Dha yurt bülteni - 7

27.08.2019 11:57

Efeler Belediye Başkanı Atay: Belediyeyi organize soymuşlar

Aydın'ın Efeler Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Fatih Atay, kendisinden önceki dönemde CHP'den seçilerek başkanlık yapan son seçimde aday gösterilmeyince Demokrat Parti'den aday olup kendisine rakip çıkan Mesut Özakcan'ı eleştirdi. Atay, Özakcan'ın ihale yapılmadan mal satın aldığını ya da bazı mallar alınmadan ödeme yaptığını iddia ederek, "Belediyeyi yakınlarıyla birlikte organize soymuşlar" dedi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Efeler Belediye Başkanı seçilen Mehmet Fatih Atay, düzenlediği basın toplantısında göreve geldikten sonra yaptıkları çalışmaları anlattı. Atay, kendisinden önceki dönem borcunun inceleme sonucu 17 milyon 480 bin liradan 18 milyon 987 bin 512 liraya çıktığını belirterek, "Biz ne yazık ki Efeler Belediyesi'ni devraldığımızda, sadece maddi anlamda büyük bir enkaz devralmadık, manevi anlamda da enkaz devraldık" dedi. Atay, eski belediye başkanı Özakcan'ın ihale yapılmadan mal satın aldığını ya da bazı mallar alınmadan ödeme yaptığını iddia ederek, şöyle dedi: "Bazı mallar belediyeye girmemiş ama satın alınmış. Belediyeye faturalar kesilmiş. Bir organize işin olduğu görülmekte. Hatta bunları imzalayan kişilerin de, başkanın akrabaları olduğunu saptadık ve organize şekilde belediyenin soyulduğu gerekçesiyle Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Belediye bünyesinde yeni kurulan Teftiş Kurulu Başkanlığı bugüne kadar 6 kişiyle ilgili yasadan kaynaklı olarak disiplin işlemleri yaptı. 17 kişi hakkında Kamu İhale Kanunu'na muhalefetten soruşturma açıldı. Ayrıca bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacak."

Görüntü Dökümü

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-CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay konuşması

-Efeler Belediye binasından görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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Minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada yaralandı, 9 gün sonra öldü

Manisa'nın Kula ilçesinde, kavşakta otomobille minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan 10 kişiden Zarif Kadir Akın (47), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşamını yitirdi. Kaza anının ise bir apartmanın güvenlik kamerasınca görüntülendiği ortaya çıktı.

Kaza, 8 Ağustos Pazar günü, saat 02.30 sıralarında Uşak-İzmir Karayolu Orhan Acar Kavşağı'nda meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Ramazan Durmuş'un (30) kullandığı 03 ABA 913 plakalı otomobil, kavşakta Mehmet Ali Bulut (44) yönetimindeki 45 RA 0171 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü Mehmet Ali Bulut (44) ile yanındaki Zarif Kadir Akın (47) ve Mustafa Karakavuk (66) ile otomobildeki Sevim Durmuş (26), Kadriye Külte (27), Nebahat Barut (43), Nebahat Durmuş (3), Nebahat Melisa Külte (6), Fatma Tuana Külte (7) ve 8 aylık Cansu Durmuş yaralandı. Otomobil sürücüsü Ramazan Durmuş ise kazayı yara almadan atlattı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 4'ü çocuk 10 yaralı ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Zarif Kadir Akın (47) ile Mustafa Karakavuk (66) buradaki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Zarif Kadir Akın, verdiği yaşam savaşını 9 gün sonra yitirdi. Öte yandan kaza anının, bir apartmanın güvenlik kamerasınca görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, araçların çarpışma anı, sonrasında yoldan yükselen toz bulutu yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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Kaza anının güvenlik kamera görüntüsü

Haber- Kamera: Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa),

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Oksijen tüpü hortumu patladı: 1 ağır yaralı

Eskişehir'de, beyaz eşya yetkili servisine ait mobil tamir aracında, oksijen tüpü hortumu patladı. Patlamada ağır yaralanan İbrahim Yaşar (25) hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Güllük Mahallesi'nde bulunan beyaz eşya yetkili servisinin önünde meydana geldi. Yetkili servise ait olan ve park halinde bulunan 26 VU 690 plakalı mobil tamir aracında, henüz bilinmeyen nedenle oksijen tüpü hortumu patladı. Patlama sırasında araçta bulunan çalışanlardan İbrahim Yaşar, ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yaşar, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. İbrahim Yaşar'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Polisin mobil tamir aracında inceleme başlattığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yetkili servis ve polis ekipleri

-Mobil tamir aracı

-Polisin incelemesi

-Trafiğe kapatılan sokak

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan DEMİR-Abdullah GÜÇLÜ/ESKİŞEHİR,-

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Kağıt toplayan kardeşlerin hayalindeki bisiklet, konteynerden çıktı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kağıt toplayan 2 kardeşin bisiklet hayali, Çocuklar Üşümesin Gönüllüleri tarafından gerçekleştirildi. Gönüllüler tarafından çöp topladıkları konteynerdeki bisikleti gören kardeşler, büyük mutluluk yaşadı. O anlar gönüllüler tarafından kayda alındı.

Diyarbakır'da sosyal medya üzerinden bir araya gelen Çocuklar Üşümesin Gönüllüleri, dezavantajlı çocukların ihtiyaçlarını karşılıyor. Gönüllüler son olarak Yenişehir ilçesinde kağıt toplayarak, ailelerinin geçimine katkı sağlayan 2 kardeşin bisiklet hayalini gerçekleştirdi.

İki kardeşin bisiklet alabilmek için para biriktirdiğini öğrenen gönüllüler, aldıkları bisikleti çocukların her gün kağıt topladıkları konteynere bıraktı. Kardeşlerin bisikletle karşılaştıklarında yaşadıkları mutluluk anlarını da cep telefonu kamerasına kaydetti.

Görüntü Dökümü

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Bisikletin hazırlanması

Konteynerin yanına konulması

Çocukların kartonu açmaları ve bisikleti görmeleri

Genel ve detay

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 201 MB

Haber-Kamera: Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

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Bursa'da 10 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi

Bursa'da 10 numara motor yağı ile karıştırılmış ve piyasaya sürülmeye hazır 10 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğülü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.B.'ye (44) ait depoda, kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. İhbar üzerine depoya operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda varillerin içerisinde 6 bin litre, depoya ait bahçede bulunan tankerin içerisinde ise 4 bin litre, 10 numara motor yağı ile karıştırılmış kaçak akaryakıt ele geçirdi. Depodan bulunan H.B., Y.L (35), ile O.A. (29) polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ederken, son zamanlarda artan otobüs yangınlarına, bu karışımlı akaryakıtların sebep olabileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-KOM ekiplerinin depoya girişi

-Ekiplerin yakıt tanklarını incelemesi

-Tanklardan alınan yakıtın ölçülmesi

-Genel, detay görüntü

Süre: 158MB Boyut: 1.24DK

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

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'Balık hafızası' miti yıkıldı

Antalya'daki dalış okulunun önünde, denizde günde 3 öğün ekmekle beslenen balıkların aynı saatlerde besleme alanında toplanmasıyla 'balık hafızası' miti yıkıldı. Kışın beslenmesine ara verilen balıklar, yazın aynı dönemde dalış okulunun önünde toplanıyor.

Antalya'da, falezlerin hemen altında yer alan dalış okulunun yöneticileri, 3 yıl önce denizdeki balıkları hobi amaçlı beslemeye başladı. Bir süre sonra balık çeşidi ve sayısının artmaya başladığını gözlemleyen yöneticiler, besleme işini daha profesyonel yapmaya başladı. Dalış tüpü filesinin içine koydukları bayat ekmekleri ağırlıkla aşağı indiren ekipler, bu işlemi sabah, öğle ve akşam olmak üzere 3 öğün yaparak balıkları besliyor. Bu besleme yöntemiyle balıkların hafızasının çok güçsüz olduğuna yönelik MİT yıkıldı. Balıklar her gün aynı saatte denize indirilen fileden ekmek yiyebilmek için aynı saatlerde belirlenen bölgelerde toplanıyor. Kışın beslenmesine ara verilen balıklar, 3 yıldır her haziran ayının başında dalış okulunun önünde toplanmaya başlıyor. Fileden beslenmenin yanı sıra dalış yapanlar da elleriyle balıkları besliyor. Su altı çekimlerinde, balıkları besleyenlerle balıkların yakından teması görülüyor.

BALIKÇIL DA BÖLGEYE GELMEYE BAŞLADI

Dalış okulu yöneticisi Gökhan Özkaynak, bölgelerinde ciddi balık popülasyonu oluştuğunu söyledi. Onlarca balık çeşidinin yanı sıra Akdeniz fokunun platforma kadar çıktığını belirten Özkaynak, son zamanlarda bir balıkçılın da beslenmek için burayı tercih etmeye başladığını aktardı. Özkaynak, "Balıklar elimizden ekmek yiyor. Sürekli peşimizdeler. Yarım saat boyunca bir arada bizi bekliyorlar. Kışın bu beslemeyi yapmıyoruz ama yazın geldiğimizde aynı tarihlerde balıklar bizi bekliyor oluyor. Dalış yapanlar, aşağıda balıkların beklediğine yönelik bizi uyarıyor. Kahvaltı yapmadan onları beslediğimiz oluyor" diye konuştu.

BÖLGENİN KORUNMASI TALEBİ

Bölgenin korunma altına alınmasını isteyen Özkaynak, gün içinde korumaya yönelik ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Alanın avcılıktan korunmasını istiyoruz. Zıpkınla avlanma yasak ama yasağa uymayanlar var. Olta avcılığına yönelik bazı noktaların korunmasını istiyoruz. Belirli noktalar sadece dalış noktaları olmalı. Kurumlar bu konuda el ele vermeli ve herkes su altının güzellikleri görmeli" dedi.

KULUÇKAHANE GİBİ

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise falezlerin altında çok güzel görüntüler oluştuğunu söyledi. Bölgenin balık çeşitliliği açısından zengin hale geldiğini vurgulayan Gökoğlu, "Zıpkınla avlananlar bu balıkları vuruyor. Bu çok kötü bir olay. Bu balıklar burada gelişip büyüyor. Daha sonra anaç olarak körfeze dönüyor. Biyolojik olarak doğaya katkı sunuyor. Burayı bir kuluçkahane gibi düşünebiliriz. Hayvanın biyolojik beslenmesinin saptanabileceği eleştirisi getirilebilir ancak hayvan burada mahkum. Ancak istediği zaman doğadan da besleniyor. Herhangi bir olumsuzluk yok" diye konuştu.

'KORUNMASI GEREKEN ALANLARA İHTİYAÇ VAR'

Dünyanın birçok bölgesinde biyolojik döngünün olabilmesi için korunan alanlar olduğunu belirten Prof. Dr. Gökoğlu, Antalya kıyılarında böyle bir yer olmadığına vurgu yaptı. Prof. Dr. Gökoğlu, "Korunması gereken alanlar için en iyi yerlerden biri Antalya falezleridir. Balıkçıyı da düşünmek gerekir. Kıyıdan 200 metre açıkta avcılık yapılabilir denilebilir. Bunu başarabilirsek müthiş bir şey olur. Böyle bir yerin olması gerekiyor. Çünkü sürekli bir sömürü ve tüketim var. Korumanın zamanı geldi" dedi.

Görüntü Dökümü

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Falezlerden detay

Denizden detay

Denizaltında balıkların ekmekle beslenmesi

Röpler

Denizde yüzenler detay

Haber: Hasan DEMİRBAŞ - Kamera: Alparslan ÇINAR

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BursaRay'da '30 Ağustos' oyunu duygulandırdı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin BursaRay'da '30 Ağustos Zafer Bayramı' konulu tiyatro gösterisinin yer aldığı video, sosyal medyada ilgi gördü. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı 'Zafer Ruhu' etiketli video, kısa sürede yayılarak binlerce kez izlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın sosyal medya hesabı üzerinden, "Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve aziz şehitlerimize minnetleö ve "ZaferRuhu" ifadelerini kullanarak paylaştığı video ilgi gördü.

Biri kadın iki tiyatro oyuncusunun, bindikleri BursaRay'da sahnelediği 'Zafer Ruhu'nu anlatan kısa oyunun videosu sosyal medyada binlerce takipçi tarafından paylaşıldı. Eşini ve çocuklarını cepheye gönderen bir Türk kadın ile kıyafetleri kanlı bir askerin Kurtuluş Savaşı'nda yaşananları anlattığı oyunun, görüntüye alındıklarının farkında olmayan BursaRay yolcularını da duygulandırdığı görüldü. BursaRay yolcularının bazılarının, duygusal tek kişilik oyun karşısında gözyaşı döktükleri dikkatlerden kaçmadı. "Bu vatan kurtulduysa o güzel şehitler sayesinde kurtuldu, ne olur onları unutmayın, onlara Fatiha'lar okuyun, onların yüzü suyu hürmetine alnımız dik, yüz sene sonra bu vatanda yaşıyoruz" mesajıyla sona eren oyun, birkaç saat içinde binleri aşan paylaşım ve beğeni aldı.

Görüntü Dökümü

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-Video'dan görüntüler

Haber-Kamera Semih ŞAHİN/BURSA,

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Kaynak: DHA