalarını devam ettiren polis, Mehmet Emin G.'nin İstanbul'da saklandığını tespit etti. Ekiplerin, takip sonucu Mehmet Emin G.'yi gece kulübüne giderken yakaladığı öğrenildi. Üzerinde Mahmut Ç. ismine düzenlenen sahte kimlik ele geçirilen ve Adana'ya getirilen Mehmet Emin G.'nin sorgusunda, olaydan sonra kendisinin 150 bin lira aldığını, bunun 120 bin lirasını harcadığını söylediği öğrenildi. Mehmet Emin G., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayın ardından Burak Ekinci'nin 2 çuval içindeki 4 milyon 795 bin euroyu alıp, lüks otomobille kaçış anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Burak Ekinci ve akrabası Jale E.'nin polis tarafından yakalandığı anda yerde çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı. Ekipler olayın son firari şüphelisi Hasan B.'nin peşine düştü. Yapılan araştırmalar sonucunda Hasan B.'nın Çukurova ilçesi'nde bir evde kaldığı saptandı. Adrese baskın düzenleyen polisler, Hasan B.'yi, evinin yakınında bir kafeteryada otururken beraberindeki 3 kişi ile birlikte yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise, 250 bin lira ele geçirildi. Şüpheli emniyetteki sorgusunda, geriye kalan paranın kensidinde olmadığını, soygundan sonra Burak E.'den 500 bin lira aldığını ve bunun da bir kısmını harcayıp geri kalanını dağıttığını söyledi. Hasan B.'nin ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerinden yurt dışına kaçma planı olduğuda öğrenildi. Emniyette sorgusu tamamlanan Hasan B., saklanmasına yardım eden 3 kişiyle birlikte adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Zanlıların emniyet binasından çıkarılması

Polis aracına bindirilmesi

Polis araçlarının gidişi

***ARŞİV***

Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

Adli tıp biriminden çıkarılması

Polis araçlarına bindirilmeleri

Polis araçlarının gidişi

Paralardan görüntüler

Soyguncuların kaçtığı lüks aracın görüntüleri

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,

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200 bin liralık Kangal yavruları için randevu alıyorlar

Bursa'da 200 bin lira değer biçilen 'Karaboğa' isimli Kangal cinsi köpeğin yavruları büyük rağbet görüyor. Alıcılar, büyüdüğünde insan boyunu geçen ve heybetli görüntüsüyle öne çıkan 'Karaboğa' gibi olması beklenen yavrular için sıra bekliyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Madımak Kangal Köpeği Üretim Çiftliği'nde 20 aylık 'Karaboğa' isimli köpeğin yavruları yoğun ilgi görüyor. 200 bin lira istenen ve heybetli görüntüsüyle göze çarpan 'Karaboğa'nın, safkan yavruları da benzer özellikler taşıdığından Türkiye'nin yanı sıra, dünyanın farklı noktalarından da talep ediliyor. 15 yıldır profesyonel olarak Türk çoban köpeği yetiştiriciliği yapan çiftlik sahibi Şeref Alkan, Karaboğa'nın en büyük yavrusunun 7.5 aylık olduğunu belirterek fiyatının ise 10 bin liradan başladığını ifade ederken, yavruların satışında ise yüksek ilgiden dolayı alıcıları sıra işlemine dahil ederek randevu şeklinde çalıştıklarını söyledi.

YAVRU KANGALLAR İÇİN RANDEVU ALIYORLAR

Karaboğa'nın çiftliğin en popüler köpeği olduğunun altını çizen Alkan, aynı zamanda ülke çapında da ses getirdiğini belirtti. Safkan kangal köpeği olan ve ayağa kalktığında bir insanın boyunu geçen Karaboğa'nın, görsel olarak oldukça heybetli göründüğüne işaret eden Alkan, "Fizik olarak kendini yeni bulmaya başlayan bir köpek. Şu an daha da iyi olmaya başladı. 36 aylık olduğunda çok daha mükemmel bir görsele sahip olacak. Karaboğa'nın yavrularına da dünyanın pek çok noktasından yoğun talep var. Bu sebeple randevu şeklinde çalışmak zorunda kalıyoruz" dedi.

"YAVRULARIN FİYATI 10 BİN LİRANIN ÜZERİNDE'

Karaboğa'nın en büyük yavrusunun 7.5 aylık olduğunu söyleyen Alkan, "Arz talebin artmasının sebeplerinden birisi de 'Karaboğa'nın damızlığının da çok iyi olması. Kendi fiziksel görüntüsünde yavrularını çıkarabilmesi en belirgin özelliklerinden. Özellikle 7.5 aylık yavru köpeğimiz bunu ispatlamış durumda. Damızlığın mükemmel olması nedeniyle yavrularına oldukça yüksek bir talep var. Yavrular şu anda başlangıç fiyatı olarak 10 bin lira ve üzerinde satılıyor. Aşırı bir talepten ve köpeğin popülaritesinden ötürü bunda rakam sınırı yok. Daha sonraki fiyatlar da 20-25 bin lira arasında değişiyor. Yavruların fiyatlarında kaç aylık olduğunu da baz alıyoruz. 1 aylık, 3 aylık, 7 aylık yavruların fiyatları da ay bazında kriterize ediliyor" diye konuştu.

'YAVRULAR, İLGİ GÖRDÜKLERİNDE SAHİBİNE HEMEN ALIŞIYOR'

Yavru köpeklerin alışma süreçlerinin, özellikle birkaç aylık yavrularda yalnızca 1-2 gün olduğuna değinen Alkan, "Yavrular ilk gün yadırgayabilir, ancak daha sonraki süreçte ailenin, kişilerin kendisine gösterdiği sevgi ile birlikte hemen adapte olur, alışmaya başlar. Yetişkin köpeklerde de bu durum kişisel olarak karakter bazında değişebilir. Burada da iki faktör var, köpeğin karakteri ve sahiplenen kişinin davranışları. Sahiplenen kişi köpeğe mükemmel bir yaklaşımla, sevgi, aidiyet duygusuyla yaklaşırsa köpekte de karakter problemi yoksa 4-5 gün içerisinde alışabilir. Köpek karakter olarak sert mizaçlı, kolay alışmayan bir karaktere sahipse, sahibi de buna hamle yapamaz ve yeteri kadar ilgi göstermezse alışma süreci birkaç ay uzayabilir, hatta belki de hiç alışamayabilir de. Burada sahiplenen kişinin verdiği ilgi, sevgi, köpeğine aşıladığı özgüven ve köpeğin de kendi doğuştan gelen karakteri önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

BURSA'DAN SİVAS'A KANGAL KÖPEĞİ

Çiftlikte 50 damızlık, 30 da yavruya sahip olduklarını belirten Alkan, diğer yavrulardan da bu fiyata ulaşabilenlerin çıkabileceğine işaret ederken, 'Karaboğa' ile anne köpeğin iyi olmasıyla birlikte doğan yavrunun fiyatının otomatik olarak yüksekten başladığı ve bunun 'Karaboğa'ya özel olduğunun altını çizdi. Türk çoban köpeklerine, Türkiye'nin haricinde ABD'den Japonya'ya, Afrika'dan Rusya'ya kadar dünyanın her ülkesinden talep olduğunu niteleyen Alkan, "Biz çiftlik olarak Türkiye ve dünyanın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Bu sene enteresan bir dönem geçirdik. Sivas merkez ve köyler dahil olmak üzere toplam 23 adet yavru köpeğimizi Sivas'a gönderdik. Bu bizim için enteresan bir gelişme oldu" dedi.

'TÜRK ÇOBAN KÖPEKLERİ, DÜNYANIN EN İYİ KÖPEKLERİ'

Son olarak Türk çoban köpekleri hakkında da bilgiler veren Alkan, "Türk çoban köpekleri güçlü, kuvvetli, heybetli köpekler olmasına rağmen yavruları aslında zorlu bir büyüme periyodundan geçiyor. Yavruları diğer ırk köpeklere nazaran daha nazik hayvanlar. Büyüme süreleri çok daha zorlu bir süreç arz ediyor. Türk çoban köpekleri, bir başka deyişle Kangal köpekleri, dünyanın en harika köpekleridir. Sürü bazında, sürü korumada, alan korumada, dostlukta, hissiyatta, sadakatte, sahiplenmede dünyanın en iyi köpekleri diyebiliriz. Özellikle kurtlara karşı organize olabilen tek köpek ırkıdır dünyada. Avrupa'dan, İtalya'dan ve diğer birkaç ülkeden daha sürüleri korumak için hükümetler bazında da talepler olmuştu. Bu köpekleri zaten ispatlıyor. Sürü korumada kurtlara karşı organize olabilen, ki kurtlar da organize şekilde saldıran hayvanlardır, kurtlara karşı koyabilen tek köpek ırkıdır" açıklamalarında bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Kangal köpeklerinden detaylar

-Karaboğa'dan detaylar

-Çiftlik sahibi ile Karaboğa'nın oynaması

-Röportaj

Haber: Gürkan DURAL/BURSA, - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Spastik engelli kediye, kısırlaştırma operasyonu

Osmaniye'de kısa bir süre önce yüksekten düşerek başını yere çarpması sonucu spastik engelli kalan 6 aylık dişi yavru kedi, yapılan operasyonla kısırlaştırıldı. Yoğun denge problemi bulunan kedinin halini gören vatandaşlar, kendi yaşamını idame ettirmekte zorlanması ve hamile kalması durumunda yavrularına bakamayacağı düşüncesi ile veteriner hekime başvurarak kısırlaştırılmasını istediler.

Osmaniye'de ilk kez uygulanan anahtar deliği yöntemi ile overektomi operasyonu, halk diliyle kısırlaştırma operasyonu 15 dakika gibi kısa bir sürede tamamlandı.

Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit, 6 aylık dişi kedinin fossa paralumbalis'den 1 santimlik ensizyon yaparak ovariumlara ulaştıklarını belirterek, "15 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleşen bu yöntem. Yara iyileşmesinde de çok hızlı ve başarılıdır. İnşallah kedimiz kısa zaman sonra eski hareketli hayatına döner" dedi. Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit, ayrıca kedinin denge problemi için de ayrı bir tedaviye başladıklarını ifade etti.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise kısırlaştırma operasyonu ile ilgili şunları söyledi: "Abdominal ensizyonla yapılan overektomi operasyonlarında açılan kesik daha büyük ve travmatik olduğundan HAYTAP olarak tercihimiz anahtar deliği yöntemidir. Ayrıca Abdominal yöntemde yerçekimin etkisiyle barsak fıtığı sıka gözlenmektedir. Anahtar deliği yönteminde yara açıklığı 1.5 gün gibi kısa bir sürede kapandığı gibi 5 saat kadar sonra kedi ve köpeklerin ayaklandığı, tüm yaşam fonksiyonlarını sağladığı bir operasyondur. Şehrimizde bu yöntemin kullanıldığını görmek biz hayvan hakkı savunucularını çok sevindirdi. Tüm meslektaşlarımıza şiddetle tavsiye ediyoruz."

Görüntü Dökümü

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Kedinin klinik içerisinde yürümeye çalışması

Denge problemi olan kedinin güçlükle ayakta durması

Operasyon öncesi tüylerinin kesilmesi

Veteriner hekimlerin operasyona başlaması

Kısırlaştırma operasyonundan detaylar

Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit'in konuşması

Veteriner hekim Ali Laçinbala'nın konuşması

Kedinin narkozun etkisi ile masa üstünde uyurken

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Milli sporcunun sahip çıktığı yavru kediye süt anne

Karaman'da milli atletizm sporcusu Figen Aşık'ın (27), sahip çıktığı karton kutu içerisine kapatılan ve üzerine taş koyularak çöpün kenarında ölüme terk edilen yavru kedilerden kötü haber geldi. Aşık'ın enjektörle süt vererek beslediği kedilerden 3'ü öldü. Son yavru kedisi ise Karaman Doğa ve Hayvanları Koruma Topluluğu üyeleri tarafından süt annesi olacak bir kediyle buluşturulup, beslenme altına alındı.

Figen Aşık, geçen 20 Eylül Cuma günü antrenmandan, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'ndeki evine geldiğinde kapının önündeki çocukların kutu içerisinde daha gözleri bile açılmamış yavru kedilerle oynadığını fark etti. Aşık, çevrede yaptığı araştırmada yavru kedilerin ağzı kapatılmış kutu içerisinde çöp kutusunun yanına bırakıldığını ve kutunun üzerine taş koyularak kedilerin ölüme terk edildiğini fark etti. Yavru kedileri evine alan Aşık, özel olarak yaptığı mama ile yavruları beslemeye başladı. Aşık'ın, enjektörle süt vererek beslemeye çalıştığı kedilerden kötü haber geldi. Kedilerden 3'ü öldü. Son yavru kedisi ise Karaman Doğa ve Hayvanları Koruma Topluluğu (KARDOHAK) üyeleri tarafından süt annesi olacak bir kediyle buluşturulup, beslenme altına alındı.

KARDOHAK üyesi Said Topçu, doğadaki bütün canlıların yaşam hakkı olduğunu belirterek, "Bzler ölüme terk edilen yavru kedilerden, basında çıkan haberler sayesinde bilgi sahibi olduk. Milli sporcu Figen Aşık'ın gayretle yavruları hayatta tutmak için çabaladığını gördük; ama çok küçük olan yavru kediler, anneye muhtaç oldukları için maalesef direnememişler. 3 kedinin ard ardına ölüm haberinin ardından grup üyelerimizle birlikte süt anne arayışına girdik ve 4 tane süt anne tespit ettik. Yavru kedimizi süt annelerin yanına bıraktık. 1 anne kedi yavru kediyi benimsedi ve emzirmeye başladı. 3 yavrunun ölümüne çok üzüldük ama en azından 1 yavru kediyi kurtarabilmenin mutluluğunu yaşadık."diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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KARDOHAK üyelerinin, anne kediyi Milli sporcunun evine getirmesi

Yavru kediyi, anne kedinin yanına getirmesi

Daha sonra iki kediyi götürmeleri

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

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35 yıllık çöplük yeşil alan oluyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde, hazırlanan projeyle, 35 yıldır gelişigüzel vahşi depolama yönteminin uygulandığı 80 dönümlük çöp depolama alanının yeşil alana dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı.

Karadeniz Bölgesi'nde katı atıkların düzensiz bertaraf edilmesi ve gelişigüzel vahşi depolama yöntemlerinin uygulanması, uzun süredir çözülemeyen çevre sorunu olmaya devam ediyor. Soruna çözüm için bir araya gelen belediyeler çöp depolama alanları oluştururken, maddi imkanları yetersiz kalan belediyeler, vadiler, dere yatakları, orman ve eski taş ocakları gibi alanlarda vahşi depolama yöntemleri uyguluyor. Ünye ilçesinde 35 yıldır vahşi depolama yapılarak kullanılan çöp depolama alanının üzerinin kapatılması için Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında çalışma başlatıldı. Projeyle; toprak hafriyatla doldurulan alanın yeşil alana dönüştürülmesi, bu sayede de çevreye yayılan kötü koku ve görüntünün ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, çöplük olarak kullanılan 80 dönümlük arazinin üzerini kapatacaklarını, halka açık yeşil alan yapacaklarını söyledi. Ünye ilçesindeki çöp alanına alımların durdurulduğunu, mevcut bölgeye bin kamyon ile hafriyat toprağı serdiklerini, rehabilite çalışmalarının da devam ettiğini belirten Güler, "Göreve geldikten sonra çevre ve doğaya önem veren projelerimizi hayata geçirmeye başladık. Ünye ilçemizdeki çöplükte vahşi depolama yapılıyordu, artık buradaki sorunu çözüyoruz. Bu şekilde Ünye ilçemiz, daha güzel bir yapıya kavuşmuş olacak. Buraya bir daha çöp dökülmeyecek. 80 dönüm yerden muhteşem bir alan kazanıp, burayı vatandaşlarımızın kullanabileceği bir yer olarak kullanacağız. Halka açık yeşil alan buraya çok yakışacak, çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.

'ÖNCELİĞİMİZ ÇÖPÜ ENERJİYE DÖNÜŞTÜRMEK'

Yaşam kalitesini yükseltecek projelere büyük ağırlık verdiklerini anlatan Güler, "Burada 35 yıldır süren çöp meselesi vardı, bu bizim ayıbımızdı. Orayı vahşi çöp depolamasından kurtardık. 80 dönüm alanla ilgili proje hazırlıyoruz. O çöplüğün üzerinde köpekler, martılar, kuşlar inip çıkıyordu. Her şeyden öte, görüntü kirliliğiydi. Dolayısıyla bunların hepsini giderdik. Bundan sonra çöpü enerjiye dönüştürmek veya gübre olarak kullanmak istiyoruz. Fatsa'da da benzer durum söz konusuydu. Fatsa'ya da artık vahşi çöp dökülmeyecek, çalışmalarımızı yaptık. Burada da bu önemli problemi gidermiş olduk. Çöpleri çöp toplama merkezlerinde toplayıp ayıklayarak, bunlardan hem endüstriyel ekonomik fayda sağlamak, hem de enerjiye dönüştürmek bizim birinci önceliğimiz. Fatsa ve Ünye'nin bu sorunlarını çözmede de mutluyuz" diye konuştu.

'VAHŞİ DEPOLAMA HOŞ DEĞİLDİ'

İlçe sakini Murat Demir, çöp kokusundan yıllardır rahatsızlık duyduklarını, sorunun çözülmesinin de iyi bir gelişme olduğunu söyleyerek, "Çöpün olduğu bölgede denize girilmiyordu, araçla geçerken bile oradan pis kokular geliyordu. Çöpün kaldırılmış olması çok iyi oldu. Hem ortadan çirkin görüntü de kaldırılmış oldu. Yıllardır bu çöp kokusu rahatsızlık verdi, ama çözümü sağlanamadı. Günümüzde teknolojik imkanlar varken, bu zamana kadar vahşi depolama olması zaten hoş değildi. Yapanlardan Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

'YAPANLARIN ELLERİNE SAĞLIK'

Çöp olan bölgenin turizme kazandırılması önerisinde bulunan Yaşar Kök ise, "Orası ilçemizin güzel yerlerinden biri. Çöplük olacağına turizme kazandırılmalı. Yoldan geçerken bile koku geliyor. Ünye'ye, yol kenarına denize sıfır yerde çöp dökülmesi yakışmıyor. Denize gidenler bile kaç metreden kokuyla karşı karşıyaydı. Burası kapatılarak daha güzel değerlendirilebilir. Geri dönüşümden faydalanılabilir. Burayı kapatanların, yapanların ellerine sağlık" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Çöplükten görüntü (drone)

-Hilmi Güler ile röportaj

-Vatandaşlarla röportaj

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-Turgut DAĞDEVİREN-ORDU-DHA

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Kaynak: DHA