Dha yurt bülteni - 7

10.09.2019 11:31

HDP önündeki eylemde 8'inci gün; aile sayısı 20 oldu (2)

EYLEME BİR ANNE DAHA KATILDI

Diyarbakır'da, HDP il binası önündeki oturma eylemini 8'inci günde de sürdüren ailelerin arasına, Ordu'dan gelen Latife Ödümlü de katıldı. Siirtli olan ancak Ordu'da yaşayan Ödümlü, Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Özgür'ün, 10 ay önce, terör örgütü PKK tarafından Irak'ın kuzeyine kaçırıldığı iddiasıyla eyleme katılan 20'nci aile oldu. Latife Ödümlü, oğlunun bulunmasını isteyerek, "Dicle Üniversitesi'nde okuyordu. Bir gün aradım, cevap vermedi sonra sürekli aradım, cevap vermedi. Kaç sefer emniyete gittim, yurt dışına gittim, kapı kapı dolaştım, bulamadım. Bu binaya 2 sefer geldim. Biriyle konuştum; dedim 'Sen götürdün', 'Yok ben götürmedim' dedi. Götüren şoförü de buldum. Kapıya kadar götürdüğünü söyledi. Irak'ın kuzeyine gitmiş. Ben, eşim ve amcası 3 defa Irak'a gittik. Kapı kapı dolaştık. Bulamadım. Bir arkadaşıyla konuştum, ikinci günden sonra o da kayboldu. Ben de televizyonda burayı gördüm, geldim. Kaybolduğu günden beri arıyorum. Öldü mü, kaldı mı, bilmiyorum" dedi.

HDP ÖNÜNDE TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR

Öte yandan HDP önündeki ailelere destek ziyaretleri de sürüyor. Aileleri ziyarete gelen bir grup STK temsilcisi, Türk bayrağı açtı. Aileler, STK temsilcilerine alkışlayarak, teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

------------

HDP il binası önünden detay

Yeni gelen anne Latife Üdümlü

Ailelerden detay

Latife Üdümlü'nün konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN, Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,

===================

Marmara Denizi'nde palamut yok, hamsi çok

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 1 Eylül itibariyle 'Vira Bismillah' diyerek denizlere açılan balıkçılar bu sezon balığın az olmasından yakındı. Balıkçılar, Marmara Denizi'nde palamudun yok denecek kadar az olduğunu ve çoğunlukla hamsi avlandığını söyledi.

Mudanya'da 1 Eylül'de av yasağının kalkmasıyla birlikte balıkçılar 'Vira bismillah' deyip denize açıldı. Ancak balıkçılar, dumandan umduğunu bulamadı. Marmara Bölgesi'nde özellikle palamut balığının az olmasından yakınan balıkçılar, çoğunlukla hamsi balığı avlanabildiğini söyledi.

'SEZON BEKLENTİNİN ALTINDA İLERLİYOR'

Mudanya Balıkçılar ve Denizciler Derneği Başkanı Çetin Ateş, "Bu sezon balık kıtlığı var. Hamsi ve istavrit tutulabiliyor sadece. Palamudun kendini göstermesi lazımdı, ancak palamut yok. Lüfer kendini tek tük gösteriyor. Sezon beklentinin altında ilerliyor. Kasım ve Aralık ayında, sular soğursa balıklar bollaşabilir. Marmara Denizi'nde genel itibariyle hamsi avlanıyor" dedi.

PALAMUT YOK, HAMSİ VAR

Balıkçı Erhan Öncü ise, "Marmara açıklarında hamsi, istavrit ve sardalya var. Balık genel olarak az, ne çinekop, ne palamut. Palamut özellikle yok. Bu sene kesinlikle olmayacak gibi görünüyor. Karadeniz Bölgesi'nin havalar soğuduktan sonra biraz destek olması lazım. Karadeniz'de balık olursa, fiyatlar belki düşebilir ve buraya yansır. Geçen sezon hamsimiz yoktu. Bu sene hamsi var. Bir tek eksiğimiz palamut. Palamut ağustos ayında başlardı, ekimin sonuna kadar devam ederdi. İlerleyen haftalarda palamudun olmayacağına kesin gözüyle bakılıyor, çünkü ağustos ayında hiç palamut göremedik" dedi.

Görüntü Dökümü

---------

-balıklardan görüntü

-balıkçılardan görüntü

-Denizden ve teknelerden görüntü

-Açıklamalar

Süre: 3.22 Boyut: 377 MB

Haber-Kamera: Merve KIZILKAYA/BURSA,

==================

Sinop'ta balık azlığı fiyatlara yansıdı

Karadenizli balıkçılar, av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle 'Vira bismillah' diyerek, ağlarını denize atmayı sürdürüyor. Sinop'ta denizde istenilen seviyede balığın avlanamaması da tezgahlardaki fiyatlara yansıyor. Avlandığı ilk günlerde 10 TL'den satılan mezgitin 20 TL'ye yükseldiği, ekim-kasım aylarında fiyatların düşeceği belirtildi.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibariyle sona ermesiyle birlikte, Karadenizli balıkçılar, kısmetlerini aramaya devam ediyor. Sinop'ta da balıkçılar, yeni sezonda avlanma çalışmalarını sürdürüyor. Deniz suyunun henüz istenilen seviyede soğuk olmaması nedeniyle palamut başta olmak üzere umduğunu bulamayan Sinoplu balıkçılar, nasiplerine düşen hamsi, mezgit, istavritin yüzleri güldürdüğünü söyledi. Av sezonunun açılmasıyla birlikte balık fiyatlarının ucuzlaması beklenirken balığın az oluşu tezgahlardaki fiyatlara da yansıyor. Kentteki balıkçı tezgahlarında; hamsi 20, istavrit 10, çupura ve levrek 30, mezgit ise 20 TL'den satışa sunuluyor.

'FİYATLAR EKİM-KASIM'DA DÜŞER'

Balıkçı İbrahim Çoşkunarslan, fiyatların artığını belirterek, "Mezgit fiyatları arttı. 10 TL'ye satıyorduk. Şuan da 20 TL. Bazen fiyatlar balığın azlığına, çokluğuna göre değişiyor. Bunun için balık az olunca fiyatlar pahalı gidiyor. Onun için biz de pahalı satmak zorunda kalıyoruz. Hamsi şuan 20 TL. Fiyatının düşeceğini umuyoruz, çünkü hamsiden yana umudumuz çok. Vatandaş hep daha ucuza yesin. Hamsi şuan 20 TL ama Ekim, Kasım ayında 10 TL, 7.5 TL'ye iner. Bu yönde tahmin ediyoruz. Çünkü inşallah hamsi bol olacak. Palamuttan yana ise umudumuz az. Tezgaha daha palamut koymadık. Ama bir umut, deniz işi bu belli olmaz. Belki havalar soğuyunca palamut geri gelir. İnşallah olur da vatandaşımız ucuz ucuz palamut yer" dedi.

Görüntü Dökümü

---------

-Balık avından havadan görüntüler

-Detaylar

-Balıkçı İbrahim Çoşkunarslan açıklamaları

-Balık avından havadan görüntüler

(SÜRE: 03: 03 Dk) (BOYUT: 342 MB)

Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP,

==================

Atakaş Limanı'na yanaşan gemide yangın

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ikinci Organize Sanayi Bölgesi Atakaş Limanı'na yanaşan Türk bandralı Kran Asya adlı kuru yük gemisinde çıkan yangın, itfaiye ekibi tarafından yaklaşık iki saatte söndürüldü.

Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndan aldığı yükle İskenderun Atakaş Limanı'na demirleyen 9327 grostonluk kuru yük gemisi Kran Asya'nın makine dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mürettebat ve liman ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede üst güverteye kadar yayıldı. İtfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, denizden de römorkörlerin müdahalesiyle yaklaşık iki saatte söndürüldü. Gemide hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

------------

Limanın dış görüntüsü

İtfaiyenin söndürme çalışması

Haber: Ufuk AKTUĞ-Kamera: İSKENDERUN,(Hatay),

===================

Karadeniz'in dalgaları kumsalı yuttu

Samsun'un Atakum ilçesinde, çevresinde inşa edilen balıkçı barınakları ve dalga kıranlar nedeniyle özellikle rüzgarın etkili olduğu dönemlerde dalgaların yoğunlaşıp yöneldiği kumsalda kıyıyı aşındırması, Altınkum Plajı'nı tehdit ediyor. Dalgaların çarpması sonucu 100 metrelik kumsalın büyük bölümü aşınarak geriye 10 metre kaldığı, çevresindeki ağaçlara da zarar verdiği göze çarpıyor.

Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi'nde bulunan ve kentin en kalabalık plajlarından olan Altınkum Plajı, son günlerde denizden gelen dalgaların aşındırması sonucu her geçen gün küçülüyor. Çevresinde inşa edilen balıkçı barınakları ve dalga kıranlar nedeniyle özellikle rüzgarın etkili olduğu dönemlerde dalgaların yoğunlaşıp yöneldiği kumsalda kıyıyı aşındırması, Altınkum Plajı'nı tehdit ediyor. Dalgaların çarpması sonucu son günlerde 100 metrelik kumsalın büyük bölümü aşınarak geriye 10 metre kalması, plajı yok olma riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

'PLAJIMIZ TEHDİT ALTINDA'

Karadeniz'in hırçın dalgalarının zarar verdiği kumsal, çevrede yaşayan yöre sakinlerini de tedirgin ediyor. Kıyıya yakın olan evlerinin yanı sıra çevredeki kanalizasyon hattının da risk altında olduğunu öne süren vatandaşlar, yaşanan duruma yetkililerce önlem alınılıp, çözüm üretilmesini istedi. Dalgaların yoğunlaşıp şiddetini artırmasıyla çevrede pek çok ağacın zarar gördüğü ve durumun sürmesi halinde plajı kaybedeceklerini söyleyen Korhan Altan, "Sahil şeridinde bulunan 80 tane ağaç, denizin kumu aldıktan sonra toprak alana geçmesi sonucu sular altında kalmıştır. Plajımızın ardından, ağaçlarımız da tehdit altında. Soruna çözüm bulunmaması halinde şehrimiz en güzel plajını kaybedecektir" dedi.

'DENİZİN DENGESİ BOZULMUŞ'

Oluşan ters akıntıyla gelen dalgaların kumsalı yok ettiğini ve ağaçları da sular altında bıraktığını anlatan emekli Cumhuriyet Savcısı Mümtaz Önder de, "Yapılan yanlış liman inşaatı, burada denizin dengesini tamamen bozmuş. Rüzgar estiği zaman oluşan ters akıntı, kumsalı ve ağaçları sular altında bırakmaktadır" diye konuştu.

'ACİL ÇÖZÜM İSTİYORUZ'

Samsun'un en gözde plajlarından birinin gözlerinin önünde eridiğini söyleyen emekli öğretmen Sebahat Gündüz ise, "Bu sahil hepimizin, Samsun ve çevre illerden herkes buraya yüzmeye geliyor. Denize giremedikten sonra vatandaş burayı ne yapsın? Acilen çözüm bulunması gerekiyor" ifadelerinde bulundu.

Görüntü Dökümü

-------------

Muhabir Tayfur Kara'nın anonsu

Drone görüntüleri

Detaylar

Mahalle sakinleri ile röportaj

Haber-Kamera: Tayfur KARA, Hakan AKGÜN/SAMSUN,

====================

50 yaş üstü köylü kadınlar, bilgisayar eğitimi almaya başladı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde köylü kadınlar, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursta bilgisayar öğrenmeye başladı. 50 yaş üstü 23 kursiyer, bilgisayar eğitimini tamamladıktan sonra sosyal medya ve akıllı telefon kullanmak için eğitim almaya başlayacak.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Yıldız Sarayı Vakfı'nca yeniden yapılan Halk Eğitim Merkezi 2019-2020 eğitim öğretim sezonuna başladı. İlk kursiyerlerin alındığı merkezde köylü kadınlar en çok Bilgisayar ve Teknoloji sınıfına rağbet gösteriyor. 23 kursiyerin bilgisayar kullanmayı öğrendiği sınıfta, köylü kadınlar çocuklarının, torunlarının vakit harcadıkları internette ne olduğunu merak ettikleri için bilgisayar öğrenmek istediklerini belirtti.

'BEN ÇAĞ ATLAYACAĞIM'

Bilgisayar kullanmayı çok istediğini belirten Ayten Arık (56), "Torunlarıma bakıyorum, eline telefon alan, bilgisayar alan bir köşeye çekiliyor. Ben de onları seyrediyorum. Ben de eşime sormadan geldim. 3 senedir bu kurslara katılıyorum. Eşim, 'Bu yaştan sonra ne işin var, otur evde' dedi ama ben dinlemedim. Ben çağ atlayacağım. Çağ bilgisayar çağı. Burada çok mutlu oldum. Önceden dört duvarın arasında oturuyordum. Bursa'ya bile giderken eşimle beraber gidip dönüyordum. Şimdi dünyanın bir ucuna tek başıma gidebilirim. Her şeyden haberim olur. İnternete giriyorum, sipariş veriyorum, her şey kapıma kadar geliyorö dedi.

"ÖĞRENMENİN YAŞI YOK"

Bilgiyi öğrenmenin yaşı olmadığını belirten kursiyer Safiye Doğan (57), "Öğrenmek istiyorum. Torunlarım bilgisayar kullanmayı biliyor ama ben bilmiyordum. Bunun için üzülüyordum. Şimdi açmasını, kapatmasını biliyorum. Adımı soyadımı yazabiliyorum. Torunumla beraber oturup zaman geçirebiliyorum. Kocama hiç bir şey sormadım. Kimseye söylemedim. İçimde merak var ama söylemedimö diye konuştu.

'60-70 YAŞLARINDA KURSİYERLERİMİZ OLDU"

Kursiyerlerin bilgisayara karşı büyük bir talebi olduğunu belirten Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ali Yıldırım, "Her yıl bir çok kursiyerimize bilgisayar kursu veriyoruz. Orhaneli küçük bir ilçe. Genç nüfusun az, yaşlı nüfusun fazla olduğu bir ilçe. O yüzden kursa gelenler 40 yaş üzeri oluyor. 60, 70 yaşlarında kursiyerlerimiz oldu. Geldiklerinde öncelikle bilgisayar öğrenmek istiyorlar. Akıllı telefonları kullanmak için de bizlerden talepte bulunuyorlar. Herkes akıllı telefon kullanıyor. Yaş grubu ilerledikçe, torunlarıyla ilgilenebilmeleri için bu taleplerde bulunuyorlar. Çünkü çocukları, torunları akıllı telefon kullanıyor. Onlarla vakit geçirebilmeleri için telefonlarla ilgilenmeleri gerekiyor. Bunu talep ediyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruzö dedi.

Görüntü Dökümü

---------

-Bilgisayar kullanan köylü kadınlardan detaylar

-Ders anlatan öğretmenden detaylar

-Dosya adı: 1009bilgisayar_kursu

-Süre: 04.52 Boyut: 544 MB

Haber: Muammer İRTEM-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

=========================

Sınırda çıkan yangın, petrol kuyularına sıçramadan kontrol altına alındı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Suriye sınırındaki mayınlı alanda çıkan yangın, petrol kuyularına ulaşmadan kontrol altına alındı.

Nusaybin ilçesindeki Suriye sınırındaki mayınlı alanda dün akşam saatlerinde kuru otların alev almasıyla yangın çıktı. Çevredekiler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine ihbar edip, kendi imkanlarıyla yangına müdahalede bulundu. Jandarma, yangının çıkış noktasına yakın mesafede bulunan petrol kuyularına yayılmaması için önlem aldı. Yangın, itfaiyenin sabah saatlerine kadar süren çalışması sonucu petrol kuyularına sıçramadan kontrol altına aldı.

Görüntü Dökümü

----------

Sınırda çıkan yangın gündüz

Sınırda çıkan yangın gece

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 198 MB

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),

=================

Kaynak: DHA