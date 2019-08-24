Dha yurt bülteni - 7

24.08.2019 12:47

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: 1 şehit, 5 polis yaralı (2)

6 POLİSTEN 1'İ ŞEHİT OLDU

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, devriye görevindeki özel harekat polislerinin taşındığı zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 6 polisten Ali Uçar (23), tedaviye alındığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit özel harekat polisi Uçar'ın cansız bedeni, otopsi için morga konuldu. Yaralı 5 polisin hastanedeki tedavileri ise sürüyor.

DİYARBAKIR,

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Hatay'a şehit ateşi düştü

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde devriye görevindeki zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan özel harekat polisi Ali Uçar'ın (23) acı haberi, Hatay'daki ailesine ulaştı.

Bekar olan Ali Uçar'ın acı haberini Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde yaşayan aileye, Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli ile polis yetkilileri verdi. Oğullarının ölüm haberiyle yıkılan baba Adulsemet Uçar ve anne Emine Gülsüm Uçar, gözyaşlarına boğuldu.

Uçar'ın komşuları evlerine Türk bayrakları astı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/ HATAY, -

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Yeni doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı

Gaziantep'te, yeni doğum yapan Güldane Y. (28), hastanede yatarken, boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Y. (35), tarafından dövülüp, başından, kolundan ve yüzünden bıçaklandı. Ahmet Y., gözaltına alınırken, Güldane Y. ise hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Olay, dün gece, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler Ek Binası'nda meydana geldi. Matematik öğretmeni Ahmet Y. ve Güldane Y., 8 yıl önce evlendi. 3'üncü çocuğuna hamile kalan Güldane Y., 6 ay önce eşinin kendisine şiddet uyguladığı gerekçesi ile evden ayrılıp babasının evine yerleşti. Güldane Y., 3 ay önce de Ahmet Y.'ye boşanma davası açtı.

Dün doğum için hastaneye giden Güldane Y., öğle saatlerinde, erkek bebek dünyaya getirdi. Ahmet Y. de annesi ile öğleden sonra hastaneye gelip, bebeğini gördükten sonra oradan ayrıldı.

Gece saatlerinde yeniden hastaneye gelen Ahmet Y., eşini eve dönmesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Güldane Y. eşinin teklifini kabul etmeyerek, hastaneden ayrılmasını istedi. Bunun üzerine Ahmet Y., yanında getirdiği bıçakla Güldane Y.'yi başından, kolundan ve yüzünden yaralayıp dövmeye başladı. Bu sırada Güldane Y.'nin yanında refakatçi olarak kalan ablası Seda Güvercin'in araya girip, yardım istemesi üzerine gelen hastane güvenliği Ahmet Y.'yi etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, Ahmet Y.'yi gözaltına aldı.

Dişleri kırılan, başından, kolundan ve yüzünden bıçaklanan Güldane Y. ise hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

'BIÇAĞI ÇIKARIP KARDEŞİMİN GÖĞSÜNE SAPLAMAK İSTEDİ'

Yaşadığı olayın şokunu atlamadığını söyleyen Seda Güvercin, kız kardeşinin hastane yatağındayken bıçaklandığını belirterek olayı şöyle anlattı:

"Kardeşim 6 ay önce eşinden şiddet gördüğü için annemin evine geldi. 3 ay önce de boşanma davası açtı. Hamileliği boyunca eşi ile görüşmedi. Dün öğleden sonra doğum yaptı. Biz de doğumdan sonra eşine haber verdik, isterse çocuğunu görebileceğini söyledik. Önce annesi ile birlikte geldi. Hiçbir sıkıntı çıkmadan gittiler. Sonra 23.00 sıralarında tekrar geldi. Biz yine çocuğunu görmeye geldi diye düşündük. Sonra olaylar bir anda karmaşaya dönüştü. Bağırıp çağırmaya başladı. Güldane'ye 'Evine dönmezsen, boşanırsan seni ben öldürürüm, cezanı kimseye bırakmam' dedi. Biz sakinleştirmeye çalıştık fakat belinden bıçağı çıkararak kardeşimin göğsüne saplamaya çalıştı. Ben de elini tuttum araya girdim, boğuştuk. Ben tutmasaydım öldürecekti. Tutmama rağmen kardeşimin yüzüne ve başına en az 6- 7 bıçak darbesi vurdu. Sonra yanağına vurdu, 4- 5 dişini kırdı. Ben bu boğuşma sırasında zaten elini bırakmadım. Çığlık atıp güvenliği çağırdım. Hastane güvenliği geldi Ahmet'i etkisiz hale getirdi. Kardeşimin durumu çok kötü. Yoğun bakımda tedaviye aldılar. Yatak kan içinde kaldı."

Olay sonrası gözaltına alınan Ahmet Y.'nin Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, -

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Sınırda askeri helikopter hareketliliği

Akçakale ilçesinde günlerdir süren sessizliği, Tel Abyad sınırları üzerinde uçuş yaparak devriye atan iki askeri helikopter bozdu. Tel Abyad'dan Rasulayn yönüne giden helikopterlerin kime ait olduğu ise tespit edilemedi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Türkiye ve ABD'li yetkililer arasında günlerdir devam eden 'Güvenli Bölge' görüşmelerinde teknik çalışmaların sonuna gelindi. Bölge üzerinde uçurulan insansız hava aralarından (İHA) alınan görüntülerle bölgeye ait haritaları masaya yatıran iki ülke heyeti bir dizi tespitte bulundu. Türkiye'nin sınır bölgesinde Tel Abyad'a doğru 32 kilometrelik bir alanda terör örgütü PKK/YPG ve silahlardan arındırılması isteği sürerken ABD'li heyetin görüşü 15 kilometrelik alanın yeterli olacağı yönünde. Güvenli bölgenin kilometre sınırıyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmazken son birkaç gündür sakin olan ilçe merkezi ve sınır bölgesinde bugün öğe saatlerinde bir hareketlilik yaşadı.

Yüksekten uçtuğu için kime ait olduğu tespit edilemeyen iki askeri helikopter art arda uçuş yaptı. Sınır bölgesi üzerinde devriye atarak uçuş yapan helikopterlerin Rasulayn ve Ceylanpınar yönüne doğru gittikleri görüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR- Ömer ŞULUL- Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), -

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MHP İlçe Başkanı teknede çıkan yangında yaralandı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, MHP İmamoğlu İlçe Başkanı Savaş Ağca, balık tuttuğu teknesinde çıkan yangında ağır yaralandı.

Savaş Ağca, oğlu Tuğşat Ağca ve arkadaşı Cemal Gökçe ile birlikte balık tutmak için tekneyle denize açıldı. Ancak teknede sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ağca ve Gökçe, yangını söndürmek isterken alevlerin içinde kaldı.

Çevredeki diğer teknelerden yardıma gelen balıkçılar, yangını söndürdü. Ağır yaralanan Ağca, ihbar üzerine kıyıda bekleyen ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alınıd. Hafif yaralanan oğlu ve arkadaşı ise ayakta tedavi edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Tekneden çıkan dumanlar

Yaralanan MHP İlçe başkanının sağlık fotoğrafı

SÜRE: 22" BOYUT: 42 MB

Haber: Uğur SELÇİK-Ceyhun ÖZER- Kamera: YUMURTALIK,(Adana),

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Engelli kedilerle otobüs şoförlüğü yapıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplum ulaşım otobüsünü kullanan Filiz Karatepe (48), küçük ve engelli olduğu için evde yalnız bırakamadığı iki yavru kediyle şoförlük yapıyor. Karatepe'nin davranışı, hayvanseverlerden büyük takdir topluyor.

Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu ulaşım otobüsünü kullanan Filiz Karatepe, hayvanseverliği ile tanınıyor. Evinde, çoğu yaralı halde bulduğu 15 sokak kedisi ve 5 köpeği besleyen Karatepe, yaralı hayvanları bulanların ilk aradığı isimler arasında geliyor. Gözleri görmeyen yavru kedi ve bacağı felçli bir kediyi çevresindekilerin kendisine teslim ettiğini belirten Karatepe, bu iki hayvanı veterinerde tedavi ettirdikten sonra evine getirdi. Evde bu iki hayvana bakacak kimsesi olmadığı için yanında taşıyan Karatepe, iki hayvanı aynı zaman otobüste şoförlük yaptığı sırada da yanında tutuyor. Sepete koyduğu kedileri, şoför koltuğunun yanındaki boşlukta tutan Karatepe, yolcuların ilgisiyle karşılaştığını söyledi. Bakıma ihtiyaçları olduğu için kedileri yanından ayırmadığını dile getiren Karatepe, "Yolcular çok mutlu oluyor. Kedilerle ilgili anılarını anlatıyorlar. Kedileri, kendilerini koruyabilecekleri duruma gelene kadar bu şekilde taşımak zorundayım" dedi.

HAYVANLARLA YOLCULUK YAPILACAK OTOBÜSLER

Hayvanlarla toplu ulaşım aracına binmenin yasak olduğunu dile getiren Karatepe, "Sahiplerinin hayvanlarıyla binebilecekleri bir otobüsünün olması gerektiğini düşünüyorum. Bu bir ihtiyaç. Eğer herkes duyarlı olsaydı biz de bu hayvanları evde beslemek zorunda kalmazdık. Çoğu insan bizim yaptığımızı istifçilik olarak düşünüyor ama sokakların güvenli olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kadından ve evdeki hayvanlardan detay görnütüler

-Filiz KARATEPE ile röp

-Evdeki hayvanlardan detay görüntü

425 MB/// 3.54 SN (HD)

Haber: Hasan DEMİRBAŞ Kamera: Emrah GÜL/ ANTALYA,

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Bu kafede Türkçe hariç 8 dil konuşuluyor

Bursa'da yaşayan Yusuf Özcan, dil kurslarına gitmelerine rağmen öğrendikleri yabancı dili, konuşma diline aktaramayan kişiler için 'Dil Kafe' adlı işletme açtı. İngilizce başta olmak üzere 8 dilin konuşulduğu kafeye gelenler, hem kahvelerini içip hem de dil bilenlerle sohbet ederek, yabancı dillerini geliştiriyor. Türkçe konuşmanın yasak olduğu kafedeki çalışanlar ise yabancı uyruklulardan oluşuyor.

Bursa'da, lise hayatı boyunca İngilizce'ye merak salan; ancak bir türlü İngilizce konuşamayan Yusuf Özcan, üniversitede yurt dışına çıktı. İngiltere'de eğitimini tamamlayan ve İngilizce'yi iyi konuşmaya başlayan Özcan, kurslara giden; ama öğrendikleri dilleri konuşup, pratik yapamayanlara alternatif olması için proje geliştirdi. Yaptığı çalışmalar sonucu gençlerin ve yetişkinlerin hem eğlenip hem de dil öğrenebileceği kafe açmaya karar veren Özcan, 'Dil Kafe' adını verdiği işletmeyi hayata geçirdi. Çalışanların tamamının yabancı olduğu kafeyi açan Özcan, İngilizce ağırlıklı olmak üzere Almanca, Rusça, İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe, Japonca ve Arapça konuşulan işletmede müşterilerini ağırlıyor.

'TÜRKÇE KONUŞMAK YASAK'

Kafeye gelenlerin, öğrendikleri dilleri konuşabilmeleri için ortam oluşturduklarını belirten Yusuf Özcan, "Grameri olan arkadaşlar, dil kurslarında pratik ortam olmadığı için sadece gramer öğretildiğinden İngilizce konuşamıyor. Anlıyorlar ama konuşamıyorlar. Biz de İngilizce anlayan ama konuşamayan arkadaşlara konuşma pratiği yaptırıyoruz. Kapıdan içeri girdikten sonra kesinlikle Türkçe konuşmak yasak. Konuşan arkadaşlar tespit edilirse ceza olarak baklava alıyorlar. Kapıdan içeri giren herkes İngilizce konuşmaya başlıyor. Buranın formatını da İngiltere'deki kafe ortamı gibi yaptık. Arkadaşlar o atmosfere giriyorlar. Ben üniversiteyi yurt dışında okudum. Lise yıllarımda bir türlü İngilizce konuşamıyordum. Gramer öğrenmek önemli ama bunun pratiği olmazsa İngilizce konuşamıyorsunuz; çünkü dil pratikle gelişiyor. Ben de Türkiye'de bir ilk olarak yabancı dil konuşulan kafe açtım" diye konuştu.

'İNGİLİZCE'Mİ KAFEDE GELİŞTİRDİM'

Dil Kafe'ye 2 yıldır geldiğini belirten Dalya Ermetin (15), "İlk geldiğimde tereddütlerim vardı. İngilizce anlıyordum ama konuşamıyordum. 2 sene içinde farklı dil ve kültürler tanıma fırsatı buldum. Bu sayede sürekli beynimde İngilizce kelimeler dolaşıyordu. İngilizce'mi bu şekilde geliştirdim. Bir kafe ortamında rahatlıkla İngilizce öğreniyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kafeden detaylar

-İngilizce çalışan öğrencilerden detaylar

-Genel detaylar

-Süre: 05.43 Boyut: 639 MB

-Haber: Semih ŞAHİN - Kamera: Muammer İTEM/BURSA,

Kaynak: DHA